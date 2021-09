Diario de Radio Nacional 27/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Recibió al joven wichi nominado por la UNESCO

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO MORONI: “El empleo seguirá creciendo porque el nuestro, es un proyecto de desarrollo”

LRA 1 Buenos Aires - ANDRES LARROQUE: “Donde hay una necesidad, hay un derecho que el Estado tiene que reparar”

LRA 12 Santo Tomé - CARLOS ROZANSKI: “Es difícil entender a Macri, es un mafioso”

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA SALVO: “Son dos cortesanos que aceptaron ingresar por fuera de la Constitución”

LRA 1 Buenos Aires - ATILIO BORON: Afganistán, el pantano del imperio

LT 14 Paraná - Megacausa Area Paraná: Las víctimas piden ser escuchadas y que no le otorguen salidas transitorias a un genocida

LRA 4 Salta - MARIANA GAMBOA: Se cumplen 45 años de la Masacre del Gallinato

LRA 1 Buenos Aires - Llegarán al país entre hoy y mañana: Más de tres millones de dosis Sinopharm

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “Más desigualdades en tiempos de pandemia”

LRA 23 San Juan - MIGUEL CORIA: “Los casos del geriátrico de San Juan están siendo monitoreados de cerca”

LRA 14 Santa Fe - CARLOS PIÑA: Estudio sobre anticuerpos en la población de Santa Fe

LRA 21 Santiago del Estero - MARTA TARCHINI: Vacunan casa por casa

LRA 29 San Luis - MARIANO COZZOLINO: “La economía y la actividad laboral están llegando a niveles pre-pandémicos”

LT 14 Paraná - En la Plaza Mansilla: Bordet destacó la baja de casos de coronavirus en todo el país

LT 11 Concepción del Uruguay - SONIA VELAZQUEZ: “Este escenario alentador no es sinónimo del fin de la pandemia”

LT 14 Paraná - Avance del Plan Rector: Entre Ríos analiza la vacunación para niños de 3 a 11 años

LT 14 Paraná - Mientras descienden los contagios: Insisten en continuar con los cuidados

LRA 42 Gualeguaychú - AGUSTIN SOSA: “Las medidas de apertura fueron bien recibida por la sociedad”

LRA 12 Santo Tomé - ATALIVA LAPROVITTA: “Migraciones está preparado para una apertura gradual”

LRA 8 Formosa - Desarrollo Humano: Se inició la vacunación para adolescentes de 14 años

LRA 6 Mendoza - FLORENCIA CAHM: “La pandemia no terminó, pero se nota un descenso sostenido de casos”

LRA 1 Buenos Aires - ENIO GARCIA: “Estamos en otra etapa de la pandemia”

LRA 3 Santa Rosa - CAMILA PAGELLA: “La pandemia fue una nueva oportunidad para la televisión pública”

LRA 1 Buenos Aires - Tierra del Fuego: La primera provincia en alcanzar la inmunidad de rebaño

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: “Total normalidad”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS LINARES: “El Gobierno escuchó al pueblo e hizo los cambios que debía”

LRA 1 Buenos Aires - GRACIANA PEÑAFORT: “Estos señores se pelean entre ellos y deben decidir sobre la Constitución”

LRA 7 Córdoba - ALFREDO SCHCLAREK CURUTCHET: “Los índices de desocupación que tiene Córdoba son muy preocupantes”

LT 12 Paso de los Libres - MARISOL MERQUEL: “El apoyo del gobierno nacional a los intendentes es una obligación”

LRA 5 Rosario - Proyecto para eliminar indemnizaciones: “El experimento de flexibilidad en Argentina ya se ensayó con Menem”

LT 14 Paraná - TOMAS LEDESMA: Proyecto para eliminar las indemnizaciones por despido

LRA 13 Bahía Blanca - EDUARDO HECKER: “Hay una buena cantidad de pymes que toman créditos para inversión”

LRA 12 Santo Tomé - Obras públicas y Programa para emprendedores: Millonaria inversión en obras para Santo Tomé

LRA 6 Mendoza - NICOLAS PELTIERRA: “Resolver la inflación tiene que ser el centro de la política económica”

LV 8 Libertador - Hidroponia en Las Heras: Una milenaria técnica de siembra, hoy en Las Heras

LRA 6 Mendoza - La deuda con el Fondo Monetario Internacional: Condiciona las herramientas económicas del gobierno

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente recibió en la Casa Rosada a Maximiliano Sánchez, el joven de la comunidad originaria wichi, uno de los dos estudiantes argentinos nominados al Global Student Prize 2021, un premio de la fundación Varkey en colaboración con la UNESCO, del que participan 3.500 postulantes de 94 países. Fue seleccionado tras desarrollar una aplicación que traduce del español al wichí sin la necesidad de disponer conexión a Internet.

Maximiliano llegó a Gobierno, acompañado por el titular de Radio Nacional Tartagal, Juan Carlos Páez, emisora que contó la historia del joven a todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Trabajo de la Nación se mostró optimista con relación a los indicadores de niveles de empleo: “La tendencia es muy buena. Que volvamos en un año a una situación en la que no existían estos factores externos dramáticos, es una buena recuperación”.

En tanto, expresó que “nadie puede quedarse contento en volver a 2019 y aseguró que el empleo seguirá creciendo porque “el nuestro es un proyecto de desarrollo”.

“Soy muy optimista de que para fin de año vamos a recuperar todo el empleo perdido”, agregó y consideró que en el corto plazo, el empleo seguirá creciendo de la mano de “la vuelta de las actividades como la de los servicios y el turismo”.

Además, ratificó que desde el Gobierno apuntan a que el salario crezca por sobre la inflación, por lo que “las paritarias se reabrirán como tantas veces se necesite”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo a la Comunidad bonaerense señaló la importancia de “darle respuesta a la gente en este momento tan complejo”. En esa línea, remarcó el trabajo del gobierno tanto de la provincia de Buenos Aires como a nivel Nacional durante la pandemia.

“Hubo una desmotivación de un sector de nuestro electorado que tenía expectativas y por los efectos de la crisis que heredamos, más la pandemia, no se vio reflejado”, dijo Andrés “Cuervo” Larroque con respecto a las PASO y agregó: “No se terminó de ponderar lo que fue un verdadero esfuerzo que evitó un colapso sanitario y social, que hoy comienza a mostrar la recuperación”.

El ministro bonaerense también se refirió a las críticas recibidas por las medidas de ayuda a los diferentes sectores: “Donde hay una necesidad, hay un derecho que el Estado tiene que reparar. Somos de la política que equipara y de manera transparente”.

LRA 12 Santo Tomé

Carlos Rozanski, ex Juez de Cámara Federal y ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, se pronunció respecto a la elección de Horacio Rosatti como Presidente de la Corte Suprema, señalando: “Es una muestra más de poder real. No olvidemos que el actual Presidente como su Vicepresidente votaron el 2 x 1 en su momento, además de que intentaron ingresar a la Corte por decreto. Incluso el mecanismo que utilizaron ayer fue una vergüenza, porque son cinco miembros y uno no pudo asistir. Esto fue hecho de sopetón, y realmente es una burla”.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada y docente universitaria de la UBA y la UNPAZ, Natalia Salvo, se pronunció en estos términos sobre la designación de Horacio Rosatti al frente de la Corte Suprema de Justicia, a propuesta de Juan Carlos Maqueda y apoyado por Carlos Rosenkrantz, actual presidente hasta el 30 de septiembre, quien ocupará luego la vicepresidencia.

Por un lado, hizo un recuento de las funciones que tiene el presidente del máximo tribunal a quien le atribuyó “un poder simbólico muy importante” y fundamentó lo escandaloso del acuerdo alcanzado ayer.

En ese sentido, mencionó “el descrédito que tiene el Poder Judicial y la Corte Suprema”; la votación que realizaron sólo tres de los cinco jueces, “que se eligieron a sí mismos” y que se trata, Rosatti y Rosenkrantz, “de los dos cortesanos que aceptaron ingresar por fuera de la Constitución”.

LRA 1 Buenos Aires

En Soltando Pájaros Atilio Bleta entrevistó al sociólogo y politólogo para hablar sobre las fallidas ocupaciones por parte de distintos imperios en Afganistán en distintos momentos de la historia. Con respecto al intento de las invasiones británicas en dicho país, Borón dijo: “En el siglo XIX, en la época de la Guerra del Opio, los ingleses quisieron hacer un doblete ahí. Pudieron con China, pero no lo hicieron con Afganistán”.

LT 14 Paraná

Se llevó a cabo una audiencia virtual donde un grupo de víctimas de la megacausa Área Paraná se opusieron al pedido de salidas transitorias que solicitó el genocida Jorge Humberto Appiani. “Como querellantes solicitamos que se dé intervención a las víctimas para ser escuchadas”, afirmó la abogada Lucía Tejera.

LRA 4 Salta

Entre el 24 y 25 de septiembre de 1976, en el marco del terrorismo estatal, fueron secuestradas las docentes universitarias Silvia Aramayo y Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, el marido de esta última, Héctor Domingo “Guilo” Gamboa, además de Daniel Loto Zurita y el estudiante universitario Carlos Estanislao Figueroa Rojas. También fueron asesinados el estudiante universitario Ángel Rodríguez Concha y el estudiante secundario Martín Miguel Cobos, cuñado del conscripto Víctor Brizzi, también desaparecido. Martín, que solo tenía 17 años, fue acribillado a tiros a eso de las 2 de la madrugada. Había huido asustado por el ingreso de los militares a su domicilio, quienes buscaban a su hermano, Enrique Cobos.

Hay casi certeza que los demás desaparecidos en esa jornada fueron dinamitados en la finca conocida como “Potrero El Gallinato”, uno de los lugares que se señalan en los juicios como “destino final” de los desaparecidos en la provincia.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las dosis llegarán en tres vuelos, dos de Aerolíneas Argentinas y uno de Lufthansa, con lo cual Argentina superará los 67 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus.

Esta tarde del viernes arribará un vuelo con 1.440.000 dosis, mientras que durante el sábado se sumarán otros dos cargamentos de 1.440.000 y 192.000 unidades, totalizando 3.072.000 de dosis del laboratorio Sinopharm.

LRA 1 Buenos Aires

Mario remarcó las desigualdades que existían antes y se acentuaron durante la pandemia como por ejemplo entre las personas que tenían auto particular y las que no. “Fue muy difícil porque los que no eran esenciales no podían trasladarse en transporte púbico en los primeros tiempos”, aseguró el conductor.

“Por un momento se consiguió una alta paz social. Contribuyeron mucho las organizaciones sociales y diferentes sectores trabajadores. Pero la realidad hoy es que tenemos una mayor desigualdad que antes”, expresó.

LRA 23 San Juan

El jefe de la Zona Sanitaria I aclaró el protocolo de aislamiento que se implementó con los adultos mayores que se detectaron como positivos en San Juan. “Casi el total de adultos mayores tienen esquema completo de vacunación contra la Covid, y eso da cierto marco de tranquilidad”, dijo Coria.

LRA 14 Santa Fe

Comenzó en Santa Fe capital el estudio epidemiológico para detectar anticuerpos contra COVID-19. Se están realizando primeras visitas a los domicilios seleccionados para realizar el estudio. En un segundo tramo, se medirán anticuerpos tomando una pequeña gota de sangre del dedo.

LRA 21 Santiago del Estero

La médica informó que el objetivo es completar la vacunación de la población y llegar a aquellas personas que no se colocaron la primera dosis por falta de información o problemas de movilidad.

LRA 29 San Luis

El funcionario se refirió a los créditos anunciados por el gobierno provincial y los últimos números publicados por el INDEC sobre el descenso del desempleo. “En relación a los micro-créditos la semana que viene se van a anunciar las metodologías”, señaló Cozzolino.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, estuvo presente en la Plaza Mansilla de la capital entrerriana, en el marco de la Feria de las Carreras que se realiza con la presencia de estudiantes de distintos establecimientos de la provincia.

Bordet destacó que se aumentaron las becas en un 50% para los 30 mil becarios que reciben ese beneficio a través del Instituto Becario provincial, y luego destacó la merma de casos de COVID-19 en todo el país, diciendo: “En Paraná se advierte una baja mucho más pronunciada en los contagios”.

LT 11 Concepción del Uruguay

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, hizo mención al sostenido descenso de casos de COVID en la provincia, al avance del Plan Rector de Vacunación y al análisis que están realizando para la inoculación de menores de 12 años.

“En unos meses llegaremos a dos años de una pandemia que nos ha tenido preocupados y ocupados para poder llevar adelante la gobernancia y la gestión en un contexto tan difícil como ha sido este para los sanitaristas y los que estamos en Salud desde hace muchos tiempo”, indicó Velázquez.

LT 14 Paraná

Marcos Bachetti, Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de Entre Ríos, informó que en el Ministerio de Salud de la Nación se investiga la aprobación de alguna de las vacunas contra el coronavirus para comenzar la inoculación e niños de entre 3 y 11 años. Además, Bachetti adelantó que en breve dará comienzo a la vacunación destinada para los adolescentes de entre 12 y 17 años sin factores de riesgo.

LT 14 Paraná

Diego Garcilazo, Director de Epidemiología de Entre Ríos, informó que en los últimos 15 días se observa un descenso global de los casos positivos de COVID-19 en la provincia, situación que se replica en los ingresos a las Terapias Intensivas. Sin embargo, el especialista insistió en continuar con los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad.

LRA 42 Gualeguaychú

Por la baja de casos de coronavirus y el avance del Plan de Vacunación, el gobierno nacional informó la apertura de nuevas actividades. Agustín Sosa, Secretario de Gobierno municipal, explicó cómo se implementarán las nuevas medidas en Gualeguaychú e indicó que para el desarrollo social son medidas muy importantes.

LRA 12 Santo Tomé

El titular de la Dirección de Migraciones en Corrientes, Ataliva Laprovitta, se refirió sobre el pedido de apertura de las tres fronteras que tiene la provincia, indicando: “Esta apertura gradual genera mucha expectativa, sobre todo en aquellos lugares que tienen un fuerte vínculo comercial e histórico”.

LRA 8 Formosa

En el marco del Plan de Inmunización contra el COVID-19, se comenzó a vacunar con dosis de Pfizer a los adolescentes de 14 años residentes en Formosa Capital, Gran Guardia, El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Presidente Yrigoyen, Colonia Ituzaingó, Pastoril, Colonia Dalmacia, Mojón de Fierro y Boca Riacho Pilagá.

LRA 6 Mendoza

La infectóloga Florencia Cahm explicó la importancia de los cuidados y la adecuación de los protocolos de acuerdo con el desarrollo que tiene la pandemia en el país, el seguimiento del semáforo epidemiológico como referencia para la toma de decisiones y la importancia de seguir sosteniendo distintos cuidados ante la flexibilización de las medidas sanitarias. Tras esto, Cahm expresó: “La pandemia no terminó, pero se nota un descenso sostenido de casos en el país”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires hizo un extenso relevamiento en los avances en materia de salud realizados y, habló y celebró la disminución de casos de coronavirus, el descenso en la ocupación de camas UTI y los aumentos en la aplicación de vacunas en todo el país.

“Estamos en otra etapa de la pandemia. Luego de la vacunación se pudo manejar de otra manera, más cercana a la vida que conocíamos antes”, aseguró.

“La situación en la provincia cuando asumimos era complicada, había un sistema muy fragmentado y con muchas deudas con proveedores”, manifestó el funcionario y agregó: “No fue la prioridad de la última gestión”.

LRA 3 Santa Rosa

Camila Pagella, integrante de la Dirección General de Comunicación Social del gobierno provincial, estuvo presente en la Audiencia Pública de la Patagonia en representación de la Televisión Pública Pampeana (Canal 3). “Fue una experiencia nueva para mí, y también muy diversa. La Patagonia mostró desde problemáticas hasta experiencias muy particulares. Había distintos tipos de presentaciones, como quejas o lo que fue nuestro caso, la experiencia con respecto a la pandemia”, explicó Pagella.

LRA 1 Buenos Aires

La noticia fue anunciada durante la visita de la ministra Carla Vizzotti. La provincia fue también una de las primeras entrar en cuarentena. Hoy, tras casi dos años, se prepara para volver a recibir la afluencia de turismo internacional. El periodista de LRA 10, Charly Ruiz Díaz destacó que el distrito continúa implementando el uso de barbijos.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la renovación de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el perfil de quienes ocuparán la presidencia y vicepresidencia del máximo tribunal y las razones de la imagen negativa que tiene ese poder.

LRA 1 Buenos Aires

El ex intendente de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y actual candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares se refirió a las medidas implementadas por el gobierno nacional tras las PASO y recordó que en estas elecciones se disputan “dos modelos de país”.

LRA 1 Buenos Aires

Graciana Peñafort, abogada; representante de Amado Boudou y de Héctor Timerman, entre otros y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, habló con Radio Nacional sobre los cambios en la corte suprema de Justicia.

“En el Poder Judicial argentino, los jueces eligen las causas en las que quieren intervenir e intervienen, en un estado catastrófico de desintegración de lo correcto. Estos señores que se pelean y no logran llegar a acuerdos mínimos entre ellos deben resolver sobre tu libertad, tu propiedad, sobre lo que es constitucional”, señaló.

LRA 7 Córdoba

El director del CIPPES, Alfredo Schclarek Curutchet, analizó los recientes números de desocupación dados a conocer por el INDEC, señalando: “Es preocupante la situación que vive la provincia de Córdoba, que tiene un índice superior a la media nacional. Córdoba está peor y es preocupante, porque un 12,4% está muy encima del 9,6% en todo el país”.

LT 12 Paso de los Libres

La Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, visitó Paso de los Libres en el marco del lanzamiento de los Mercados MultiplicAR y destacó el gran volumen de obra pública con fondos propios y algunas con inversión nacional, diciendo: “El apoyo del gobierno nacional a los intendentes es una obligación”.

LRA 5 Rosario

Martín Lousteau, senador nacional de Juntos por el Cambio, es el autor del proyecto que propone la eliminación de las indemnizaciones por despido para reemplazarlas por un fondo de cese laboral. En este sentido, el abogado laboralista de Rosario, Jorge Elías, explicó en qué consiste el proyecto y dijo: “El experimento de flexibilidad laboral ya se ensayó con el gobierno de Carlos Menem”.

LT 14 Paraná

Tomas Ledesma, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, opinó sobre el proyecto del senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Losuteau, el cual propone la eliminación de las indemnizaciones por despido para reemplazarlas por un fondo de cese laboral. “Les complican la tranquilidad a la gente”, expresó el actual Coordinador Regional de Asuntos Municipales para la Región Centro del Ministerio del Interior.

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, destacó que “hay una buena cantidad de pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) que hoy toman créditos para inversión, cuando antes lo hacían para pagar salarios. Eso quiere decir que están mirando con otras perspectivas. Es muy alentador porque, entre otras cosas, ese crecimiento repercute en la toma de personal. Es muy alentador”.

Hecker agregó que la entidad brindó asistencia financiera a pymes por más de $575.000 millones desde el comienzo de la pandemia.

LRA 12 Santo Tomé

El escribano Mariano Garay, intendente de Santo Tomé, se refirió a las obras que se están llevando a cabo en la cuidad y a la ayuda que brinda el gobierno municipal. “Estamos contentos de poder aportar a emprendedores y la inversión ronda los tres millones de pesos” sostuvo Garay.

LRA 6 Mendoza

El economista Jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Peltierra, dio detalles de las medidas tomadas por el gobierno nacional después de las PASO 2021, refiriéndose al pago de Ganancias y a la ampliación de los montos que seguirá alcanzando sólo a un 10% de los y las trabajadoras. Luego, el economista habló de la importancia de controlar la inflación y mantenerla en índices moderados, expresando: “Resolver la inflación tiene que ser el centro de la política económica”.

LV 8 Libertador

Sebastián Castro, director de Desarrollo Estratégico del Municipio de Las Heras explicó durante el programa Muchas Gracias, la forma en que se está avanzando al propiciar el cultivo hidropónico de distintas especies. Es un proyecto público privado que lo componen distintas instituciones, entre ellas organizaciones sociales como Jucum.

En este sentido, Castro detalló los distintos beneficios de la hidroponia en cuanto al ahorro del recurso hídrico. Son miles de litros de agua que se ahorran al no usar tierra para el cultivo. Este trabajo se hace por medio del agua y el agregado de los nutrientes que la planta necesita para crecer, de forma controlada. Además se puede aprovechar mucho más el espacio, afirmó Castro.

LRA 6 Mendoza

Carlos Rojo Font, economista y docente, analizó la incidencia del pago de capital de 1.885 millones de dólares del préstamo al FMI tomado por la administración de Mauricio Macri. “El pago al FMI se inscribe en una táctica de renegociación de deuda a más de diez años”, detalló Rojo Font, y lego agregó: “Hay una batería de objetivos, y ante esta situación en que nos dejaron de pago al Fondo el gobierno tiene herramientas limitadas”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Aída Ruíz es la primera mujer que asumió como presidenta del Consejo Federal del Trabajo y habló de las tareas que realiza en el organismo: “Siempre voy a estar agradecida a todas las jurisdicciones esta confianza en mi elección”.

Remarcó los programas que tienen tanto las provincias como Nación para la capacitación y el otorgamiento de herramientas de oficio para la inserción laboral. Sin embargo, también se refirió al desempleo: “Es preocupante, en Santiago veníamos muy castigados en el gobierno anterior”.

LRA 25 Tartagal

El secretario gremial confirmó que el próximo lunes 27 de septiembre no habrá actividad laboral para empleados de comercio, en su día. “El empleado de comercio tiene derechos y este lunes no está obligado a asistir por ser feriado nacional”, señaló Ruiz.

LRA 5 Rosario

El gremialista se refirió a la reapertura de las paritarias que tuvo lugar ayer entre el gobierno de Santa Fe y los gremios docentes. “Ha pasado a cuarto intermedio hasta el próximo viernes 1 de octubre a las 11 horas”, informó Lucero.

LRA 55 Río Senguer

Gerardo Carranza, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación, se refirió a la reunión mantenida con el gobierno de Chubut junto a otros gremios docentes, expresando: “El gobierno realizó una oferta del 30% en tramos. También se consideró el blanqueo de la zona patagónica y porcentualizar un ítem nuevo, que es el de la conectividad. Ellos plantean la liquidación en septiembre del 10%, y después se liquidaría en febrero y marzo del año que viene, pero eso es inviable. Es inaceptable la propuesta del gobierno”.

LRA 22 Jujuy

Sobre la intención de bajar la edad jubilatoria, el abogado previsionalista Pedro Figueroa dijo: “Se trata en rigor de resucitar una ley que ya existió desde 2005 a 2008 y que se llamó ´Ley de Jubilación Anticipada´. También es cierto que todavía no tiene vida, se está preparando, pero los lineamientos generales que ya conocemos por la ley anterior son los siguientes: el primer requisito es que la persona esté desempleada y el segundo es que siendo varón tenga de 60 a 64 años o mujer de 55 a 59 años. Esa gente, siempre y cuando tenga 30 años de servicio con aporte, si sale así como estaba redactada la ley 25.994 anterior, podrá jubilarse”.

LRA 17 Zapala

Marcelo Guagliardo ganó las elecciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación y mantiene su puesto de secretario general. Encabezó la coalición Trabajadores por la Educación Popular (TEP). “Estamos contentos, es una señal de la democracia interna, transparente y participativa que tiene nuestro espacio”, señaló Guagliardo.

LRA 2 Viedma

El secretario de organización de la central obrera, Wilson Rodríguez, informó que comenzó la escrituración de terrenos para trabajadores que conforman CGT Zona Atlántica. “Un sueño que comienza a ser una realidad”, afirmó el dirigente sindical.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Tras cumplirse 74 años de la promulgación del voto femenino, hecho que motiva la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, la Secretaria de Planificación Pública del Ministerio de Planificación de Catamarca, Anahí Costa, dijo: “Han pasado 74 años de aquel 1947 donde se promulgó la ley para el sufragio femenino. Después de 50 años se lo reconoce como Día de los Derechos Políticos de la Mujer. Durante todo este tiempo, si bien han sucedido hechos históricos y pudimos avanzar en nuevos reconocimientos para la mujer, tenemos grandes desafíos”.

LRA 13 Bahía Blanca

La abogada de la familia de Ivana Rosales (foto de portada) dijo que “el señor Mario Garoglio está caminando por las calles de Neuquén sin ningún problema”.

Erika Schmidhuber Peña representa a una de las hijas de Ivana, quien murió en 2017 por un ataque epiléptico que se le produjo por las golpizas recibidas por parte de su expareja.

Ayer el Estado argentino firmó el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia por motivos de género. Como complemento de la reparación simbólica se suman medidas de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género, ya que incluye importantes garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“La hizo la Red Provincial Contra Las Violencias de la provincia de Buenos Aires, que sumó a organizaciones de territorio, universidades y sindicatos para garantizar esta cuestión, la cual es una discusión que se está dando”, afirmó el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.

LRA 19 Puerto Iguazú

La funcionaria se refirió a la situación de vacantes laborales en el rubro comercial, gastronómico y hotelero y resaltó que las empresas no logran cubrir los puestos de cocinero profesional.

LRA 43 Neuquén

El intendente de la ciudad de Neuquén habló de las elecciones, de la reforma de la Carta Orgánica y del acceso a la tierra. “Hoy estamos desarrollando 2.057 lotes y la semana que viene estamos presentando la ampliación del ejido para desarrollar 8.000 nuevas hectáreas”, señaló Gaido.

LRA 53 San Martín de los Andes

La campaña tiene como objetivo prevenir en la mayor medida posible la aparición de incendios de interfase. El jefe de Bomberos Voluntarios San Martín de los Andes afirmó que será un verano complicado y que se deben extremar los recaudos para evitar incendios.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La joven emprendedora jacobaccina realizó una investigación sobre decocciones e infusiones medicinales de flora nativa con prácticas ancestrales. Camila Donosa inició una línea de hierbas medicinales que se llama Lawen Mapu.

LRA 57 El Bolsón

La titular del Concejo Deliberante de Lago Puelo, Norma Zurita, dijo que no acompañó el pedido de informes por los incendios forestales en la Comarca Andina aprobado por el resto de los ediles porque “la información es pública y está a disposición, incluso en el Boletín Oficial”.

LRA 30 Bariloche

El docente detalló la situación que atraviesan las escuelas de parajes rurales de la zona de Lago Puelo. “Hay muchos estudiantes que no se pueden acercar a las escuelas por la falta de transporte, especialmente los que viven en parajes más rurales, que es la misma población que fue perjudicada con la falta de conectividad”, explicó González.

LRA 12 Santo Tomé

Alejando Nahuel Hollman aplica la meditación, la robótica y los talleres de inteligencia artificial y es uno de los docentes semifinalista de la primera edición del certamen que busca homenajear a los educadores más destacados de la Argentina. Acerca de esto dijo, Alejandro dijo: “Es un certamen que reconoce a los docentes del país en su trabajo cotidiano y estar entre los 24 semifinalistas de más de tres mil postulaciones significa una felicidad muy grande”.

LRA 6 Mendoza

El periodista Sebastián Abella se refirió a las medidas tomadas en el CENS 3-503 del penal de Boulogne Sur Mer, donde docentes han sido dados de baja y trasladados de manera arbitraria y discrecional. En tanto, Marta Greco, miembro Coordinadora del UST/CEFIC Tierra, describió la situación particular del Director del CENS, Jorge Gallegillo, quien fue separado de su cargo como Director del establecimiento.

LRA 9 Esquel

El tribunal del juicio por la causa de la emergencia climática halló culpables a nueve de los 12 imputados originales. Fue al darse a conocer el veredicto en el marco del juicio oral y público realizado en Rawson, donde los jueces intervinientes dijeron: “Se trata de una maniobra con el armado de expedientes apócrifos con el objetivo de justificar contrataciones a fin de obtener un lucro indebido”.

LRA 22 Jujuy

El 18 de septiembre comenzó en Ciudad Cultural la muestra denominada “Experiencia FNE”. Esta modalidad prevé la celebración de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en un contexto de pandemia, y para asistir es necesario presentar entradas reservadas de manera online con límite de participantes.

Martín Meyer, Presidente del Ente Autárquico Permanente, expresó: “En todo momento se exigió el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y se tuvieron en cuenta las medidas dispuestas por el COE para la realización de la exposición”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En su columna, Néstor Espósito dedicó su recorrido musical a la canción compuesta por Jaime Dávalos y Eduardo Falú en 1962. Con letra del primero y música del segundo, el tema está registrado dos veces: una como Tonada del viejo amor, y la otra como “Rastro de amor”, tal el nombre que prefirió su letrista. “Lo que ocurrió es que no es una tonada, ese estilo característico de la música mendocina, sino una zamba. Un poquito heterodoxa, es cierto, pero una zamba”, explicó.

Espósito definió como “una pieza excelsa de nuestro folklore” a la canción que interpretaron decenas de artistas. Dentro de su selección, están las versiones de Rally Barrionuevo, Abel Pintos, Soledad, Jairo, Piero, entre otros grandes.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el sábado 2 de octubre hasta el 12 de diciembre, Tecnópolis reabrirá sus puertas al público con entrada previa y con siete polos temáticos donde ofrecerán espectáculos, talleres, presentaciones y actividades. Uno de los espacios lo tendrá el Centro Nacional Patagónico.

Alejandro Cannizzaro, del área de Comunicación y Divulgación del CENPAT remarcó la importancia de tener presencia en la megamuestra y la relevancia de “comunicar la ciencia”. El instituto cuenta con 11 edificios de los cuales seis se encuentran en Puerto Madryn.

LRA 24 Río Grande

El Municipio de Río Grande celebra el 20° Aniversario del Centro Cultural “Leandro N. Alem”. “Habrá números artísticos de danza y música a cargo de los profesores y alumnos del Alem”, señaló Gómez.

LRA 13 Bahía Blanca

La directora del Museo del Puerto, Lucía Blanco, brindó detalles de las actividades que se harán este domingo desde las 15.30 por el 34° aniversario.

“Es un modo de reencontrarnos. Volver a construir colectivamente algo que nos invite a pensar a futuro”, dijo Lucía.

Según dijo, la idea es que “sea un día en el que se proponga circulación por las calles… y esperamos que se prenda mucha gente”.

El Museo del Puerto está ubicado en Guillermo Torres y Cárrega.

LT 14 Paraná

Una velada especial se vivirá con Astor 100, el espectáculo que recuerda a Astor Piazzolla en el centenario de su nacimiento. Con 50 artistas locales en escena, la cita será este viernes a las 21 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Oscar Lesa, director del teatro, confirmó que las entradas gratuitas se agotaron, pero se podrá escuchar en vivo con emisión especial de AM 1260 LT14 Nacional Paraná y 93.1 FM Baxada, y el sitio digital de la emisora. Asimismo se podrá ver por streaming, en el canal de YouTube del Municipio de Paraná.

En tanto, este sábado desde las 20.30 la emisora transmitirá la actuación del Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. La presentación será en el Centro Provincial de Convenciones, que contará con el director invitado Hadrián Avila.

LRA 1 Buenos Aires

Analizó los resultados de las últimas elecciones PASO: “En la política hay algunos que no ofrecen un proyecto de vida, algunas candidaturas expresan ese descontento. El desafío es volver a construir un discurso que convoque”.

En esa línea, Pedro Rosemblat se refirió a los exponentes de la oposición. Sostuvo que son “expresiones altisonantes del macrismo”. A su vez, agregó: “Javier Milei no dice nada que no haya realizado el ex presidente. Creo que van a terminar en el mismo espacio”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de 10 años, vuelve el unipersonal protagonizado por el conductor, quien estará realizando 8 funciones todos los jueves de octubre y noviembre, en el Paseo La Plaza.

En esa misma línea, habló de su felicidad de volver a los escenarios: “Volver al teatro es como volver al inicio, más siendo un show que hice hace tiempo. Es una linda vuelta a mis orígenes”.

“Para actuar me la busco, como en todos mis laburos. Me gusta y me remonta a mi inicio en CQC. Siempre me encuentro de vuelta a tener que estar remando, pero es algo que me seduce”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El músico conversó con horacio0 Embón sobre su presente, junto a la música y rodeado de su familia. Recordó anécdotas, algunos de sus hitos musicales y compañeros de ruta que lo acompañaron a lo largo de los años.

“No me gusta mucho escucharme, siempre me encuentro algún defecto, pero últimamente estoy mucho más complacido porque estoy contento con la vuelta que le encontré al canto, largar la voz”.

LRA 26 Resistencia

Será en formato virtual y presencial, con un aforo de hasta el 50% del total de las butacas del Complejo Cultural Guido Miranda, la Casa de las Culturas y el CECUAL, en Resistencia. “Participarán obras de varios países latinoamericanos, y por supuesto de Argentina y la región. Es una propuesta muy fuerte del Estado para acompañar y fomentar esta actividad que fue tan castigada durante la pandemia. Queremos que la gente vaya al cine, que se produzca el reencuentro con la pantalla grande. Es una grilla amplia y jugosa”, afirmó la Coordinadora del Festival, Marina Coronel.

Humor | Volver al inicio

La mejor etapa

Somos muchos los que creemos que la mejor etapa de una pareja, es el comienzo del noviazgo. Aquí una prueba: La mujer echando de menos el noviazgo, le dijo al marido… “Juan viste que el vecino cada vez que se va a trabajar, le da un efusivo beso a su esposa? Porque vos no haces lo mismo?”.

Respuesta: “Lo haría con gusto pero no creo que el vecino se lo banque!!!”.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA