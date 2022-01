“Toda negociación con el FMI implica ceder soberanía”

El licenciado en Economía analizó el acuerdo con el FMI anunciado por el gobierno nacional: “primero hay que conocer los pasos de este preacuerdo. Aún falta la carta de intención, la aprobación de los accionistas del FMI, que es clave porque es ahí donde el gobierno nacional tiene que decir como y qué hará para cumplirlo, después será el Congreso Nacional el que lo debatirá que es una obligación legal, y se busca el más amplio consenso, que marca una diferencia a lo realizado por Macri cuando tomó la deuda. Una cuestión clave es considerar recurrir a tribunales internacionales para saber que pasó con el dinero, eso no puede quedar impune, porque el monto recibido hubiese alcanzado para cubrir 2,5 casi 3 paquetes de recursos similares al utilizado para combatir el coronavirus, en todos sus aspectos, eso nos da una idea del extraordinario monto que se recibió, ese dinero fue utilizado para la fuga de capitales que fue posible gracias a las medidas que adoptó el gobierno de Mauricio Macri. Todavía estamos esperando que la justicia argentina realice una investigación sobre el préstamo, no hay respuestas, no hay avances, todo lo contrario de lo que sucedió cuando se trató el tema de los fondos buitres. Cuando se negocia con el FMI siempre se cede la soberanía y este acuerdo es 'menos peor', hay cuestiones centrales como la disparada contra el dólar blue que sucedió días antes del acuerdo que secó la plaza y permitió que la brecha cambiaria supere el 100%, las presiones que sufrió el gobierno fueron muy fuertes pero hay que decir que los fondos especulativos siempre juegan a favor del FMI y con eso está todo dicho. Lo que se acordó es un ajuste gradual para llegar llegar al déficit cero en el 2025”, dijo el especialista.

