Diario de Radio Nacional 28/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Aumentamos el número de empleo registrado que había cuando asumimos"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: “El Gobierno quiere sostener el crecimiento y con redistribución”

Nacional Rock - GUILLERMO CARMONA: “Nuestro gobierno avanzó en el camino opuesto al macrismo con Malvinas”

LRA 18 Río Turbio - ANIBAL FERNANDEZ: “Estamos en condiciones de avanzar”

LRA 26 Resistencia - TATY ALMEIDA: “Con bastones y sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PLAINI: "El campo nacional y popular tiene la responsabilidad de lograr equidad”

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: La inflación de abril y el desabastecimiento de productos

LRA 1 Buenos Aires - La Radio Pública: Presente en la Feria del Libro de Buenos Aires

LRA 13 Bahía Blanca - SERGIO BERNI: "Una excelente iniciativa mal comunicada"

LRA 25 Tartagal - Entrevista exclusiva: El arquitecto wichí, Policarpo Zerpa

LT 14 Paraná - Acuerdos para el fortalecimiento del sector: Alberto Fernández en la asamblea anual de la CAME

LRA 7 Córdoba - WALTER GOODBAR: "Estos actos son parte de una desmalvinización por parte del macrismo”

LRA 7 Córdoba - MARIA PILATTI DE VERGARA: "Si no tratamos de hacer posible lo imposible está faltando peronismo"

LT 12 Paso de los Libres - ANA ALMIRON: Las obras de Aña Cua permitirán un 12 % más de energía para todo el país

LT 12 Paso de los Libres - Frente de Todos: Trabaja para la implementación inmediata de las cinco horas de clases

LRA 42 Gualeguaychú - Decreto presidencial: Las provincias decidirán por la explotación de la Hidrovía Paraná-Paraguay

LRA 42 Gualeguaychú - CARLOS ROZANSKY: "Es imprescindible una consulta popular para elegir a nuestros jueces"

LRA 27 Catamarca - ANDREA CENTURION: “Conectar Igualdad es la política pública que más justicia social generó”

LV 8 Libertador - ELENA QUINTERO: “La trata de personas moviliza más dinero que el narcotráfico”

LRA 6 Mendoza - Asociación de Inquilinos: Los alquileres aumentaron el 180 % desde que se sancionó la ley

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO EMBON: Entrevista al actor Claudio Rissi y a la ingeniera naval Nancy Figueroa

LRA 13 Bahía Blanca - FLORENCIA CARIGNANO: ¿Por qué ya no se pondrá el sello en los pasaportes?

LRA 26 Resistencia - GABRIELA BARRIOS-ALEJANDRO JASINSKI: Testimonios en el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: “Repudiamos los mensajes de odio que expresa la derecha”

LRA 7 Córdoba - LEO BILANSKI: "El sector industrial pyme mostró un crecimiento en los últimos siete meses"

LRA 42 Gualeguaychú - Frontera entre Argentina y Uruguay: Estiman una diferencia de precios del 55 %

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO BORRO: Tras 121 años, el Mercado de Hacienda de Liniers se traslada a Cañuelas

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente participó de la Asamblea de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) en Parque Norte. Remarcó el trabajo realizado durante la pandemia y la importancia de las pymes en el país. “Nos ocupamos de preservar la mayor cantidad de vidas, pero también de que cada empresa no se cayera”, dijo.

A su vez, Alberto Fernández sostuvo que actualmente hay “60 mil empleados más que los que existían" antes del coronavirus. En ese sentido, también habló de los sueldos: “Estamos reconstruyendo paulatinamente el salario real, pero da mucho trabajo”.

Por otra parte, expresó que uno de los objetivos de su gestión es que “el crecimiento económico se distribuya por todo el país”.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia se refirió a la importancia del lanzamiento del programa de Salud Mental que anunció durante la semana Alberto Fernández junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En relación con la implementación de la política de Control de Daños en el municipio de Morón, declaró: “El plan integral incluye los consumos problemáticos y esperamos que tenga un impacto muy grande”.

“Hay diferentes miradas sobre cómo se combaten los consumos problemáticos, una es la política de la abstinencia total o el control de daños. No es la política de perseguir penalmente a los consumidores, y que el castigo recaiga sobre ellos, lo que pueda hacer que esto se solucione”, agregó Gabriela Cerruti.

Por otra parte, la funcionaria nacional destacó los números económicos: “El Gobierno está concentrado en sostener el crecimiento y que sea con redistribución”.

Nacional Rock

En Rosca and Roll hablamos con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, a propósito de la denuncia del ex vicecanciller británico, Duncan, a Foradori: lo acusó de cerrar un acuerdo sobre Malvinas en estado de ebriedad.

Sobre la denuncia sobre Foradori, expresó: “El gobierno nacional avanzó en un camino opuesto a las concesiones que hizo el gobierno anterior en relación a Malvinas”. Y agregó: “El macrismo autorizó la pesca ilegal en Malvinas y el Reino Unido accedía a información sensible”.

Carmona explicó que gracias al accionar de la actual gestión, lo firmado por Foradori es letra muerta y dijo: “el Reino Unido siempre pretendió lograr un vuelo Malvinas-San Pablo y nuestro gobierno lo ha dejado sin efecto”.

LRA 18 Río Turbio

El ex Interventor de la Empresa YCRT, Aníbal Fernández, participó del Proceso de soplado a vapor con carbón de la caldera 1 de la Centrar Termoeléctrica Rio Turbio 240MW, denominada "14 Mineros".

En la jornada de hoy, el actual Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, arribó a la Cuenca Carbonífera para presenciar el proceso de soplado a vapor del módulo I de la CTRT 240M, paso previo para comenzar a generar energía. A demás llevaron a cabo distintos recorridos por las instalaciones.

Sobre el trabajo realizado desde su gestión manifestó: “Nos propusimos con todo nuestro equipo llevar a delante una estrategia del control del gasto y de reordenamiento interno, que el funcionamiento hoy nos da los resultados que estábamos esperando. Además explicó: “el soplado es vapor que empieza a limpiar las cañerías, previo a la puesta en funcionamiento”.

Por otra parte recalcó: “Cuando comenzamos revisamos todos los papeles que encontramos, y la gestión del gobierno anterior había presupuestado la terminación del Módulo I en un valor de 77.200.000 dólares, y nosotros lo primero que hicimos fue poner en claro a donde estábamos yendo, definiendo la estrategia y en el marco de la misma no contratar consultoras y si trabajar para la administración de un desarrollo que significaba ir a buscar a los que tenían que terminar todo esto y licitar públicamente”.

LRA 1 Buenos Aires

En la escuela secundaria Nº. 107 del barrio San Pedro Pescador de Colonia Benítez, el gobernador Jorge Capitanich junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, concretaron la entrega de 64 nuevas netbooks para alumnos y alumnas: “es un día muy especial porque recibimos al ministro de Educación de la Nación y al gobernador para entregar al alumnado de primer, segundo y tercer año, 64 notebooks del programa Juana Manso, esta política de Estado es fundamental y nos dijeron que tendrá continuidad. En los tres turnos que funcionan en este establecimiento existe una matrícula total de 136 alumnos en los tres niveles”, dijo la directora de la Escuela 107.

LRA 26 Resistencia

En el marco del 45º aniversario de la primera marcha de las Abuelas en Plaza de Mayo, que se cumplirá el 30 de este mes, Taty Almeida se refirió a la importancia de la fecha: “A pesar de los bastones y las sillas de rueda las locas seguimos de pie y mandamos a la cárcel común y perpetua a tantos genocidas, siempre con la exigencia de aplicación de una justicia legal, nunca por mano propia".

Además, la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora destacó que "Néstor Kirchner fue el primer presidente que nos escuchó y tomó a los DD.HH. como una política de Estado al igual que lo hizo Cristina y hoy continúa Alberto Fernández”.

LRA 1 Buenos Aires

Se realiza hasta el domingo la III Asamblea Continental de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Movimientos con la presencia de 300 delegados de agrupaciones sociales de América Latina para debatir distintas problemáticas que atraviesan la región y analizar el momento político del continente. Omar Plaini, senador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos y Secretario General del gremio de los Canillitas, es uno de los referentes locales que participan del encuentro y precisó que lo que se discute es “la salida frente a un capitalismo cada más concentrado”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista hizo un análisis sobre la inflación y adelantó cómo serán los números para abril. "Empieza a haber un nivel de abastecimiento crítico en productos vinculados con precios cuidados, y además siguen subiendo los precios", advirtió.

"Desde la Secretaría de Comercio Interior convocaron para mañana a siete grandes empresas de consumo masivo: Mondelez, Molinos Río de la Plata, Mastellone, Danone, Unilever, Arcor y Nestlé, para que den explicaciones de por qué hay menos abastecimiento y el por qué siguen aumentando los precios", informó el periodista.

Zaiat además mencionó que el abastecimiento de productos "es crítico" porque bajó del 85% al 65 %, y por lo tanto "hay menos productos de precios cuidados en las góndolas". Por otro lado, lo que aducen las empresas es que los aumentos de precios se deben a "los aumentos de costos y a la suba de los precios internacionales".

LRA 1 Buenos Aires

El director de Radio Nacional Argentina, Alejandro Pont Lezica; y el vicedirector, Gustavo Campana dieron detalles de las actividades y transmisiones que producirá la emisora, durante la nueva edición del megaevento cutural, que se llevará adelante desde este 28 de abril al 16 de mayo, en el predio ferial de La Rural de CABA.

LRA 29 SAN LUIS

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, desarrolló una intensa jornada de trabajo en la provincia, en torno al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Fue recibido por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en Terrazas del Portezuelo. “Hablamos del avance del Censo Digital, las estrategias en materia de comunicación para darle difusión, y enfocamos al 18 de mayo, feriado nacional, para el operativo censal”, comentó el titular del INDEC.

LRA 2 Viedma

El próximo sábado, la organización pintará los pañuelos de de Madres de Plaza de Mayo en las plazas de Viedma y Carmen de Patagones en conmemoración de los 45 años de ese organismo de derechos humanos.

LRA 5 Rosario

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora estuvo participó de la medida que reclama la soberanía del río y sostuvo que “el gobierno tiene la obligación de poner orden en lo que es el control de los puertos”.

LRA 13 Bahía Blanca

En su nueva visita a la ciudad de Bahía Blanca, el ministro de seguridad Sergio Berni, aseguró en conferencia de prensa junto al intendente Héctor Gay, que en los próximos 60 días la ciudad va a contar con un servicio de patrullaje en "condiciones óptimas".

"Hay fuertes inversiones en materia de seguridad a lo largo y ancho de la provincia. En Bahía Blanca hemos entregado una flota de 42 vehículos cero kilómetros. Esto es histórico para ciudades de este porte", manifestó Berni. "Desde el ministerio ya hemos licitado tres obras importantes de refacción de comisarías con una inversión de más de 60 millones de pesos".

A su vez, dijo que va a coordinar un escenario para incorporar una escuela de entrenamiento y capacitación de cadetes bajo una nueva modalidad, "para que Bahía Blanca pueda cubrir el déficit policial que tenemos".

LRA 1 Buenos Aires

Más de 500 organizaciones y personalidades continúan con el reclamo de Justicia para Arcoiris, la niña de 6 años que vive en La Rioja, y ayer debía ser entregada a su progenitor por orden judicial. En la casa paterna, la nena es abusada sexualmente por su abuelo paterno desde que tenía 2 años.

Delfina, la mamá de la niña, volvió a hacer una presentación para evitar que su hija sea expuesta nuevamente a ese riesgo extremo.

Giselle Videla, abogada del equipo de trabajo Justicia por Arco Iris, detalló el peligro que corre Arcoiris.

LRA 25 Tartagal

"Fueron muchos obstáculos, pero con fuerza, sacrificio, perseverancia y con la disciplina que me inculcó mi madre pude terminar mis estudios y ahora estoy trabajando y ayudando a mi gente", expresó en diálogo con Radio Nacional Tartagal, Policarpo Zerpa, arquitecto recientemente egresado de la Universidad Católica de Salta. Es oriundo de la Misión San Felipe, Rivadavia Banda Sur y dejó su hogar a los 6 años con "la esperanza de salir adelante".

LT 14 Paraná

El Presidente Alberto Fernández participó de la Asamblea General Ordinaria 2022 de la CAME, en tanto el primer mandatario firmó un acuerdo para la promoción y el fortalecimiento del sector.

“La pyme es un gran motorizador de la economía argentina, si uno tiene en cuenta que la pequeña y mediana industria genera el 80 % del empleo en la Argentina se da cuenta de la dimensión que tiene”, dijo el Presidente, y luego agregó: “Tenemos un programa económico bien definido, donde la producción es uno de los temas que nos preocupan, y está funcionando bien porque la economía sigue creciendo y la producción sigue aumentando”.

LRA 7 Córdoba

El periodista Walter Goodbar se refirió a Carlos Foradori, el vicecanciller de la gestión de Cambiemos, expresando: “Estos no son actos casuales o circunstanciales, sino que forman parte de una desmalvinización creciente por parte del macrismo”.

LRA 7 Córdoba

En relación a la actualidad política y económica, Pillati de Vergara, quien es senadora nacional del Frente Nacional y Popular, dijo: “Veo la macroeconomía bien, pero en tanto no baje en mejoras para el pueblo argentino queda mucha tarea por hacer. Si desde el gobierno no tratamos de hacer posible lo imposible, me parece que está faltando condimento de peronismo".

LT 12 Paso de los Libres

Almirón, quien es consejera de la Entidad Binacional Yacyretá, habló sobre la recorrida de diputados, diputadas y senadores del Frente de Todos por las obras que se están realizando en Yacyretá, mientras se avanza con el megaproyecto de maquinización del brazo Aña Cuá, una segunda represa hidroeléctrica en el río Paraná que incrementará entre un 10 y un 12 % la energía que produce la principal abastecedora del país.

“Se trabaja de manera constante en esta obra, que es la más grande del país donde el Gobierno nacional exhibe el verdadero federalismo de las políticas públicas de inclusión”, remarcó Almirón.

LT 12 Paso de los Libres

Sobre la temática, el diputado provincial por el Frente Renovador, Germán Braillard, afirmó: “Lo importante acá es que por decisión del Gobierno nacional pasamos de 720 a 950 horas de clases al año, o sea 38 días más para lograr un cambio cualitativo en el sistema educativo argentino”.

LRA 42 Gualeguaychú

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, fue designado vocal del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable.

Tras esto, Rodríguez Signes indicó que es fundamental participar del nuevo contrato de concesión, como en su administración y control.

LRA 42 Gualeguaychú

El ex juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Carlos Rozansky, se refirió a la ilegalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó a su presidente, Horacio Rosatti, para autoelegirse en la titularidad del Consejo de la Magistratura.

"De los tres poderes del Estado, el que tiene el mayor poder es el Judicial, y prueba de ello es que en 2013 la ley para democratizar la justicia, que fue aprobada por ambas Cámaras y promulgada por la presidenta, fue declarada inconstitucional por la Corte en tres semanas. Es imprescindible una consulta popular para elegir a nuestros jueces".

LRA 27 Catamarca

Centurión, quien es ministra de Educación de Catamarca, habló sobre la importancia del programa ´Conectar Igualdad´, diciendo: “Para Educación, el programa ha sido la política pública que más justicia social generó en este último tiempo. Llegó a lugares del interior donde los chicos nos manifiestan que ´Conectar Igualdad´ representa la primera computadora de todas las generaciones de su familia”.

LV 8 Libertador

Quintero, quien es abogada, hizo referencia al delito de la trata de personas tanto en el ámbito laboral como sexual, expresando: “Es la esclavitud de este siglo”, y luego añadió que la trata consiste en un delito federal y que la legislación fue actualizada a partir del caso de la desaparición de Marita Verón.

Finalmente, la abogada dijo: “En las provincias del norte es muy frecuente el delito de trata, así como el uso de las mujeres para el traslado de drogas. A nivel mundial, la trata de personas moviliza más dinero que el narcotráfico”.

LRA 6 Mendoza

El presidente de la Asociación de Defensa de los Inquilinos, José Luis Griselli, analizó el debate en torno a la modificación de la ley de Alquileres, explicando que la entidad no pide derogar la normativa, sino que se transformen los puntos que no han favorecido a las partes, de los cuales el más importante es el incremento del 180 % en el precio de los alquileres desde que se sancionó la ley.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el actor y director de cine y teatro, Claudio Rissi, acerca de su papel en "Los Perros", la obra dirigida por Nelson Valente, en la que se plantea un cuestionamiento a la vida familiar. Además, fue invitada al programa la ingeniera naval Nancy Figueroa, gerenta de proyecto de Tandanor, quien dirige la construcción de doce embarcaciones y el diseño de un nuevo buque polar argentino.

LRA 13 Bahía Blanca

Carignano, contó de qué se trata la medida que elimina los sellos en los pasaportes para registrar las salidas del país.

“El sello puede ser violable, lo pueden robar y usarlos para fines non sanctos. Esto no significa que no tengas ninguna constancia. La información de tu salida del país te va a llegar a tu mail con un Código QR que podrá ser usado en caso de que debas acreditar tu salida. Y si se traspapela el mail, se podrá ingresar a la página de Migraciones y descargar la información”, explicó Carignano.

Argumentó la medida diciendo que “tenemos que modernizarnos. Era arcaico, tenemos que empezar en la era de la digitalización. Además de minimizar los costos”.

También tiene como objetivo realizar los trámites en forma más rápida, porque se agiliza la registración migratoria y se reducen los tiempos de atención al pasajero.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La periodista hizo un informe sobre la situación de Perú y se refirió al encuentro que se realizará en Lima sobre extractivismo. "No hay futuro posible con este nivel de consumo", afirmó Huircán.

Economía | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

El ingeniero agrónomo se refirió al estudio que analiza la historia económica y la transformación de la producción frutícola en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén desde 1971 hasta el 2021. “Vemos que toda la actividad se deterioró. Lo único que creció es la concentración” señaló Álvarez.

LRA 7 Córdoba

Bilanski, quien es el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), señaló que el sector industrial de las pequeñas y medianas Empresas “crece desde hace siete meses”, agregando luego: “Hubo una gran recepción de las políticas desde la Secretaría de Industria y las pymes estamos vendiendo bien".

LRA 42 Gualeguaychú

El referente de la Asociación Comercial de Río Negro del vecino país, Enzo Giovio, dio detalles de la diferencia cambiaria que existe con Argentina, la cual, según un relevamiento de la Universidad Católica de Salto, oscila en un 55%.

En tanto, el Gobierno uruguayo evalúa medidas para combatir el éxodo de compras hacia nuestro país.

LRA 1 Buenos Aires

El Mercado de Hacienda de Liniers tendrá sus últimos días de funcionamiento en dicho barrio ya que se trasladará a Cañuelas. Funciona allí desde 1901 y ocupa 40 manzanas que, según el gobierno de la Ciudad, tendrá emprendimientos inmobiliarios y gastronómicos. Además de espacios verdes.

“La cultura del barrio se verá afectada. Hay obligaciones culturales para sostener determinados lugares, pero no con emprendimientos inmobiliarios”, declaró el historiador de Mataderos, Ricardo Borro, y agregó: “Si la instalación de esas estructuras no sea afines y con posibilidades para la gente trabajadora, no sirven”.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Barrios, quien es directora del Museo de Medios del Chaco, explicó el trabajo que realizaron en el organismo, señalando: “Declaramos en el juicio, presentamos documentos de todo tipo que preservamos en el museo y aportamos documentación oficial de época, la cual fue utilizada en este juicio”.

En tanto, el historiador e integrante del programa ´Verdad y Justicia´ del Ministerio del Interior, Alejandro Jasinski, expresó: “Hicimos una señalización en el sitio de la Memoria en Napalpí y aportamos un informe histórico que reconstruyó los crímenes de lesa humanidad y lo que pasó después con la negación de lo acontecido”.

LRA 17 Zapala

La legisladora presentó un proyecto de resolución donde pide información respecto a los últimos sismos registrados en la localidad de Sauzal Bonito, el Programa de Monitoreo Sísmico de la provincia y sobre la dinámica de implementación de la red de sismógrafos.

LRA 26 Resistencia

“Es preocupante y triste que en forma sistemática aparezca un grupo de derecha que se manifiesta borrando mensajes que nuestros compañeros y compañeras dejaron con motivo del 24 de marzo. Esto se ve en los muros, pero también en las organizaciones como Franja Morada, que borran los pañuelos de las Abuelas de Plaza de Mayo”, aseguró la referente chaqueña de la Red por la Identidad, Fernanda Molfino.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la coalición entre los medios hegémonicos y la derecha política. "En Clarín salió una noticia de tapa que Gerardo Morales y Sergio Massa abrían llegado a un acuerdo por el Consejo de la Magistratura. Hoy lo negó esa noticia el Gobernador de Jujuy", destacó el conductor de Gente de a pie.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

Desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan (IIEESJ) señalaron algunos puntos a considerar para realizar Censo 2022. La funcionaria dijo que montaron un Centro de Actualización de Datos en la sede del Infinito por Descubrir.

LRA 25 Tartagal

La policía de Salta anunció que incrementará el número de efectivos en Tartagal. Entre 25 a 30 policías egresados serán enviados a prestar servicio al Norte. A esto se sumará el refuerzo de motovehículos, móviles y cámaras de seguridad.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

Este fin de semana se llevará a cabo la primera fecha del Campeonato organizado por la Comisión del Automóvil Club Lago Argentino. Se acordó la unificación para que autos FIAT y Volkswagen puedan correr juntos.

LRA 14 Santa Fe

El diario Tiempo Argentino es una empresa recuperada que permitió mantener muchos puestos de trabajo y lleva 6 años de funcionamiento. Este medio cuenta con una cobertura digital todos los días mediante su página web y una edición impresa los días domingo.

LRA 24 Río Grande

La empresa petrolera Roch desarrolla planes de inversión en Tierra del Fuego. Comenzó a perforar a partir del mes de marzo de 2022 tras evaluar la locación y obtener las autorizaciones del organismo de Medio Ambiente.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Un relevamiento indica que entre las principales preocupaciones de los tucumanos y las tucumanas figuran el desempleo, el narcotráfico y las adicciones. “La gente está midiendo todo desde su bolsillo y es preocupante”, precisó Morales.

LRA 57 El Bolsón

La fundación Coopetel de El Bolsón invitó a inscribirse en los cursos de Electricidad en Inmuebles e Instalación y reparación de aire acondicionado.

LRA 30 Bariloche

El funcionario se refirió al estado de la obra de la Ruta Nacional 23. “Este año nos van a quedar 30 kilómetros y el año que viene en esta época esperamos inaugurar”, indicó Casas.

LRA 53 San Martín de los Andes

La Defensoría solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental la intervención del estado municipal de San Martín de los Andes ante la denuncia de vecinos del barrio Kaleuche por la falta de agua. Es ocasionada por un privado que tapó con tierra y piedras la vertiente natural que alimenta el barrio.

LRA 19 Puerto Iguazú

Alrededor de 60 mil habitantes de Puerto Iguazú son afectados por la distribución deficiente de energía y agua potable. Filippa le pidió al gobierno provincial que remueva a los responsables de la delegación del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS).

LRA 3 Santa Rosa

La estudiante secundaria del Colegio Ciudad de Santa Rosa, Morena Nievas, participó de la creación de la web app “Es Con Voz”, y tras esto explicó cómo surgió la iniciativa específica sobre la Educación Sexual Integral y hacia quiénes está dirigida.

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada nacional Marcela Passo (Frente de Todos) dijo que “este proyecto de ley busca generar la empatía desde la información. Conociendo qué le pasa al otro para que podamos ayudarlo”.

La legisladora por Buenos Aires se refirió al proyecto de ley para capacitar a trabajadores del transporte sobre autismo.

“Está dirigido a todos los que forman parte del transporte público, sobre todo en las zonas de embarques y desembarques y de esta manera poder facilitarles las tareas a quienes padecen trastornos del espectro autista en estos espacios en donde hay mucha circulación de personas y ruidos, que es lo que a ellos les afecta y les hace mal.

LRA 1 Buenos Aires

A partir de estas nuevas medidas de las que participan más de 100 efectivos de fuerzas de seguridad, desde LRA29 San Luis, la periodista Ayelén Britos aportó los últimos datos sobre la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero la nena de 5 años que desapareció el 14 de junio de 2021, de la puerta de la casa de una tía, que vive en el barrio 544 viviendas, al sur de la capital provincial.

La periodista precisó que ayer el padre de la niña no pudo determinar si pertenecen a su hija las prendas de vestir halladas en los rastrillajes realizados por efectivos de Gendarmería Nacional, en los que también se rescataron restos óseos que, se presumen, pertenecen a un animal".

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Marcela Ojeda conversó con Melisa de la Rosa que desde que comenzó la pandemia idea, produce y vende contenido para adultos. También, hace unos meses, ideó un sistema para que otras mujeres puedan sumarse a la iniciativa

Melisa tiene 39 años, 2 hijos y hace unos 15 años es empleada pública en Río Gallegos, Santa Cruz.

¿Cómo es su día a día?, ¿en qué plataformas trabaja y bajo qué condiciones?, ¿siente una mierda prejuiciosa y despectiva?

En el segmento de FEMINACIDA, a raíz de celebrarse el 29 de abril el día de la danza , hablamos del Pole dance (o baile del caño), las corporalidades en escena, la lucha contra el estigma y la sexualización y escuchamos el testimonio de la bailarina Agustina Sandoval.

También, en Zoom Feminista y Federal, charlamos con Sofía Botto, directora de Mujeres e Igualdad de la Municipalidad de Rosario a raíz de la campaña y talleres de concientización para prevenir el acoso sexual callejero en la ciudad y sobre la próxima modificación del código de convivencia que lo va tipificar como delito.

LRA 21 Santiago del Estero

Un grupo de alumnas de la Escuela Técnica N°11 de Santiago del Estero realizaron una huelga en la puerta del establecimiento en reclamo por el acoso que sufren por parte de un profesor. Son respaldadas por la Red de docentes de la ciudad.

Laborales | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El secretario general de La Bancaria señaló que las cámaras empresarias pretenden recomponer el salario en ocho cuotas, lo cual es rechazado porque entienden que el aumento se licuará con la inflación.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marcelo Pagani, Secretario General de AGMER, en comunicación con Radio Nacional, comunicó la buena noticia de la reunión que tienen en agenda para hoy con la Secretaría de Trabajo.

“Hoy tuvimos la grata noticia de que por mesa de entrada ingresa una cédula en la cual nos convocan desde la Secretaría de Trabajo, si aceptan las propuestas estaríamos encontrando una salida”.

A su vez sostuvo “Si las propuestas de las patronales estarían a la altura de las circunstancias, habría mayor acuerdo, y no tanto conflicto”.

Sobre la propuesta dijo “El porcentaje no está en cuestionamiento, solo queremos que se pague el 45 por ciento de aumento antes de agosto, si el gobierno accede a los planteos firmaremos el acuerdo”.

En relación con otra provincias mencionó “Algunas provincias también están complicadas, por ejemplo en Chubut, estuvieron sin cobrar sus salarios, y en el caso de Santa Fe terminó acordando con el gobierno” concluyó Pagani.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 55 Río Senguer

“Pobladores que habitan lejanías”, se denomina el documental que fue filmado en Pastos Blancos, Chubut, y es un capítulo de varios que se han realizado, mediante los cuales se intenta recuperar historias silenciadas de nuestra tierra.

Mientras los protagonistas son Doña Florinda Domínguez y Antonio Llenleu, el trabajo llegó a la TV Pública para contarle al país su historia de resistencia ancestral.

LRA 1 Buenos Aires

A 46 años de la quema de libros ordenada por el represor Luciano Benjamín Menéndez el 29 de abril de 1976, en el Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, el Archivo Provincial de la Memoria organiza esta actividad que busca recordar aquel atentado a la cultura. María Eleonora Cristina, directora de dicho organismo, precisó los alcances de la actividad prevista para hoy y mañana.

Señaló que “la idea es trabajar sobre la represión cultural tratando de ampliar a las nuevas generaciones, generar puentes de sentido y la búsqueda de respuesta a cómo fue posible una dictadura cívico militar eclesiástica en nuestro país en todas sus aristas”.

Explicó que “tratamos de hacer estos ejercicios de memoria, conmemorando fechas que han sido tristes pero proponiendo nuevas formas de mirar” esa historia y esos hechos.

Cristina indicó que “otra gran deuda de la sociedad es pensar el rol de los medios” y señaló que “no es sólo mirar atrás sino mirar el hoy y hacia adelante”.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante y compositor visitó el estudio de Nacional y se refirió a su último disco Gris de Fantasía, que presentará el próximo miércoles 11 de mayo a las 20.30 en Café Berlín, Av. San Martín 6656, de la ciudad de Buenos Aires. Tras compartir algunas de sus canciones, Sergio Zabala contó que este disco lo preparó en plena pandemia y señaló que contiene obras propias. "Están los tópicos que nos marcan a los seres humanos: el amor, la muerte y la vida", agregó el también guitarrista. Las entradas ya están disponibles en https://livepass.com.ar/events/sergio-zabala-en-cafe-berlin.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz, e integrante del programa Las Mafiosas en Nacional Rock, pasó por el programa de Gisela Busaniche e hizo un pedacito de la obra "Que decirte", que presentará el 13 de mayo en el Centro Cultural Morán (Pedro Morán 2147).

El espectáculo lo presentó en el Paseo La Plaza el año pasado, y toca con humor lo que se vivió durante la pandemia. "Hay que reírse un poco de todo eso. Los primeros días de cuarentena parecía que nos íbamos a quedar para siempre haciendo pan masamadre", bromeó.

Las videollamadas, la persecución al ir a comprar al super, el sexo, y muchos otros temas que nos hicieron enloquecer durante la pandemia.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Boca ultima detalles para jugar este sábado frente a Barracas Central, a las 19, por la décimo tercera fecha de la Copa de la Liga. En el equipo de Battaglia vuelven Rossi e Izquierdoz. Sabe el xeneize que está complicada su clasificación en la Copa Libertadores, y que tiene que seguir sumando puntos en la Copa de la Liga. Es por eso, que el entrenador cada día más cuestionado en el ámbito interno, apela a las modificaciones para tratar de cambiar el rumbo. En tanto, el equipo que paró en la práctica de hoy fue con: Rossi, Advíncula, Zambrano, Izquierdoz y Fabra, Pol Fernández, Varela y Ramírez, Romero, Villa y Benedetto. Asimismo, hay futbolistas que están muy por debajo de su nivel. Son los casos de Juan Ramírez y Darío Benedetto. Este sábado desde las 18.45, Radio Nacional transmite Boca - Barracas Central, con el equipo de Relatores-Pasión Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El 28 de abril de 1995, la Selección Argentina Sub 20, dirigida por José Néstor Pekerman, superó en la final a Brasil, por 2 a 0 con goles de Leonardo Biagini y Francisco “Panchito” Guerrero y se consagró campeón del Mundial juvenil de Qatar. Este fue el primer título de la Era Pekerman y su ayudante de campo Hugo Tocalli al frente de los seleccionados juveniles albicelestes.