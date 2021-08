Diario de Radio Nacional 25/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNÁNDEZ: “Lo que más sueño es una Argentina que produce y da trabajo”

LRA 1 Buenos Aires – NICOLAS TROTTA: “Proyectamos flexibilizar algunos puntos de los protocolos en las escuelas”

LRA 1 Buenos Aires – NICOLAS KREPLAK: “No tenemos vacunas en las heladeras”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL GOLLAN: “Todas las vacunas están en movimiento permanentemente”

LRA 1 Buenos Aires – ROBERTO FELETTI: “JxC está tirando tiros a ver si caza un pato y ahora atacan la economía”

LRA 1 Buenos Aires – ALFREDO FERNANDO CALCAGNO: Los DEG, la negociación por la deuda, y el crecimiento del país

LRA 1 Buenos Aires – GABRIEL KATOPODIS: “El Gobierno trabaja para que la reactivación llegue al bolsillo de todos”

LRA 1 Buenos Aires – ANA FRANCHI: Argentina tendrá una planta de fabricación de baterías de litio

LRA 1 Buenos Aires – INES ARRONDO: “Si las pruebas piloto en estadios funcionan, irá habiendo mayor apertura”

LRA 27 Catamarca – Avance de la campana: Todos los mayores de 18 años vacunados

LRA 26 Resistencia – Se aplica un promedio de 10 mil dosis diarias: Avanzan las campañas contra el COVID y otras patologías

LRA 26 Resistencia – Adecuada a las características de cada escuela: El dictado de clases se realiza con presencialidad alternada

LRA 42 Gualeguaychú – GERARDO FERREYRA: Segunda dosis en Comunas y Juntas de Gobierno

LT 11 Concepción del Uruguay – MIGUEL TOLEDO: “el 85% de la población objetivo está vacunada”

LRA 8 Formosa – Reunión Insfrán-Cafiero: Analizaron la campaña de vacunación en Formosa

LRA 8 Formosa – Luego de cuatro meses: Jornada sin fallecimientos por coronavirus en Formosa

LRA 6 Mendoza – De origen vegetal: El país desarrolla una vacuna contra el COVID-19

LT 14 Paraná – Acciones entre Santa Fe y Entre Ríos: Preocupan los incendios en las islas

LRA 6 Mendoza – Soberanía alimentaria: Lanzan la “Mesa Agroalimentaria Argentina” en Mendoza

LRA 6 Mendoza – Pueblos indígenas: Piden que el Censo 2022 incorpore la pregunta sobre las lenguas indígenas

LRA 22 Jujuy – Denuncia de pueblos originarios: Preocupación por posible venta de territorios comunitarios en Huacalera

LRA 7 Córdoba – KAREN MARON: “Talibán y moderado es una contradicción en sí misma”

LRA 1 Buenos Aires – TONI HERVIDA: Alemania atraviesa la cuarta ola de coronavirus

LRA 27 Catamarca – Medidas preventivas: Catamarca habilita el ingreso a locales bailables con carné de vacunación

LRA 9 Esquel – VERONICA JARAMILLO: “Buscamos mantener la continuidad de los testeos”

LRA 7 Córdoba – CAROLINA TORRES: “En otros países la variante Delta ingresó en población no vacunada”

LT 14 Paraná – Destinada a los adolescentes: Antes de fin de año llegarán 20 millones de vacunas de Pfizer

LRA 6 Mendoza – Variante Delta: La vacunación salvó a la familia de una paciente

LRA 1 Buenos Aires – JULIO CESAR MARINI: Benito Juárez no registra casos desde hace más de 10 días

LRA 52 Chos Malal – VANINA AREVALO: “El Estado es el único responsable de que las escuelas sean seguras”

LRA 53 San Martín de los Andes – MARIA ISABEL GRANDA: “No acompañamos la presencialidad plena”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Mentiras repetidas y luego olvidadas”

Nacional Folklórica – MANUELA CASTAÑEIRA: La gran preocupación de la izquierda es el salario

LT 12 Paso de los Libres – DIEGO FIGUEREDO: “Hace 25 años que no cambia el rumbo de la provincia”

LRA 17 Zapala – CARLOS COGGIOLA: Se presentaron cinco proyectos sobre la emergencia hídrica

LRA 57 El Bolsón – MARTIN VALLEJOS: “La emergencia hídrica no es sequía, es saqueo”

LRA 26 Resistencia – Esperan una gran polarización: El 29 de agosto habrá elecciones generales en Corrientes

LRA 9 Esquel – MAXIMILIANO MASQUIJO: “Hay un rechazo al macrismo y a la derecha gobernante”

LT 12 Paso de los Libres – WALTER ALIRON: El municipio le debe a la provincia 25 millones de pesos

LRA 1 Buenos Aires – 1% interanual en junio: Aumentaron las ventas en supermercados

LV 4 San Rafael – Régimen de Zonas Frías: El descuento en la factura de gas se notará desde septiembre

LRA 2 Viedma – SANTIAGO DALMAU: Preocupa el endeudamiento de la población

LRA 1 Buenos Aires

El presidente recorrió en Catamarca, junto al gobernador Raúl Jalil, las instalaciones de la empresa textil Confecat, que elabora ropa y calzado de trabajo desde 1982, como parte la agenda federal por la cual el lunes visitó San Juan y el viernes estará en La Pampa.

“Lo que más sueño es ver esto: una Argentina que produce, que da trabajo, una Argentina que consume, que exporta y en eso estamos empeñados”, expresó Fernández durante la visita a la fábrica, donde estuvo acompañado además por los ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Interior, Eduardo de Pedro, y los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y de La Rioja, Ricardo Quintela, y la diputada nacional Lucía Corpacci.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación afirmó que se busca intensificar la presencialidad en las escuelas bonaerenses y estudia, en ese sentido, la elaboración de una propuesta integral a partir de iniciativas de esa y otras jurisdicciones, que será presentada el próximo jueves ante el Consejo Federal de Educación para su validación y aprobación. Además, Trotta destacó que ya van “trece semanas consecutivas de mejoras en los indicadores sanitarios y epidemiológicos” y planteó que “eso permite proyectar la posibilidad de flexibilizar algunos puntos de los protocolos, pero garantizando el cuidado de la salud”.

En ese marco, el ministro reiteró su crítica a los gobiernos de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplir los protocolos en las escuelas.

Por otro lado, criticó al anterior gobierno y expresó que “la única característica que uno puede observar en la gestión de Mauricio Macri es el ajuste”, al tiempo que lamentó: “En los hogares argentinos faltan 4 millones de computadoras, que son las que Macri no distribuyó”. “Macri y Vidal deberían dar cuenta de lo que fue el ajuste educativo”, subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires se refirió al avance de la campaña de vacunación y a la llegada de nuevas vacunas al país.

“Argentina es de los países que tienen mejor estrategia de vacunación. El 90% de las personas mayores de 18 años están vacunadas en la provincia de Buenos Aires con al menos unas dosis. Tenemos el 77% de las personas mayores de 50 años con las dos dosis”, destacó Nicolás Kreplak.

En tanto, aseguró que “no tenemos vacunas en la heladera, hay un proceso de logística y distribución. Nadie especularía con la pandemia, hay algunos países con otros presidentes en el mundo que dijeron que esta pandemia era una gripecita.

Sobre las vacunas Pfizer dijo que “no hay ninguna razón para pensar que son mejores que otras pero sí las utilizaremos para los más jóvenes. Las cosas que dicen son engaños que desaniman”.

En tanto, sobre el regreso del público a las canchas de fútbol dijo que “primero tiene que ser para un número chico de personas con protocolos y distanciamientos”.

LRA 1 Buenos Aires

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires se refirió a las declaraciones Eduardo López sobre las dosis que esperan ser aplicadas: “El es un buen infectólogo pero lo invitaría a ver cómo funciona el sistema y verá que todas las vacunas están en movimiento permanentemente”.

El especialista de la salud reconoció el avance de la campaña de inmunización y señaló que “Argentina está entre 14 mejores países que hoy está vacunando en el mundo”.

En esa línea, Gollán expresó que en la provincia de Buenos Aires realizaron un “esfuerzo muy grande que no fue compartido por otras jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” sobre la contención ante el ingreso de la variante Delta ante el cumplimiento de las medidas con las personas que regresan del exterior.

LRA 1 Buenos Aires

Feletti se refirió a las afirmaciones de la exgobernadora de la provincia y actual precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, quien aseguró que el gobierno nacional “se está endeudando más rápido por año que el de Mauricio Macri”.

En ese sentido, Feletti consideró que “JxC está tirando tiros a ver si caza un pato: atacaron la política sanitaria, la gestión de las vacunas; y ahora, la economía”.

“Pretenden cabalgar sobre a idea de que la crisis económica es responsabilidad del Gobierno, omitiendo la pandemia”, señaló el también exsecretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la Nación.

“La deuda en 2015 era cero y hoy son 45 mil millones de dolares. ¿Eso de dónde salió?. ¿De dónde salieron los dólares para fugar 86 mil millones si no fue endeudando al Estado?”, reflexionó Feletti.

Además, recordó que “durante la gestión de JxC, la inflación pasó del 24 al 50%; y el dólar de, 10 pesos a 60”; y agregó que “Vidal dejó en la provincia un muertito de 7 mil millones de dólares”.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París, profesor del Doctorado de Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes, exfuncionario de las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); analizó la situación económica y financiera del país, la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y las negociaciones por la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri; en el marco de la llegada de 4350 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG).

En ese sentido, Calcagno sostuvo que “el objetivo de la Argentina debe ser alcanzar un acuerdo que le permita desarrollarse porque si no, de todas formas caerá en default”, y consideró la redistribución del ingreso y el desarrollo de la infraestructura, herramientas fundamentales para que el país tenga más ingresos.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras públicas de la Nación, Gabriel Katopodis destacó el trabajo llevado adelante por el Gobierno durante la pandemia, en particular las obras dirigidas a fortalecer el sistema de salud.

Asimismo, aseguró que se puso en marcha “uno de los planes de obra pública más importantes de las ultimas décadas de nuestro país” con el objetivo de “pensar la infraestructura, las inversiones que necesita la Argentina” para terminar de para poner la economía en marcha.

En ese sentido sostuvo que “no hay dudas de que este año va a ser de recuperación”, informó que “hoy la obra pública representa 200 mil puestos de trabajo formales registrados, con 1900 obras en todo el país”, y agregó que “el Gobierno trabaja para que la reactivación toque el bolsillo de los argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

Franchi explicó la importancia de este elemento y sostuvo: “El tema es no exportarlo sin ningún valor agregado, por eso es la idea hacer una fábrica del mismo”.

En ese marco, el objetivo será empezar a tener la tecnología en la planta que se está terminando de armar en Tolosa, La Plata. También adelantó que a principio del año que viene comience a funcionar y que se pueda reproducir en otras provincias.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el de Defensa, el CONICET, la Universidad de la Plata (UNLP), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) e Y-TEC, firmaron un Memorando de Entendimiento para la ejecución del proyecto de diseño, instalación, configuración y puesta en funcionamiento.

LRA 1 Buenos Aires

Arrondo se refirió a la prueba piloto que se realizará el 9 de septiembre en el estadio de River con el partido Argentina-Bolivia y que pretende replicarse para un regreso gradual a estos espectáculos “con el aforo del 30 por ciento”. La funcionaria señaló que hay una propuesta de protocolo de la AFA, pero aclaró que será el Ministerio de Salud quien defina todo lo referido a la cuestión sanitaria.

“El momento más crítico es cuando se esté circulando en la llegada y la salida en los pasillos del estadio, y no cuando se mire sentado el partido”, sostuvo Arrondo, por lo que recordó que “el barbijo debe ser parte de nuestra vida”. “Lo que tiene que primar es la conciencia individual respecto del cuidado. En la medida en que las pruebas piloto funcionen, se irá haciendo una mayor apertura”, subrayó la funcionaria.

LRA 27 Catamarca

“Visitamos nuevamente el vacunatorio en una fecha clave, porque logramos darle accesibilidad a la vacuna a todos los mayores de 18 años de la provincia y esto muy importante para nosotros. Sabemos que hay un porcentaje de la población que tal vez no se acercó a vacunarse, pero que a medida que ven que hay una comunidad que se está adhiriendo estamos recibiendo pedidos de personas que no vinieron en su momento y ahora se están acercando para recibir su primera dosis”, indicó la Ministra de Salud catamarqueña, Claudia Palladino.

LRA 26 Resistencia

“Se está normalizando la llegada y aplicación. La gente se acerca a vacunar y ahora lo hace en los Centros de Salud tanto para el coronavirus como para otras patologías, y eso nos permite levantar las postas exclusivamente dedicadas al COVID”, dijo María Elisa Flores, de la Dirección de Epidemiologia del Chaco.

LRA 26 Resistencia

“Seguimos trabajando con los protocolos sanitarios y pedagógicos de acuerdo con las normativas en vigencia. La alternancia se realiza por días y no por semanas. En zonas rurales la presencialidad es total, especialmente en localidades con baja cantidad de casos”, dijo la subsecretaria de Educación del Chaco, Rosana Cisneros.

LRA 42 Gualeguaychú

Ferreyra informó sobre el avance en el plan de vacunación contra el COVID-19 en el interior del departamento donde se comenzará con la aplicación de la segunda dosis.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Salud de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, se refirió al proceso de vacunación en la ciudad, diciendo que el 85% de la población objetivo está vacunada y que se han aplicado alrededor de 61 mil vacunas en total, de las cuales 19.300 personas fueron inoculadas con las dos dosis.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, visitó en su despacho de la Casa Rosada al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, con quien analizó los avances de la campaña de vacunación a nivel provincial y nacional.

LRA 8 Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servián” informó, “con gran satisfacción y alegría” que luego de 128 días en la última jornada no se verificaron fallecimientos por COVID-19 en el territorio provincial.

LRA 6 Mendoza

El especialista en Medicina Interna, Coordinador Clínico y de fármaco vigilancia de los estudios de la vacuna de origen vegetal, Diego Wappner, dio detalles de los trabajos que se realizan sobre la vacuna vegetal que se desarrolla y prueba en el país, indicando que la misma es de “origen canadiense, se encuentra en fase 3 y se denomina así porque proviene de una planta. Esta planta se transforma en un biorreactor o mini fábrica donde se produce una proteína y esta proteína es la que inoculamos, generando posteriormente los anticuerpos contra el COVID-19”.

LT 14 Paraná

En los últimos días se reiteraron los focos de incendios en las islas que se avistan desde la capital entrerriana hacia la jurisdicción santafesina. Luego de esto, Entre Ríos y Santa Fe han coordinado acciones para evitar la propagación del fuego.

LRA 6 Mendoza

Diego Montón, de la coordinación nacional del MNCI Somos Tierra, contó que las organizaciones integrantes del llamado “otro campo” lanzarán la regional Mendoza de la flamante Mesa Agroalimentaria Argentina.

Montón explicó que la medida nace “con el foco puesto en la urgencia de dar respuestas a la crisis alimentaria en nuestro país, garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad y a precios justos para quien produce y para quien consume, y con el horizonte de construir un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria. Estas organizaciones se unieron para constituir la mesa del campo que faltaba”.

LRA 6 Mendoza

La organización de Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina, junto al Colectivo de Investigadores en Lenguas y Pueblos Indígenas y los 39 pueblos que se asientan sobre el territorio argentino, impulsan dicha campaña.

LRA 22 Jujuy

Claudia Pérez, integrante de la Comunidad de Mudana y Cimarrones, hizo público el malestar de seis comunidades aborigenes de la zona de Huacalera, en el Dpto. Tilcara, al tomar conocimiento que una inmobiliaria extranjera habría puesto a la venta 18.500 hectareas de tierras donde ellos viven desde tiempos remotos, y adonde se localizan aguadas, lugares de pastoreo, zonas de siembra y sitios sagrados ancestrales; de los cuales temen ser desalojados de un momento a otro por quienes adquieran dichas propiedades. Razón por la cual decidieron protestar en la ruta, para visibilizar el problema, con la esperanza de que alguna autoridad tome cartas en el asunto.

LRA 7 Córdoba

La toma del poder de Afganistán por parte de los talibanes abre un sinfín de preguntas, entre ellas el destino de las mujeres en ese país. Según Karen Marón, periodista argentina y corresponsal de guerra con vasta experiencia en el mundo árabe, en Afganistán habrá segregación extrema con las mujeres confinadas, esclavizadas y asesinadas. “La del talibán es una creencia que habla con absoluto desprecio hacia las mujeres. Durante la ocupación de los Estados Unidos aproximadamente un 10% de las mujeres pudieron acceder a la educación y puestos de trabajo, lo que el poder talibán prohíbe”, informó Marón.

LRA 1 Buenos Aires

Toni Hervida periodista, camarógrafo e investigador argentino radicado en Berlín desde hace 37 años, describió el estado de la situación sanitaria debido al aumento de contagios de coronavirus que se registra en Alemania.

Señaló que, si bien los casos predominantes responden a la variante Delta, la combinación de vacunas de Astrazeneca y Moderna, que son las aplicadas en ese país, “generan protección” contra ella.

Precisó que “casi 50 millones de personas se encuentran vacunadas” en Alemania, que tuvo más de 90 mil muertos en el marco de la pandemia.

LRA 27 Catamarca

La Municipalidad de la Capital, mediante el área de Protección Ciudadana, decidió habilitar el ingreso a locales bailables en formato de bares para aquellas personas que se hayan inoculado con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Para eso deberán mostrar su carné de vacunación, el cual podrá ser digital.

Tras esto, la Subsecretaria de Salud de la Capital, Fernanda Lagoria, dijo que “a través de una resolución de Protección Ciudadana, el área encargada de la inspección, anticipamos las medidas preventivas y las experiencias que el mundo estaba adquiriendo y decidimos que para concurrir a espacios donde haya espectáculos masivos o haya aglomeración de gente, una de las medidas será el ingreso a los locales bailables reconvertidos en bares con el carné de vacunación”.

LRA 9 Esquel

Verónica Jaramillo, responsable del Plan Detectar, detalló la continuidad de la atención y los hisopados en el Centro de Atención Primaria de Salud del Barrio Sargento Cabral, diciendo que “en cuanto al porcentaje de positividad, mantenemos todavía una alta tasa de transmisión del virus”.

LRA 7 Córdoba

Este martes se confirmó un nuevo caso de la variante Delta en Córdoba, correspondiente a una persona que regresó de los Estados Unidos. En total suman 61 los casos registrados hasta el momento. En tanto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó un primer caso de contagio por transmisión comunitaria de esta variante. “Por el momento, se trata de un caso aislado. Es una detección esporádica y es ese primer momento antes de lo que podría ser realmente una transmisión comunitaria”, señaló Carolina Torres, viróloga integrante de Proyecto PAÍS.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció la firma de un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer para la adquisición de 20 millones de vacunas contra el coronavirus, que serán entregadas entre septiembre y diciembre próximos. La ministra dijo que el cronograma de entregas comenzará el 6 de septiembre próximo, y que durante ese mes se completará un total de 580 mil dosis, mientras que en octubre, noviembre y diciembre se continuará con envíos semanales hasta completar las 20 millones de dosis.

LRA 6 Mendoza

En su reporte diario sobre la situación sanitaria de Mendoza, el periodista Sebastián Abella informó que la mujer que presenta COVID-19 bajo la variante Delta pertenece a una familia nuclear donde tres de los cuatro integrantes ya estaban vacunados, dos de ellos con la primera dosis de Sputnik V, entre ellos la paciente, y otro miembro con el esquema completo de AstraZeneca Óxford.

LRA 1 Buenos Aires

“Estamos muy contentos, pero al mismo tiempo estamos preocupados. Hicimos un trabajo puerta a puerta para convencer a todos los vecinos para que se anoten para vacunarse y hemos convencido a muchos, pero hay mucha gente que no quieren”, aseguró Julio Cesar Marini, intendente de la localidad bonaerense.

“Una gran cantidad de vecinos y vecinas se han cuidado, los casos lo demuestran, pero hay sector que están muy en contra de las medidas de prevención”, expresó y agregó, “hay gente que no ha entendido que lo que te saca de la pandemia son las vacunas y los cuidados. Los ciudadanos de 18 años en adelante se han vacunado muchísimos. Acá somos aproximadamente 21.500 habitantes y unos 13.000 ya recibieron la primera dosis y 7.400 la segunda”.

LRA 52 Chos Malal

La secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) brindó detalles del estado de las escuelas de la zona de Minas. En la localidad de Las ovejas hay seis instituciones que no pueden retornar a la presencialidad por problemas edilicios. “Hay grandes inconvenientes y muchos reclamos la zona”, aseveró Arévalo.

LRA 53 San Martín de los Andes

La trabajadora de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) afirmó que varias escuelas de Neuquén no están en condiciones de volver a la presencialidad completa. “El gobierno de la provincia tiene que garantizar el buen estado de las escuelas”, señaló Granda.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre las PASO y las especulaciones que se hicieron por el cambio de fechas por la pandemia. “Muchos dijeron que las querían suspender pero nada de eso ocurrió. La gran aspiración de la oposición es que la mayoría llegue al cuarto oscuro indignado y furioso”.

Nacional Folklórica

La precandidata por el Nuevo Mas por la Provincia de Buenos Aires, dio su punto de vista sobre el escenario económico del país y mencionó las problemáticas que le preocupan resolver en el conurbano bonaerense, entre ellas, la precarización laboral como el caso de los trabajadores de reparto por aplicaciones.

En diálogo con Luis Bremer, remarcó la discusión del salario como eje principal de su espacio político, donde piden alcanzar un salario mínimo de $100.000 y mayores retenciones al agro. Respecto de su candidatura, remarcó la necesidad de instalar un debate y agenda por izquierda para dar respuesta a la oposición.

“Hay un sector vinculado a la derecha recalcitrante, negacionista de la dictadura y del cambio climático, misógina, que intenta instalar una agenda con un clima político de recorte de derechos, agitando reformas laborales, defendiendo el libre mercado a ultranza y defendiendo la desigualdad con un programa económico que, para aplicarlo en Argentina se necesitaría una dictadura militar”.

LT 12 Paso de los Libres

Figueredo se refirió al trabajo que realizan junto a la fórmula que lleva como candidato a gobernador a Fabián Ríos, acompañado por el senador provincial Martín Barrionuevo como viceintendente, para las elecciones gubernamentales del próximo 29 de agosto en Corrientes.

LRA 17 Zapala

El diputado Coggiola habló sobre cinco proyectos vinculados con la emergencia hídrica declarada por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y por la provincia de Neuquén. “Debe abordarse desde distintas aristas, hay que invertir en el sistema de riego de Neuquén y Río Negro”, señaló Coggiola.

LRA 57 El Bolsón

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) presentó una declaración donde denuncian que el gobierno Chubut tiene intenciones de lucrar con la problemática del agua. “Detrás de la declaración de emergencia hídrica se oculta un financiamiento específico”, señaló Vallejos.

LRA 26 Resistencia

“Se elegirá gobernador, vicegobernador, 57 intendentes, 15 diputados y 5 senadores provinciales. Las dos fuerzas principales son la oficialista ´Encuentro por Corrientes´ y la opositora ´Corrientes de todos´, lideradas por el gobernador Gustavo Valdés, quien busca su reelección, y por Fabián Ríos, respectivamente”, detalló Ricardo Marturet, periodista de LT 12 Radio Nacional de Paso de Los Libres, Corrientes.

LRA 9 Esquel

El docente Maximiliano Masquijo, pre candidato a Senador por el Frente de Izquierda del Movimiento Socialista de los Trabajadores, expresó que “hay un retroceso enorme en las condiciones de vida por la crisis económica, agudizado por la pandemia”.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente de Itá Ibaté, Walter Almirón, se refirió a la presentación del Programa ´Argentina Hace´ para la realización de distintos trabajos en la localidad con mano de obra local y destacó la reapertura del turismo, que es muy importante para la gente que vive directamente del mismo y genera más del 80 % del movimiento económico de la localidad.

Luego, Almirón se manifestó sobre el fallo del Tribunal de Cuentas, el cual observó que la deuda que quedó del gobierno anterior es de 25 millones de pesos, cifra que el municipio le debe a la provincia por falta de rendición de la gestión pasado. Este hecho impacta directamente sobre el presupuesto anual casi en un 40%.

LRA 1 Buenos Aires

Las ventas en los supermercados crecieron durante junio 1% en relación a igual mes de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, las ventas de junio, medidas a precios constantes, aumentaron 1,3% en relación a las de mayo pasado.

Algo similar ocurrió en los grandes autoservicios mayoristas, donde las ventas crecieron 9,4% en julio pasado respecto a igual mes del 20920, y 3% frente a mayo.