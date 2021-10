Diario de Radio Nacional 27-10-21

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Por su "compromiso y conducta": Alberto Fernández condecoró al "Pepe" Mujica

LRA 1 Buenos Aires - Diputados aprobó la iniciativa: Es ley el Etiquetado Frontal de Alimentos

LRA 53 San Martín de los Andes - LUIS TAGLIAPIETRA: Denunciarán a Patricia Bullrich por la carta que envió al juez de la causa

LV 8 Libertador - Tragedia del ARA San Juan: El padre de uno de los tripulantes se refirió a Macri y al espionaje ilegal

LRA 1 Buenos Aires - JORGE "Topo" DEVOTO: “Néstor no se detuvo ni un minuto para cambiar la Argentina"

LRA 26 Resistencia - RICARDO FORSTER: “Néstor rescató la memoria de una sociedad diezmada”

LRA 1 Buenos Aires - 11 años de su muerte: El Presidente recordó a Néstor Kirchner: “Su recuerdo nos guía”

LRA 1 Buenos Aires - LUCAS GHI: "En Néstor encontramos las respuestas"

LRA 1 Buenos Aires - Por estafa y defraudación: Imputan a integrantes del Directorio de Vicentin

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Campaña, boicot y apuestas por el hambre"

LRA 7 Córdoba - NAIR PENKO: "La ley de Etiquetado Frontal es un avance para la salud pública"



LRA 13 Buenos Aires - SEBASTIAN LASPIUR: “La Argentina dio un gran salto”

LRA 11 Comodoro Rivadavia - MAXIMILIANO UCEDA: “Más Cultura es un programa con múltiples beneficios”

LT 12 Paso de los Libres - JORGE ROMERO: "Existen dos modelos bien definidos para estas elecciones"

LT 14 Paraná - Para avanzar en distintas obras: Piaggio destacó el respaldo del Gobierno nacional

LRA 28 La Rioja - De cara a las elecciones del 14 de noviembre: El Frente Amplio de Izquierda se pronunció a favor del Frente de Todos

LRA 6 Mendoza Quino - EDGARDO LERA: “Tuvimos que esperar mucho tiempo para lograr esta ley"

LV 8 Libertador - Un emotivo recuerdo: Pepe Salvini y su compañero Néstor Kirchner

LRA 6 Mendoza Quino - Movimiento Evita: Consideran que la remarcación de precios es "exagerada y grosera"

LRA 1 Buenos Aires - Libros y alpargatas: La peronización de la UBA, por Nicolás Dip

LRA 42 Gualeguaychú - Defensa al consumidor: Cómo está conformada la canasta con 1.432 productos

LRA 43 Neuquén - LEF NAHUEL:Repudian los dichos de un concejal del PRO

LRA 52 Chos Malal - GUILLERMO CARNAGHI: Celebran la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal

LRA 2 Viedma - ORLANDO CARRIQUEO: "El gobierno de Río Negro se niega al diálogo sistemáticamente"

LRA 54 Ing. Jacobacci - ANA MARKS: "Estamos acá, acompañando lo que Jacobacci necesita"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO CHOUZA: Casi 400 economistas manifestaron su respaldo al congelamiento

LRA 1 Buenos Aires - MARIO SECCO: “Estamos defendiendo el bolsillo a la gente” con el control de precios

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández destacó el "compromiso, la conducta y la resiliencia" del expresidente de Uruguay José 'Pepe' Mujica, al otorgarle la condecoración del Collar de la Orden del Libertador San Martín en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

"Es un modelo de conducta para los que amamos la política. Y es para los argentinos además un presidente singular del Uruguay, que fue capaz de volver a unir a ambos países en un momento en que nos mirábamos de reojo", dijo Fernández al hablar en el acto.

LRA 1 Buenos Aires

Con 200 votos a favor; 22 en contra y 16 abstenciones, la Cámara baja convirtió en ley este proyecto, ideado para advertir a los consumidores sobre aquellos productos que contengan excesos de grasas, sodio y azúcares, para ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La iniciativa comenzó a ser debatida pasadas las 16 y su análisis se agotó casi a la madrugada, tras la intervención de más de 70 diputados, que participaron de la primera reunión presencial tras la metodología de trabajo mixto aplicado durante los primeros meses de la pandemia de Covid.

El tratamiento del proyecto comenzó con una demora de más de tres horas debido a que varios legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, presentaron pedidos de apartamiento del reglamento para incluir otros temas.

LRA 53 San Martín de los Andes

El abogado querellante en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan afirmó que denunciará a la presidenta del PRO por la carta que le envió al juez federal de Dolores, Martín Bava. “Solicita que se evite cualquier decisión apresurada que solo aumente el estrépito mediático que ya ha generado su intempestiva citación”, señaló el letrado.

LV 8 Libertador

“Trabajamos en pos de saber qué pasó con el ARA San Juan”, señaló Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes que murieron en el hundimiento.

Luego, Tagliapietra se expresó sobre la imputación al ex presidente Mauricio Macri por escuchas ilegales hacia los familiares de las víctimas, diciendo: “Es muy lamentable el hecho de que quieran transformar un acto jurídico en un acto político”, al referirse a la convocatoria para apoyar al ex mandatario ante su presentación en el tribunal de Dolores.

LRA 1 Buenos Aires

María Rosa Belcastro, madre del teniente Fernando Villarreal, tripulante del submarino hundido durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que le "llama la atención que recién ahora citen declarar" al expresidente en la causa por espionaje a los familiares.

"Me parece bien. Que vaya y que declare si participó o no" en el espionaje, afirmó y agregó que "si tuvo participación, que sea sancionado; como cualquier ciudadano".

LRA 1 Buenos Aires

El tribunal oral que juzga a la Vicepresidenta y a ex funcionarios de su gobierno por las presuntas irregularidades en las obras públicas, rechazó que "arrepentidos" en la causa de los cuadernos declaren como testigos en el proceso.

La defensa Cristina Kirchner pidió anular la declaración del empresario Patricio Gerbi que habló sobre el pago de sobornos a Vialidad Nacional. “Los arrepentidos intentan decir algo espectacular para que la libertad de ellos no esté en juego", destacó el abogado Mariano Fragueiro Frias.

LRA 1 Buenos Aires

El productor de cine y televisión, Jorge "Topo" Devoto, recordó al ex presidente Néstor Kirchner al conmemorarse 11 años de su muerte. En ese marco, declaró: “Me emociona cada que lo escucho porque pienso en su vigencia”.

El autor de Néstor. El hombre que lo cambió todo señaló que en varias comunicaciones el ex mandatario le transmitió que una de sus misiones era incorporar a los jóvenes en la política.

“Néstor no se detuvo ni un minuto para cambiar la Argentina, él sabía que no alcanzaba sólo con cuatro años”, declaró Devoto.

El Frente de Todos (FdT) le rendirá homenaje al ex presidente bajo el lema “primero se crece, luego se paga”. Será en un acto en el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense.

LRA 13 Buenos Aires

El concejal de Bahía Blanca, Carlos Quiroga (Frente de Todos), dijo que “Néstor Kirchner fue lo mejor que le pasó a la Argentina en los últimos 100 años después de Perón y Evita”.

“Nos sacó del infierno con una fortaleza extraordinaria”, agregó Quiroga. Recordó “la despedida que le dio el pueblo” el día de su muerte. “Le devolvió la alegría y la autoestima al pueblo argentino. Nos hizo sentir orgullosos de ser argentinos”.

LRA 26 Resistencia

El filósofo recordó al expresidente Néstor Kirchner, en un nuevo aniversario de su fallecimiento y expresó: “Una de sus características fue la confluencia de dos facetas, la de dirigente político, como persona, de su relación con la generación joven quien se mostró a la sociedad como realmente era, con una pasión política en búsqueda de una país más justo. Y también alguien que estaba dispuesto a tomar riesgos, saber que la política no es lineal sino que incluye la subjetividad, la voluntad, el deseo y es por eso que interpeló a los jóvenes".

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández publicó un mensaje en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner: “Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí, una amistad sin igual. Su recuerdo nos guía y nos convoca. Hoy y siempre, #TodosConNéstor”.

También agregó un video donde se lo escucha opinando sobre el ex mandatario. En uno de esos segmentos, expresó: “Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido”.

Ya se realizó un acto de conmemoración en la CGT y habrá otro del Frente de Todos (FdT) en el Club Deportivo Morón.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos (FdT) rendirá homenaje hoy al expresidente Néstor Kirchner bajo el lema “primero se crece, luego se paga”, al cumplirse 11 años de su fallecimiento, con un acto que reunirá a dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo en el estadio del Club Deportivo Morón. El intendente del partido bonaerense de Morón recordó al dirigente y expresó: "Estamos preparando lo que tiene que ser un acto que exprese la unidad política".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Martin Paoltroni, de LRA 5 Nacional Rosario, dio precisiones sobre la imputación que efectuó el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, contra los 14 miembros directivos de la agroexportadora y cómo continúa la causa.

Detalló que todos ellos fueron imputados por “11 casos de estafas y 6 hechos de falsificación de balances” y que “el juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir el jueves si dicta la prisión preventiva de algunos directivos”.

Según señaló, en su argumentación, el fiscal explicó que “la empresa se vino a pique formalmente en diciembre de 2017 pero fue ocultada esa situación a través de balances falsos para acceder a créditos de bancos nacionales e internacionales”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre el momento político, social y económico por el que atraviesa el país y la necesidad de “encontrar el rumbo definitivo” frente a la operación mediática y el boicot en favor de la multiplicación del hambre.

LRA 7 Córdoba

Tras la sanción de la ley de Etiquetado Frontal, Nair Penko, secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), señaló: “Se trata de un gran logro para la salud pública y es un paso muy importante para los profesionales de la salud, ya que la realidad a nivel mundial es que hay cada vez más casos de obesidad y una suba de enfermedades relacionadas a la mala alimentación. Esto permite que el consumidor tenga más información respecto de los alimentos que se adquieren”.

LRA 13 Buenos Aires

El consultor nacional de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, doctor Sebastián Laspiur, dijo que “la Argentina dio un gran salto con la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal”.

La sanción de la ley se produjo anoche en la Cámara de Diputados de la Nación con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.

“Esta ley eligió la mejor evidencia científica y qué hacer para elegir la mejor alimentación”, agregó Laspiur.

El profesional marcó que “en la Argentina se consume más del doble de sodio y el triple de azúcares recomendados. Hay una tasa de prevalencia de obesidad del 70 % en adultos, 40 % en jóvenes y 13 % en menores de 5 años”.

También señaló que “estamos dejando de consumir alimentos caseros y consumimos más envasados procesados y ultraprocesados. Uno de los problemas es que los alimentos que se venden como saludables y con etiquetas verdes tienen grandes cantidades de azúcares ocultas que los hacen más sabrosos y más adictivos… le cambian el paladar a los chicos y las frutas ya no les resultan atractivas”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

“Inclusión para reactivar”. Así definió Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural de la Nación, al Programa ´Más Cultura´, el cual busca la inclusión de más de un millón y medio de jóvenes en la práctica cultural, a través de una tarjeta virtual en articulación con el Banco Nación y la ANSES, que deposita semestralmente la suma de 5.000 pesos para destinar a prácticas culturales como el vínculo con libros, cine, teatro y recitales, entre otras actividades.

“´Más Cultura´ sirve para reactivar el sector de la economía de la cultura, que significa el 2,3% del PBI nacional”, informó finalmente Uceda.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado nacional del Frente de Todos por Corrientes, Jorge Romero, fue consultado por el panorama electoral actual, en donde el legislador encabeza la lista de diputados nacionales del Frente de Todos en Corrientes, acompañado por Marlen Gauna y José Sanánez.

En esa vía, Romero destacó que le hacen saber permanentemente a los correntinos que "existen dos modelos bien definidos para estas elecciones".

LT 14 Paraná

Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú, indicó que en casi seis años de gestión se fue consolidando un gran equipo de trabajo, y agregó: “Es un muy buen momento en materia de gestión y de políticas públicas”.

Luego, el intendente destacó que en los últimos dos años estuvieron “muy acompañados por el financiamiento del proyecto nacional”, afirmando que en materia de agua y cloacas Gualeguaychú está muy cerca de poder lograr la “cobertura universal”.

LRA 28 La Rioja

Rogelio De Leonardi, candidato a diputado provincial por el Frente Amplio de Izquierda en La Rioja, sostuvo que acompañarán con su voto a los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos en la provincia.

Asimismo, De Leonardi celebró la conformación de la lista de izquierda a nivel provincial “con compañeros que están en contacto con las necesidades diarias de los trabajadores”, y luego considero que el Gobierno dio un aumento "no productivo".

LRA 6 Mendoza Quino

La Cámara de Diputados convirtió en ley los proyectos de un régimen jubilatorio para los trabajadores de la actividad vitícola y de una reforma del estatuto del contratista de viñas y frutales, en relación con la indemnización y la mensualidad que percibe el contratista.

Sobre el tema, Eduardo Lera, contratista de viña, se refirió a la importancia de esta ley que, según explicó, otorga mejores condiciones laborales y mayor dignidad para los trabajadores. "Estamos felices y tuvimos que esperar mucho tiempo para lograr esta ley", afirmó Lera.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó a Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento. "Cuando falleció fui al velatorio, luego a la tarde fuimos a Radio Nacional y volvimos a la Casa de Gobierno. Las Madres y Abuelas apoyaron a Néstor porque él siempre las recibió y las abrazó. Transformó sus reclamos en políticas públicas".

LV 8 Libertador

Jorge Salvini, compañero de Kirchner cuando estaba en Santa Cruz, relató la participación política de ambos en la provincia patagónica desde la adolescencia, y también comentó la vinculación del ex mandatario los con militantes mendocinos.

Respecto de su prematuro fallecimiento, Salvini dijo que las cirugías que Kirchner tuvo antes de su muerte daban la pauta de que debía cuidarse mucho. Así recordó el acto en el Luna Park, “donde no debía hablar por estar recién operado”, indicó.

“Pero así era siempre él, iba para adelante y tenía este concepto de la vida y la militancia. Por eso creo que hoy está en el corazón de todos los chicos y de los jubilados, a pesar de que pasaron 11 años de su fallecimiento”, expresó Salvini.

LRA 6 Mendoza Quino

Luis Böhm, referente del Movimiento Evita y delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dio su parecer sobre el congelamiento de 1.432 productos durante 90 días establecido por el Gobierno nacional, considerando como “exagerada y grosera” la remarcación de precios, y avaló la decisión del Gobierno calificándola como “correcta”.

Sin embargo, Böhm fue crítico con la administración provincial, diciendo: “Hay desidia por parte del Gobierno mendocino, el cual va a politizar en exceso el tema porque estamos en medio de las elecciones”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde México, el doctor en Historia y licenciado en Sociología, Nicolás Dip se refirió a su trabajo Libros y alpargatas. Las tramas discursivas y organizativas del proceso de peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la Universidad de Buenos Aires. 1966-1974, en el que aborda el proyecto de una generación para la superación de la falsa dicotomía entre dicho movimiento popular y el reformismo.

LRA 43 Neuquén

El integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén se refirió a las críticas hechas por el concejal del PRO Marcelo Bermúdez hacia los alumnos y alumnas que juraron por la bandera mapuche. “Es lamentable que se intente estigmatizar y reprimir a niños y niñas”, comentó Lef Nahuel.

LRA 52 Chos Malal

Se aprobó la Ley que establece el etiquetado frontal de alimentos ultra procesados con exceso de nutrientes críticos. Fue por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. "Es una ley más que importante que va a modificar las pautas de los alimentos", expresó el diputado.

LRA 2 Viedma

El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche aseguró las políticas de estado provincial se basan en la represión y estigmatización de las comunidades originarias. “Es muy duro que la gobernadora acuse de terrorismo y que lo hago sin una investigación”, señaló Carriqueo.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La candidata se refirió a las obras que se realizaron en Ingeniero Jacobacci y destacó el trabajo de los concejales Córdoba y Arroyo en la articulación con el Estado Nacional. “Tenemos una prioridad que es la de dar soluciones a los problemas reales de nuestros pueblos y la provincia”, señaló Marks.

LRA 42 Gualeguaychú

El nuevo programa es equivalente al vigente de Precios Cuidados, pero más amplio, ya que contiene más del doble de productos.

En tanto, Pablo Luciano, director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, dio detalles del acuerdo y el alcance de la resolución.

LRA 1 Buenos Aires

Un grupo de 374 economistas nucleados en el colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA) manifestó hoy en una solicitada su apoyo a la decisión del Gobierno nacional de congelar los precios de 1.432 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero próximo. El economista y docente de la UBA y la Undav Sergio Chouza explicó la importancia de la disposición del Ejecutivo en el actual contexto y señaló que "el espíritu de la medida es el correcto". En tanto, manifestó que "hay que controlar el real cumplimiento".

LRA 1 Buenos Aires

El Intendente de Ensenada, Mario Secco, respaldó la resolución de la Secretaría de Comercio Interior que congeló los precios de más de 1400 productos de consumo masivo por 90 días, y detalló la tarea emprendida en el municipio bonaerense para fiscalizar el cumplimiento de la medida.

Sostuvo que se trata de “intervenciones que se hacen en todos los países”, frente a la especulación de “los miserables que son los que ganaron más plata durante la pandemia” y que la decisión tuvo una buena aceptación de la gente porque “le estamos defendiendo el bolsillo”.

Precisó que de los productos, cuyos precios fueron congelados, el 46 por ciento “son de 18 empresarios que quieren ganar a costa de la necesidad del pueblo argentino” y que, con su comportamiento, están jugando “su ficha política”.

LT 12 Paso de los Libres

La directora Ejecutiva del Hospital Regional San José, Lina Altamira, presente en la apertura gradual del Puente Internacional Paso de los Libres-Uruguaiana, dijo: “Los que ingresen tienen que ser mayores de edad, tener esquema completo de vacunación no menor a 14 días, PCR negativo en origen con 72 horas previas, rellenar la Declaración Jurada Migratoria y se deberán efectuar una prueba de test rápido de forma gratuita como se comprometió el gobierno de Corrientes. Además, a los extranjeros se les exigirá un seguro anti COVID”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal encabezó el lanzamiento del décimo aniversario de la consagración de las Cataratas del Iguazú como Maravilla Natural del Mundo. “Comenzamos a recuperarnos y vamos a tener un noviembre muy bueno”, señaló Lucas.

LRA 17 Zapala

Luego de diez días de búsqueda de los jóvenes Emiliano y Maximiliano, que había desaparecido en Villa Pehuenia, fueron hallados en Chile. El fiscal del caso destacó la investigación que realizó la policía del Neuquén y la brigada de investigaciones de Zapala. “Las mamás me llamaron y me comunicaron que los hijos estaban bien”, señaló Jofré.

LRA 30 Bariloche

La funcionaria indicó que pueden acceder a los medicamentos gratuitos todas las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 años afiliadas a PAMI, que no cuenten con prepaga. Para acceder al beneficio, no deben realizar ningún trámite adicional.

LT 12 Paso de los Libres

La jefa de la delegación de Paso de los Libres de la Dirección Nacional de Migraciones, Mariela Altamirano, comentó que hay una serie de requisitos para aquellos que quieran ingresar por el paso fronterizo, los cuales deberán ser cumplidos de forma obligatoria.

LT 12 Paso de los Libres

El coordinador del Centro de Frontera de Paso de los Libres, Alberto Yardin, destacó la apertura del paso fronterizo, pero también recalcó que hay que ser responsables en cuanto a la existencia y vigencia del protocolo correspondiente.

LRA 42 Gualeguaychú

El juez Federal Hernán Viri dio detalles del intento de contrabando de 215 kilos de cocaína a través del Puente General San Martín, hecho sucedido en mayo de este año.

Se estima que el cargamento gira en torno a los 300 millones de pesos, y hasta el momento hay dos detenidos por la causa. El segundo sospechoso, de nacionalidad uruguaya, fue localizado por personal de Interpol Uruguay, y sería quien trasbordó la droga desde su vehículo al camión que intentó cruzarla al país vecino.

LRA 26 Resistencia

“El 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que es tan importante para muches y que tiene una valorización para el colectivo amplio y diverso. Ese día se conmemoran 44 años de la lucha ininterrumpida de las Abuelas de Plaza de Mayo, con la importancia que tuvo y tiene en Argentina y en el mundo la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. También se trabaja en la constitución del archivo disidente de Misiones y Santa Fe, y es el Estado quien debe garantizar estas acciones con una agenda permanente y actualizada”, indicó el columnista en temas de la diversidad, Franco Z Ramírez.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges y Lorena Peverengo conversan con el actor y director, Boy Olmi, con más de treinta películas realizadas y ganador de premios internacionales por sus trabajos experimentales como director y quien actualmente conduce el programa “La hora exacta”.

Olmi cuenta acerca de su documental “Huellas en el agua” y la conciencia que el mismo despierta sobre la necesidad de cuidado del medio ambiente y de revisar muchas conductas para revertir esta emergencia. También narra los inicios de su actividad en el cine experimental, su interés por el arte desde niño y resalta la cantidad de estudiantes de cine existente en nuestro país a partir del surgimiento de las distintas escuelas cinematográficas. Asimismo se refiere al programa que conduce y los temas que aborda en el mismo.

LRA 1 Buenos Aires

María Graña, quien fue la voz cantante dentro de la orquesta de Osvaldo Pugliese y giró por el mundo con el espectáculo "Tango Argentino", festeja sus 50 años con el tango y anunció su despedida en un concierto que ofrecerá junto a Esteban Morgado Cuarteto el 25 de noviembre en el porteño Auditorio Belgrano.

En esta presentación, que contará con invitados especiales, la intérprete, dueña de una voz privilegiada y un estilo melódico y potente, celebrará junto a su público su tránsito con la música de Buenos Aires., que marcará su retiro de los escenarios después de un largo y rico recorrido que la llevó a compartir actuaciones con todos los grandes del género.

LRA 26 Resistencia

“No estoy de acuerdo con lo que dijo el periodista Gonzalo Bonadeo sobre el tema de las medallas en la competencia paralímpica, pero parte de lo que dice es verdad, sobre todo en lo referido a las categorías, porque el deporte paralímpico ya reclamó ante las autoridades. A una persona con discapacidad siempre se la trata de una manera especial, pero todos somos seres humanos y tenemos barreras que superar”, expresó el deportista paralímpico, Angel Deldo.