Diario de Radio Nacional 30/10/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente dialogó con Joe Biden

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “La deuda con el FMI es un claro ejemplo de lo que está mal”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CRUZ: Criminalidad económica en los grupos concentrados

LRA 1 Buenos Aires - Plan “Mi pieza”: El programa de Gobierno contra la pobreza estructural

LRA 29 San Luis - EUGENIA CATALFAMO: La ley Nacional de juventudes ya tiene media sanción

LRA 27 Catamarca - Medida de prevención: Realizarán testeos ante la posibilidad del ingreso de la variante Delta

LT 11 Concepción del Uruguay - ANA MARIA DIAZ: Destacó como positiva la vacunación

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - ROSANA BOURDETTE: La pandemia sanitaria generó Depresión y Ansiedad en la población

LT 14 Paraná - En dos grupos prioritarios: Se aplicará una tercera dosis contra el COVID-19 en Entre Ríos

LT 12 Paso de los Libres - Elecciones 2021: Denuncian graves atentados contra partidos políticos en Paso de los Libres

PUNTO SUR - CARLOS ROZANSKI: “El macrismo construye una subjetividad en base a falsedades”

LRA 1 Buenos Aires - Datos del INDEC: El índice de salarios creció 3,2% en agosto y superó a la tasa de inflación

LRA 27 Catamarca - Sector vitivinícola: Catamarca integrará la mesa de trabajo del Plan 1000

LRA 21 Santiago del Estero - Precios congelados: Comenzarán los controles en los supermercados

LRA 27 Catamarca - 11° provincia de nuestro país: El Senado de Catamarca convirtió en ley el proyecto de juicio por jurados

LRA 7 Córdoba - Consultorio previsional: ANSES brinda capacitaciones financieras por tareas de cuidado

LRA 8 Formosa - JORGE GONZALEZ: “La provincia no se opone al proceso"

LRA 53 San Martín de los Andes - FRECUENCIA Z: La importancia de la Ley de Etiquetado

LRA 1 Buenos Aires - Oficios del país: El arte de trabajar con metales esmaltados a fuego

LT 14 Paraná - Programa Registradas: Promover el empleo formal en las casas particulares

LRA 1 Buenos Aires - A 110 años de su nacimiento: Recordamos a José María Contursi

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: Homenaje a Serú Girán, grupo fundamental del rock nacional

LT 14 Paraná - Patrimonio cultural e histórico: La Noche de los Museos Entrerrianos

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO GALLARDOU: “La ronda del trovador”

LRA 1 Buenos Aires - PACHO O´DONNELL: El recuerdo de Atahualpa Yupanqui

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO ROCA: “Tibio” y el compromiso social

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO ALIVERTI: Música y un poemario selecto de Charles Bukowski

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria: Diego Armando Maradona cumpliría 61 años

LRA 4 Salta - ALEJANDRO ROMERO: "Rodrigo fue a Cuba a presentarle a Maradona, La Mano de Dios"

LRA 30 Bariloche - El fútbol local: Representado en Araucanía

LRA 1 Buenos Aires

El presidente argentino se encontró con su par estadounidense. Fernández había elogiado a Biden. También saludó a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y a David Lipton. "Tuve una reunión con un amigo en común, un ciudadano argentino", dijo Biden a Fernández, en relación con el extenso encuentro que el Papa Francisco mantuvo con el presidente estadounidense.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández aseguró que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que heredó su gobierno “es un claro ejemplo de lo que está mal” en el sistema financiero internacional. Lo hizo durante su intervención en la primera jornada de la Cumbre de Líderes del G20 que se desarrolla en Roma, Italia.

Ante representantes de las principales economías del planeta, el mandatario sostuvo que “el actual sistema, que prioriza a la especulación por sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar”, y pidió que el financiamiento internacional fije “nuevas reglas para poder igualar nuestras sociedades, con impactos positivos y enfrentando el cambio climático”.

“La deuda externa que mi gobierno heredó con el Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos afrontando es un claro ejemplo de lo que está mal: única en la historia por su monto y por sus condiciones de repago, aprobada para favorecer a un gobierno en la coyuntura, acaba condenando a generaciones que miran impávidas el destino que les ha sido impuesto”, remarcó.

En ese sentido, consideró que “son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes, como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada”.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la unidad de información financiera hasta tanto sean aprobados los pliegos de su sucesor, quien se refirió al comportamiento empresarial en la formación de precios y aquellos temas coyunturales que afectan al desarrollo económico.

Al respecto señala que para abordar la problemática de la criminalidad de los poderosos y lo relacionado al poder económico concentrado, se requiere una clara concepción política que guíe las acciones y un adecuado conocimiento técnico, siendo temas que no dan lugar a improvisaciones y para enfrentar al poder del dinero, solo se lo puede hacer con más dinero o con convicciones respaldadas por la técnica.

LRA 1 Buenos Aires

La dirigente social y secretaria de Integración Socio Urbana y presidenta del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda Miño se refirió al programa que tiene como objetivo ayudar a mujeres de barrios populares a que puedan ampliar o refaccionar sus casas.

El plan, cuenta con una inversión de 8 mil millones de pesos y tanto el programa como las obras y proyectos para urbanizar los más de 240 barrios populares de todo el país, son financiadas en su gran mayoría por el 15% del aporte de las grandes fortunas.

LRA 29 San Luis

El proyecto presentado por la senadora por San Luis, Eugenia Catalfamo, fue aprobado por unanimidad.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“Están sucediendo casos más aislados, y no porque no se testee. Los nodos de testeo siguen funcionando, pero tenemos la gracia de decir que cada vez son menos los casos positivos que se detectan. A pesar de las aperturas y de las relaciones sociales que mantenemos, no se han detectado incrementos en el número de contagios”, señaló la médica cardióloga e integrante del COE, Yanina Vázquez.

LT 11 Concepción del Uruguay

La profesora Ana María Díaz indicó que el operativo comenzó el lunes anterior en diferentes escuelas de Concepción del Uruguay, y luego informó que se le ha explicado a los chicos de qué se trata el coronavirus y la importancia de vacunarse.

Finalmente, Diaz sostuvo que se ha desarrollado con normalidad la vacunación, tras resaltar que ha sido muy positivo el trabajo realizado hasta el momento.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Presidenta de la Sociedad de Cirujanos Pediátricos de Tucumán, Dra. Rosana Bourdette, habló sobre los efectos colaterales que la pandemia sanitaria produjo en la población y que es muy importante prestar atención. Se trata de depresión y ansiedad. La Profesional de la Salud y Cirujana Pediátrica recuerda a los padres, la necesidad de efectuar de manera periódica una consulta al médico especialista.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó que se aplicarán terceras dosis de vacunas contra el coronavirus, hecho que "comenzará a organizarse desde noviembre", según dijo el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti.

"En un primer momento no es para todo el mundo, sino para dos grupos determinados: vamos a iniciar el proceso con los inmunodeprimidos de todas las edades, de 3 años en adelante, y también con los mayores de 50 años que hayan recibido como esquema primario la vacuna Sinopharm", detalló el funcionario.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

El secretario de Seguridad de Paso de los Libres, Sebastián Pardo, confirmó que presentará una denuncia penal tras los delitos cometidos por policías provinciales que fueron enviados a impedir en forma violenta las actividades de la campaña electoral del Frente de Todos.

“Es un atentado contra la democracia porque pretendieron cercenar un derecho constitucional de todo partido político para realizar la campaña electoral”, afirmó Pardo.

PUNTO SUR

"Macri está imputado de delitos graves y por espionaje que no tiene ningún tipo de protección de secretos como todo lo ilegal. Fue una estrategia de la defensa del ex presidente y la respuesta del sistema tiene que estar a la altura de ese intento", aseveró.

LV 8 Libertador

“Las acusaciones son ridículas y se van cayendo solas. Con la extinción de dominio vendemos ilusiones y esto, durante la campaña electoral, fue para manipular a la gente”, señaló el abogado.

Luego, Guevara detalló las conductas vinculadas a la justicia del ex gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, expresando: “Algunas irregularidades llevaron a que la justicia dependa del gobierno, y esto es impresentable”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El organismo precisó que la suba del 3,2% en agosto estuvo impulsada por un alza del 3,3% en los salarios del sector privado registrado, del 3,2% en el sector público y del 2,5% en los ingresos del sector privado no registrado

De esta manera, en los primeros ocho meses del año el Índice de Salarios total acumula un aumento de 33%, por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo que resultó del 32,3%.

LRA 27 Catamarca

“Plan 1000 es una iniciativa del Gobierno nacional, con el que se ha tomado contacto en la última presentación que hizo la cancillería y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Dentro del Plan Nacional de Exportaciones existe uno de los lineamentos que es este plan 1000 millones, el cual busca incrementar las exportaciones del sector vitivinícola”, explicó la secretaria de Planificación, Inversiones y Relaciones Internacionales, Tania Jonas.

LRA 21 Santiago del Estero

La semana que viene comenzará a controlarse en los supermercados los Precios Congelados en los productos incluidos en el plan nacional. En declaraciones a Radio Nacional, Luis Ger, defensor del pueblo de la capital brindó los detalles del operativo que llevarán a cabo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“El juicio por jurado para el Norte Argentino es innovador. Ya hay 10 provincias que lo están realizando, pero es algo nuevo para el norte. Y es un día histórico, porque pasa en la política y en la justicia que siempre la sociedad discute, critica o cuestiona, pero pocas veces se hace cargo o se hace parte del problema”, expresó el senador provincial, Maximiliano Brumec.

LRA 7 Córdoba

La delegación Regional Córdoba de la ANSES desarrolla en el territorio provincial capacitaciones financieras destinadas a las primeras mujeres jubiladas por tareas de cuidado.

Guadalupe Sistas, integrante de la Dirección de Redes con la comunidad de la ANSES nacional, señaló que se busca capacitar a las nuevas jubiladas en el uso de los recursos financieros electrónicos y evitar engaños con información falsa.

"Es importante porque se trata de personas que están ingresando al sistema financiero", indicó Sistas.

LRA 8 Formosa

Ante las declaraciones realizadas por el embajador argentino en Asunción, Oscar Peppo, el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, expresó: “La provincia ratifica su posición de no oponerse al proceso de apertura gradual y controlada de la frontera que dispuso el gobierno argentino”.

LRA 53 San Martín de los Andes

En Frecuencia Z se abordaron temas como la alimentación saludable y en este sentido la importancia de la ley de etiquetado para evitar problemas de salud, como es el sobrepeso, el ACV y enfermedades cardiovasculares, con la nutricionista Fabiana Echeverría. También se realizó una entrevista a Carolina Moos y Gustavo Fernández dueños del microemprendimiento Abanico que lo llevan adelante hace 2 años. Visitaron el estudio de la radio, un nuevo grupo musical de cumbia que nació en medio de la pandemia: La Covid. Dentro de la sección jóvenes se trataron propuestas recreativas como Carga Positiva, unos talleres de teatro y fotografía, que se realizan en los establecimientos educativos y se enmarca dentro del Ministerio de Educación de Neuquén. Además, Germán Tomás Hubbe uno de los principales referentes de Yo amo mi playa, habló sobre la organización y la distinción que obtuvieron en el Concejo Deliberante.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Cafayate, Salta, dialogamos con Alfredo Cando y aprendimos su arte en metales esmaltados a fuego. "En septiembre de 1999 llegué a Cafayate. Me incorporó a la artesanía cuando llegué aquí, comencé haciendo otros trabajos con madera y arcilla hasta que me nombran el esmalte sobre metal. Hay diferentes composiciones y temperaturas. También cambia el color", destacó.

Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó lo que se espera a dos semanas de las elecciones legislativas. "El resultado de las primarias puede cambiar, la clave es si el Frente de Todos puede recobrar votos. Los Gobiernos se juzgan más por su desempeño que por sus campañas".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el desempeño de los integrantes del poder judicial. "Se supo que el juez Hornos asistía a la Quinta de Olivos cuando Macri era presidente para disputar partidos de Paddle. El tenía causas sensibles que involucraban al ex mandatario".

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó a Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento. "Cuando falleció fui al velatorio, luego a la tarde fuimos a Radio Nacional y volvimos a la Casa de Gobierno. Las Madres y Abuelas apoyaron a Néstor porque él siempre las recibió y las abrazó. Transformó sus reclamos en políticas públicas".

LRA 1 Buenos Aires

Mario comparó la importancia que tuvo en los medios el “escándalo” entre Wanda Nara y Mauro Icardi con las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA sobre el congelamiento de precios.

El conductor se preguntó dónde se informa la gente. “Muchos lo hacen en las redes y si yo quisiera competir con Wanda adelantaría mi retiro". Sin embargo, aseguró que “hay un mundo la que le siguen importando los medios tradicionales”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó cuál es su plan ante la agresión frente a una nota o un comentario. "Ayer escribí sobre los mapuches en Página 12 y recibí muchos mensajes agresivos. Siempre trato de contestar y establecer un diálogo. Me acusaron hasta de ser soldado del gobierno británico, otros me desearon lo peor hasta querían incendiarme la casa", dijo el conductor.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, contó de qué se trata el programa Registradas, el cual busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares, y también promover su acceso y permanencia en el empleo registrado.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Contursi, autor de una gran cantidad de letras de tango entre las que se destacan En esta tarde gris, Sombras nada más y Gricel. "La mayoría de sus tangos eran intimistas, hablaban de amores contrariados", destacó Pepe Estévez.

"Se cumplen 110 años de José María Contursi , hijo de Pascual. "Mi noche triste" está considerada la primera letra de tango, Gardel la grabó y lo estrenó en 1917 en sus comienzos", destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Mediante testimonios de Charly García, quien acaba de cumplir 70 años, Pedro Aznar y David Lebón, Felipe Pigna recorrió la obra de Serú Girán y reconstruyó la formación de una agrupación que marcó una época.

LT 14 Paraná

Los museos provinciales y organismos que atesoran el patrimonio natural, histórico y artístico de Entre Ríos desarrollaron la décima edición de la Noche de los Museos en la provincia.

La cita se extendió desde las 19 horas y hasta la medianoche, en tanto Marcela Canalis, directora del Museo Provincial de Bellas Artes doctor Pedro Martínez, destacó: “La actividad tuvo una respuesta impresionante y enorme y creo que hacía falta porque el año pasado se debió hacer de manera virtual”.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogan con el actor Claudio Gallardou sobre La ronda del trovador, espectáculo en el que revive la tradición actoral popular, a partir de textos de diversos autores, con máscaras, numerosos cambios de vestuario y la presencia en escena del músico Gabriel Toker. Hoy sábado 30 de octubre, a las 21.00, y mañana domingo 31 de octubre, a las 20.00, en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrére de Morón, con entrada gratuita (se retiran las entradas una hora antes del espectáculo).

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O'Donnell repasó la vida del cantautor, guitarrista y poeta Atahualpa Yupanqui, folklorista de formación clásica y académica, exiliado y prohibido por la dictadura. Alcanzó gran notoriedad en Europa y principalmente en Francia, donde fue introducido por la cantante Edith Piaf.

En la segunda parte del programa, Pacho entrevistó al cantante de rock y folklore Fernando Barrientos, acerca del proyecto Orozco – Barrientos y su disco “Regreso”, que se encuentra presentando en vivo. También se refirió a la actualidad del folklore, los subgéneros que han surgido, la forma de trabajo en las grabaciones y sus antiguos trabajos.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogan con el actor Horacio Roca, quien realiza el unipersonal Tibio, con texto y dirección de Mariano Saba (Moscú Teatro). Un profesor de literatura evoca una discusión con un alumno, en plena dictadura cívico-militar argentina (1979), sobre artistas, intelectuales y compromiso social, a partir de la figura de Miguel de Unamuno y su confrontación con el franquismo.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor nació en Alemania, pero vivió desde muy pequeño en Estados Unidos, donde falleció a los 74 años. El arte y periodismo fueron la base para el inicio de su carrera literaria a los 35 años. Autor de una obra singular con temática marginal, lenguaje agresivo y a menudo obsceno o violento; entre los que se destacan "El Cartero", "Escritos de un viejo indecente", "Ordinaria locura" y "Música de cañerías".

En sus personajes supo retratar prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas o jugadores que deambulan por sus poesías sin lírica, de versos rudos y mensajes ásperos, como así también poemas donde afloran los sentimientos o pequeños atisbos de felicidad, atravesados por un lenguaje funcional que ágilmente culmina en finales subidos de tono o con tintes de comicidad.

Maradona

LRA 1 Buenos Aires

Cambió la historia del fútbol argentino desde fines de la década del '70 y se transformó en el deportista más prestigioso de todos los tiempos.

En el fútbol ocupó el olimpo de la historia junto al brasileño Pelé y, más en la actualidad, aunque con resistencia por parte del ambiente, con su compatriota Lionel Messi.

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, un barrio de Lanús en la provincia de Buenos Aires, debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors con apenas 15 años.

Tres años después se consagró campeón mundial juvenil en Japón, dirigido por César Luis Menotti, a quien reconocía como el DT más importante en su vida.

LRA 4 Salta

En Tardecitas Salteñas, Alejandro Romero, el creador del hit La mano de Dios que popularizo Rodrigo, su cuñado, habló sobre el momento personal que atravesaba cuando compuso a comienzos del 2000 el tema musical dedicado a Diego Armando Maradona.

Dijo se debatía internamente entre continuar o no el camino de sus padres, ligado a la música: "Estuve dos horas sin inspiración, con una hoja vacía y en un momento de frustración, ya límite, porque tenía 24 años, la coyuntura no era favorable en el país en lo laboral y mi vieja trabajaba tres turnos para parar la olla. En ese momento decidí dejar la música y me puse a llorar, entonces miré al cielo y le pedí a Dios inspiración".

Deportes | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

Agustín Erbin, jugador de Cruz del Sur y Yocelin Bascuñán, jugadora de Atlético Tiro, son dos de los cuatro representantes barilochenses que fueron convocados a la selección de Rio Negro de fútbol para competir en los Juegos de la Araucanía (Giuliana Alarcón de Estudiantes y Tomás Pinilla de Cruz del Sur son los otros dos elegidos). El epicentro de esta disciplina será en Chubut. Ambos hablaron con Radio Nacional Bariloche acerca de esta experiencia que es la primera para ambos.

Humor | Volver al inicio

Buscando trabajo

Mandé más de 200 currículum. Ayer por fin tuve respuesta de una empresa y rápidamente me entrevistaron. Me atendió el gerente de Recursos Humanos y lo primero que me dijo fue: “Bueno estuvimos chequeando y descubrimos que todo lo que puso en su currículum es mentira. Por lo tanto, ¡¡¡Bienvenido al equipo de ventas de la empresa!!!”.

