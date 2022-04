Se realizan nuevos rastrillajes en busca de Guadalupe, en San Luis

A partir de estas nuevas medidas de las que participan más de 100 efectivos de fuerzas de seguridad, desde LRA29 San Luis, la periodista Ayelén Britos aportó los últimos datos sobre la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero la nena de 5 años que desapareció el 14 de junio de 2021, de la puerta de la casa de una tía, que vive en el barrio 544 viviendas, al sur de la capital provincial.

La periodista precisó que ayer el padre de la niña no pudo determinar si pertenecen a su hija las prendas de vestir halladas en los rastrillajes realizados por efectivos de Gendarmería Nacional, en los que también se rescataron restos óseos que, se presumen, pertenecen a un animal".

Estos nuevos rastrillajes fueron ordenados por la Justicia federal, que se encuentra a cargo de la causa desde diciembre del 2021, luego de que la Justicia provincial declinara de continuar investigando y ante la presunción que se podría estar ante delitos de órbita federal.

La tarea se realizó en forma minuciosa, en descampados y zonas cercanas al domicilio del cual desapareció la nena, con técnicas diferentes a las utilizadas por la policía provincial en los meses en que la investigación estuvo a cargo de la Justicia puntana, que fue blanco de críticas de profesionales en el tema, por lo que se consideró un lento accionar desde el mismo momento en que sucedió el delito.

La madre de Guadalupe, Yamila Cialone, aclaró que no está de acuerdo con este operativo y que por eso no participó, y enfatizó que "estoy buscando a mi hija viva y no encontrarla en un rastrillaje".

