Diario de Radio Nacional 27/02/21

Agenda Nacional

Buenos Aires – Santiago Cafiero dio negativo: El Jefe de Gabinete continuará aislado

Buenos Aires – RAUL JALIL: “Tenemos un Presidente con una mirada distinta del norte”

Resistencia – OMAR ROJO: “Las clases comenzarán el 1° de marzo para Primaria y Secundaria”

Buenos Aires – FEDERICO BERNAL: Convocatoria a audiencia pública por tarifas

Buenos Aires – PABLO VILLARREAL: El mensaje del Presidente en la apertura de las Sesiones

Buenos Aires – Con revisión en noviembre: Cerraron la paritaria docente en 34,6%

Paraná – Desde el 1° de marzo: El gobierno le dará un bono a los jubilados que menos ganan

Paso de los Libres – LINA ALTAMIRA: “Un día muy importante para nuestros adultos mayores”

Paraná – Diputado por el Frente Creer: Solanas negó haber sido vacunado

La Quiaca – NATALIA MORALES: “La política de Salud de Gerardo Morales ha sido desastrosa”

Libertador – Especial Vendimia 2021: Se podrá observar en más de 200 puntos estratégicos

Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Viajamos a Chaco, Santa Cruz y San Juan

Formosa – Luego de 14 días sin casos positivos: Departamento Matacos salió del ASPO

Paraná – Campaña de vacunación contra el COVID-19: Llegarán nuevas dosis de Sputnik V

Esquel – EMILIANO BIONDO: “La gente no concurre tanto a hacerse los testeos”

Paraná – Desde el próximo lunes: Nuevos horarios para las restricciones nocturnas

Buenos Aires – CHANGO SPASIUK: Su programa en Nacional Folklórica

Buenos Aires – SELVA ALMADA: Presentó su nueva novela, “No es un río”

Buenos Aires – MARCELO PIÑEYRO: “Es mejor escribir a dos cabezas que a cuatro manos”

Buenos Aires – GISELA BUSANICHE: “De chiquita soy bicho de AM”

Buenos Aires – LAURA FERNANDEZ: “Petróleo”, una propuesta con cuatro actrices notables

Buenos Aires – EDUARDO JANIN: El San Telmo que logró el ascenso a Primera en 1975

Buenos Aires – Homenaje a Osvaldo Wehbe: En el día en que hubiese cumplido 64 años

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Cafiero informó que el resultado de su test de coronavirus dio negativo y no presenta síntomas, tras haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien ayer dio positivo en Covid-19. No obstante, el funcionario no asistirá a la apertura de sesiones del Congreso.

“Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso”, indicó Cafiero esta tarde en su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ambiente de la Nación dio detalles de la invitación a Alberto Fernández a la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, una “importante comunicación entre John Kerry y el Presidente”, la cual presenció.

Cabandié sostuvo que “los países no tenemos responsabilidades comunes, pero si diferenciadas”, por ser las grandes potencias los mayores emisores de gases de efecto invernadero, pero que eso “no nos libra de responsabilidad”.

En ese sentido sostuvo que “tenemos la obligación cuidar nuestros bosques nativos y humedales” y señaló que el Estado se adeuda la modificación de la ley de bosques, para que su transgresión pase a ser un delito penal.

LRA 1 Buenos Aires

Jalil participó en la ciudad correntina de Yapeyú, junto a mandatarios del Norte Grande, del 243° aniversario del natalicio del libertador José de San Martín. Alberto Fernández encabezó el homenaje y luego tuvo una reunión con los gobernadores.

“Tenemos un Presidente con una mirada distinta del norte argentino, con una agenda de desarrollo estratégico. La próxima reunión será en Catamarca el 19 de marzo. Estamos trabajando en una tarifa diferenciada, políticas de incentivo a la producción y un plan de obras públicas”, destacó Jalil.

LRA 26 Resistencia

Rojo, director de la Regional 8 del Ministerio de Educación del Chaco, dijo que “las actividades comenzarán el 1° de marzo en primer grado de la Primaria y primer año de la Secundaria y, los protocolos de higiene y seguridad son los determinados por las normas en vigencia: tapabocas, distanciamiento e higiene de manos, más los mismos que todos debemos cumplir”.

LRA 1 Buenos Aires

El 16 de marzo se llevará a cabo la audiencia pública para la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, lo que complementará la convocatoria realizada por la Secretaría de Energía para determinar el precio del fluido. “Queremos que la participación ciudadana sea masiva, la convocatoria a audiencia pública es el primer gran paso del proceso de renegociación tarifaria; es el primer gran paso hacia la concreción de tarifas justas, razonables y que se puedan pagar, como pidió el presidente Alberto Fernández”, sostuvo Bernal.

LRA 1 Buenos Aires

El 1° de marzo se realizará la ceremonia de apertura del 139° Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso, donde Alberto Fernández hablará desde las 12:00 ante la Asamblea Legislativa, conformada por senadores y diputados de la Nación. Tal como lo dispone el artículo 99 inciso 8 de la Constitución Nacional, el discurso presidencial es una tradición adoptada desde el retorno de la democracia en 1983.

Pablo Villarreal, sociólogo y politólogo, analizó lo que será el discurso del Presidente y lo que se pone en juego en este año: “Marca el pulso de lo que será las política del año dónde habrá elecciones legislativas y se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Está en juego si el oficialismo podría tener el control de las dos Cámaras”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la paritaria nacional docente, el Gobierno y los gremios acordaron una suba del 34,6%, con una revisión en noviembre. Cabe destacar que dicha negociación es referencia para los acuerdos que puedan alcanzar las provincias.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional le otorgará un bono a los jubilados que cobren los haberes más bajos para complementar el aumento del 8,07% que se aplicará desde el 1° de marzo.

Fernanda Raverta, titular de la ANSES, aseguró que durante la discusión por la nueva ley de movilidad que se realizó en diciembre en el Congreso, “el gobierno se comprometió a que los haberes le ganen a la inflación. Lo que nos proponemos es dar el aumento por movilidad, y en relación a lo que ocurra con los indicadores de inflación poder instrumentar alguna medida para paliar diferencias entre la inflación y la fórmula de movilidad”.

LT 12 Paso de los Libres

Altamira expresó su alegría por el inició de la Campaña de Vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores en Paso de los Libres.

Dentro de los inscriptos, se comenzó a vacunar de acuerdo a la prioridad etaria de las personas quienes tienen entre 80 y 97 años, independientemente de su posibilidad física para movilizarse, ya que los vacunadores se trasladaron hasta los domicilios en los casos que requirieron esa necesidad.

LT 14 Paraná

El diputado provincial por el Frente Creer, Julio Solanas, informó que realizó una denuncia penal en los tribunales de Entre Ríos desmintiendo haber recibido la vacuna contra el COVID-19.

Las versiones sobre la vacunación de Solanas fueron publicadas en una lista que se compartió por las redes sociales y portales de medios de comunicación, donde figuran los nombres de legisladores de Entre Ríos que habrían sido inoculados.

LRA 16 La Quiaca

Morales, diputada provincial del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), expresó que “el oportunismo de Gerardo Morales con la vacuna ha sido totalmente cuestionado, ya que fue una política desastrosa. Las personas se morían en sus casas sin tener el acceso al sistema de Salud, y eso es responsabilidad del gobierno de Morales”.

LV 8 Libertador

La ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Mariana Juri, confirmó que las entradas para disfrutar la Fiesta Nacional se agotaron luego de ponerse a la venta en más de 200 ´Puntos Vendimia´, en los que el próximo 6 de marzo se podrá ver el especial audiovisual.

En tanto, bodegas mendocinas organizarán eventos con gastronomía para la Fiesta, mientras que se concretarán distintos tipos de micro eventos.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Estudio País con Quique Pesoa viajamos a LRA 26 AM 620 / FM 96.7 Nacional Resistencia, Chaco, con Noelia Moreira. Luego recorrimos LU 23 AM 730 / FM 88.1 Radio Lago Argentino Nacional Calafate, Santa Cruz, con Marcelo Del Buono y por último fuimos a LRA 51 AM 1150 / FM 102.1 Nacional Jáchal, San Juan, con Alberto “Tico” Paredes.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 8 Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 anunció que, luego de 14 días sin casos positivos, el Departamento Matacos salió de la fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

En ese sentido, el organismo explicó que la decisión se tomó ante los resultados obtenidos por las medidas sanitarias dispuestas, reflejadas en el control de la propagación del virus y la ausencia de casos positivos en las últimas dos semanas.

LT 14 Paraná

El primero de los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que partieron la noche del viernes desde el aeropuerto de Ezeiza para cargar nuevas dosis de la vacuna Sputnik V llegó a Moscú, en tanto el segundo vuelo, que partió en la madrugada de hoy, también se encuentra en la capital rusa.

A cargo de los vuelos viajan diez tripulantes entre pilotos y copilotos, quienes se irán alternando al comando de la nave, y a los que se suman despachantes, técnicos y personal de carga para conformar un total de 18 personas en cada uno de los aviones.

LRA 9 Esquel

El epidemiólogo del Área Programática Esquel, Emiliano Biondo, se refirió a la situación epidemiológica en su zona de referencia, a los testeos y al comportamiento de la población en relación al operativo DETECTAR.

LT 14 Paraná

A partir del próximo lunes se conocerá una nueva normativa provincial de restricciones horarias, cuyo objetivo será lograr una mayor organización territorial de los municipios.

La medida implicará que en Entre Ríos los límites para la circulación y la actividad comercial será de la siguiente manera: de lunes a jueves, la restricción sucederá entre la 1 y las 6 de la mañana, con una tolerancia de 30 minutos, mientras que para los viernes, sábados y domingos, será entre las 2 y las 6 de la mañana, también con una tolerancia de media hora.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Scandizzo es periodista y coordinador del Observatorio Petrolero Sur en Neuquén. En diálogo con Quique Pesoa nos contó cómo funciona la institución y también detalló que es el fracking y las consecuencias que tiene en el ambiente.

“Vaca Muerta está en Neuquén pero comparte territorio con Mendoza y Río Negro. Es una formación rocosa donde se formó el petróleo. No hay voluntad de un debate sin chicanas. Cada vez que se plantean críticas sobre Vaca Muerta nos trataron de terroristas ambientales y de enemigos del progreso”, aseguró. Sobre el fracking dijo que “es la técnica que se emplea para la extracción de gas natural. Se rompen las rocas generando unas grietas. En los últimos meses avanzaron denuncias judiciales por diferentes irregularidades. Utilizan sustancias y técnicas que son muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Este lunes 1° de marzo, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se movilizará desde las 11 horas con la consiga del no Inicio de las clases, y el martes 2 continuará la medida de fuerza con distintas concentraciones.

La secretaria adjunta del SUTE, Mirta Faget, aclaró que “hay cosas que son descabelladas. En un momento de pandemia, no hay agua ni baños en muchas escuelas”.

LT 14 Paraná

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) decidió realizar un paro de actividades de 72 horas a partir de este lunes 1º de marzo, fecha establecida para el retorno de las clases presenciales en la provincia.

Además, AGMER anunció otra jornada de cese de actividades para el lunes 8 de marzo, en razón de conmemorarse el Día de la Mujer, y también un paro posterior para el jueves 11 y el viernes 12 de marzo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 8 Formosa

Fue inaugurada una obra hidrovial, que le otorgará beneficios a los habitantes de las ciudades ubicadas a lo largo de la ruta nacional 81, las comunidades de la ruta 28 y el riacho porteño de la ruta 86. “Esta es una obra muy esperada que ha sido concretada por el gobernador Gildo Insfrán, y gracias a esto se pudo dar pelea a los 14 meses que soportamos sin lluvias”, dijo el vicegobernador formoseño, Eber Solís.

Géneros | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Las compañeras de trabajo de Ivana Módica, la joven trabajadora de la Escuela de Aviación Militar asesinada por el ex vicecomodoro Javier Galván, denunciaron la inutilidad de la Oficina de Género y la protección de militares acusados por parte de la Fuerza.

Carolina Llanos, abogada, personal civil de la Fuerza Aérea de Córdoba y secretaria de Género de la Junta interna de la Guarnición Aérea de ATE, declaró que “la oficina de Género de la Fuerza Aérea es peor que decorativa, ya que pueden pasar meses sin respuestas a las denuncias que han realizado las trabajadoras”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El músico dialogó con Quique Pesoa sobre su trayectoria, la fama, el éxito y el fracaso. También presentó “Enramada” el programa que iniciará el 6 de marzo a través de Radio Nacional Folklórica FM 98.7. “Siempre escuché y visité la radio. Ahora pienso en el contenido y estoy muy feliz”, dijo el músico sobre “Enramada”. “Quiero compartir lo que fui encontrando en el camino. Desde música, libros o poesías”, destacó. “Con el paso de los años fui acomodando las cosas y encontré las herramientas. Aquello que parecía malo me enseñó algo bueno y tengo una nueva lectura. Sigo con mis luchas”, aseguró el artista.

LRA 1 Buenos Aires

La autora de las novelas “El viento que arrasa “(2012) y “Ladrilleros” (2013), habló de su nuevo trabajo, “No es un Río”. Un texto ambientado en la Argentina rural, que indaga en la crueldad y la violencia del universo masculino a través de los pactos y las alianzas secretas entre hombres. “Es una novela que estuve muchos años escribiendo, la primera escena es de violencia contra la naturaleza. No es obligatorio leer primero una de estas tres novelas y la otra después. Tratan sobre la forma en que se relacionan los varones que es bien distinta a la de las mujeres”, aseguró. Las obras de Selva Almada están traducidas al inglés, francés, alemán, holandés, portugués, turco y sueco. En 2019 recibió el First Book Award del Festival Internacional del Libro de Edimburgo por la traducción al inglés de su novela El viento que arrasa.

LRA 1 Buenos Aires

El director y guionista, conversó con Coco Blaustein sobre su nueva producción “El Reino”, para Netflix. Piñeyro cuenta que, además de dirigirla, escribió el guion junto con la colaboración de la novelista Claudia Piñeiro. El elenco estará integrado por Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti. La obra contará con 8 capítulos, y se estrenará globalmente sólo en Netflix.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista, ahora al frente de las mañanas en Radio Nacional, conversó con Adrián Korol e Ingrid Beck y se emocionó recordando historias y experiencias de su carrera. “Nací en Rosario y en el ‘77 mis viejos se tuvieron que ir a Río Gallegos. Ahí fui a una radio por primera vez y sonaban Vox Dei, Moris. Entre saludé y me hicieron hablar. Tenía que ser arquitecta, médica o abogada y cuando vine a Buenos Aires a estudiar derecho, un amigo de militancia de mi papá, me dijo que estaba a dos cuadras de la escuela de periodismo y un año después me anoté”. “De chiquita soy bicho de AM, mis viejos escuchaban AM y me crié con eso, me encantaban los mensajes al hombre de campo”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora del grupo “Piel de Lava”, reflexionó en diálogo con Jorge Dubatti, Juano Villafañe y Nora Lía Sormani, sobre las razones del éxito de la puesta. Cuatro grandes actrices: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, interpretan personajes masculinos, del mundo rudo y viril de la explotación del petróleo, que poco a poco se van feminizando.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ex futbolista y entrenador, Eduardo Janín, repasó su trayectoria y recordó a su gran maestro, Bernardo “Nano” Gandulla. “Me aconsejaba para la vida. Siempre decía: ‘No dejen el estudio, no dejen el trabajo’. Fue mi mayor maestro. Lo tuve un par de años y fue lo mejor que me pasó, como jugador y entrenador”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

“Todo con afecto” homenajeó al periodista y relator Osvaldo Wehbe, fallecido en agosto del año pasado.

Humor | Volver al inicio

Prohibido estacionar

La viveza criolla a la orden del día… Paré mi auto en un lugar que decía “Prohibido estacionar”, pero para evitar la multa tape la patente con una franela. Cuando volví, lo único que encontré fue la franela, con una nota de la policía que decía: “¿Para qué tapaste la patente?… Si era lo único en condiciones que tenía el auto”.

