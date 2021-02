“De chiquita soy bicho de AM, me encantaba el mensaje al poblador”

Gisela Busaniche, gran contadora de historias, ahora al frente de las mañanas en Radio Nacional, conversó con Adrián Korol e Ingrid Beck, se mocionó, se reió, reocrdó historias y experiencias de su carrera.

“Nací en Rosario y en el 77 mis viejos se tuvieron que ir a Río Gallegos, ahí fui a una radio por primera vez y sonaban Vox Dei, Moris, y entre saludé y me hicieron hablar, tenía que ser arquitecta, médica o abogada y cuando vine a Buenos Aires a estudiar derecho un amigo de militancia de mi papa me dijo que estaba a 2 cuadras de la escuela de periodismo y me anoté un año después”

“De chiquita soy bicho de AM, miviejos escuchaban AM y me crié con eso, me encantaban los mensajes al hombre de campo”