Carreras se reunión con Pimentel de la APDH: "El dialogo empezó"

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se reunió durante este miércoles 29 de diciembre con Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza por la situación de la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero.

Carreras no accedió a que participara de este encuentro Orlando Carriqueo (del Parlamento Mapuche Tehuelche), sin embargo avaló que "continúe la mesa de acuerdo de partes" y le afirmó a Pimentel que "ella no permitió ningún desalojo" al tiempo que le aseguró que "cada vez que le piden un desalojo ella dijo que no".

Asimismo Pimentel informó que la gobernadora instruyó al Secretario de DDHH de Río Negro, Duilio Minieri, a que se reúna con referentes de la comunidad, de la APDH Bariloche y de La Matanza. La reunió sería convocada por Minieri en los próximos días y se realizará en El Bolsón.

Nacional El Bolsón | Periodista: Conrado Castaldi | Operación Técnica: Mónica Uraga | Foto: canalabierto.com.ar