Diario de Radio Nacional 29/12/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Las imágenes son de una enorme gravedad institucional"

LRA 1 Buenos Aires - LEOPOLDO MOREAU: "El video de la AFI muestra cómo funciona una asociación ilícita"

LRA 26 Resistencia - HUGO YASKY: “El macrismo quiso exterminar al sindicalismo argentino”

LRA 7 Córdoba - EDUARDO VALDES: La Bicameral de inteligencia trató el video de "la Gestapo"

LT 14 Paraná - CARLOS ROSANSKI: “Las imágenes dan cuenta que es una organización ilícita”

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN DE VARGAS: Denuncian por asociación ilícita a María Eugenia Vidal y Marcelo Villegas

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: Producirán en el país el primer spray anti-viral para textiles

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: "Se viene una tarea de revinculación de los estudiantes con las escuelas"

LRA 1 Buenos Aires - VALERIA CARRERAS: Piden apartar a juez de Casación que fue funcionario de Vidal

LRA 9 Esquel - Emergencia ígnea: Trabajar en la prevención de los incendios

LRA 12 Santo Tomé - MARTIN KOWALEWSKI: “Hay incendios en seis provincias”



LRA 53 San Martín de Los Andes - ALBERTO SEUFFERHELD: Declararon la emergencia ígnea en todo el país

LRA 17 Zapala - JOHN CUIÑAS: "El incendio es muy grande, cerca de 5000 hectáreas afectadas"

LRA 54 Ingeniero Jacobacci - ANAYA-FORNASA: Movilización a 10 años de la derogación de la ley anticianuro

LRA 1 Buenos Aires - TOMAS ORDUNA: “No me imagino que lleguemos a situaciones de saturación”

LRA 19 Puerto Iguazú - SANTIAGO LUCENTI: Alarma por aumento de contagios de covid entre trabajadores de turismo

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO LOPEZ: Las medidas anunciadas por Vizzotti

LRA 27 Catamarca - MANUELA AVILA: “Una vez que tengamos la autorización evaluaremos el uso del auto test”

LRA 26 Resistencia - CAROLINA CENTENO: Confirmaron tres casos positivos de la variante Ómicron en el Chaco

LRA 7 Córdoba - GABRIELA PIOVANO: Alertó sobre los riesgos que enfrentan los menores y los jóvenes

LRA 16 La Quiaca - FEDERICO POSADAS: “Para poder asistir a los eventos deberán tener al menos dos dosis”

LRA 1 Buenos Aires - SILVIA BENTOLILA: Cómo sobrellevar el agotamiento y la incertidumbre por la pandemia

LRA 1 Buenos Aires - ARNALDO DUBIN: "Tenemos una situación alarmante de la que hay que tomar nota"

LRA 15 Tucumán - LUIS MEDINA RUIZ: "En Tucumán nadie quiere restricciones, pero necesitamos estar vacunados"

LRA 30 Bariloche - GASTON BURLON: Bariloche le pide a las empresas que reprogramen los viajes de egresados

LT 14 Paraná - Reducen los días de aislamiento: Para los que tienen el esquema completo de las vacunas

LRA 27 Catamarca - DANIELA CARRIZO y la variante Ómicron: "Ya podemos tener circulación de la nueva variante"

LRA 27 Catamarca - Coronavirus: Rigen nuevas medidas sanitarias

LT 12 Paso de los Libres - JORGE FERREIRA DAME: "En los próximos días vamos a empezar a tener nuevos casos en Paso de los Libres"

LT 14 Paraná - CARINA REH: “Ante el crecimiento de los casos de COVID podría haber circulación de Ómicron”

LRA 6 Mendoza Quino - Diputado Bruno Ceschin: El Frente de Todos pidió que en Mendoza se adopte el pase sanitario

LRA 1 Buenos Aires - Legislatura bonaerense: Reelección de intendentes en 2023

LRA 5 Rosario - LUCIANO ORELLANO: Quejas por la licitación para el dragado y balizamiento del río Paraná

LRA 57 El Bolsón - PABLO PIMENTEL: Carreras se reunió con representantes de la APDH

LRA 52 Chos Malal - MARCOS KOOPMANN: El vicegobernador Marcos Koopmann realizó un resumen del año 2021

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Una democracia basada en la perversión"

LRA 1 Buenos Aires - JULIA STRADA: "Que la derecha esté enojada tiene bastante sentido"

LRA 1 Buenos Aires - ALDO ELIAS: Se firmó un acuerdo de sostenimiento de precios para el turismo

LRA 21 Santiago del Estero - ALEXIA MUKDSI: Bromatología realiza operativos de control

LRA 42 Gualeguaychú - Para 2022: Entre Ríos adhirió al nuevo Consenso Fiscal

LRA 2 Viedma - ANTONIO RAMIREZ: En Bariloche el turismo está casi paralizado por los incendios

LRA 18 Río Turbio - JAVIER DE URQUIZA: Advierten que la temporada de incendios “va a ser muy complicada”

LRA 3 Santa Rosa - FEDERICO IGNASZEWSKI: "La economía popular ha sido muy golpeada durante la pandemia"

LT 14 Paraná - Entre enero y febrero: En sesiones extraordinarias el Congreso trataría el Consenso Fiscal

LT 11 Concepción del Uruguay - HUGO BALLAY: "No existe la suba de impuestos”

LT 14 Paraná - ENRIQUE CRESTO: Afirmó que 2022 “será un año de crecimiento para el país”

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se refirió al video en el que un grupo de ex funcionarios de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a ex miembros de la AFI mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos en la provincia y advirtió que "son de una enorme gravedad institucional".

"Las imágenes encontradas en la AFI son de una enorme gravedad institucional", sostuvo el mandatario en una entrevista con Página 12 el pasado martes y planteó que el video "no sólo muestra a altos funcionarios del Estado comprometidos en el armado de causas para perseguir a sindicalistas, sino que parecen mostrar también un sistema de espionaje interno dentro del mismo gobierno de Mauricio Macri".

En ese sentido, el jefe de Estado apuntó que "la Justicia tiene ahora la tarea de seguir adelante con la investigación" y recordó que en su primer discurso presidencial se comprometió "a terminar con los sótanos de la democracia y que nunca más las instituciones sean usadas para espiar o perseguir a los ciudadanos".

LRA 1 Buenos Aires

El legislador del Frente de Todos calificó como "impactante" al video en el que un grupo de exfuncionarios de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a exmiembros de la AFI mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

"Muestra cómo funciona una asociación ilícita", dijo Leopoldo Moreau, al tiempo que detalló: "Había un grupo de personas que ostentaban cargos en la estructura de poder, funcionarios del gobierno de Vidal, empresarios y tres altos directivos de la AFI, que eran los que dirigían la reunión".

LRA 25 Resistencia

El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se refirió al video en el que un grupo de exfuncionarios de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a exmiembros de la AFI mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

“Las expresiones conocidas del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas es un hecho gravísimo porque se trata de un funcionario público en un país que sufrió una época muy similar y que convirtió en política de estado Memoria, Verdad y Justicia y por lo tanto desconoce la democracia. Este funcionario colocó al sindicalismo como enemigo y al que había que exterminar, todo eso con el silencio cómplice del gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, con una política que destrozó el salario de los trabajadores, y fomentó la precarización laboral y la informalidad en un acto deliberado con el acompañamiento de los medios hegemónicos que ahora están en silencio, mirando para otro lado. Durante todo el macrismo se intentó avanzar con una reforma laboral similar a la que se aplicó en Brasil, y muchos sindicalistas que estaban paralizados ahora se bañan en agua bendita”, afirmó.

LRA 7 Córdoba

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió al video en el que se observa a un grupo de ex funcionarios de María Eugenia Vidal junto a ex miembros de la AFI, planificando la persecución y el encarcelamiento de gremialistas durante la gestión de Cambiemos, y dijo: "Es la prueba más contundente de la existencia de una mesa judicial para perseguir a dirigentes sindicales y políticos de parte del poder político pleno de la provincia de Buenos Aires".

LT 14 Paraná

A propósito de la denuncia que presentó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tras el conocimiento de distintos videos donde se observan reuniones realizadas en la sede del Banco Provincia, el ex juez de la Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Carlos Rozanski, manifestó: “Las imágenes dan cuenta de una organización criminal planificando un delito”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Martín Miguel de Vargas explicó los fundamentos de la denuncia penal contra la ex gobernadora bonaerense; el Ministro de Trabajo durante su gestión y el Intendente de La Plata, Julio Garro, formalizada en la Justicia platense, Fiscalía nº 5 a cargo de Juan Menucci, acusados de integrar una asociación ilícita, a partir del video difundido en el que se habla sobre el armado de causas contra sindicalistas.



LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación firmó un contrato de articulación público-privada para la producción del primer spray antiviral-antibacteriano para barbijos y textiles que amplía 10 veces la protección contra el Covid-19, informaron fuentes oficiales. El convenio incluye al Conicet y al laboratorio Elea.

LRA 1 Buenos Aires

El Senado bonaerense aprobó el pliego de Alberto Sileoni como nuevo Director General de Cultura y Educación (DGCyE), en reemplazo de Agustina Vila.

Sileoni, anunció que "viene el tiempo de la plena presencialidad" y un relanzamiento de la política educativa en el distrito a través de "un plan sexenal para los próximos seis años".

“La pandemia es un hecho antipedagógico entre otras cosas. Es todo lo contrario a la escuela, ahora viene una tarea de revinculación de los estudiantes con el colegio y con presencialidad plena. Vamos a estar muy atentos al conocimiento y al aprendizaje”, destacó. "Veo muchas ganas en los educadores y las educadoras".

LRA 1 Buenos Aires

La aparición del video aportado a la Justicia por la AFI sobre una supuesta mesa judicial bonaerense para perseguir sindicalistas, tiene su impacto en otras investigaciones. Una de ellas es la del espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. La querella mayoritaria representada por la abogada reforzó un pedido de apartamiento del juez de Casación Carlos Mahiques, que debe intervenir en el caso. "Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y tiene una identidad política e ideológica afín con el procesado, que es Mauricio Macri", expresó Valeria Carreras, al tiempo que subrayó: "Nos estamos pidiendo un favor, pedimos ser tratados en igualdad de condiciones ante la Ley".

LRA 9 Esquel

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, acompañado por Sergio Caneo, director de Protección Civil, y David Viaytes, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, informó a la comunidad sobre las precauciones que debe tomar con el manejo del fuego. Esto se debe a la declaración de la emergencia ígnea y a que varios equipos de la zona están abocados a controlar los incendios en Rio Pico y el Steffen.

LRA 12 Santo Tomé

En relación al incremento de los incendios en el país, Kowalewski, biólogo e investigador del CONICET, dijo: “Hay que generar cambios más grandes, porque aquellos lobbys que se ponen en contra del ambientalismo y la conservación piden cambios individuales, pero el cambio debe ser colectivo".

LRA 53 San Martín de Los Andes

La decisión fue tomada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y responde a la cantidad de incendios desatados no solo en provincias patagónicas sino también en regiones de Santa Fe, San Luis, Formosa y Misiones. Son más de 200 los brigadistas que están trabajando en los distintos focos que se desarrollan en la Patagonia, principalmente el de Quillén y el de Lago Martin y Lago Steffen en Río Negro.

LRA 17 Zapala

El funcionario actualizó la información desde el lote 39, lugar donde se originó el incendio que actualmente está muy activo. "Tenemos brigadistas en todos los sectores, medios aéreos trabajando en el lugar, maquinaria vial para poder apagar todos los frentes", dijo Cuiñas.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Los asambleístas hablaron sobre la concentración por los 10 años de la derogación de la Ley anti-cianuro. Hicieron un repaso histórico por el proceso que derivó en la sanción de dicha ley y también el de su derogación.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas remarcó que quienes tienen síntomas leves y se aplicaron las vacunas contra el coronavirus, deben resguardarse en su domicilio porque es la forma “leve” que tiene de expresarse la nueva variante en los infectados de este tipo.

También Tomás Orduna declaró que si bien ante el aumento de casos, parte de ellos pueden devenir en internaciones, no se imagina que se llegue a una situación de saturación del sistema sanitario como en otro momento. “Hay mucha demanda de atención en guardias por síntomas y por testeos”, dijo.

LRA 19 Puerto Iguazú

Desde la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Iguazú (AHGAI), manifestó que la preocupación en esta temporada es el aumento de contagios de coronavirus entre trabajadores de turismo. "Si bien un gran porcentaje de los trabajadores de hotelería y gastronomía cuentan con la vacuna, pero el gran problema que creemos que podemos llegar a tener es el contagio", indicó.

LRA 1 Buenos Aires

El médico infectólogo asesor del gobierno nacional, se refirió a las medidas anunciadas por la ministra de Salud, Carla Vizzotti en relación al coronavirus y explicó que "se reduce el tiempo de aislamiento a 5 días para los vacunados con dos dosis porque cuentan con más defensas contra el virus".

En tanto destacó que aquellas personas que mantengan un contacto estrecho y que no estén vacunadas o con el esquema incompleto deberán mantener los diez días vigentes de aislamiento.

Asimismo destacó la importancia de intensificar la campaña vacunación y señaló que aún "hay 8 millones de argentinos que no están vacunados o solo tienen una dosis" y que "resta vacunar a un 40% de los adolescentes".

LRA 27 Catamarca

Ante la posibilidad de implementar el auto test con el objetivo de reconocer la presencia del COVID-19 en otras provincias, la doctora Manuela Ávila, ministra de Salud de Catamarca, comentó: “Es una opción, y esperamos que se nos baje el lineamiento desde Nación. Una vez que tengamos la autorización para el uso, evaluaremos las ventajas y desventajas del auto test. Es otra herramienta, y la tenemos que tener en cuenta ante este incremento de casos”.

LRA 26 Resistencia

“A un año del inicio de la campaña de vacunación, se confirmaron tres casos de la variante Ómicron. Todos tienen antecedentes de viajes, estaban vacunados con las dos dosis, están en buen estado general con síntomas leves, y son personas jóvenes a quienes se les efectúa un seguimiento sanitario permanente”, informó la ministra de Salud chaqueña, Carolina Centeno.

LRA 7 Córdoba

La infectóloga expresó: "Tengo mucha preocupación, porque si bien tenemos mucha población vacunada, y sabemos que las personas vacunadas tiene menos riesgo de evolucionar en forma grave, hay gente que aun vacunada está enferma gravemente, sumando la gente que no recibió ninguna dosis, las cuales en este momento son personas de menos de 30 años, incluso menores de 12".

LRA 16 La Quiaca

Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, se refirió a los eventos masivos que se llevarán a cabo en la provincia, expresando: “Para poder concurrir se le pedirá a la gente que tengan aplicadas por lo menos dos dosis de las vacunas”.

En tanto, en Jujuy el 80 % de la población tiene la primera dosis, el 60 % la segunda y el 10 % la tercera, y el objetivo es llegar al carnaval con el 70 % de la población ya vacunada con la segunda dosis.



LRA 1 Buenos Aires

La directora de Salud Mental y Adicciones de la Nación reflexionó sobre la pandemia desde el punto de vista de la salud mental y señaló que "es importante aprender a detectar las señalas del cuerpo". Silvia Bentolila sostuvo que "no hay que poner etiquetas ni hacer diagnósticos sin hacer una consulta médica" y manifestó: "El proceso de adaptación permanente genera mucho agotamiento que se manifiesta a nivel emocional y también a nivel somático". En ese marco, dio algunos consejos para poder sobrellevar de la mejor manera el actual contexto.

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor Arnaldo Dubin, médico intensivista, analizó la situación epidemiológica ante el registro récord de contagios que ayer contabilizó la cifra más alta en siete meses con 33.902 nuevos casos; indicó que “superó cualquier previsión" y anticipó "será peor” con el correr de los días.

Previó un aumento mayor de casos “en la medida que avance la variante Ómicron", dado que "aún la cepa dominante es la Delta”, excepto en la provincia de Córdoba que es “el distrito más comprometido en todo el país”.

LRA 15 Tucumán

Las autoridades de la provincia permanecen en alerta ante la suba de contagios, que ayer ya superó los 1.000 casos. “En Tucumán teníamos entre 500 o 600 casos y hemos visto cómo han trepado a 1.000. La ocupación de camas críticas no superan los 22 casos de personas con asistencia respiratoria mecánica en la parte pública y 50 en total con el sector privado”, dijo el funcionario.

LRA 30 Bariloche

El funcionario confirmó que le pidieron a las empresas la reprogramación de los viajes de egresados. Sostuvo que la medida es preventiva y aclaró que el turismo estudiantil no está prohibido.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó el encuentro del Consejo Federal de Salud para establecer nuevas estrategias sobre la situación epidemiológica, a partir de la suba exponencial de los casos de contagios.

A un año del inicio del Plan de Vacunación más grande de la historia realizado por el Gobierno nacional, Vizzotti dijo que para un contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo, el aislamiento es por cinco días; en tanto un contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto, debe realizar diez días de aislamiento y un PCR al finalizar ese período.

Luego, la ministra agregó que los casos confirmados con esquema de vacunación completo incluirán un aislamiento por siete días, mientras los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto deben aislarse por diez días, y luego realizarse un PCR.

LRA 27 Catamarca

En el marco del nuevo brote de casos de COVID-19 en Catamarca, Carrizo, directora de Salud y Medioambiente del Ministerio de Salud provincial e Integrante del COE local, advirtió: "Creemos que ya podemos tener circulación de la nueva variante por cómo se han diseminado estos nuevos casos. Hemos tenido una duplicación de positivos, y se trata de un grupo etario más joven. Hoy, más que nunca, tenemos que volver a adherir a las medidas de cuidado".

LRA 27 Catamarca

El COE Catamarca y el Poder Ejecutivo de la provincia tomaron distintas medidas sanitarias, tras el nuevo brote de casos de COVID-19 en casi todos los Departamentos.

En este sentido, rige desde hoy la restricción para circular entre las 3.30 y las 6 horas, y además se suspenderá cualquier evento masivo que supere las 300 personas. En tanto, los bares, los restaurantes y los salones de eventos sólo podrán trabajar con horarios y aforos reducidos.



LT 12 Paso de los Libres

Ferreira Dame, director del Hospital Regional San José, se refirió al incremento de los casos de COVID-19 en Paso de los Libres, señalando: “Hace tres meses que veníamos bien, y ayer aparecieron 18 nuevos casos, de los cuales la mayoría son de Buenos Aires y Córdoba, mediante personas que se ponen en contacto con otras de nuestra ciudad”.

LT 14 Paraná

Reh, secretaria de Salud de Entre Ríos, se refirió al crecimiento exponencial de los casos de coronavirus en la provincia, e indicó que se sospecha que la variante Ómicron ya está circulando en el territorio entrerriano.

LRA 6 Mendoza Quino

El diputado Bruno Ceschin presentó un proyecto de resolución pidiendo que Mendoza "adopte la medida recomendada por el Ministerio de Salud de la Nación del uso del pase sanitario".

El legislador del Frente de Todos se refirió a la importancia del pase, y luego remarcó “la necesidad de sostener las actividades que hoy mantenemos abiertas y fomentar la vacunación".

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia, ofreció detalles sobre los distintos proyectos aprobados en el marco de una “intensa” actividad de la Legislatura bonaerense, en la última sesión extraordinaria del año, con el foco puesto en la ley que habilita un nuevo mandato de los intendentes, legisladores y concejales “quienes podrán ser reelectos por un período consecutivo más, aún cuando en el segundo mandato hayan estado a cargo de manera parcial”.

LRA 5 Rosario

Se abrieron los sobres de la licitación corta para el dragado y balizamiento del río, y la empresa ganadora fue Compañía Sudamericana. Es la misma que ya estaba operando bajo el nombre de Jan de Nul, de capitales belgas.

LRA 57 El Bolsón

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se reunió hoy con Pablo Pimentel de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza por la situación de la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero. Carreras no accedió a que participara Orlando Carriqueo (del Parlamento Mapuche Tehuelche), sin embargo avaló que "continúe la mesa de acuerdo de partes".

LRA 52 Chos Malal

Koopmann habló del Presupuesto 2022, ya aprobado por la Legislatura, incluye por primera vez la creación del fondo anticíclico destinado a situaciones extraordinarias. "Con estos recursos generados a través del gas y el petróleo que se va a exportar, se destinan 2500 millones de personal fondo anticíclico", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó “el supermartes legislativo” en la provincia de Buenos Aires y las repercusiones que sigue generando la difusión del video sobre el armado de causas judiciales a sindicalistas bonaerenses, prueba del "modelo macrista de espionaje”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La doctora en Desarrollo Económico, politóloga, magíster en Economía Política, analista económica, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y directora del Banco Nación, se refirió a temas de la agenda económica del Gobierno como la modificación de la alícuota a los bienes personales y el impuesto a la herencia.

En ese sentido, sostuvo que con el proyecto de ley de bienes Personales que trata el Senado de la Nación, "los que tienen bienes afuera pagarán un punto más que los que lo tienen en el país".

"Se trata de un paso interesantes en materia tributaria", consideró y explicó que la alícuota pasará de 1,25% al 1,5% para los patrimonios que superen los $ 100 millones, unas 20 mil personas; y que para las personas con patrimonios mayores a $ 300 millones el impuesto será de 1,75%.

"Los más ricos de la Argentina, unas 17 mil personas, tienen la plata afuera" siguió y detalló que la máxima para bienes en el exterior será de 2,25%.



LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo formó parte de la reunión que se realizó junto al presidente, Alberto Fernández, el ministro Matías Lammens, y los diferentes representantes de hotelería y gastronomía. Allí firmaron un acuerdo para sostener los de precios hasta el final de la temporada 2022 y para lograr que sea una época “sumamente exitosa”.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria informó sobre los operativos realizados en los distintos rubros comerciales, entre ellos cerveza artesanal, hielo y agua envasada.

LRA 42 Gualeguaychú

En la primera sesión extraordinaria, diputadas y diputados entrerrianos dieron media sanción al proyecto de ley por el que se aprueba el Consenso Fiscal celebrado el 27 de diciembre de 2021.

Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, indicó que este consenso busca poner topes en las alícuotas y fijar previsibilidad para generar mejores bases de crecimiento y desarrollo con inclusión social.

LRA 2 Viedma

Ramírez se refirió a los focos de incendios que se registran desde hace 15 días en la zona andina de la provincia de Río Negro. Indicó que a raíz de eso, la actividad turística está paralizada

LRA 18 Río Turbio

En la Provincia de Santa Cruz se realiza la campaña contra la prevención de incendios forestales.

“Hay una sequía muy pronunciada en toda la región patagónica, hay una escasez hídrica que se dio por las condiciones de un invierno sin nieve y también poca lluvia, hay vientos y altas temperaturas", resaltó.

LRA 3 Santa Rosa

Ignaszewski, director de Economía Popular de Santa Rosa, dijo: “La economía popular circula por la calle y ese movimiento es el que construye el mango cotidiano de los y las trabajadoras, como lo son los vendedores ambulantes, los artesanos y los cadetes, entre otros. Por eso la reducción de la circulación es un inconveniente para ellos. Entonces, durante la pandemia fue un desafío generar nuevos canales para comercializar sus productos y ofrecer los servicios que prestan”.

LT 14 Paraná

El diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, enfatizó la preponderancia del Consenso Fiscal que rubricaron 23 provincias con Alberto Fernández.

“Seguramente, el Presidente convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso entre enero y febrero, y ratificaremos en dicho Congreso este consenso”, anticipó Casaretto.



LT 11 Concepción del Uruguay

Ballay, ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, sostuvo que no existe en el nuevo Consenso Fiscal la suba de impuestos, y luego señaló que el mismo "ofrece previsibilidad".

Además, el funcionario se refirió al inicio de la paritaria 2022, y descartó un bono de fin de año.

LT 14 Paraná

El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto, destacó que Entre Ríos cierra un “balance positivo en obras que transforman a la provincia”, no sólo del organismo que dirige, sino también en referencia a los proyectos correspondientes a Nación, a Vialidad y al Ministerio de Obras Públicas.

Laborales | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

El referente de la UATRE, Jaime Toledo, confirmó la entrega de un bono de 20.000 pesos para los trabajadores rurales estables, el cual será dividido entre los salarios de diciembre y de enero.

Sociedad | Volver al inicio

LV 8 Libertador

“Lo que menos queríamos era cobrar un copago”, afirmó el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, José Sánchez Rivas, y luego agregó: “Pero esto sirvió para que este problema se ponga de manifiesto y se busque una solución. No podemos financiar ese déficit, porque ya somos financiadores del sistema, prestando los servicios y cobrando a 60 días”.

LRA 24 Río Grande

Los profesionales hablaron sobre el dispositivo terapéutico "Alojar", destinado a chicos con problemas en la trayectoria escolar. "Este dispositivo funciona desde hace unos 10 años para ayudar a los chicos con dificultades principalmente con los vínculos", indicaron.

LT 14 Paraná

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declararon la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un año, en función del riesgo extremo de incendios de bosques y pastizales, mientras más de 200 brigadistas y una docena de medios aéreos trabajan para controlar los siniestros en la Patagonia, en zonas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Comarca Andina y en Aluminé.

Tras esto, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, dijo: "El panorama muy adverso, y la temporada que viene en la Patagonia es complejísima”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Ensisa, coordinadora del Programa de Salud Integral en la Adolescencia, expresó: “La historia es muy larga, dolorosa y fuerte hasta que se llegó a la sanción de la ley de aborto voluntario, con la participación plena de miles de mujeres y varones que militaron y la sostuvieron con coherencia y cientificismo, poniendo luz a la necesidad de tener la ley”.

LRA 7 Córdoba

A un año de la sanción de la IVE y la atención post aborto, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) dio a conocer los resultados preliminares de un relevamiento en 721 servicios de Salud Pública de los 26 Departamentos de Córdoba.

"En general, el acceso a la interrupción del embarazo se resuelve en la provincia, aunque se registran más dificultades en las ILE después de la semana 14", señaló Ana Morillo, trabajadora social y coordinadora del área de Salud del CDD.



LRA 42 Gualeguaychú

A un año de la sanción de la IVE, Martha Rosenberg, integrante fundadora de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dijo: “Es una historia larga la que tengo con la defensa y la reivindicación del derecho al aborto como un derecho humano, civil y político para las mujeres y las personas gestantes”.

LRA 3 Santa Rosa

La licenciada en Trabajo Social e integrante del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Carolina Folmer, hizo un balance de situación a un año de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y luego se refirió a la convocatoria realizada para llevar a cabo mañana, jueves 30 de diciembre a las 19 horas, un pañuelazo federal en la Plaza San Martín de Santa Rosa.

LRA 4 Salta

A un año de la sanción de la Ley IVE, este jueves 30 de diciembre se realizará una manifestación frente a la Legislatura de Salta en la que se exigirá el acceso igualitario a la interrupción del embarazo. Hernández indicó que en algunas localidades no hay médicos que garanticen la práctica y eso provoca que las personas gestantes deban trasladarse a la capital.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Nacional Comodoro Rivadavia comparte a diario micros radiales de homenaje a las y los grandes artistas de la música como Mercedes Sosa, Charly García y León Gieco, entre otros. Su creador, Alejandro Pont Lezica, director Ejecutivo de Radio Nacional, dijo sobre este trabajo: “Son faros para la nueva generación que nos escucha”.

Luego, Pont Lezica puso en valor el trabajo del Ranking Argentino de Canciones, señalando: “Nuestra misión como medio público es compartir y dar oportunidades para que se conozcan artistas de cualquier lugar, que son propuestos por nuestra gente de las distintas emisoras”.

LRA 43 Neuquén

Aixa Rava y Pablo Iglesias fueron premiados en el Festival Poesía Ya!, organizado por el Centro Cultural Kirchner, en las categorías Poesía en voz alta y Taller de lectura y/o escritura.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las negociaciones por Tomás Pochettino dieron sus frutos y se puede decir oficialmente que Marcelo Gallardo tendrá a su primer refuerzo de cara al 2022. Es que los dirigentes de River y los de Austin, de la MLS, llegaron a un acuerdo de palabra este martes por el volante surgido en Boca.

Tomás, de 25 años, llegará a River a través de un préstamo por un año y medio con opción de compra (aún se desconocen las cifras), tras compartir plantel con Sebastián Driussi, exRiver, en Estados Unidos.

LRA 1 Buenos Aires

Después de varios días dilaciones, en Independiente ayer tomaron la decisión de terminar a fin de año el vínculo con Julio César Falcioni, el DT que comandó los destinos del equipo en el último año y quien tenía contrato hasta el 31 de diciembre.

Por la noche desde la dirigencia le comentaron la decisión al entrenador mediante un llamado telefónico y recién hoy se oficializó en redes sociales que no habrá renovación. Fue con un tuit meramente informativo y en el que no hubo palabras de agradecimiento para el DT: "El Club Atlético Independiente informa que no se renovará el contrato del entrenador Julio César Falcioni, pronto a vencer el 31/12/2021. La Comisión Directiva y el Asesor Deportivo Daniel Montenegro se encuentran trabajando en la contratación del próximo director técnico".