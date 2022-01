Diario de Radio Nacional 31/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - JAIME PERCZYK: "Apostamos por un ciclo lectivo que sea reparador"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: El acuerdo con el FMI no afectará la inversión en la obra pública

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO CASARETTO: "Los endeudamientos a futuro deben pasar por el Congreso Nacional"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL MENENDEZ: "El acuerdo con el FMI no hipoteca el proceso de crecimiento"

LRA 19 Puerto Iguazú - RICARDO WELLBACH: Manzur recorrió el puerto de Posadas

LRA 43 Neuquén - JORGE NAHUEL: Denuncian incumplimiento del gobierno de Neuquén

LRA 53 San Martín de los Andes - JUAN PABLO COSTA: "No hay acuerdo positivo con el FMI, pero es aceptable"

LRA 2 Viedma - GRACIELA LANDRISINI: Diputadas rionegrina apoya el acuerdo con el FMI

LRA 30 Bariloche - JORGE MOLINA: Marcha y movilización por la convocatoria del 1F

LRA 57 El Bolsón - JORGE MOLINA: Movilizaciones en Río Negro por el 1F

LRA 57 El Bolsón - ANALIA ORR: "Pagar los compromisos es un acto de responsabilidad"

LT 11 Concepción del Uruguay - HECTOR SAURET: "La pandemia existe, y lo tenemos que asumir y valorar la vacunación"

LT 11 Concepción del Uruguay - VANINA POLITI: "Hubo menos casos graves con esta cepa"

LRA 22 Jujuy - Tercera ola de coronavirus: Jujuy superó los 100 mil casos de COVID-19

LRA 7 Córdoba - EDUARDO FERNANDEZ: "El entendimiento con el FMI es un alivio, pero no es algo para celebrar"

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Destacó que el acuerdo con el FMI no afectará la obra pública

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO FERNANDEZ: "El acuerdo con el FMI nos da buenas perspectivas para 2022"

LRA 1 Buenos Aires - Resultados del Previaje: Jujuy registró un 80% de ocupación turística

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO GONZALEZ: Pymes destacaron la previsibilidad que genera el acuerdo con el FMI

LRA 6 Mendoza Quino - Paso Internacional Cristo Redentor: Amenaza de paro en la aduana chilena

LRA 22 Jujuy - Impiden habilitar una planta de acopio: Productores tabacaleros denuncian atropello del gobierno provincial

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación destacó que ya se impriman los libros de texto del programa “Libros para aprender” y señaló: "El presidente tomó la decisión que todos los chicos de 18 mil escuelas tengan libros de lengua y matemáticas para recuperar aprendizajes que no pudimos realizar en la pandemia". En el marco de la pandemia de coronavirus, Jaime Perczyk subrayó la importancia de la vacunación y los cuidados preventivos y expresó: "Apostamos por un ciclo lectivo que sea reparador".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no afectará la inversión en la obra pública en el país, y pidió a Juntos por el Cambio que "haga una autocrítica".

En un reportaje, Katopodis señaló que este acuerdo no afectará la inversión en infraestructura prevista para este año al afirmar que hay una decisión del presidente Alberto Fernández de "no entregar la obra pública", aunque "eso fue lo que justamente quería la oposición y el FMI".

"La decisión es que esa siga siendo uno de los pilares", aseguró sobre la obra pública y completó: "Para eso, la convicción de que hay una estrategia para ampliar los ingresos y robustecer la recuperación y también para generar nuevos canales de financiamiento".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos se refirió al acuerdo del Gobierno con el FMI por la deuda contraída durante la presidencia de Mauricio Macri y expresó: "Los endeudamientos a futuro deben pasar por el Congreso nacional para que nunca más se pueda tomar un préstamo como se hizo entre gallos y medianoche". Marcelo Casaretto subrayó que se trata de "un buen acuerdo" y dijo que "hay una baja gradual del déficit a lo largo de los años que es compatible con el crecimiento de la Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social destacó el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda contraía durante la presidencia de Mauricio Macri: "Hemos construido el mejor acuerdo posible y eso es inobjetable", afirmó.

Tras señalar que "cualquier acuerdo con el FMI no tienen ningún marco positivo en el 100%", Daniel Menéndez subrayó que "no habrá ninguna reforma estructural que suele pedir el FMI" y enfatizó en que "es un acuerdo que nos permite no hipotecar el proceso de crecimiento que vive el país".

En ese marco, el también coordinador nacional de Somos-Barrios de Pie sostuvo que "el gobierno de Macri generó un acto delictivo con el FMI, que está claramente objetado".

LRA 19 Puerto Iguazú

El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, visitó de Misiones junto al ministro de Trasporte, Alexis Guerrera. El funcionario provincial dio detalles del recorrido y comentó que se reactiva la actividad del puerto posadeño.

LRA 43 Neuquén

Comunidades mapuches de Neuquén reclaman al gobierno provincial el cumplimiento del relevamiento de la Ley 26.160 de Emergencia territorial indígena. "El gobierno Nacional depositó los fondos que el convenio prevé y el gobierno de Neuquén no avanza", señaló Nahuel.

LRA 53 San Martín de los Andes

El economista consideró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es "aceptable dentro de los márgenes que existen hoy en día". Estimó que lo más complejo del acuerdo serán los controles trimestrales del FMI a las cuentas del Estado nacional.

LRA 2 Viedma

La diputada nacional expresó su apoyo al principio de acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional con el FMI, consideró como positivo que no haya ajuste sobre la clase trabajadora y adelantó el desarrollo de los sectores que tienen capacidad de generar divisas.

LRA 30 Bariloche

El secretario gremial se refirió a la convocatoria para movilizarse el martes 1 de febrero en todo el país en reclamo de una reforma del Poder Judicial. “La convocatoria es para los ciudadanos y ciudadanos que quieran una justicia independiente, que no actúe para poderosos”, señaló Molina.

LRA 57 El Bolsón

La politóloga de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) analizó cómo será el escenario político tras el acuerdo con el FMI. "Hay que pensar cómo va a ser el vínculo del gobierno con el FMI en estas visitas de seguimiento del proceso de negociación y pago", señaló Orr.

LT 11 Concepción del Uruguay

El rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Hector Sauret, habló sobre el inicio del ciclo lectivo 2022 y, al referirse al contexto de pandemia, destacó que no se le pedirá al alumnado un pase sanitario, pero si se los consultará sobre la evolución en la vacunación.

LT 11 Concepción del Uruguay

La secretaria Técnica del Hospital Urquiza, Vanina Politi, comentó la actualidad del nosocomio en relación al COVID-19, y dijo: “Si comparamos la cantidad de casos diagnosticados a diario, el año pasado teníamos tres veces más internados. La realidad es que con la cepa Ómicron y la campaña de vacunación se ven cambios con respecto a 2021, y la aparición de los casos es más grande en corto tiempo, pero muchos menos reflejados en el Hospital Urquiza”.

LRA 22 Jujuy

Con los casos de COVID-19 registrados durante la jornada del viernes, Jujuy superó los 100.000 contagios, según lo confirmó el secretario de Salud de la provincia, Cesar Mulqui, quien agregó: “El gran problema que tenemos hoy es la falta de vacunación en los niños, y debemos de pensar en que tenemos próximo el inicio de clases”.

LRA 7 Córdoba

Fernández, diputado nacional por Córdoba del Frente de Todos, señaló que el entendimiento con el FMI es un “alivio”, pero destacó que no se trata de algo para “festejar”.

"El entendimiento con el Fondo es un alivio, que nos permite concentrarnos en los problemas a corto plazo. Por supuesto que no es nada para festejar, pero permitirá usar fondos para reactivar la economía", expresó Fernández.

LRA 26 Resistencia

“La marcha del 1° de febrero surge de manera espontánea por parte de funcionarios y magistrados en virtud del manejo que se hace de la justicia desde hace mucho tiempo, y ahora con pruebas aportadas por la AFI, donde la Corte tuvo una papel importante. El servicio de justicia está en discusión, es saludable que eso pase y ya se vislumbran posiciones que indican que los cargos de los jueces no pueden ser perpetuos. Hay gran parte de los medios hegemónicos que está en contra de esta movilización, pero no hay que tener temor a que la gente se exprese y en este caso hay un gran motivo para que lo haga. En Resistencia se hará una concentración mañana, 1° de febrero, a las 18 en la Casa de la Memoria”, dijo el integrante de Justicia Legítima Nordeste, Jorge Turk.

LRA 9 Esquel

Patricia Berra, integrante del Instituto Futaleufú de Esquel, hizo referencia a la auto convocatoria de diferentes instituciones, con el objetivo de acompañar la marcha a nivel nacional de mañana, martes 1° de febrero, que pedirá la democratización del poder judicial y la renuncia de la actual Suprema Corte de Justicia, entre otros reclamos.

Berra manifestó que esta actividad "es en pos de buscar realmente que la justicia sea independiente, que esté ajustada a los derechos de todos los que habitamos la Argentina, y no en función a los derechos de las corporaciones económicas y políticas de turno". En tanto, la concentración será en frente al juzgado de Esquel a las 11 horas.

LRA 25 Tartagal

La provincia de Salta se suma a la marcha nacional del 1F. Organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizarán este 1 de febrero en la capital de salteña. Exigen la renuncia de la Corte Suprema, el fin del Lawfare y democratización de la justicia.

LT 14 Paraná

Organizaciones sociales marcharán este martes frente al Palacio de Tribunales en Buenos Aires y en otras ciudades del país. La movilización encabezada por el juez Juan María Ramos Padilla se concentrará en repudio al accionar de los integrantes del máximo tribunal de la justicia argentina, y también se exigirá la democratización del Poder Judicial y el fin del lawfare.

En Paraná, el reclamo propone una actividad frente al Juzgado Federal de la ciudad, por la cual se realizará a las 18 horas una concentración que tendrá “micrófonos abiertos” para poder expresarse, según anticipó la integrante de la agrupación La Solapa, Mariana Fumaneri.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, analizó los términos del acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con el FMI, y puso de relieve que no repercutirá en el desarrollo de la obra pública, revelando que este punto "fue tomado con mucha satisfacción” por las provincias.

"Que el entendimiento con el FMI no contemple reducción de obra pública para nosotros es muy importante, porque la obra pública nos permite generar mejores condiciones de vida para nuestra población y un gran efecto multiplicador sobre las fuentes de trabajo”, sostuvo el gobernador.

LRA 26 Resistencia

Varela describió las principales obras en las que se está trabajando, y dijo: “Entre otros lugares, lo hacemos desde Colonia Baranda hasta Cote Lai en diferentes obras que son muy importantes, y seguiremos con otros tramos que tienen un enorme impacto. En cuanto a las obras para contener la crecida del rio Bermejo, estamos trabajando con apoyo de Vialidad Nacional, la Municipalidad de Juan José Castelli, la de Bermejito y la Administración Provincial del Agua, mientras tratamos de resguardar la costa chaqueña con una pantalla formada por bolsones de 1.000 kilos para contener la erosión”.

LRA 21 Santiago del Estero

El funcionario se refirió al avance en el proyecto de actualización de la Ley Provincial de Agroquímicos en Santiago del Estero. Indicó que tienen como referencia principal un equilibrio entre la salud pública, la producción y el medio ambiente.

LRA 26 Resistencia

Marioto, integrante del espacio político ´Soberanos y soberanas´, expresó la posición de ese sector referido al acuerdo con el FMI anunciado por el Gobierno nacional, y expresó: “Nosotros sabemos que no hay acuerdo sin ajuste, que el FMI va a monitorear permanentemente y se dice que este acuerdo va a pasar por el Congreso, pero es porque así lo exige el FMI, y de esa manera van a dejar sus dedos pegados quienes no contrajeron la deuda, y ahora proponen este acuerdo. Nosotros decimos no, porque no se recurrieron a las alternativas constitucionales para defender al pueblo”.

LU 4 Patagonia

Linares, senador del Frente de Todos, se refirió a la votación del acuerdo con el FMI, el cual tendrá tratamiento parlamentario en marzo. "Esto lo hablamos en el Senado, porque todo acuerdo con el Fondo tiene que ver con un endeudamiento impuesto por el Gobierno de Mauricio Macri, y esto no fue ni para inversión ni obra pública, sino para la timba financiera, un pago que se propuso como impagable".

LRA 42 Gualeguaychú

Brenta explicó que la deuda pública se abultó durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la economista aseguró que "no abortará el proceso de crecimiento" en el país.

LRA 26 Resistencia

Serruya analizó el acuerdo con el FMI anunciado por el Gobierno nacional, y dijo: “Todavía estamos esperando que la justicia argentina realice una investigación sobre el préstamo, porque no hay respuestas y no hay avances, todo lo contrario de lo que sucedió cuando se trató el tema de los fondos buitres. Cuando se negocia con el FMI siempre se cede la soberanía y este acuerdo es menos peor. Lo que se acordó es un ajuste gradual para llegar al déficit cero en el 2025”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) respaldó el entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al manifestar que "despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones para que la industria continúe recuperándose". Marcelo Fernández hizo hincapié en que "da previsibilidad en el tema precios y tranquilidad a quienes viven del sistema financiero" y subrayó: "Tenemos buenas perspectivas para 2022".

LRA 1 Buenos Aires

Impulsado por el programa Previaje, la provincia norteña recibió casi 180 mil turistas en el mes de enero que gastaron más de 2 millones 500 mil pesos. Los detalles con el periodista Aníbal Cáceres desde Radio Nacional Jujuy.

LRA 1 Buenos Aires

Empresarios y entidades gremiales de distintos sectores de la economía apoyaron el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en términos generales destacaron el marco de "previsibilidad" que genera el entendimiento. Al respecto, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, destacó el crecimiento que tuvieron las pequeñas y medianas empresas en los últimos meses, aunque admitió que por la pandemia "algunas pymes pudieron reinventarse, pero otras quedaron en el camino".

LRA 6 Mendoza Quino

Cirilo Gutiérrez, camionero auto convocado, se refirió al conflicto existente desde el 14 de enero. Luego de 15 días protestando por las malas condiciones sanitarias en el Paso Internacional Cristo Redentor-Libertadores, los más de tres mil camioneros consiguieron que se efectivice el reclamo. Sin embargo, hay disconformidad por parte de los trabajadores de la aduana chilena, que no están de acuerdo con las flexibilizaciones sanitarias y amenazan nuevamente con un cese de actividades.

LRA 22 Jujuy

Gustavo Alfaro, pequeño productor tabacalero y miembro de la Comisión Directiva de la Cooperativa NORTE- TAB Ltda, dio detalles de la situación que están atravesando, luego de la denuncia pública realizada contra una de las dependencias del Gobierno jujeño.

La presentación está dirigida al titular de la Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, Jesús Manero, “a quien hacen responsable por los perjuicios legales y daños económicos que le están generando a nuestra Cooperativa, al entorpecer y demorar la habilitación de nuestro local de acopio para la comercialización del tabaco de nuestros socios y no socios”, expresó Alfaro.

LRA 23 San Juan

La ministra dio a conocer detalles sobre las próximas paritarias de estatales y aseguró que se realizarán sobre la segunda quincena. “Hay que ir viendo cómo se desenvuelve la economía", señaló la funcionaria.

LRA 7 Córdoba

Avilés, titular de la Agencia Córdoba Turismo, ponderó el primer mes del año de la temporada turística al señalar que los números preliminares son muy favorables. “El balance ha sido positivo para Córdoba. El producto local se trabajó muy bien a nivel nacional”, especificó Avilés, y luego agregó: “Los niveles de ocupación en la segunda quincena de enero fueron del 90 %, y todos los fines de semana hubo ocupación plena”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La funcionaria se refirió a la propuesta de turismo que ofrece la localidad de El Maitén, Chubut, en especial a la Fiesta Nacional del Tren a Vapor. Brindó detalles de lo que será la Fiesta, los y las artistas que participarán y los atractivos que se pueden visitar.

LT 14 Paraná

La Red de Faros de Conservación se lanzó este lunes en el territorio entrerriano, la cual forma parte de una estrategia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El ministro de dicha certera, Juan Cabandié, iba a encabezar el acto, pero no pudo viajar y en su lugar lideró la actividad Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental Nacional, quien estuvo acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Los faros de conservación “son un sistema de prevención que permitirán con geo referenciación determinar el origen de un incendio”, señaló Federovisky, en tanto Bordet destacó la importancia de poder lograr esta red para detectar de manera temprana los problemas “que nos permitan trabajar con mayor eficacia y rapidez”.

LRA 1 Buenos Aires

Denuncian una "acelerada privatización de la educación" en la CiudadEl presidente Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores detalló los aumentos que tuvieron lugar en las escuelas privadas porteñas donde hubo entre un 20 y 30 por ciento de incrementos en las matrículas. "Hay una educación muy elitista", afirmó.

LT 14 Paraná

Ante el recambio turístico de quincena, la terminal de ómnibus de Paraná presentó gran actividad este lunes, “pero en comparación a cómo veníamos en enero, el movimiento es bastante menor”, aseveró José María, trabajador de una de las boleterías.

“La mayoría de las ventas son para la época de carnaval”, dijo el trabajador, y agregó que la actividad “es importante, pero nada que ver con enero”.

LRA 3 Santa Rosa

En 2021 se rescataron a 1.404 víctimas de trata en el país, y se recibieron un total de 1.710 denuncias a través de la línea 145, según datos difundidos a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia.

En tanto, la comunicadora Cintia Alcaraz reveló las edades de las personas asistidas y a qué tipo de trata eran sometidas.

LT 12 Paso de los Libres

Julio Maciel, referente del Foro de Organizaciones Vecinales (FORVE), comentó la problemática que padecen un grupo de vecinas y vecinos del barrio Las Tosquera, ubicado en la ciudad de Corrientes, donde cerca de 120 familias carecen de agua potable desde hace más de diez días, en plena ola de calor y de altas temperaturas.

LT 12 Paso de los Libres

El escribano Alberto Yardín, coordinador del Centro de Fronteras de Paso de los Libres, brindó detalles relacionados al tránsito vecinal, y luego se refirió a las obras que se están realizando en la aduana y en el puente internacional.

LRA 22 Jujuy

“La ocupación promedio fue casi del 80 %, y marcó un récord. La región de la Quebrada fue el destino preferido y la estadía promedio se acercó a las tres noches”, afirmó el secretario de Turismo jujeño, Diego Valdecantos.

LRA 3 Santa Rosa

Un grupo de estudiantes del séptimo año del Centro Educativo Polivalente de 25 de Mayo elaboran vino a partir de un nuevo espacio curricular. La marca se llama ´CEPtimo´, y en 2021 hicieron 250 litros.

“Este año será la primera cosecha de la producción de los viñedos Malbec que tenemos en la escuela”, contó la directora del Centro Educativo Polivalente de 25 de Mayo, Mónica Gallo.

LRA 6 Mendoza Quino

La justicia mendocina condenó al Gobierno local, al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y al municipio de Godoy Cruz a dar una solución habitacional a un matrimonio vulnerable, formado por personas que padecen discapacidad motriz y una de ellas es una mujer transgénero.

Al respecto, Richard Ermili, abogado de la pareja damnificada y miembro de la APDH Mendoza, se refirió a lo que sucede con la pareja carenciada.

LRA 9 Esquel

Fernando Sánchez, sub delegado del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chubut, hizo referencia a la actualización del valor que rige con la nueva ley de Alquileres, la cual figura en la página del Banco Central.

LRA 5 Rosario

El intendente Javkin fue consultado sobre el triple crimen de este fin de semana en un casamiento en Ibarlucea, departamento de Rosario, en el que la novia cumplía condena en prisión domiciliaria. “Esta nueva escalada de violencia está ligada a personas condenadas o con prisión domiciliaria”, apuntó Javkin.

LRA 22 Jujuy

Dafne Morena Soto, de 18 años, se convirtió en la primera víctima de femicidio del año en Jujuy. La joven fue asesinada en la casa de sus padres, en Humahuaca, al ser ahorcada con un cable.

Familiares, amigos de Dafne, la comunidad jujeña y las Madres del Dolor marcharon este lunes en la capital jujeña bajo la consigna Ni una menos. En este contexto, Mónica Cunchilla, mamá de Iara Rueda, otra joven asesinada, destacó: “En la provincia, a pesar de que hay una ley por violencia de género que se aprobó en 2020, siguen matando mujeres. Evidentemente no están los recursos para revertir esto, no quieren invertir, no capacitan al personal policial y termina la justicia entorpeciendo las investigaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

En el espacio de Oscar “Cholo” Gómez Castañón, María Fernanda Heras dialogó con Verónica Noya, Directora de Cultura de la Municipalidad de Baradero, sobre la organización del Festival Nacional de Música Popular de Baradero, que contará con artistas de relevancia como Karina, Sergio Galleguillo, Ahyre, Los Nocheros, Marcela Morelo, Mora Godoy, Los Tekis, Los Alonsitos, entre otros.

Manifestó que decidieron la fecha luego de la autorización del Gobierno provincial y, estableciendo los protocolos habituales, que incluyen el pase sanitario y un puesto de sanidad y vacunatorio dentro del predio.

El Festival, que será transmitido en vivo por Radio Nacional Folklórica se realizará los días 11, 12 y 13 de febrero en el Auditorio municipal, nació como un festival de tango y folklore, y con el paso de los años fue incorporando otros géneros musicales, para lograr un contenido más amplio de música popular.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente el club Central Entrerriano, Francisco Claret, nos contó cómo está conformada la comparsa Marí Marí que este año homenajea a las mujeres.

"El carnaval en nuestras vidas nos hace bien a todos", destacó Claret. “En Mari Mari contamos con cuatro comparsas armadas. Realizaremos un homenaje a las mujeres que lucharon por un cambio”, expresó.

Este año en el que volvió la fiesta tras la suspensión en 2021 por la pandemia la comparsa eligió un espectáculo en el que homenajea a la cantante Mercedes Sosa y la militante, víctima de un femicida, Micaela García.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante contó cómo pasó el tiempo de pandemia y expresó su felicidad por el lanzamiento del nuevo disco.

"Vuelvo a grabar un disco y a tener la ilusión de cantar en vivo en muchos países. Encierra muchas cosas el título "Volver a sentir", destacó el Orlando Netti.

"Es un trabajo que vengo preparando en este tiempo de pandemia, donde todos hemos pasado por diferentes estados", expresó.

"Son canciones emblemáticas de diferentes épocas que lo llevamos a un estilo de Jazz. Empezamos a buscar repertorios y estoy muy contento, son canciones emblemáticas de diferentes décadas, de compositores conocidos internacionalmente como Armando Manzanero, Sandro o Roberto Carlos", concluyó.

LRA 29 San Luis

El documental “Sueños” es un retrato coral sobre el mundo onírico de las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y se estrenó en cine.ar Play. El director del film detalló lo emotivo de contar esas historias y la respuesta de sus protagonistas cuando lo vieron.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz brindó detalles de la obra que está basada en una novela de Ariana Harwicz y que protagoniza Julieta Díaz y Tomás Wicz. "Precoz" es "muy humana" y "logra encontrar el punto entre la literatura, la poesía y lo teatral".

LRA 1 Buenos Aires

El equipo que dirige Guardiola anunció en sus redes la incorporación del goleador del Millonario, quien se sumará a partir de junio (en principio) por cinco temporadas y media.

Manchester City pagará alrededor de 24 millones de dólares (21.4 millones de euros) por la joyita del Millonario, aunque a River le terminará quedando una suma cercana a la cláusula de recisión (20 millones de dólares). A su vez, la cifra podría aumentar, si es que se cumplen algunos objetivos estipulados en el contrato.

La institución inglesa dejará que Julián Álvarez continúe en Núñez al menos hasta junio. Si el Millonario desea retenerlo hasta fin de año, considerando la lucha por la Copa Libertadores, el club de Núñez se hará cargo de esa parte o le descontarían del pase.

LRA 1 Buenos Aires

La historia de "Alumni Athletic Club" y cómo influyó en el inicio del fútbol local. Detalla los 12 años de trayectoria del club para entender el despliegue del fútbol en los colegios locales y los primeros años de fútbol organizado en el país que llevaron al nacimiento de equipos que después se convirtieron en clubes.