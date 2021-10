"Rodrigo fue a Cuba a presentarle a Maradona La Mano de Dios"

En Tardecitas Salteñas, Alejandro Romero, el creador del hit La mano de Dios que popularizo Rodrigo, su cuñado, habló sobre el momento personal que atravesaba cuando compuso a comienzos del 2000 el tema musical dedicado a Diego Armando Maradona.

Dijo se debatía internamente entre continuar o no el camino de sus padres, ligado a la música: "Estuve dos horas sin inspiración, con una hoja vacía y en un momento de frustración, ya límite, porque tenía 24 años, la coyuntura no era favorable en el país en lo laboral y mi vieja trabajaba tres turnos para parar la olla. En ese momento decidí dejar la música y me puse a llorar, entonces miré al cielo y le pedí a Dios inspiración".

En diálogo con Oscar Humacata, recordó que a Diego le gustó al instante la canción y que en televisión dijo que fue la mejor que le habían escrito.

