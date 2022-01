"El entendimiento con el FMI es un alivio, pero no es algo para celebrar"

El diputado nacional por Córdoba, Eduardo Fernández (Frente de Todos) señaló que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un “alivio”, pero destacó que no se trata de algo para “festejar”.

"El entendimiento con el Fondo es un 'alivio' que nos permite concentrarnos en los problemas a corto plazo. Por supuesto que no es nada para festejar, pero permitirá usar fondos para reactivar la economía", explicó Fernández en diálogo con Verano Nacional.

“Por primera vez no se habla de reformas laborales o jubilatorias. Hay que tener en cuenta que el acuerdo se va a debatir a instancias del Frente de Todos. No ocurrió así con el préstamo pedido por Mauricio Macri", señaló el diputado, quien recordó que “Juntos por el Cambio anunció en cinco minutos y por televisión que volvíamos al FMI. Esta deuda no fue usada para obras, sino para fugar fondos".

Respecto de las distintas posturas existentes en el oficialismo, Fernández expresó que “el Frente de Todos es plural. Es sano que así sea, porque es un frente popular. Dada la experiencia con el FMI es razonable que algunos sectores expresen sus dudas”. Sin embargo, afirmó que “el entendimiento ha tenido apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

