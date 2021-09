Aníbal Fernández: “En Rosario tomaremos decisiones más profundas”

El ministro de Seguridad de la Nación adelantó que realizarán anuncios en Rosario. También analizó el rol de la Corte Suprema y se refirió a las protestas que se realzan en vías o puentes.

“No vamos a permitir manifestaciones en las vías ni en los puentes y si no se resuelve habrá detenciones. Hace cinco años me fui sin un herido y sin un muerto y no pienso perder ese récord”, destacó Aníbal Fernández.

También criticó un informe sobre las falencias de la política contra el narcotráfico en el país que se dio a conocer en el programa de Lanata. “Esa causa llegó a juicio oral y público y nunca formé parte del expediente. A mi me usaron y no es justo. Él está devaluado”.

En tanto, aseguró que “hoy los tres poderes están cuestionados, esta Corte podría haber tenido un gesto con el poder ejecutivo”.

“No soy un vocero del Presidente, pero no voy a dejar de dar a conocer todas las tareas que se hacen en materia de seguridad. También los gestos y trabajos que proyectamos para cuidad la sociedad, argumentó.

Por último dijo que “En Rosario tomaremos decisiones más profundas. Nuestro objetivo es que el que salga a trabajar a la mañana vuelva en las mismas condiciones a la tarde, cansado pero sin preocupaciones”

