Diario de Radio Nacional 29/10/2022

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO SALVAREZZA: “YPF decidió ser un jugador en el terreno del litio”

LRA 1 Buenos Aires - ITAI HAGMAN: "La devaluación es el camino que el Frente de Todos debe tener prohibido"

LRA 1 Buenos Aires - RODOLFO CARRIZO: “Es motivo de condena de distintos organismos de derechos humanos”

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA SOUTO: "Lula es muy importante para toda la región de América Latina"

LRA 14 Santa Fe - GRACIELA RODRIGUEZ: "En las calles se ve un sobresaliente apoyo a Lula"

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: Carlos Somigliana, recordó su trabajo en el juicio a las juntas

LRA 1 Buenos Aires - A 12 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO: Jorge “Topo” Devoto recordó a su amigo Néstor Kirchner

LU 23 Lago Argentino.Calafate - OSCAR GOMEZ: “Fue un trabajador incansable”

LRA 1 Buenos Aires - DARIO SZTAJNSZRAJBER: “La filosofía conmueve y te estremece, no es una cuestión razonal”

LRA 1 Buenos Aires - ANIBAL IBARRA: “La grieta es un error”

LRA 27 Catamarca - PEDRO SARACHO: La Unidad Piquetera marchó hasta la ANSES

LT 14 Paraná - Santa Anita: Bordet destacó el trabajo de los consorcios camineros

LT 14 Paraná - Proyectos: Vitor negó que los consorcios camineros afecten al personal vial

LT 14 Paraná - Producción agropecuaria: El INTA fijó su posición sobre el uso de fitosanitarios

LRA 1 Buenos Aires

Desde San Pablo, Brasil, la periodista Viviana Copello estuvo presente en la marcha a favor de Lula da Silva, donde dialogó con Pepe Mujica. El ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, se refirió a la segunda vuelta de las elecciones brasileñas: "Espero que haya alegría y sobre todo tranquilidad porque es el país de la alegría. Esto es como una contradicción en la cultura de lo que es la historia de Brasil, espero que vuelva la alegría".

"Esto no es una elección entre la izquierda y la derecha, esta es una elección entre el autoritarismo y la democracia" expresó Mujica en diálogo con Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Directorio de Y-TEC y del directorio de YPF Litio, Roberto Salvarezza, destacó la posición estratégica que tiene la Argentina frente a la transición energética que está atravesando el mundo.

“Es un tema estratégico ya que el mundo enfrenta el desafío del cambio climático y estamos en plena transición energética. Esta significa ir reemplazando los coches que funcionan con combustible fósil con los que funcionan con baterías de litio. El mundo marcha en esa dirección y Argentina es segundo en recursos de esa materia prima”, remarcó.

LRA 1 Buenos Aires

Itai Hagman, referente del frente Patria Grande, economista y diputado nacional por el Frente de Todos, dialogó con “A las fuentes” para analizar el proyecto de presupuesto 2023, destacó las modificaciones realizadas al texto original sobre aéreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, así como las restricciones a las que se ve sometido.

Asimismo, indicó que se trata de un presupuesto con un componente de ahorro fiscal motivado por las condiciones a las que se ve sometido, tanto internas en relación a desequilibrios macroeconómicos, como externas respecto al acuerdo con el FMI, y a pesar de no haber acompañado ese acuerdo el presupuesto debe ser discutido bajo esos parámetros, garantizando que no se vean afectados los sectores más vulnerables.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Centro de Ex Combatiente de Islas Malvinas de La Plata, Rodolfo Carrizo, se refirió a la ley sancionada en la Provincia de Buenos Aires que busca privilegiar a militares represores y torturadores durante la guerra de Malvinas.

En este sentido destacó: “Durante muchos años hemos tratado de poner en claro de que Malvinas fue continuidad de la dictadura militar”. “Muchos militares tuvieron las mismas prácticas de tormento, torturas y violación de derechos humanos a los combatientes en Malvinas. Nuestro centro ha sido siempre un cuestionador de esto”.

“En la Provincia de Buenos Aires han venido trabajado parte importante de los militares en la idea de promover una ley que privilegie a los militares y les otorgue una jubilación y pensión adicional”. “Es motivo de nuestra condena y es motivo de condena de distintos organismos de derechos humanos” resaltó.

“Entendemos que a 40 años de Malvinas no se pueden crear estos privilegios y que el Senado tiene la responsabilidad ética de ser muy responsable a la hora de decidir qué es lo que votan” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Con reportes informativos de todas las emisoras públicas de nuestro país, elaboramos un nuevo programa de “50 en 50”.

En esta ocasión y desde LRA13 Nacional Bahia Blanca te contamos sobre los dichos del director general de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, destacando la política de inversión en educación desde que asumió el gobernador Kiciloff.

Desde Neuquén, vecinos y vecinas de la ciudad de Añelo realizan reclamo por acceso al gas y tarifas más bajas. ” Tenemos que pagar facturas eléctricas de 50.000 a 70.000 pesos, no tenemos asfalto ni cloacas. Nos cansamos como pueblo” afirmaron.

Repercusiones sobre las Inscripciones al refuerzo alimentario. Con atención en las más de 400 oficinas de todo el país y operativos móviles, continúa abierta la inscripción presencial al Refuerzo Alimentario para personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciben ninguna asistencia del Estado.

Capitanich y autoridades del Banco Mundial analizaron obras en Chaco, principalmente aquellas referidas a obras de acceso al agua, a la energía y conectividad rural.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Brasil, la diputada del Frente de Todos, se refirió a la segunda vuelta que se llevará a cabo este domingo en el país y destacó la expectativa por las personas que no votaron en la pasada elección.

Al respecto del clima político, expresó: “Está bastante tranquilo en comparación a la primera vuelta, con mucha expectativa”.

A su vez, resaltó que a pesar de la postura de Jair Bolsonaro de no reconocer los resultados: “Se va a garantizar que las elecciones, sea el que sea el resultado, se llevaran a cabo con tranquilidad y de forma transparente”.

“El factor con más expectativa es por la gente que no fue a votar en la elección anterior, que fue mucha. Se especula con este porcentaje, de si va a ser el mismo, todo indica que las matemáticas no dan para un resultado adverso a que gane Lula” destacó.

LRA 14 Santa Fe

A pocas horas de disputarse el balotaje donde surgirá el próximo presidente de Brasil, Nacionalmente dialogó con Graciela Rodríguez, integrante de Red de Género y Comercio de Brasil quien expresó que se vive un "clima de tensión enorme" en el vecino país.

"En las calles se ve un sobresaliente apoyo a Lula da Silva" destacó Rodríguez; pero también aseguró que existe una gran desconfianza ante la posibilidad de que se realice fraude electoral, remarcando que se presentaron una gran cantidad de fake news en el último tiempo.

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna conversó con Carlos “Maco” Somigliana, miembro del equipo de antropología forense del fiscal Strassera durante el juicio a las juntas y redactor del alegato final en ese proceso.

Maco, recordó cómo fue su llegada al poder judicial, el inicio de la relación con Strassera y Sergio Delgado quien le propuso integrar el equipo de la fiscalía. Destacó el descreimiento original sobre la posibilidad de llevar adelante aquel juicio y la reticencia a participar de muchas personas.

También hizo un repaso al proceso de acumulación de pruebas, la selección de los casos más representativos, lo vivido día a día junto a los testigos, la conmoción de los relatos y la importancia del trabajo de la CONADEP. Asimismo, indicó lo novedoso del juicio, las amenazas recibidas de manera constante y la construcción del pedido de condena.

LRA 1 Buenos Aires

“Néstor tenía, entre otras características, la de juntar anécdotas que recolectaba con la gente que lo rodeaba. Siempre aparecen aquellos que lo recuerdan y uno va sumando historias”, recordó Néstor “Topo” Devoto, amigo del expresidente quien lo recordó tras cumplirse 12 años de su fallecimiento.

Asimismo, el autor de “Néstor. El hombre que cambió todo”, el libro que homenajea y recuerda al expresidente, habló de sus perfiles políticos más destacados y remarcó su interés por incluir a las nuevas generación en la política: “Él tenía una obsesión con sumar a las nuevas generaciones a un proyecto político”.

LU 23 Lago Argentino.Calafate

Nacional Calafate dialogó con Oscar Gómez, quien recordó al exgobernador como un trabajador incansable y un político muy inteligente a la hora de hacer acuerdos que permitieron el desarrollo de la localidad.

El actual gerente del ente mixto de Turismo rememoró a Néstor Kirchner en el homenaje que se realizó en el cine teatro municipal: “Pensamos que no se iba a morir nunca. Se nos fue muy rápido y el país perdió un gran expresidente” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O'Donnell reflexionó sobre la filosofía, la disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental, la “ciencia madre de donde se desprenden todas las demás ciencias”, según detalló, y profundizó en sus ramas y sus orígenes, ya que “es imposible comprenderla sin saber de dónde proviene”.

En la segunda parte del programa, O'Donnell conversó con el filósofo/fenómeno, Darío Sztajnszrajber, el filósofo divulgador, regionalmente reconocido por sus dotes y por su pasión en a la difusión de esta ciencia.

“Yo estoy repensando la idea de divulgación, la cual marcó gran parte de mis trabajos. Estamos acostumbrados a pensar la divulgación solamente en su perspectiva pedagógica, como que divulgar es hacer fácil lo difícil o explicar para que todo el mundo entiendo”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado y exjefe de Gobierno Porteño, Aníbal Ibarra, se refirió al uso político de la tragedia de Cromañón y alertó por esos mecanismos de destitución de funcionarios por fuera de las vías democráticas.

“Fue una tragedia tremenda, pero también fue utilizada para una disputa política y se traspasaron límites. Se encontró la forma de sustituir sin los votos y esto se fue reproduciendo”, expresó y lo comparó con la destitución de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

LRA 27 Catamarca

Saracho, dirigente provincial del Partido Obrero, se refirió al reclamo que llevaron adelante las organizaciones piqueteras, el cual culminó en las oficinas de la ANSES debido a la exclusión de los millones de trabajadores que no podrán cobrar el Ingreso de Emergencia Alimentaria, diciendo: “Este bono es para casi nadie, deja excluidos a una enorme cantidad de trabajadores que hoy están en la indigencia como los que cobran la Asignación Universal por Hijo y los que tienen un ´Potenciar Trabajo´”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, y Juan José Bahillo, el secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, estuvieron en Santa Anita donde entregaron maquinarias a dos consorcios camineros y firmaron una carta de intención para el fortalecimiento y la realización de distintas mejoras dirigidas al desarrollo de la agricultura.

En tanto, el primer mandatario provincial señaló: "Estamos convencidos que el camino es articulando lo público con lo privado para poder atender las necesidades y los requerimientos de los vecinos”.

LT 14 Paraná

El diputado Esteban Vitor es autor de un proyecto que presentó en 2016 en la Legislatura provincial, en el cual propone regular los consorcios camineros en Entre Ríos, mientras que otra iniciativa similar que se analiza en Diputados es la del legislador Néstor Loggio.

Tras esto, Vittor expresó: “El espíritu de ambos proyectos es el mismo, y solo hay algunas cuestiones de forma”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión, el equipo de Causa Pendiente realizó un repaso por lo que fueron los meses previos a las primeras elecciones tras lo que fue la sangrienta dictadura cívico militar de 1976.

De esta forma, recordaron como fue la campaña electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia y lo que sucedía en el despertar democrático de la Argentina durante esos años.

LRA 7 Córdoba

La obra está compuesta de ensayos y artículos, que van desde Cooke y Walsh al cordobesismo, pasando por la amistad militante y la adversidad.

En relación al libro, Rodeiro señaló: “Me propuse escribir sobre lo que necesitamos ahora, ya que en estos momentos necesitamos rescatar aquella idea del peronismo como el hecho maldito del país burgués, y no como posibilismo”.

LRA 20 Las Lomitas

Al respecto, la licenciada Elena Leguizamón, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Las Lomitas (COMUDIS), sostuvo: “Podemos ir hablando de inclusión desde 2008, cuando se creó la ley 26.378. A partir de allí iniciamos esta gran inclusión, desde el pequeño aporte de la comunidad, más la del Gobierno nacional, el provincial y el local”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El ingeniero Norberto Pérez habló sobre la Primera Jornada de Producción Agroecológica en Sistemas Extensivos, la cual se llevará a cabo en el INTA de Concepción del Uruguay, expresando: “El próximo 4 de noviembre se realizará esta jornada, que tiene por objetivo visibilizar y difundir experiencias en producción con enfoque agroecológico en el Centro-Este de Entre Ríos”.

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones sociales, políticas y gremiales, nucleadas en la denominada Multisectorial por el Ingreso Universal, realizarán hoy protestas en grandes cadenas de supermercados de varios puntos del país, con la consigna "Bajen los precios" y en contra de la negativa de esos grupos de acompañar el Programa Precios Justos.

"En vistas de la negativa de acompañar el Programa Precios Justos por parte de los grandes productores de alimentos, incorporando el precio impreso en los envases para evitar la especulación, esta Multisectorial decidió apersonarse este sábado en varias sucursales de grandes cadenas supermercadistas a lo largo y ancho del país, convocando a una Jornada Nacional de Denuncia contra los aumentos de precios", informó a Télam el coordinador de la Multisectorial, Pablo Sercovich.

Las protestas se desarrollará n desde las 11 en los supermercados Carrefour -ubicado en avenida La Plata y 12 de Octubre en Quilmes-, ChangoMas -ubicado en Presidente Perón 9100, de Pablo Podestá, en Tres de Febrero-; y los locales de Coto de Juan. B Alberdi 1737 y Agüero 616 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entre otros lugares.

LT 14 Paraná

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tomó posición sobre los agroquímicos mediante un informe elaborado por especialistas de distintos puntos del país, entre los que se encuentra Carolina Sasal, del INTA Paraná.

Según se desprende del estudio, hay que producir mayor cantidad de alimentos de un modo más eficiente y sustentable, aunque no se rechaza el uso de agroquímicos. Proponen alternativas, como usar variedades resistentes a las plagas y la rotación de cultivos.

LT 11 Concepción del Uruguay

Martínez se refirió al sector ante la faltante de precipitaciones en la zona, diciendo: “El panorama es crítico, y hay pérdidas considerables debido a la sequía. Por eso estamos esperando que para la segunda quincena de noviembre se incremente la caída de agua”.

LRA 19 Puerto Iguazú

La Cultura de Pie: El proyecto para prorrogar las asignaciones específicas fue aprobado ayer en el Senado Nacional con 57 votos a favor, 2 negativos y 9 abstenciones.De esta manera, las industrias culturales del país respiran tranquilas. Y es que el proyecto que hace cuatro meses obtuvo media sanción en Diputados, fue aprobado, y por amplia mayoría, por sus pares de la Cámara Alta.

Al concluir la votación, la emoción hizo estallar en lágrimas, cánticos y abrazos a muchas de las personas dentro y fuera del recinto. Entre ellas, se encontraban el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap, junto a María Laura Lagable, y la delegación de cincuenta trabajadores culturales de Misiones que arribaron en el marco de la Marcha Federal por las Culturas, una iniciativa nacida desde el Norte Grande y que atravesó el país concientizando acerca de la necesidad de esta prórroga que ahora es ley.

LRA 53 San Martín de los Andes

Entrevista a Marcelo Gobbo, escritor del libro ganador del Premio Internacional de Cuentos Juan Ruiz de Torres 2022, RESTOS CULTURALES; del libro de no ficción NOMBRE PROPIOS (Un mapa de historias de San Martín de los Andes); de la novela “Bodega”; del poema seleccionado en el concurso de 2022 “Sentir Malvinas” y del relato que obtuvo la mención en el "Concurso de cuentos y relatos breves a 40 años de la gesta de Malvinas. “La Patagonia cuenta” que organizó el Ente Patagónico de Cultura.

Reportajes a Yanina Prieto por la mención del Concejo Deliberante a la obra “ Río Abajo Balseros de Pilo Lil” y a Lucas Lobos, músico de San Martín de los Andes que saldrá hoy en el RAC de Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti repasó las obras literarias del escritor Jorge Luis Borges, a través de fragmentos y pasajes de sus cuentos y poemas más conocidos.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el director Daniel Marcove habla sobre su puesta de "Israfel", de Abelardo Castillo, sobre la vida y el pensamiento de Edgar Allan Poe en el Centro Cultural de la Cooperación.

LRA 1 Buenos Aires

El semiólogo, José Luis Fernandez, analizó el fenómeno de Gran Hermano y éxito en la televisión nacional y mundial, y destacó que “estamos en un momento de éxitos de los realitys. Hay programas de cocina y de canto, pero este tuvo un pico especial y denota la cualidad que tiene, la de atravesar coyunturas a lo largo de los años encapsulado en un género televisivo que comenzó como un experimento social”.

"Es la neotelevisión: géneros que nacieron para poner en cuestión a los grandes géneros establecidos”, agregó.

LRA 21 Santiago del Estero

El investigador e historiador, Esteban Brizuela, pasó por el stand de Radio Nacional en la Feria del Libro y se refirió a la presentación del libro “Las provincias son noticia. Orígenes de las catorce provincia históricas". El Prof. Brizuela explicó el trabajo de recopilación e investigación, junto a Rene Galván para conocer cómo fueron esos procesos de autonomía de las 14 provincias.

LRA 1 Buenos Aires

Litto Nebbia conoció a Facundo Cabral en los "verdaderos inicios". Trabaron entonces una gran relación, durante la que compartieron "un par de aventuras artísticas". Y en la primera parte de este episodio doble dedicado al cantautor y poeta argentino, Litto recorre alguna de ellas.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y escritor visitó los estudios de Nacional y brindó una entrevista repleta de anécdotas, desde sus inicios en Página/12 junto a figuras como Osvaldo Soriano, Juan Forn y el propio Mario Wainfeld; hasta su reciente obra, El Tercer Paraíso, "una novela laberíntica en la que uno no se pierde" sobre "esa indagación sobre lo que tenemos, deseamos y quizás no tengamos; pero que nos mantiene en pie", y "el derecho fundamental que todos tenemos de buscar la felicidad".

Además, el creador de Anfibia, Cosecha Roja e Infojus; y autor de Cuando Me Muera Quiero Me Toquen Cumbia, y Si me querés, quereme transa; señaló que "ya no hay periodismo de firma, ni crítica literaria".

Alarcón, que nació en La Unión, capital de la Provincia del Ranco, al sur de la Región de Los Ríos, Chile; y se licenció en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), expresó también que "esa sensación de falta espantosa que tenemos los recién llegados, nos lleva a un nivel de cierta injusticia con nosotros mismos. La autoexigencia del descasado es inimaginable para cualquiera que no conozca el tránsito de clase".

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la directora Felicitas Kamien se refiere a "Vassa", la versión de Máximo Gorki que presenta en el Teatro Regio, y a "Alfa", pieza propia en el Camarin de las Musas.

LRA 1 Buenos Aires

“Esta reforma de ley que se aprobó es muy importante ya que muchos de los barrios populares que fueron surgiendo están fuera de los registros. Esto ayuda a que puedan seguir haciendo las obras para establecer los servicios básicos que necesitan”, destacó Mariluz Mendoza, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares, sobre la prórroga que se aprobó en el Congreso que impide por un periodo de diez años los desalojos judiciales en terrenos en los que se hayan levantado barrios populares.

“Un barrio popular es cuando no están los servicios básicos (luz, gas y agua potable). Es indignante que haya gente viviendo en esas condiciones y hay quienes han muerto por esas malas condiciones, víctimas de la precariedad”, resaltó.

LRA 30 Bariloche

El meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frassetto conversó con Nacional Bariloche sobre el alerta meteorológico por fuertes vientos, precipitaciones y nevadas para este sábado en la zona andina.

“Después del fin de semana de invierno polar que tendremos, la primavera llega a partir del martes con temperaturas de entre 20 y 25 grados”, informó el especialista.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante de la sectorial por los humedales, Rodolfo Martínez, se refirió a la Ley de Humedales, la cual resaltó que “ha quedado un poco en suspenso” tras la suspensión de su tratamiento.

En este sentido, expresó: “Cuando hablamos de esta ley, de cierta manera hablamos de que se ven afectados ciertos intereses, pero no quiere decir que se prohíban, de cierta manera lo que se busca hacer es regular, ordenar, hacer sustentable un desarrollo productivo que conviva con una conservación ambiental”.

“Han existido voces que han sembrado el pánico de que se iban a quedar sin casa por la Ley de Humedales y nosotros creemos que es gravísimo, porque de ninguna manera se contempla esto. Es una maniobra de bastante manipulación”.

“Sabemos que se intenta de alguna manera lavar la ley, suavizarla. Estamos hablando de que los intereses, dependiendo de la región, pueden ser granaderos, forestales, inmobiliarios o, en algunos casos, intereses que tienen que ver con el litio” explicó.

LRA 6 Mendoza Quino

Una disposición de la DGE transformará las currículas de los Institutos de Formación Docente con la quita y el rediseño de materias vinculadas a las ciencias sociales, a las artes, a las ciencias naturales y a las políticas.

En tanto, la profesora Mónica Balada habló sobre esta situación, diciendo: “El debate social y académico previo a esta modificación es fundamental, lo mismo que los argumentos del por qué se resuelven estos rediseños en la formación docente”.

LT 14 Paraná

El río Paraná ha experimentado un importante repunte desde los primeros días de octubre, el cual fue empujado por lluvias en la alta cuenca del Paraná. Sin embargo, se cumplieron los pronósticos brindados por el Instituto Nacional del Agua (INA) y este sábado el nivel alcanzó los 3,10 metros en el puerto de Paraná, según confirmó la Prefectura Naval Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El subsecretario de Integración de los Sistemas y Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Nación, dio detalles del plan de conectividad satelital en centros de atención.

Fabián Puratich informó que en un plazo de 8 a 10 meses, la empresa Arsat dotará de conexión a 1697 establecimientos primarios, que se encuentran distribuidos en parajes de 19 provincias.

En ese sentido, expresó que la medida apunta a "mejorar la calidad y el acceso a la salud" de los argentinos.

El plan brindará conectividad a internet a Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de todo el país, donde no llega la fibra óptica y sólo se puede acceder a conexión vía satelital.

Accederán al programa instituciones de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro.

LRA 18 Río Turbio

La gobernadora Alicia Kirchner mantuvo una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, en Buenos Aires, en la que acordaron duplicar los dispositivos duales para los casos de violencia de género.

En este sentido, firmaron un convenio que otorga 75 dispositivos de vigilancia, para implementar en estos casos ocurridos en Santa Cruz que tramitan por ante la justicia provincial, duplicando la cantidad y alcanzando un total de 150 “pulseras duales".

Durante el encuentro, para primera mandataria provincial se encontraba acompañada por el ministro de Seguridad, Luca Pratti y la ministra de la Igualdad e Integración, Agostina Mora. También participaron de esta reunión realizada en la sede Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la titular de la Unidad de Gabinete de este organismo, Gimena del Río; y, el secretario de Justicia, Juan Martin Mena.

LRA 1 Buenos Aires

"Maradona fue grande, no solo por ser el mejor jugador, sino por enfrentar a los poderosos"

El director de LU 4 Radio Nacional Patagonia, Saul Gherscovici, se refirió a su libro “Después de Diego”, que reflexiona en la vida después de la partida hacia otro plano de Maradona.

Se refirió al temor de Maradona: “Cuando se retiró, ahí en clave, está agradeciendo del único temor, que es que lo olviden. Es increíble que la persona más influyente del siglo XXI, su mayor temor es que lo olviden”.

Reflexionó acerca de su fallecimiento: “Maradona no solamente gambeteó a los ingleses, gambeteó a la muerte, porque estamos celebrando su cumpleaños. No fue el fin sino fue el comienzo de una nueva historia de Diego Armando Maradona”.

“Maradona fue grande, no solamente fue por ser el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, sino por enfrentar a los poderosos, de tener la celeste y blanca en el pecho. Cuanta falta nos hace un Diego Armando Maradona hoy vivo para hablar de lo que está sucediendo” expresó.

LRA 29 San Luis

En Debatiendo la Actualidad hablamos com Eduardo Villegas, director del Trinquete Modelo. San Luis fue elegida por unanimidad para ser sede del Mundial de Pelota Vasca 2026

La elección se realizó en Cambo les Bains, Francia, con la presencia del gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá; la secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y autoridades de la Confederación Argentina de Pelota Vasca. En asamblea, la Federación Internacional de Pelota Vasca eligió a San Luis para organizar el Mundial 2026 y a Bilbao para 2030.

LRA 28 La Rioja

A 23 días del Campeonato Mundial de Qatar 2022 y en las vísperas del natalicio de Diego Maradona, repasamos los 21 partidos disputados por el Diez en los Mundiales de España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Cabe destacar que Maradona tiene el récord de ser el futbolista argentino con más partidos mundialistas, siendo Lionel Messi su más cercano perseguidor con 19 juegos. Por eso, si el actual capitán de la selección Argentina juega los tres partidos de la fase de grupo en Qatar le arrebatará la marca a Maradona.

LRA 1 Buenos Aires

Este viernes en Bichos de Radio: Un verdadero "Relatos salvajes" de los últimos 5 minutos que estremecieron al fútbol en Boca-Independiente y Racing-River, con un compilado de sensaciones a cargo de distintos relatores.

También un repaso al Podcast "Fue Mundial" por Nacional, donde Pedro Saborido nos lleva a recorrer algunas de las historias de los Mundiales, con curiosidades, anécdotas y papelones del mundial celebrado en Inglaterra en 1966 plagado de sospechas de arreglos a favor del local.