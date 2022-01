Diario de Radio Nacional 27/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "Defender la senda del crecimiento en la negociación con el FMI"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - DANIEL FILMUS-CONVENIO: "Queremos avanzar en el tema de la alimentación de nuestros chicos"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - DANIEL FILMUS, ministro de Desarrollo y Tecnología

"Antes de fin de año Argentina va a tener sus propias vacunas"

LRA 21 Santiago del Estero - HECTOR PAZ: Analizan el regreso a las clases universitarias

LRA 13 Bahía Blanca - ESTELA DIAZ: "Hay que seguir profundizando el Estado presente"

LT 14 Paraná - MATIAS LAMMENS: “No podemos resignarnos a la intolerancia”

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MELELLA: "El Presidente busca resguardarnos de la bomba de tiempo que dejó Macri"

LT 11 Concepción del Uruguay - MARCELO CASARETTO: "Hay una deuda que contrajo el gobierno anterior"

LT 14 Paraná - Políticas públicas: Incrementarán las pensiones de la ley 4.035 en un 67 %

LRA 42 Gualeguaychú - JUAN RATTENBACH: "Los reclamos por la soberanía siguen vigentes"

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO IRIAS: "En Honduras se inicia la instauración de un régimen democrático”

LRA 17 Zapala - OSCAR ATIENZA: “Ómicron es la ola de los no vacunados”

LT 14 Paraná - JORGE GEFFNER: “Para evitar nuevas cepas necesitamos un acceso equitativo a las vacunas”



LRA 2 Viedma - RODRIGO AVALE: Rige el pase sanitario en colectivo provincia de Buenos Aires

LV 19 Malargüe - A partir del próximo lunes y con turno previo: Dos farmacias malargüinas vacunarán contra el COVID-19

LRA 1 Buenos Aires - LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS: Tucumán ya aplica la tercera dosis de refuerzo a mayores de 18 años

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO ROISENTUL: Israel atraviesa el pico de la quinta ola de coronavirus por Ómicron

LT 12 Paso de los Libres - Inoculación contra el COVID: Agentes sanitarios encargados de la vacunación en las zonas rurales

LRA 42 Gualeguaychú - Esperanza contra el coronavirus: Se vacunan en la ciudad cerca de 700 personas por día

LRA 42 Gualeguaychú - Marcha del 1° de febrero: Para Ramos Padilla la Corte intenta dar "un golpe de Estado blando"

LRA 4 Salta - ABEL CORNEJO: "Si se corta media calzada, la protesta se va a sentir igual"

LRA 25 Tartagal - LEOPOLDO CUENCA: Pueblos originarios denuncian irregularidades en el Correo Argentino

LRA 1 Buenos Aires - TELMA LUZZANI: A 30 años de la caída de la Unión Soviética

LRA 13 Bahía Blanca - OSCAR LABORDE: “La responsabilidad principal del préstamo a Macri es del FMI”

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL SOLANO: Manifestación en contra de un acuerdo con el FMI

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LETCHER: “La actividad económica creció casi 4 puntos por encima de la prepandemia”

LRA 1 Buenos Aires - IGLESIAS LOPEZ: Los precios de la canasta escolar y algunos consejos para comprar

LRA 54 Ing. Jacobacci - MARTHA VELEZ: "Esperamos mantener este nivel de ocupación hasta Semana Santa"

LT 14 Paraná - El Banco Nación abrirá el sábado: El domingo para entregar tarjetas PreViaje

LRA 7 Córdoba - CARLOS BRINNER: "La readecuación eléctrica debe ser cumplida por una cuestión pública"

LT 14 Paraná - Vence el plazo para suscribirse: Turismo y planes con facilidades de pagos

LRA 42 Gualeguaychú - Agricultura y sequía: Bahillo admitió que "la campaña de maíz está perdida"

LT 14 Paraná - Actividad comercial: Las ventas en los supermercados subieron un 4,3 % en noviembre

LRA 26 Resistencia - BELEN RODRIGUEZ: El Estado garantiza el turismo social para trabajadoras y trabajadores

LRA 22 Jujuy - Negociación paritaria: Durante la próxima semana el Gobierno jujeño convocará a los gremios

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El canciller encabezó el acto oficial por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Cafiero destacó el compromiso del país con la memoria del Holocausto como parte de la política exterior de Derechos Humanos. "Los argentinos tenemos muy presente la importancia del testimonio y la memoria colectiva porque sufrimos en carne propia la violencia y el exterminio del terrorismo de Estado", expresó el canciller.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Museo destacó la profunda huella que el holocausto dejó en la humanidad y la necesidad social de mantenerse alerta cuando los discursos de odio se convierten en políticas de estado,

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Casa Rosada comenzó la conferencia de prensa de todos los jueves enumerando los últimos números que demuestran la consolidación de la recuperación económica: “Noviembre del 2021 tuvo un crecimiento de 10.3% que en el mismo período del 2019 había caído a un -2.1%”; la industria subió el 6.4%”.

En ese sentido, Gabriela Cerruti explicó que la negociación con el FMI se lleva adelante “día a día y, a veces, hora a hora”. Remarcó que quienes están a la cabeza de dicho acuerdo son el Presidente y el ministro de Economía.

"Argentina defenderá una senda de crecimiento", dijo la funcionaria nacional y agregó: “El Gobierno tiene voluntad de llegar un acuerdo con la deuda que tomó Mauricio Macri y que será un problema por muchos años, pero vamos a defender a todos los argentinos”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Gobierno de la provincia firmará esta tarde un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación de la Nación, para el desarrollo alimentario, cuyo objetivo es mejorar los valores nutricionales y los costos de los alimentos que se distribuyen en comedores escolares de todo Tucumán.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El ministro se refirió al desarrollo de vacunas contra el Covid-19 generadas en el país. “Parece ser que vamos a necesitar tener un refuerzo permanente”, señaló Filmus.

LRA 21 Santiago del Estero

El ingeniero explicó que evalúan las medidas sanitarias que se van a implementar este año para estudiantes y docentes. "Estamos analizando distintos tipos de escenarios que se pueden dar".

LRA 13 Bahía Blanca

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires presentó el programa “Mar para Todas”, con el objetivo de garantizar el derecho al tiempo libre y de descanso a mujeres y LGBTI+ que se encuentran acompañadas en el proceso de salida de las violencias por razones de género. Por este tema, charlamos con la titular de la cartera provincial, la ministra Estela Díaz. "Desde que llegamos a la gestión, el planteo fue hacer un abordaje integral de las violencias por motivos de géneros. Esto supone una fuerte interacción interjurisdiccional también. En el conjunto de políticas y dispositivos que fuimos construyendo, llegando el verano pensamos también en incluir a aquellas personas a las que se las están acompañando, que tengan una oportunidad de una semana de vacaciones".

LT 14 Paraná

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, abrió la puerta para el regreso del público visitante al fútbol argentino, al plantear la posibilidad de realizar pruebas piloto en determinados partidos y llamó a “no resignarse ante la intolerancia”.

“Hay que pensar seriamente en volver a tener público visitante en las canchas. No puede ser que nos resignemos a la intolerancia, a no poder convivir en una cancha dos personas que tenemos una camiseta distinta”, expresó el ministro.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Tierra del Fuego analizó el actual contexto y señaló: "El Presidente busca resguardarnos a todos porque Macri dejó una bomba de tiempo en términos económicos con el endeudamiento atroz".

"Los sueños en nuestra provincia están en marcha gracias al acompañamiento del Gobierno nacional", afirmó Gustavo Melella, al tiempo que recordó: "Nosotros la pasamos muy mal durante el gobierno de Mauricio Macri". "Perdimos cuatro años de empleo durante el macrismo y eso cuesta recuperar. Destruyó la industria nacional", indicó.

Por otro lado, calificó como "muy buena" la actividad turística que registra la provincia en el marco de la pandemia de coronavirus y destacó que "vuelve el turismo extranjero y nacional". Tras señalar que "se trabajó fuertemente con los protocolos" y que "la vacunación nos ayudó a transitar la pandemia", el dirigente subrayó: "Los fueguinos nos sentimos seguros".

LT 11 Concepción del Uruguay

Casaretto, diputado Nacional por Entre Ríos, se refirió a la convocatoria que hizo el Presidente Alberto Fernández para llevar a cabo sesiones extraordinarias en el Congreso con la finalidad de tratar 18 puntos, e incluir en ellas las negociaciones con el FMI.

LT 14 Paraná

Las pensiones de la ley 4.035 tendrán un aumento del 67 %, a partir de los haberes de febrero. Así lo anunció el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tras el encuentro que mantuvo con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.

Durante la reunión se destacó que esa medida implicará una inversión superior a los 25 millones de pesos, con fondos de rentas generales.

LRA 42 Gualeguaychú

Rattenbach, secretario Ejecutivo del Museo Malvinas, valoró que se cumplen 40 años de la Guerra en el Atlántico Sur, y luego expresó que es "necesario hablar cada vez más de Malvinas".

Tras esto, el funcionario señaló que la usurpación ilegítima de las islas sucedió hace 189 años y que los "reclamos por la soberanía siguen vigentes".

LRA 1 Buenos Aires

Gustavo Irías es el director del Centro de Estudio para la Democracia y analizó el significado de la asunción de la presidenta electa de ese país, Xiomara Castro, acto del que participará la vicepresidenta argentina Cristina Fernández.

“Hay una esperanza porque se tome la enorme deuda social que el Estado tiene con los sectores más excluidos y vulnerados”, declaró. También señaló los desafíos que tiene por delante esta nueva gestión: “Debe instaurar la democracia que implica la recuperación del Estado de Derecho y desmontar el gobierno autoritario”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

334 personas fallecieron y 77.729 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 120.352 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 8.207.752 los contagiados totales y 7.272.010 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista y autora de "Detrás de los barbijos, curar y cuidar en la pandemia. Crónicas del personal de salud" presentó el libro que escribió junto a los médicos José María Malvido y Eugenia Traverso Vior.

"El libro cuenta las historias del personal de salud, lo que vivieron en esta pandemia", expresó Celeste del Bianco. "Al personal de salud le impactaba la soledad del paciente. Hay muchas historias", resaltó. "También se cuenta el vínculo humano que nació con cada paciente en la pandemia".

LRA 17 Zapala

El docente universitario advirtió que a nivel nacional aumentaron los contagios en el sector pediátrico. En relación a Ómicron, mencionó que es la variante de los no vacunados. "Nueve de cada diez internados en terapia intensiva a nivel mundial son personas no vacunadas", aclaró Atienza.

LT 14 Paraná

“Es una ola muy distinta”, explicó Geffner, también investigador del CONICET, ante las altas cifras de contagios de COVID que se suceden diario, junto al número de fallecimientos.

Además, Geffner lamentó el incumplimiento de las medidas de seguridad, las cuales evitan la propagación del virus, mencionando luego que la asignatura pendiente es completar los esquemas de vacunación en las personas de entre 18 y 40 años que se dieron la primera dosis, pero no continuaron con la inoculación. Finalmente, el inmunólogo reclamó un acceso equitativo a las vacunas.

LRA 2 Viedma

El titular de la empresa Ceres confirmó que desde hoy se exige el pase sanitario para viajar dentro de la provincia de Buenos Aires. Se mantiene el uso obligatorio de barbijos en el colectivo de larga distancia.

LV 19 Malargüe

Si bien la adhesión de cada farmacia a la vacunación fue optativa, el Colegio Farmacéutico de Mendoza realizó un relevamiento previo y alrededor de 150 farmacias se postularon para sumarse al plan de inmunización.

En tanto, la farmacéutica Lorena Henríquez, quien es la directora técnica de la farmacia ´Río Grande´, aseguró: “En Malargüe solo están habilitadas dos farmacias para la colocación de la vacuna”. Además del lugar donde trabaja Henríquez, también podrá inocular la farmacia “Cogo”.

LRA 1 Buenos Aires

Tucumán oficializó la apertura de la vacunación con la tercera dosis de refuerzo para la población de mayores de 18 años, que ya hayan transcurrido cuatro meses de aplicada la segunda dosis de cualquiera de las fórmulas. Gustavo Llabra, periodista de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, destacó la alta aceptación que tienen las vacunas en este grupo etario y subrayó el rol que cumplieron y cumplen los medios públicos para alentar la vacunación, en contraposición a lo expresado en un principio por los medios hegemónicos.

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor Alejandro Roisentul, Jefe de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Ziv, ciudad de Safed, en Israel, trazó un panorama de la situación sanitaria en ese país que lidera los contagios per cápita en el mundo por la variante Ómicron, “con 76 mil casos por día y un 20 por ciento de positividad en los testeos".

Advirtió que, como anticiparon las autoridades sanitarias de ese país, “estas semanas van a ser de muy altos contagios” y enfatizó que la meta del gobierno israelí es “evitar las enfermedades graves y las muertes” porque las infecciones son difíciles de impedir y “el virus se expande”.

LT 12 Paso de los Libres

La doctora Lina Altamira, directora Ejecutiva del Hospital San José, a cargo de los operativos de vacunación del nosocomio, expresó: “Cada paraje cuenta con un agente sanitario, quien es el encargados de hacer llegar las dosis de vacunación”, y agregó que aquellas personas de la zona que se dirijan a Paso de los Libres para realizar trámites personales pueden acercarse a los operativos que se realizan en el CEF 22 y solicitar vacunarse.

LRA 42 Gualeguaychú

Macarena Bello, quién está cargo de la vacunación en el Centro Municipal de Convenciones, informó que la aplicación es dinámica, y que se inocularon más de 85 mil personas con una dosis y casi nueve mil niños.

Política | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Juan María Ramos Padilla, juez titular de la Cámara del Tribunal Oral 29 de la ciudad de Buenos Aires, respaldó la marcha del próximo 1° de febrero contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

A su vez, Ramos Padilla habló de un "golpe de Estado blando" de cuatro integrantes del Poder Judicial.

LRA 4 Salta

Ante las protestas sociales con cortes de rutas en Salta, el funcionario anunció la creación de un grupo especial de la Policía de la provincia con roles de mediación. Afirmó que deberá conseguir que solo se impida el paso en media calzada.

LRA 25 Tartagal

Integrantes de los pueblos originarios de Salta se movilizaron para denunciar irregularidades en el Correo Argentino del municipio de Rivadavia Banda Sur. Acusan al encargado por maltrato, retener documentos de identidad y robar el pago de pensiones y jubilaciones.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista y escritora, Telma Luzzani habló sobre su más reciente libro, “Crónicas del fin de una era”, el cual rememora la caída de la Unión Soviética, sus consecuencias en el mundo de hoy e hizo un análisis geopolítico del conflicto en las fronteras entre Rusia y Ucrania, un potencial conflicto bélico en pleno desarrollo.

En esa misma línea, explicó el rol cumplió, y cumple, Estados Unidos en los distintos conflictos armados alrededor del mundo para beneficiarse, creando enemigos internos en países estratégicos y promoviendo "revoluciones de colores".

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, explicó los alcances de la carta pública en la que solicitan al Fondo Monetario Internacional (FMI) que "asuma la responsabilidad" por haber otorgado "el crédito récord" de U$S 45 mil millones al gobierno argentino de Mauricio Macri en 2018, "con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones", en referencia a la administración del Frente de Todos.

"La idea es que no se negocie sin mencionar lo principal. Si bien hay una responsabilidad de Macri, la responsabilidad principal es del FMI. Lo que le prestó al Gobierno de Macri era el 65 % de lo que tenía el Fondo para prestarles a todos los países. Es una cifra imposible de pagar en 4 años", agregó Laborde.

También hizo mención de la importancia que tuvieron los grupos hegemónicos “que no dijeron nada en ese momento y ahora les parece mal que no se llegue a un acuerdo”.

LRA 1 Buenos Aires

De cara a los próximos vencimientos, organizaciones sociales y referentes políticos se movilizaron desde el Obelisco hasta el Ministerio de Economía en contra de un acuerdo y posterior pago del crédito contraído por el gobierno de Mauricio Macri contra el FMI. En esa línea, el legislador porteño del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, declaró: “Esta deuda es impagable”.

“Hasta el momento ya se le pagaron 6 mil millones de dólares al Fondo y, en ese lapso, cayeron los salarios y jubilaciones. Ya sabemos lo que pasó con el organismo, el pueblo argentino tiene muy claro a dónde puede llevar esta política”, completó Gabriel Solano.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Economía Política Argentina analizó los números de la Argentina tras la pandemia y la gestión de Mauricio Macri. El especialista destacó que hoy el país se encuentra “4 puntos por encima de la prepandemia”.

A su vez, Hernán Letcher explicó que los salarios y el empleo registrado tienen “una recuperación más lenta”. El economista, declaró: “Por los puestos que se perdieron con el ex mandatario y en los sueldos hay heterogeneidades”.

Por ese motivo, señaló que se deben tener políticas que atiendan estas cuestiones, incluyendo la promoción de las discusiones paritarias, y trabajado sobre el proceso inflacionario.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio Interior trabaja en un acuerdo con el sector industrial y comercial de librerías para lanzar, antes del inicio de las clases, una canasta escolar con útiles a precios accesibles. El presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines detalló los precios de algunos artículos de librería: "Los lápices salen 180 pesos, una goma 45 pesos, una tijera 130 pesos, un sacapuntas 30 pesos", precisó.

Tras señalar que "los útiles de librería son baratos", Daniel Iglesias López hizo recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de realizar las compras de cara al comienzo del ciclo lectivo.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La funcionaria se refirió a la exitosa temporada turística de verano en Río Negro. Señaló que es una situación inmejorable en lo que respecta a ocupación y que “se ha logrado gracias a la gran campaña de vacunación y el programa nacional Pre-Viaje”.

LT 14 Paraná

Fuentes oficiales del Banco Nación, sucursal Paraná, confirmaron que el próximo sábado y domingo la entidad abrirá sus puertas, con el objetivo de entregar las tarjetas PreViaje. Será de 10 a 14 horas, y a la capital entrerriana llegaron 800 plásticos destinados para quienes viajarán el próximo 1° de febrero.

LRA 7 Córdoba

El fallecimiento de un niño por electrocución en la ciudad de Córdoba reabrió el debate acerca de la necesidad del cumplimiento de la ley de Seguridad Eléctrica en la provincia. Según la Fundación ´Relevando Peligros´, sólo tres municipios cordobeses lograron readecuarse bajo las normas estipuladas por la ley.

“Es un tipo de ley para atenerse. Nuestro plan fue homologado en noviembre del año pasado, y lo hicimos con recursos propios. Entendemos que se trata de una inversión que debe hacerse por una cuestión de orden público”, señaló el intendente de Bell Ville, Carlos Brinner.

LT 14 Paraná

Sebastián Piloni, director de Promoción Turística de Entre Ríos, informó que el próximo 31 de enero próximo finalizará el plazo de suscripción a los planes con facilidades de pagos para los beneficiarios de la Ley 10.805, la cual corresponde a la declaración de emergencia del sector turístico, y al decreto 1140/21, el cual contempla medidas de alivio fiscal.

LRA 42 Gualeguaychú

El ministro de Producción, Desarrollo Económico y Turismo de Entre Ríos, Juan José Bahillo, expresó que por la sequía y las olas de calor intensas que azotaron a la provincia "mayoritariamente la campaña de maíz está perdida".

Luego, el ministro señaló: "La soja pueda repuntar con las lluvias", y aclaró que la ganadería tendrá apoyo estatal debido a la situación crítica por la cual está atravesando.

LT 14 Paraná

Las ventas en los supermercados aumentaron durante noviembre un 4,3 % en relación a igual mes de 2020, según informó el INDEC. Por su parte, en los grandes centros de compras el crecimiento fue de 57,9 % en similar período, debido a que en noviembre de 2020 los shoppings recién comenzaron consolidar la reapertura, tras el aislamiento decretado luego de la primera ola de coronavirus.

Laborales | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Este proyecto de Turismo Social tiene los años del peronismo. Estamos en el complejo turístico de Embalse Río Tercero disfrutando de los derechos que el Estado Argentino le garantiza al pueblo. Las trabajadoras y trabajadores deben conocer estas iniciativas de poner en valor los patrimonios históricos y a los que se puede acceder de manera muy directa, fácil y económica, a través del Ministerio de Turismo de la Nación, y por internet mediante la aplicación Mi Argentina”, dijo Rodríguez.

LRA 22 Jujuy

Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Agustín Perassi, quien agregó: “El ministro Sadir ya había anunciado que para febrero se iba a convocar a paritarias, así que seguramente la semana que viene se va a estar llamando a los gremios”.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Durante la jornada de vacunación que se desarrolló en el Complejo Escuela Hogar, integrantes de la organización peronista ´Juventud Delia Parodi´ inscribieron a jóvenes de entre 16 y 17 años para la obtención de la Beca Progresar.

Ignacio Villagra, integrante de la organización, informó que los requisitos para inscribirse son tener entre 16 y 17 años, ser argentino nativo o con una residencia en el país no inferior a dos años, sumado a que el ingreso del grupo familiar al que pertenece el estudiante no supere tres veces al salario mínimo, vital y móvil.

LRA 29 San Luis

Matías Auderut fue asesinado en enero de 2019 luego de una salvaje golpiza a la salida del bar ‘Say no More’. Federico Zamudio y Gilcimar Vispo Souza fueron los primeros imputados. El pasado viernes detuvieron al tercer implicado, que tenía pedido de captura internacional.

LRA 26 resistencia

“Estamos recorriendo las localidades del Chaco para inscribir hasta el próximo 31 de enero a quienes deseen recibir este programa Progresar y tengan de 16 a 17 años. El recibimiento es muy bueno, y existen problemáticas que vamos registrando para darle soluciones, ya que en esta etapa el objetivo central es incorporar a la mayor cantidad de personas y efectuar el acompañamiento a los estudiantes”, dijo el coordinador de las Becas Progresar en el Chaco, Luis Robles.

LRA 30 Bariloche

Luego de la reunión por la situación de la Lof Quequemtrew, integrantes de la comunidad mapuche dieron una conferencia de prensa en El Bolsón. Allí informaron que solicitaron la autorización de ingreso de miembros de la comunidad para realizar un encuentro y pidieron la conformación de una pronta mesa de diálogo.

LRA 42 Gualeguaychú

Se realizó la aperturas de ofertas para construir 30 viviendas de VICOER, mediante el programa “Primero tu casa” en Gualeguaychú, sobre un total de 86 previstas.

Daniel Crespo, responsable del IAPV Regional Sur Gualeguaychú, indicó que se destinarán más de 159 millones de pesos a los trabajos, y las obras se deberán ejecutar en un año.

LT 14 Paraná

Ana Wingeyer, ingeniera agrónoma y Doctora en Ciencias del Suelo en el INTA Paraná, habló sobre las precipitaciones en la región y su influencia en los suelos y en los cultivos.

Además, la profesional informó que las lluvias pronosticadas para el trimestre estarían por debajo de los valores normales, debido a la extensión del fenómeno de la Niña.

Géneros | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

Este viernes se realizará una nueva versión de este espacio que acompaña a personas en situación de violencia. Se hará en el Centro de Salud de Salud Vega Maipú de San Martín de los Andes.

LRA 25 Tartagal

Una joven de 18 años fue hallada sin vida ayer en su domicilio en la localidad jujeña de Humahuaca. Investigan un posible femicidio y su pareja ya fue detenida. La periodista brindó detalles del caso y alertó sobre el alto índice de femicidios en la provincia de Jujuy.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Radio Nacional Folklórica ponderó la trasmisión que la Radio Pública hace del Festival de Cosquín 2022 y expresó: "Estamos emocionados por esta recuperación histórica de nuestro lugar en los festivales más importantes del país". La también cantante adelantó que hoy se presentará junto a Las Folkies en el escenario Atahualpa Yupanqui para "brindar alegría, baile y encuentro".

LRA 1 Buenos Aires

Marité Berbel forma parte de una familia, que marcó la canción de la Patagonia. Hija de Marcelo Berbel, referente de la música del sur, desde muy pequeña fue testigo del apego de su padre por su tierra neuquina y sus orígenes mapuches. Formó parte de dúos junto a sus hermanos Néstor y Hugo.

En diálogo con Oscar "Cholo" Gómez Castañón contó cómo fue la experiencia de haber cantado en Cosquín. "Dejamos todo en el escenario, también recibí un premio que fue una sorpresa total. Fue una emoción tremenda y quedé muy sorprendida", expresó Berbel.

La delegación oficial de la provincia de Santa Fe se presentará esta noche en el Festival de Cosquín 2022, en la que se homenajeará al chamamé santafesino y al compositor, músico y pianista Ariel Ramírez. Son un grupo de 70 personas en total. En el escenario participarán 35 bailarines acompañados por las voces de Patricia Gómez, Daniela Massaro, Patricia Duré, Diego Zabala y el maestro “Monchito” Merlo con su conjunto.

“Abrazamos lo audiovisual, la danza y la música. Nuestra provincia es muy grande y diversa, por eso, hemos tratado de respetar la territorialidad y paridad”, declaró el director de Programación Artística del Ministerio de Cultura, Claudio Cherep.

A su vez, adelantó que tomaron como inspiración “la salida de la pandemia”: “Todos podemos cambiar para comenzar un tiempo nuevo”.

Nelson Dalcolmo, director de la Producción del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) y los integrantes de AHYRE.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La actriz y cantante, quien desde hace más de seis años viene construyendo un camino propio dentro de la escena del jazz argentino, se presentará el viernes 28 de enero a las 20.30 en Café Berlín, Av. San Martín 6656, ciudad de Buenos Aires.

Tras adelantar cómo es el show que ofrecerá mañana y destacar que "se estrenarán algunos de los temas del disco nuevo", Inés Estévez reflexionó sobre la diferencia entre actuar y cantar: "Cuando actúo estoy ausente del contacto con la gente; en cambio cuando canto, miro a los ojos y comparto con el público un momento súper distendido".

LRA 57 El Bolsón

Bajo el nombre "Sonidos divergentes", proponen un taller donde se abordarán temas como producción y operación en radio, edición de audios y podcast. El mismo tiene como destinatarios a jóvenes de 12 a 18 años. El tallerista brindó detalles sobre la propuesta y cómo participar.

LRA 1 Buenos Aires

Se realizó una exposición de choperas en la Estación Belgrano en Santa Fe y reunió a algunos de los ganadores de la tradicional Fiesta de la Chopera que este año se llevará a cabo el 5 y 6 de marzo. Gabriel Andruszczyszyn, organizador del evento, contó de qué se trata esta costumbre santafesina y expresó: "La chopera fue la primera red social y quien tiene una chopera en su casa es un líder positivo, porque es quien nos reúne".

La iniciativa fue organizada por Beer Fest Group y la Municipalidad de Santa Fe con el apoyo del Concejo de Santa Fe para conmemorar el Día de la Chopera que se celebra el 22 de enero en Santa Fe Capital en homenaje al natalicio de Enrique Andruszczyszyn, pionero en el rubro de choperas y venta de barriles en Santa Fe desde 1962. La fecha fue establecida por Resolución del Concejo Municipal, a instancias de un proyecto de Adriana “Chuchi” Molina.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El argentino Horacio Zeballos, junto con el español Marcel Granollers, se quedó en las semifinales del Abierto de Australia. Los australianos Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis los superaron por 7-6 y 6-4. Sigue la cuenta pendiente para el marplatense de poder ganar un Grand Slam tras jugar 2 finales y 3 semis.

En el ATP de Córdoba se confirmaron los wild cards (invitaciones especiales) a los tenistas argenrinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Juan Ignacio Lóndero. Este último, jugador nacido en Jesús María, fue campeón del torneo en 2019.

LT 12 Paso de los libres

En entrevista con el joven atleta libreño Carlos Layoy, comentó sobre en que estado se encuentra ahora y compartió la grata noticia de que fue confirmado por la Confederación Argentina de Atletismo (Cada) para integrar del equipo nacional que competirá en el Sudamericano Indoor que se desarrollará en Cochabamba (Bolivia), el 19 y 20 de febrero. Esta será la segunda ocasión en que Layoy participe de este campeonato.