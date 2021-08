“Es necesario, unidad y valentía para alcanzar la ansiada independencia”

Chavarría, dio unas palabras alusivas en el acto aniversario por el 209° aniversario del éxodo jujeño, que se llevó a cabo en la plaza Centenario. El funcionario público expresó sobre aquel suceso: “ese histórico desplazamiento cívico-militar conocido como el éxodo jujeño que lo dirigió el general Belgrano, quien desoyó las órdenes del Triunvirato que era replegarse hasta Córdoba.

DESCARGAR

Nuestro héroe fue conocedor de las traiciones de terratenientes y comerciantes ricos, describe el famoso bando refiriéndose a estos como los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volvieras a la esclavitud; donde varios se quedaron y formaron un cabildo realista, como Martín Otero, Miguel de la Bárcena, entre otros vecinos adinerados.”

Chavarría además mencionó que en una carta de Belgrano “a su compañero, el valeroso Martín Miguel de Güemes, le decía: ‘Hace usted muy bien en reírse de los doctores, sus vocilerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general y en esta inteligencia no hago caso a esos malvados que tratan de dividirnos, porque qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos de modo que conforme al interés público. Así pues, trabajemos con empeño y tesón que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras veneraran nuestra memoria que es la recompensa que deben esperar los patriotas.”

Para cerrar, el secretario de Gobierno manifestó que “a 209 años venimos a rendir homenaje a nuestro glorioso pueblo jujeño que protagonizó una de las gestas más importantes en la lucha por la independencia, y desde nuestro gobierno municipal reafirmamos los valores y principios que forjaron la heroica hazaña cívico-militar señalando que es necesaria la unidad y actuar con valentía para que nuestro país alcance la ansiada independencia económica y política de todas las potencias extranjeras, así como también la justicia social que nos permita vivir una vida digna, libre y soberana. Jallalla, pueblo jujeño!”