"En Tucumán nadie quiere restricciones; necesitamos estar vacunados"

Las autoridades de la provincia permanecen en alerta ante la suba de contagios, que ayer ya superó los 1.000 casos. “En Tucumán teníamos entre 500 o 600 casos y hemos visto cómo han trepado a 1.000 y hoy seguramente será así. Esto es por la fiesta de Navidad, las compras, las reuniones sociales y todo lo que sabemos que genera contagios. El Gobernador está interesado en saber lo que está ocurriendo, el estado de las vacunas,que tenemos stock. La ocupación de camas críticas no superan los 22 casos de personas con asistencia respiratoria mecánica en la parte pública y 50 en total con el sector privado. La idea es seguir trabajando en la vacunación para que no haya restricciones. Se formuló la pregunta si tenemos que ir a restricciones o no como hicieron Catamarca y Córdoba y otras provincias que lo están evaluando. En Tucumán nadie quiere restricciones”, dijo el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz.

DESCARGAR