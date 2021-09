Mientras continúa el juicio por espionaje ilegal a las familias de los tripulantes del ARA San Juan la abogada del sector Valeria Carreras en diálogo con LU4 Nacional Patagonia explicó que “en la causa AFI están declarando bajo legajo reservado, yo el miércoles tengo turno para tomar contacto con esa declaración”.

En paralelo, indicó que estuvo en Caleta Olivia para seguir de cerca la declaración del círculo cercano del ministro de Defensa de Mauricio Macri. “Declaró la mano derecha de Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa era el asesor jurídico del Ministerio de Defensa. Estaba siempre con él, fue procesado en la causa del correo. Mucha de la información que consta en el trámite de Calera esta firmada por Mocoroa, la Armada se negaba a mandar lo del pedido de la jueza , justamente eso fue una de las cosas que quedó develada fue resistente la armada a dar información a la justicia, cuando se pedía información que se escudaban en la Ley de Inteligencia. Eso quedo declarado y probado”.

Con esto del segundo de Aguad sabemos que nada se hizo por parte del Gobierno nacional para encontrarlo pero si para ocultarlo. “Se hizo todo para ocultar todo. Balbi fue el vocero de la mentira armada. En la causa esta probado que los partes diarios que veíamos en televisión estaban redactados por el Ministerio de Defensa de Aguad, no van a poder decir que no sabían de los datos de la explosión, no sabíamos que mandábamos a parapsicólogas a buscar el submarino, van a poder decirlo”, remarcó la doctora.

Programa: Conexión Nacional

Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez