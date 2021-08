Censo 2022 se realizará el miércoles 18 de mayo

El director del instituto nacional de estadísticas y censos INDEC, Marco Lavagna en el NORTE GRANDE comentó que el INDEC se prepara para un censo postergado en el 2020 producto de la pandemia, el mismo se realizará a principios del año próximo. Por primera vez se hará un auto completamiento del CENSO, donde podrán ingresar a la página del INDEC registrase y completar los datos de la vivienda de manera on line y cuando llegue el censista lo único que tendrán que otorgarle es un código que lo genera la página de manera inmediata.

“El auto completamiento inicia el 16 de marzo, con la posibilidad de completar el formulario hasta el 18 de mayo, fecha en el que concurrirá el censista casa por casa, las personas que completaron el censo solo tendrán que darle al censista el código otorgado por el INDEC” puntualizó.

“Para esta tarea serán capacitadas más de 600 mil personas, esta capacitación a los censistas se realizará de manera virtual, siendo una logística muy compleja brindando distintas herramientas para que la sociedad sea participe del censo con honorarios”

DESCARGAR

La importancia de un CENSO es que posibilita el acceso de la información sobre el crecimiento de la población y así tomar decisiones de política públicas, además sirve para el sector privado para la instalación de futuras empresas. Los censos permiten saber la realidad del país, en distintos aspectos ya que brinda información que a posterior impacta en la vida cotidiana.

Lavagna recordó el último censo de hace más de 10 años, donde muchas personas lo asocian con la fecha de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. “En un momento no se sabía si el censo continuaba o no, fue un operativo que trajo complejidades en la parte operativa los censos dan continuidad a la historia para seguir como sociedad para dar respuestas a la misma” cerró.