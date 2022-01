Lammens: “No podemos resignarnos a la intolerancia”

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, abrió la puerta al regreso del público visitante al fútbol argentino. El funcionario planteó la posibilidad de armar “pruebas piloto” en determinados partidos y llamó a no “resignarse ante la intolerancia”.

“Hay que pensar seriamente en volver a tener público visitante en las canchas. No puede ser que nos resignemos a la intolerancia, a no poder convivir en una cancha dos personas que tenemos una camiseta distinta”, fueron las palabras del ministro en una entrevista radial.

La prohibición del público visitante en la primera división rige desde 2013, tras el crimen de Javier Gerez, un hincha de Lanús, por el disparo de una bala de goma de un oficial de la Policía Bonaerense. Mientras que en el ascenso esto había comenzado a regir en 2007, con el asesinato de Daniel Cejas, hincha de Tigre.

Frente a esto, Lammens afirmó: “La solución para la violencia en el fútbol fue sacar a los visitantes y el problema no solo no se solucionó sino que está peor entre las barras de los mismos equipos. Entonces la solución de fondo esta ahí, no en prohibirle a la gente ir a una cancha de un equipo con el que no simpatiza”.

Y agregó: “Por supuesto que tiene que ser algo gradual, con pruebas piloto y trabajar en el cambio cultural. Los cambios culturales llevan tiempo, tienen avances y retrocesos. Pero lo que no podemos hacer es resignarnos y prohibir el público visitante. Hubo muchos partidos de la Copa Argentina que se disputaron con dos hinchadas y no hubo problemas”.