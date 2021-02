El San Telmo de Eduardo Janín que logró el ascenso a Primera en 1975

ENTREVISTA AL EX ENTRENADOR

ENTREVISTA AL EX ENTRENADOR TODO CON AFECTO

El ex futbolista y entrenador, Eduardo Janín, repasó su trayectoria y recordó a su gran maestro, Bernardo el “Nano” Gandulla. “Me aconsejaba para la vida. Siempre decía: ‘no dejen el estudio, no dejen el trabajo’. Fue mi mayor maestro. Lo tuve un par de años y fue lo mejor que me pasó, como jugador y entrenador”, dijo.

Janín aplicó, luego, muchos de los conceptos que el ex formador de jóvenes futbolistas le dio, y eso, en parte, lo llevó a formar un equipo inolvidable.

Fue en San Telmo.

En 1972, el Candombero lo convocó para dirigir al plantel profesional, pero la realidad del club también lo obligó a ser ser preparador físico, masajista, utilero y canchero. Pero el equipo mantenía su base y, así, logró desarrollar un estilo de juego que en 1975 los guio a Primera División, el mayor éxito en la historia de la institución.

“Los jugadores sabían como pensaba y yo sabía cómo pensaban los jugadores”.

“Logramos lo que nadie esperaba. Teníamos una fe bárbara, pero con la cautela necesaria para no hacernos demasiadas ilusiones. Pero sabíamos que teníamos plantel para lograr el ascenso”, contó.