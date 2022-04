“Con bastones y sillas de rueda las locas seguimos de pie”

“Estamos cerca de los 45 años de la primera ronda en la Plaza, toda una vida y lamentablemente somos pocas las que quedamos pero por suerte están ustedes y la agrupación Hijos, con 27 años de su presentación en sociedad, y nosotras las Madres queremos homenajear a la juventud porque son el recambio, con su extraordinaria militancia que es ocuparse del otro. De estos 45 años tenemos de todo, recuerdos lindos y no tanto, hay que recordar todo lo que pasó, hacer memoria, tuvimos muchos logros y momentos muy tristes. A pesar de los bastones y las sillas de rueda las locas seguimos de pie y mandamos a la cárcel común y perpetua a tantos genocidas, siempre exigimos justicia legal, no por mano propia. Este sábado 30 que es nuestro aniversario nos van a hacer un reconocimiento informal en nuestra casa que está en la ex-ESMA, y van a estar artistas, políticos, periodistas y quienes quieren a nuestros hijos, se va a hacer un homenaje a Juan Carlos Estrella que nos dejó hace muy poco tiempo, y habrá una sorpresa muy grande. Néstor Kirchner fue el primer presidente que nos escuchó, nadie lo hizo pero hay que recordar el rol que tuvo Raúl Alfonsín que lamentablemente no supo aprovechar la oportunidad histórica que tuvo, hasta que llegó Néstor que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y tomó a los DD HH como una política de Estado al igual que hizo Cristina y hoy continúa Alberto Fernández, eso no pasó con el macrismo que fue la primera pandemia que tuvimos en el país”, dijo la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

