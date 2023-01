Para saldar deudas, el Gobierno Provincial extendió la concesión a EDEMSA

DESCARGAR

Para conocer detalles del acuerdo al que el gobierno provincial llegó con las empresas distribuidoras eléctricas dialogamos durante el programa Bajamos la Térmica con el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema. "Tenemos reclamos de las distribuidoras por todos los años en que las empresas no tenían permitido aumentar las tarifas. EDEMSA tenía una demanda con el CIADI, no sólo con Mendoza sino con Argentina. Los contratos de EDESTE y de EDEMSA finaliza el 2028 y en esta instancia era la última posibilidad de acordar. Una posibilidad era que se trasladara toda la deuda a tarifa y la otra fue la que decidió el gobierno que es acordar una prórroga por 20 años más".

Mema aclaró que "el último grupo de accionistas mantiene los mismos acuerdos del 1998" y en el caso de EDESTE, la ley decía que vencido el plazo, si todo el grupo de cooperativas seguía en EDESTE, la concesión firmada en su momento era por 30 años".

"Lo importante es que si se cumple con esto, la provincia ya no tiene deudas con EDEMSA y EDESTE, que desistan de reclamarlas al gobierno y además se viene un plan de obras, que antes no se cumplía porque siempre se aludía a que no se aumentaban las tarifas", expresó Mema.

El secretario se refirió también a los incrementos tarifarios. "Se viene un aumento del 30% para todos aquellos que no quedaron en la segmentación dispuesta por el gobierno nacional. Y aún no se ha sacado el monto que corresponde a la provincia, el cual se estipula por audiencia pública".

"El 10% del canon que pagaba EDEMSA y EDESTE pasa al 6%", aseguró Mema.

Por otra parte se refirió a los controles por los remises ilegales. "Hacemos controles pero nunca alcanza porque hay muchas personas que buscan una salida.

Finalmente, Mema recordó los abonos del servicio de colectivo vigentes: "para personas con discapacidad, para el personal de salud, en época de clases para docentes, celadores, estudiantes y los descuentos en el abono personal ahora de Usuario frecuente".

En este sentido, Ana María Vega explicó luego que éste último beneficio se obtiene haciendo el correspondiente trámite en las oficinas de Sube ubicadas en la Terminal de ómnibus. Pero también se puede cumplimentar en los controles de las líneas de colectivos y en la oficina de Sube de Casa de Gobierno. Hasta los 20 pasajes mensuales no hay descuento, pero de 21 a 40, corresponde pagar el 40% menos, y de 41 a 80 pasajes el 50%. Finalmente, luego de los 81 pasajes, el descuento será del 20%.

En cuanto a lo expresado por el funcionario provincial respecto de la cuerdo con Edemsa y Edeste, Vega comentó que José Luis Ramón, diputado provincial y referente de Justicia Colectiva, asociación civil de defensa de los consumidores y usuarios manifestó su descontento por la falta de consulta a las y los consumidores en todo el proceso de análisis de los nuevos cuadros tarifarios.

