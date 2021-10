Realizarán testeos ante la posibilidad del ingreso de la variante Delta

“Están sucediendo casos más aislados y no porque no se testee. Los nodos de testeo siguen funcionando, pero tenemos la gracia de decir que cada vez son menos los casos positivos que se detectan, a pesar de las aperturas y de las relaciones sociales que mantenemos, no se han detectado incrementos en el número de contagios”, comentaba la Dra. Yanina Vázquez, médica cardióloga integrante del COE, en diálogo con Nacional Catamarca.

Además, la Dra. Vázquez mencionó que van a realizar testeos, en búsqueda de posibles casos positivos: “Se llama ‘búsqueda activa’. Vamos a empezar a incrementarla, porque también tenemos en cuenta que no hay restricciones para el desarrollo turístico. Lamentablemente, estamos rodeados de jurisdicciones donde hay circulación comunitaria de la variante delta, que todavía no llegó a Catamarca. Lo que se pretende, es detectarla a tiempo en caso de que eso suceda, y poder controlarla a tiempo”.