Atienza: " Ómicron es la ola de los no vacunados"

Dr. Oscar Atienza, médico cirujano y docente universitario advirtió que a nivel nacional se ha visto un incremento de contagios por Covid en el sector pediátrico, casi triplicado a nivel mundial como consecuencia de ser la población no vacunada: " en Argentina no llegamos al cincuenta por ciento de chicos y adolescentes vacunados", dijo.

En relación a esta nueva ola de Ómicron mencionó que es la de los no vacunados: " la gente que decidió no vacunarse están siendo afectados, nueve de cada diez internados en terapia intensiva a nivel mundial son personas no vacunadas", aclaró.