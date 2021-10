“En la causa Vialidad no van a poder condenar a nadie”

El tribunal oral que juzga a la Vicepresidenta y a ex funcionarios de su gobierno por las presuntas irregularidades en las obras públicas, rechazó que "arrepentidos" en la causa de los cuadernos declaren como testigos en el proceso.

La defensa Cristina Kirchner pidió anular la declaración del empresario Patricio Gerbi que habló sobre el pago de sobornos a Vialidad Nacional. “Los arrepentidos intentan decir algo espectacular para que la libertad de ellos no esté en juego", destacó el abogado Mariano Fragueiro Frias.

“En la causa de vialidad no van a poder condenar a nadie”, expresó. "Armaron una causa, con lo que hay no pueden condenar a nadie. Lo que sucedió es una señal de debilidad porque no tienen nadie, sino no recurrirían a un arrepentido para probar algo", sostuvo

