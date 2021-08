Diario de Radio Nacional 30/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – AXEL KICILLOF: Anunció la reestructuración de la deuda en moneda extranjera

LRA 1 Buenos Aires – GUSTAVO MELELLA: “Es preocupante y grave el avance de Chile sobre los límites argentinos”

LRA 1 Buenos Aires – Declaraciones de su hermano: Confirman que el diputado Miguel Arias se encuentra en buen estado

LRA 1 Buenos Aires – SABINA FREDERIC: “Las fuerzas federales estarán en Corrientes hasta que se esclarezca el ataque”

LRA 1 Buenos Aires – Comienza el juicio contra Etchecolatz: Por los crímenes que denunció López

LT 14 Paraná – Vuelos de la muerte: Exhuman cuerpos en Villa Paranacito

LRA 26 Resistencia – MAURICIO AMARILLA: “La Memoria se construye y es un ejercicio permanente”

LT 12 Paso de los Libres – 30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

LV 8 Libertador – HORACIO BAEZ: “Es un proceso vigente en la memoria popular”

LRA 23 San Juan – DANIELA CASTRO: “Seguimos focalizados en el crecimiento científico-tecnológico”

LRA 1 Buenos Aires – JOSE MANUEL UBEIRA: “Con una justicia pervertida, no hay país que pueda salir adelante”

LRA 53 San Martín de los Andes – Transporte público de pasajeros: Posponen hasta el 6 de setiembre el plazo de presentación para la licitación

LRA 1 Buenos Aires – Sinopharm y AstraZeneca: Esta semana llegan casi 5 millones de vacunas

LRA 30 Bariloche – Alto porcentaje de aceptación: La sociedad argentina aprueba restricciones por Covid



LV 8 Libertador – Vacuna Sputnik V: Avance nacional sobre los anticuerpos

LT 14 Paraná – Escuelas de Entre Ríos: Regresó la presencialidad plena

PUNTO SUR – RAUL TIMERMAN: Algunos hechos pierden potencia comunicacional fuera del “amba-centrismo”

LRA 1 Buenos Aires – LUIS BRUSCHTEIN: Violencia, escraches y patoteadas en tiempo de elecciones

LRA 1 Buenos Aires – PASO 2021: Toniolli intimó a Losada y Barletta por agraviar a Cristina Fernández

LRA 1 Buenos Aires – PATRICIA GARCIA BLANCO: Realizaron con éxito el simulacro general previo a las PASO

Nacional Folklórica – SILVIA VAZQUEZ: Propuestas para el cuidado del medioambiente

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: Preparan la nueva gran estafa

LRA 1 Buenos Aires – Elecciones en Corrientes: El gobernador Gustavo Valdés logra su reelección

LT 12 Paso de los Libres – Diputado provincial herido de bala: Miguel Arias recibirá el alta de la UTI

LRA 16 La Quiaca – GUILLERMO SNOPEK: Destacó la presencia del Estado nacional

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Corrientes, último paso antes de las PASO”

Nacional Folklórica – MIGUEL SAREDI: “Nadie es feliz en una sociedad donde no hay seguridad”

LRA 1 Buenos Aires – SANTIAGO FRASCHINA: “La expectativa es que este año las jubilaciones le ganarán a la inflación”

LRA 6 Mendoza – NICOLAS AROMA: “Hoy en la Argentina ingresan dólares de manera genuina”

LRA 17 Zapala – Frente Grande: Rechazó la forma de actualización de la tarifa de agua

LRA 26 Resistencia – FLAVIA FRANCESCUTTI: Federación Agraria agradeció el apoyo del gobierno del Chaco

LRA 3 Santa Rosa – ADRIAN PEREZ HABIAGA: “Hay una reactivación en la construcción con una vista de esperanza”

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof anunció que se consiguió la adhesión “unánime” de los acreedores para canjear el 98% de los títulos incluidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia, y remarcó que se está “resolviendo el problema que generó” la exmandataria María Eugenia Vidal.

“El 98% de todos los acreedores entraron al canje de deuda bajo ley extranjera, lo cual significa una aceptación universal y unánime de lo que la provincia propuso y que está acorde a nuestra capacidad de pago”, sostuvo Kicillof durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, fundamentó la posición de rechazo de nuestro país respecto a la medida de Chile que fija un límite marítimo que se superpone con el que fuera establecido por Argentina.

El gobernador precisó que el límite argentina fue establecido por ley del Congreso Nacional y en base a un criterio sobre la extensión de la plataforma continental definido años atrás por las Naciones Unidas, que fue informado a los países limítrofes y sobre el cual “Chile no presentó ninguna objeción”.

Por esa razón, Melella calificó como “grave, preocupante y repudiable” la medida de Chile ratificada posteriormente en declaraciones que efectuara el propio presidente Sebastián Piñera, en un claro “avance sobre los límites de Argentina y de la provincia de Tierra del Fuego”.

Enfatizó que la actitud de Chile “rompe con la diplomacia y los acuerdos”, confió en que el vecino país “reflexione” y reconoció que “el diálogo tiene que primar pero los acuerdos deben ser respetados”.

LRA 1 Buenos Aires

Esteban Arias, hermano del funcionario, reveló que el diputado de Corrientes baleado en Tapebicuá se encuentra “muy bien” y a horas de recibir el alta de la unidad de cuidados intensivos del hospital Escuela “General José de San Martín”.

“Nadie se merece una cosa de estas, menos mi hermano”, dijo el familiar y aseguró que se encuentran “tranquilos y contentos” luego de las noticias.

Por otra parte, remarcó que no están al tanto de lo judicial ya que se encuentran enfocados en el estado de salud de Arias y en acompañarlo: “No estamos en contacto con nadie que esté en la investigación y tampoco nos hablaron. Agradecemos que se respete, él verá qué decisión toma”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Seguridad detalló cómo avanza la investigación sobre el ataque que sufrió el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) de Corrientes Miguel Arias -baleado el jueves en un acto de cierre de campaña- y señaló: “Estamos poniendo todo. Las fuerzas federales se van a quedar hasta que esto se esclarezca porque es una necesidad que tenemos todos los argentinos y, sobre todo, la democracia”. En ese sentido, Frederic expresó que se puso custodia a varios funcionarios “para llevarles tranquilidad”.

En tanto, la ministra dijo que “hay dos testigos que dicen haber visto movimiento de un Volkswagen Gol y una moto, y se indica a dos hombres que estarían vinculados”. “La fiscal está cruzando información antes de ir a tomar declaración a los posibles conductores”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Se iniciará en los tribunales federales de La Plata un juicio contra los represores Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio César Garachico por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como “Pozo de Arana” que fueron denunciados por Jorge Julio López en sus testimonios. Con una veintena de testigos por delante, el tribunal aspira a dictar sentencia este año.

LT 14 Paraná

La Justicia Federal de Entre Ríos dispuso que se realice un operativo para llevar a cabo exhumaciones en el cementerio de la localidad de Villa Paranacito, en el marco de la causa que se instruye por los vuelos de muerte que se realizaron en la provincia durante la última dictadura cívico-militar. La Fiscal Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, destacó que esta instancia era lo que “esperábamos hace muchísimo tiempo”, y agregó que “es la oportunidad de echar luz sobre la causa”.

LRA 26 Resistencia

“En agosto tuvimos hechos muy importantes como la reapertura de la Casa de la Memoria de Resistencia, algo muy trascendente por todo lo que eso implica. Hoy colocaremos una ofrenda floral en el lugar donde nació mi padre, Guillermo Amarilla, detenido desaparecido durante la dictadura militar, y posteriormente nos reuniremos con estudiantes en forma presencial y virtual para debatir y analizar estos temas. Además, visitaremos el lugar de la masacre en Margarita Belén y también nos reuniremos en Fontana con ex detenidos de esa ciudad”, señaló Mauricio Amarilla, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Pablo Vassel, experto en causas de lesa humanidad, comentó que “la desaparición forzada es un tipo de hecho que no se investiga y cuenta con cierta complicidad del Estado para que esto suceda”.

LV 8 Libertador

Hoy es el día de los detenidos desaparecidos, catalogado por la AEA y la ONU como crímenes de lesa humanidad y el ex juez de Mendoza, Horacio Báez, dijo que “el gobierno de Macri fue una apariencia más, porque no se estaba respetando la desaparición de miles de personas en el país”, y luego explicó el por qué de su expresión.

LRA 23 San Juan

En diálogo con “Desmuteados”, la funcionaria nacional sanjuanina contó sobre la renuncia de Agustín Rossi al mando del Ministerio de Defensa. También se refirió a la asunción de Jorge Taiana y la continuidad de trabajo que se fijó en torno al avance científico tecnológico para la defensa.

Daniela Castro hizo fuerte hincapié en la aplicación y desarrollo de los Proyectos FONDEF. Cabe destacar que el FONDEF prioriza el trabajo y la industria nacional, así como también el fomento y desarrollo de la industria para la defensa, que aspira a favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa. También aspira a ser un estímulo para incrementar las acciones de investigación y desarrollo en el sector público y privado.

LRA 1 Buenos Aires

Luego del fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que, en plena campaña y con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ordenó reabrir la causa por el vacunatorio en el Ministerio de Salud, tras la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, que había ordenado archivar parcialmente la causa por considerar que no hubo delito de parte de 65 de los 70 vacunados; el abogado, José Manuel Ubeira sostuvo que “nada que entra podrido a la olla, sale mejor de ella”, y consideró que “el sistema judicial sigue acumulando desprestigio”.

LRA 14 Santa Fe

El Comisario supervisor Claudio Arias, jefe de la agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe, fue consultado en “Desde Temprano” por la preocupante situación de los incendios en las islas, a la vera de las rutas y campos de las últimas semanas.

“La quema de pastizales es una problemática que tenemos diariamente. Los números son preocupantes: en lo que va del año Bomberos Zapadores intervino en 558 incendios y en agosto solamente en 130 quemas de pastizales”, relató.

Arias expresó que “esto repercute en el ecosistema, en la salud, porque Santa Fe se ve envuelta en una gran nube de humo, que puede provocar accidentes también”.

Sobre las causas, explicó que “más del 90 por ciento se debe a negligencia e impericia humana. Son muy pocos los incendios en donde el motivo es accidental”.

LRA 53 San Martín de los Andes

La apertura de sobres se realizará 72 horas después, el 9 de setiembre a las 15:00 en el salón municipal. Según afirmó la concejala del MPN, Maria Laura Da Pieve, hubo varias consultas sobre la Licitación Pública Nº5/21 pero solamente una empresa habría comprado el pliego.

La funcionaria afirmó que el Poder Ejecutivo tiene que tener un plan B para cuando llegué el final de la concesión actual, porque no se sabe si habrá presentaciones formales y, en caso de haberlas, si serán correctas.

LRA 1 Buenos Aires

En el transcurso de esta semana arribarán a la Argentina 3.248.000 vacunas de Sinopharm, distribuidas en tres vuelos, y 1.654.500 dosis de AstraZeneca, con el objetivo de avanzar en los esquemas completos de vacunación de la población en todo el territorio. De esta manera, el país sumará 55.471.120 vacunas en el marco del Plan Estratégico de inmunización contra el COVID-19 que despliega el Gobierno nacional.

La llegada de las vacunas de AstraZeneca al Aeropuerto de Ezeiza está prevista para mañana, a través del vuelo AC7251 de Air Canadá.

En tanto, el miércoles arribarán los vuelos QR8155 y LH8264, con 1.448.000 y 1.230.000 dosis de Sinopharm, respectivamente, mientras que el próximo viernes llegará un tercer cargamento, con las restantes 570.000 dosis.

Desde el inicio de la campaña, la Argentina recibió 50.568.620 vacunas contra el coronavirus. De ese total, 15.000.920 son Sputnik V: 10.955.260 del primer componente (de las cuales 1.179.625 fueron producidas por Richmond) y 4.045.660 del segundo componente (702.500 fueron elaboradas en el laboratorio argentino).

De la firma AstraZeneca, el país ya cuenta con 13.939.700 vacunas entre las 580.000 de Covishield, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 10.204.700 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México. En tanto, 17.928.000 son del laboratorio Sinopharm, 200.000 de Cansino, y 3.500.000 de Moderna, donadas por EE.UU.

LRA 13 Bahía Blanca

Mónica Pedraza contó todo lo que debió pasar su familia para poder sepultar a su hermana Lorena, quien falleció de coronavirus hace poco más de un mes, y habló del altísimo valor que tiene un sepelio en Bahía Blanca.

“En la desesperación no pensamos de dónde se iba a sacar la plata, lo único que pensábamos era en despedir a mi hermana. Ellos (la empresa que hace el servicio) sabían lo que cobra mi cuñado (23.000 pesos), pero nos dijeron que lo teníamos que pagar en no más de un mes”, dijo Mónica.

LRA 30 Bariloche

Celeste Ratto, Doctora en Ciencia Política, Especializada en comportamiento político electoral, acceso a derechos y ciudadanía e Integrante del Centro de Estudios Patagonia, se refirió a la encuesta nacional realizada y de la cual formó parte.

La encuesta fue realizada en agosto. “Fueron 6 mil casos a lo largo de todas las provincias, hemos logrado una representación muy importante. Preguntamos sobre muchos aspectos de la pandemia y también variables más socio demográficas y de posicionamiento político, datos electorales”, señaló Ratto.

Y destacó que “en uno de los primeros informes encontramos un dato llamativo el 72 por ciento de la población de nuestro país está a favor con el nivel de restricciones o prefiere más restricciones. Hay un consenso sobre que fue una buena medida”.

LV 8 Libertador

Científicos argentinos obtuvieron la primera evidencia de anticuerpos producidos por la vacuna Sputnik V. En tanto, la investigadora Silvia Cazorla contó algunos aspectos importantes de la tarea realizada, expresando que “venimos trabajando desde el año pasado en desarrollar un kit de diagnóstico para evaluar la reacción en el humano en el post contagio, como también la respuesta a la vacuna, en este caso la Sputnik V. Es decir observar cómo evoluciona a lo largo del tiempo la respuesta”.

LT 14 Paraná

Rige en las escuelas entrerrianas la normativa que dispuso el regreso a la presencialidad plena en los establecimientos educactivos junto a un esquema con protocolos que incluye una distancia de 0,90 metros en las aulas, la utilización obligatoria de barbijos, ventilación cruzada y otras medidas de cuidado.

En tanto, María Fernanda Casualde, directora de Nivel Primario de la Escuela Normal de Paraná, destacó que se trabaja “con mucho compromiso” de parte de todo el personal docente, el de mantenimiento y también el de limpieza en el retorno a la presencialidad plena.

PUNTO SUR

En el programa de Punto Sur, Raúl Timerman, consultor y analista político, director del grupo “opinión pública” nos informó de los estudios que realiza la agencia desde el año 2013 con encuestas sistemáticas en el AMBA, sobre expectativas y estados de ánimo de los habitantes del AMBA.

Timerman explicó que realizan por un lado el “termómetro de la clase media” en comparación con el total del padrón electoral y por otro lado estudian los grupos focales de jóvenes y adultos de votantes blandos de los partidos del AMBA, para realizar un informe “cualicuantitativo” de cara a las elecciones legislativas 2021.

LRA 1 Buenos Aires

En “Ahí Vamos”, Luis Bruschtein habló sobre el resultado de las elecciones en Corrientes; y también del disparo que recibió el diputado provincial del Frente de Todos Miguel Arias a quien balearon en el abdomen durante un acto de cierre de campaña en el pueblo de Tapebicuá del cual aún se desconoce la causa. “No fue el único hecho de violencia el que se vivió en la provincia en este proceso electoral. Hubo situaciones en otro pueblo, que se llama Mburucuyá, donde se ve un video en el que un puntero radical persigue con una cuchilla a uno de los candidatos a concejal del pueblo”, introdujo el periodista.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Toniolli, precandidato a diputado nacional por Santa Fe por el Frente de Todos, envió una carta documento a los responsables de la campaña publicitaria electoral de Carolina Losada y Mario Barletta, intimándolos a cesar con “la difusión de spots y de material gráfico con ataques personales y agravios a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, e invitándolos “en aras de la convivencia democrática” a desarrollar “una campaña propositiva, que le permita conocer a los santafesinos y santafesinas cuáles son las iniciativas que impulsan para abordar el complejo escenario al que la pandemia nos ha llevado”.

LRA 1 Buenos Aires

Se llevó a cabo el último simulacro general previo a las elecciones del 12 de septiembre por parte de la Dirección Nacional Electoral (DINE) ante la presencia de dos mil apoderados y fiscales informáticos de todas las fuerzas políticas.

Las pruebas comenzaron el 7 de julio y en esta última instancia se pudo hacer la transmisión de forma “exitosa” del recuento de todos los telegramas, aseguró la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. También adelantó que pueden demorar los resultados según el desarrollo electoral en cada mesa del país.

Nacional Folklórica

Silvia Vázquez, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista Acuerdo Verde y Social, contó cuáles son las principales propuestas del partido al que representa, vinculadas a cuidar y comprometer la protección de nuestros bienes naturales y promover el desarrollo sostenible.

En la entrevista, profundizó las medidas y debates que esperan abordar, como la construcción de un modelo productivo igualitario con formas de consumo responsables para garantizar la sustentabilidad y el proyecto de ley de Acuerdo Verde, que insta a promover una refundación cultural en términos ambientales para terminar, entre otras cosas, con la contaminación de las ciudades.

LRA 1 Buenos Aires

Mario hizo un recorrido sobre situaciones de fraude que vivió la Argentina en su historia electoral y, en contrapartida, analizó las maniobras de la oposición y sus argumentos falaces que buscan generar dudas sobre el resultado de las elecciones.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Guillermo Romero de LT12 General Madariaga, Paso de Los Libres, nos acerca los primeros resultados de los comicios celebrados este domingo en la provincia para elegir gobernador, legisladores, intendentes y concejales.

Detalló que, según los datos oficiales, con el 10,6 % de mesas escrutadas, el actual gobernador Gustavo Valdés con Pedro Braillard Poccard como vicegobernador, postulados para gobernar hasta el año 2025, con la alianza Encuentro por Corrientes (ECO) + Vamos Corrientes, reunían el 75,74 por ciento de los sufragios.

Por su parte, el Frente Corrientes de Todos, que postuló la fórmula peronista de Fabián Ríos y Martín Barrionuevo, lograba el 24,26 por ciento de los votos.

LT 12 Paso de los Libres

Esteban Arias, hermano legislador baleado en Tapebicuá, comentó que Miguel se encuentra muy bien y muy ansioso porque en las próximas horas recibirá el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escuela General José de San Martín y pasará a una sala común para su recuperación.

LRA 16 La Quiaca

Snopek habló de su visita a la localidad de Barrios, manifestando que “es un honor estar en la Puna y sobre todo marcando una presencia del Estado nacional. Este es un municipio que siempre apostó a la producción, a tender una mano a quienes están en el campo y poder trabajar la tierra. Y más en este mes de agosto a nuestra Pachamama, a la que hay que agradecer por los frutos que nos brinda y que nos da”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó los resultados de las elecciones en la provincia de Corrientes. “Ganó el partido radical y el Gobernador Gustavo Valdés fue reelecto, al peronismo le cuesta mucho llegar en esa provincia pero no se esperaba una victoria con tanto porcentaje. Superó el 76% de los votos contra los 23% del candidato del PJ”.

“El resultado fue imponente y llama la atención tanta diferencia”, destacó el conductor de Gente de a pie. “También quedó demostrado una vez más que durante en la pandemia en el mundo vota menos gente”.

Nacional Folklórica

El precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el Partido Federal sostuvo que la seguridad es un tema primordial en su plataforma electoral y describió cómo ve a la sociedad argentina, la economía y el manejo de la pandemia, desde la perspectiva de su bloque.

En diálogo con Luis Bremer, hizo hincapié en las falencias que observa dentro del circuito penal bonaerense, los casos de delincuencia juvenil y las dificultades que afrontan niños y adolescentes para reinsentarse en la sociedad o cumplir con sus derechos, como acceder a la educación.

LRA 1 Buenos Aires

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fijó los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen a partir de setiembre, con el aumento del 12,39%. El secretario general de la Anses explicó que “con la fórmula del gobierno anterior hubiésemos llegado a septiembre con un acumulado del 33,7%, que representan 2,5 puntos porcentuales menos a nuestro 36,2%”. “Ahora hay una mejor fórmula de movilidad que durante el macrismo y la expectativa es que este año las jubilaciones le ganarán a la inflación”, dijo Fraschina.

LRA 6 Mendoza

El economista analizó la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, a Mendoza y la reunión que mantuvo con los empresarios en la UNCuyo, expresando que “hoy en la Argentina ingresan dólares de manera genuina”. Además, Aroma manifestó que el país se encuentra en un modelo productivo y planteó las diferencias con el modelo especulativo financiero implementado durante el macrismo.

LRA 17 Zapala

El concejal del Frente Grande, Daniel Julián, se refirió a la negativa de acompañar el incremento en el servicio, que se implementará a partir de septiembre. El edil explicó que a la audiencia pública no se acercó nadie de la comunidad, sólo hubo una presentación de un grupo de vecinos que no convalidaban esta nueva modalidad. “Son cuadros engorrosos, no los entiende cualquiera”, expresó.

El bloque rechaza la modificación porque la tarifa quedará atada a los costos de la energía eléctrica, a los aumentos en dólar de los insumos y los aumentos salariales. “La actualización es de un 25 o 30% pero en los meses posteriores el ente puede aumentar”, explicó.

LRA 26 Resistencia

“Sus autoridades se reunieron con el gobernador Jorge Capitanich y le agradecieron el permanente apoyo al sector y solicitaron, entre otros temas específicos, la ampliación del cupo de construcción de viviendas para trabajadores rurales”, indicó la subsecretaria de Agricultura, Flavia Francescutti.

LRA 3 Santa Rosa

El presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Adrián Pérez Habiaga, explicó cómo atravesó el sector la pandemia y cuál es la situación en la actualidad, diciendo que “durante la pandemia fue una etapa muy dura, de muy baja actividad, aunque el sector ya venía de un periodo de casi cuatro años con baja actividad y la pandemia terminó de llevar los niveles a los más bajos históricamente. Esta situación, desde hace seis meses atrás, empieza a revertirse. El Gobierno de La Pampa hace un esfuerzo y lleva adelante un programa provincial de viviendas, hecho que motiva una actividad más pronunciada y con una vista hacia adelante con mucha esperanza”.

LT 14 Paraná

Al menos diez tortugas fueron vistas este fin de semana de mañana en la dársena del puerto de Paraná. En el mismo lugar semanas antes habían aparecido dos lobitos de río. Alfredo Berduc, director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, indicó que ante la gran bajante del río Paraná los animales se encuentran “con mucho menos espacio de hábitat y buscan poder alimentarse”, explicó. En este sentido destacó que a su vez “las especies quedan mucho más expuestas y las vemos más”, por lo que “es un momento en el que tenemos que tener mucha responsabilidad y cuidado para preservarlas”, enfatizó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Belén Prado, abogada, integrante de Vecinos Por los Humedales y en el COA Guirá Pirá, se refirió a la movilización que se realizó en distintos puntos del país en donde corren riesgos los Humedales.

LRA 29 San Luis

El próximo sábado 4 de septiembre tendrá lugar la ceremonia de beatificación de Fray Mamerto Esquiú en Catamarca, en la explanada de la Iglesia de San José de Piedra Blanca.

El Historiador Mario Vega nos habla de este trascendental hecho.

LT 14 Paraná

María García, secretaria de Ambiente de Entre Ríos, informó que se combate uno de los focos ígneos más grandes, el cual está ubicado frente a la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Solamente en lo que va de 2021 los incendios en la zona del Delta, al sur de Entre Ríos, afectaron a 390 mil hectáreas.

LT 14 Paraná

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, visitó la escuela 181 ´Osvaldo Magnasco´ de Paraná y se reunió con directivos y docentes en el marco del retorno a la presencialidad plena. “Es un desafío, pero estamos muy contentos”, dijo Müller, y luego destacó que se da “un amplio consenso desde que se definió la modalidad”.

LU 4 Patagonia

El reclamo de la lof Nahueluen Lofche consiguió un fallo a favor de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. De este modo Sonia Ivanoff, la abogada de la comunidad, explicó que el Ministerio de Educación de la provincia deberá instrumentar los mecanismos necesarios para construir en conjunto con las comunidades las herramientas pedagógicas.

LRA 17 Zapala

García dijo que existen nutrientes críticos en el tiempo de embarazo y que son el ácido fólico y el calcio. “Es importante que en la vida fértil la mujer tenga una vida saludable y eso se construye en familia”.

Un embarazo sano incide en toda la vida de la madre y de su futuro hijo, incluso antes de convertirse en gestante. Tener un peso adecuado previo al embarazo, llevar una alimentación sana y equilibrada antes y durante los nueve meses de gestación, tener hábitos de vida saludables (como no fumar o no dejar que lo hagan en su presencia, ni beber nada de alcohol o hacer ejercicio de forma regular) ayudan a que el organismo materno se encuentre al cien por cien y, así, el embarazo tenga un excelente comienzo.

LRA 52 Chos Malal

Durante la mañana de “Parte de todo”, dialogamos con la Doctora Cecilia Clerico quien abordó el peligro del monóxido de carbono en invierno, un tema que está presente todos los años y el cual provoca muchas veces víctimas fatales.

La Doctora comentó que el monóxido de carbono es un gas que se genera cuando hay combustión, cualquier tipo de combustión, el calefón, la estufa, la cocina, los motores, etc. “Depende si el ambiente está muy cerrado o ventilado, se acumula adentro del ambiente por eso es muy común y casi exclusivo esta intoxicación del invierno en los lugares cerrados, el monóxido de carbono no se ve ni se huele”, expresó Clerico.

LRA 4 Salta

“Logramos recolectar 100 mil pesos este fin de semana en las actividades en el Parque Bicentenario. Ya tenemos 70 televisores donados, nos faltan 70 más. Es para poder colocar Smart Tv en habitaciones y salas en el sector de pediatría. Cada niña o niño que se interna tiene un promedio de 6 días de permanecía en el hospital. Es mucho para su salud mental. Esperamos que la comunidad siga colaborando”, José Luis Angel, prensa del Materno Infantil

Las donaciones particulares pueden continuar realizándose ingresando aquí http://aonorte.gob.ar/donar-fundacion-hpmi/.

Por otra parte, empresas y organizaciones del sector público o privado pueden contactarse al correo electrónico fundacionhpmi@gmail.com o comunicarse al teléfono 4325042 de 8 a 14 horas.

LRA 57 Bolsón

El 25 de agosto se realizó el 1° Foro de Consenso Bariloche por una Patagonia sustentable y en paz. El encuentro se promocionó como una reunión entre protagonistas y personas interesadas en abordar la cuestión de los conflictos por tierras en la zona de Bariloche y la Patagonia.

Sobre la misma, Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, denunció que el Foro estuvo encabezado por “los perpetradores de muchos de los robos territoriales” y “generadores del odio racial”. Y señaló que “lejos está de solucionarse el problema territorial con una mirada tan minúscula”.

LRA 6 Mendoza

Claudia Iturbe, Secretaria Adjunta de La Asociación Médicos y Profesionales de la Salud (AMPROS), dio detalles del acuerdo alcanzado por el sector después de haber sometido la propuesta a un plebiscito mediante el cual el 65% de los trabajadores aceptó la misma “La mayoría dijo que aceptaba, aunque esto no implica no seguir discutiendo la salud pública”, afirmó Iturbe.

LRA 18 Río Turbio

Menna se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner, a fines de dar a conocer, interiorizar y dialogar sobre las medidas de fuerzas de los trabajadores de YCRT.

En este sentido, Menna, comentó: “planteamos las inquietudes de los gremios a la Gobernadora, ella nos comentó que tuvo una comunicación sobre esto con Aníbal Fernández”.

Por otro lado, agregó: “Los compañeros de YCRT estuvieron cuatro años denegados a una pauta salarial, en la primer pandemia macrista que tuvimos, y por otro lado, la necesidad de continuar con la extracción del carbón para generar energía”.

Para culminar sobre este tema expresó: “Esperamos que se pueda llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto y la futura puesta en marcha de la empresa”.

En la entrevista, el Intendente comentó que se encontraba en la Ciudad de Río Gallegos, llevando adelante distintas reuniones con el fin de reactivar distintas obras en la localidad de Río Turbio.

LRA 9 Esquel

Martin Pena, secretario seccional de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), dijo que “el gobierno se ha encargado de amenazar, se ha encargado de amedrentar, de descontar lo que no debía descontar por ley, y nunca cumple con la ley de trabajo que habla del pago en tiempo y forma. Ha hecho pagos escalonados, ha demorado los pagos más de 3 meses y es un gobierno que camina por la ilegalidad todo el tiempo”.

LRA 16 LA Quiaca

La licenciada Rosario Dassen, del Instituto Interdisciplinario de Tilcara, se refirió a la situación ambiental de la Quebrada y al caso Huacalera, indicando que “nos encontramos trabajando en la actualización de la base de datos, cuyo primer informe presentamos en el año pasado. Lo que estamos viendo en este último año es que se activó muchísimo todo el tema de la minería”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del proyecto Comarcas que lleva adelante Radio Nacional desde el espacio de gestión colectiva Artística Federal, y que a partir de una serie de documentales radiales busca visibilizar algunos aspectos del imaginario histórico y cultural argentino que la hegemonía mediática niega o descarta, LRA3 Nacional Santa Rosa presenta el documental sonoro: “Sofia Viale, la niña que nos falta”.

Esta propuesta busca convocar a las audiencias federales a comprometerse en la escucha de un documental escrito y realizado con perspectiva feminista comunitaria, que pretende traer al presente el femicidio de una niña de 12 años, ocurrido en La Pampa en agosto de 2012.

Sofia Viale, vivía en una barriada de General Pico, cuando el 31 de agosto de 2012 fue secuestrada, abusada y asesinada por el femicida, Juan José Janssen. El hecho puso en escena, una vez más, la estructura misógina, clasista y adultocentrista del Estado pampeano en su conjunto.

LRA 16 La Quiaca

La licenciada Laura Alvarez Carreras habló sobre el Programa Acercar derechos (PAD) y detalló que “es un programa que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y es una política pública federal que consiste en una respuesta integral a las situaciones de violencia por motivos de Género”.

LRA 21 Santiago del Estero

El caso de abuso sexual por parte de un profesor de básquet hacia un alumno y que fuera conocido en los últimos días, conmocionó a la sociedad santiagueña. El concejal del Frente Cívico por Santiago Carlos Basualdo se refirió al objetivo de este proyecto de ordenanza.

LV 19 Malargüe

Los padres de Micaela García, Andrea Lezcano y Néstor García, brindaron un taller de sensibilización titulado ´la sociedad que Micaela sonó´. “Desde el gobierno nacional hay políticas muy claras en cuanto a esta temática, sin embargo falta un montón. Hay provincias que rápidamente adhirieron a la Ley Micaela, pero para implementarlas van a paso de tortuga”, expresaron Andrea y Néstor.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, 25 jugadores del seleccionado nacional arribaron a Caracas de cara al encuentro contra Venezuela. En las próximas horas llegarán en un vuelo privado Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María.

“Están ubicados en el sector financiero de la ciudad, cerca del lugar de entrenamiento”, contó el corresponsal Marcos Salgado y agregó: “Hubo un operativo de seguridad efectivo para garantizar el cuidado de la burbuja”.

Por otra parte, habló de las elecciones regionales del 21 de noviembre: “el escenario viene tranquilo en la medida que parece que el sector de la oposición más radical se sentó a negociar con el gobierno, pero antes operará el plazo de cierre inicial de candidaturas”.

LRA 42 Gualeguaychú

En el estadio Municipal, Juventud Urdinarrain se impuso 3 a 2 ante Central Larroque y se coronó campeón de la edición 2020 de la Copa Ciudad de Gualeguaychú.

Fue tras empatar, en los 90 minutos, en uno.

En tanto, el arquero Rodrigo Gauna que atajó tres penales indicó que “fue una final que se jugó con el cuchillo entre los dientes”.

La adicción a la tecnología

En un velorio, observaba con estupor, como casi toda la concurrencia tenía pegada su vista en el celular. Pero hubo uno que colmó mi paciencia, cuando se le acercó al deudo y le preguntó:

“¿Sabes la clave de Wi Fi?”

El deudo respondió, “es un velorio desubicado”

“¿Perdón, todo junto y en minúsculas?”

Chocolate por la noticia