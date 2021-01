Diario de Radio Nacional 25/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Apoyo de Alemania a la negociación con el FMI

Buenos Aires – Cambio climático ALBERTO FERNANDEZ: “Lo sufren los sectores vulnerables”

Paraná – NICOLAS TROTTA: “Apuntamos a una presencialidad cuidada en las escuelas”

Buenos Aires – SANTIAGO FRASCHINA: “El valor del FGS es tener más recursos”

Buenos Aires – HORACIO ROVELLI: “Argentina está cumpliendo con el FMI”

Mendoza – Autoconvocados créditos UVA: Piden extensión del congelamiento de cuotas

Buenos Aires – PEDRO PERETTI: La mesa del maíz “va en contra de los intereses del país”

Buenos Aires – Después de más de cinco años: Vuelve a funcionar el tren entre CABA y Pinamar

Bariloche – FERNANDO RISSO: Sociedad Argentina de Pediatría apoya el inicio de clases

Resistencia – DANIELA CAMPODONICO: “La recomendación de no vacunarse es criminal”

Concepción del Uruguay – CARINA REH: “Interpretar esto como segunda ola, es apresurado”

Concepción del Uruguay – CARINA REH: “Vacunamos a mayores de 60 del personal de Salud”

Santa Rosa – NESTOR LASTIRI: “Es otra más de las medidas inconsultas de Mendoza”

Buenos Aires – Verano seguro: Prefectura desbarató una fiesta clandestina en Rosario

Buenos Aires – LUIS CAMERA: Ante las altas temperaturas, “hidratación abundante”

San Juan – GERMAN POBLETE: Ola de calor en San Juan

Buenos Aires – El testimonio de su madre: Mataron a un preso en Corrientes.

Córdoba – GABRIEL MICHI: “El asesinato de Cabezas, fue resultado de la impunidad”

Esquel – A 24 años de su asesinato: Recordaron a Cabezas en Esquel

Buenos Aires – Espacio para la Memoria: Cabezas, el hombre que fotografió al poder

Mendoza – JORGE Coco YAÑEZ: “Fuimos considerados subcategoría del periodismo”

Buenos Aires – OSCAR HUMACATA: Radio Nacional creó el área de Pueblos Originarios

Santa Rosa – Lanzamiento de Radio Nacional: Creación del Area de Pueblos Indígenas

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández agradeció a la canciller alemana Angela Merkel el apoyo que el país europeo viene brindando a la negociación que lleva adelante Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le pidió que sigan acompañando “en el acuerdo que eventualmente” se alcance entre las partes.

“Necesitamos que nos sigan acompañando en el acuerdo que eventualmente logremos”, le transmitió Fernández a Merkel durante una videoconferencia que se desarrolló esta tarde por espacio de 40 minutos.

El diálogo sirvió para repasar las negociaciones que lleva adelante Argentina con el FMI y también las que deberá establecerse con el Club de París para “reestructurar de manera sostenible la deuda” externa.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que las consecuencias del cambio climático “las sufren los sectores más vulnerables”, al tiempo que pidió “mayor compromiso de países desarrollados en la provisión de recursos técnicos y financieros para ampliar los esfuerzos” en la lucha contra esa amenaza medioambiental, al intervenir en una cumbre mundial sobre esa temática.

“El cambio climático afecta a todos, pero sus peores consecuencias las sufren los sectores más vulnerables”, sostuvo el mandatario al participar junto a otros líderes mundiales, ongs, y organismos internacionales de la Cumbre de Adaptación Climática (CAS) 2021, que se realiza en forma virtual debido al contexto de pandemia por coronavirus.

Agregó que “es necesario mayor compromiso de países desarrollados en la provisión de recursos técnicos y financieros para ampliar los esfuerzos” y, con esa idea, llamó a actuar con “solidaridad”.

Fernández dejó clara la posición de Argentina respecto a que la política climática es “prioridad”, aun en tiempos de pandemia.

LT 14 Paraná

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, expresó que buscarán que las escuelas de todo el país estén abiertas, con lo que definió como una “presencialidad cuidada”.

“La idea es que se mejoren las condiciones edilicias, que haya más ventilación en los edificios escolares y también que se amplíe la vacunación de los docentes. En la medida en que podamos vacunar a los docentes y a las personas de riesgo que viven con los alumnos, vamos a empezar con una presencialidad el 1° de marzo”, indicó Trotta.

LRA 1 Buenos Aires

Fraschina recalcó la importancia de “valorizar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya que a partir de ese dinero se pueden tener más recursos para la generación de políticas públicas con el objetivo de “mejorar el bienestar de la población”. En cuanto a su funcionamiento, aseguró que depende del tipo de inversión que se realice y el funcionamiento económico general.

Tras el relanzamiento de los créditos para los jubilados, aseguró que “es una tasa real negativa, es decir que es más baja que la inflación”. Por otra parte, se refirió a la gestión de Mauricio Macri: “La cambiaron la lógica, decidieron bajar la jubilación real que cayó un 19%, y después los endeudaron”.

LRA 1 Buenos Aires

Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reprogramación de los vencimientos por 44.000 millones de dólares que la Argentina adeuda al organismo, es sin duda uno de los principales desafíos financieros del Poder Ejecutivo en este año para ayudar a la estabilización y recuperación de la economía. El economista y docente de la UBA Horacio Rovelli analizó en el Servicio Informativo la actual situación del país y explicó qué es lo que se propone el Gobierno nacional. En ese marco, remarcó que “Argentina está cumpliendo con el FMI porque le está pagando los intereses”.

LRA 6 Mendoza

Este 31 de enero termina el plazo de congelamiento para los créditos UVA promovidos desde la gestión macrista.

Diego Nievas, de autoconvocados por los UVA en Mendoza, dio detalles sobre la situación que atraviesan, diciendo que “en 2016, el Estado creó e impulsó este sistema sobre la premisa de que la inflación se iba a controlar. En 2018 llegamos a un 50% de inflación, por lo tanto el Estado es responsable y debe dar respuestas en forma independiente al gobierno de turno”.

LRA 1 Buenos Aires

Como cada lunes, Peretti analizó la actualidad del sector y acusó a la Mesa del Maíz de tener “como objetivo confundir a la opinión pública para que todo siga como está”. En Radio país, señaló que pretenden convencer que “este negocio no necesita ninguna regulación” y manifestó que lo que plantean “va en contra de la mayoría los intereses populares del país”.

El jueves pasado, funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo se reunieron con la Mesa del Maíz. Allí se habló de herramientas de financiamiento para el mercado interno.

LRA 26 Resistencia

El secretario Gremial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, informo sobe la visita al Chaco del ministro de Economía, Martín Guzmán, diciendo que “tuvimos una reunión muy positiva, porque todos los sectores pudieron plantearle la situación económica de la provincia y de la región. Nosotros le solicitamos la extensión de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), pero no tuvimos una buena respuesta y luego nos informó que si se continuará aplicando el Programa de Recuperación Productiva (REPRO)”.

LT 14 Paraná

“Muchas escuelas ya entregaron a las familias los listados de los útiles escolares que los alumnos necesitarán para el presente año lectivo. Los productos tienen un aumento general de entre un 20 % y un 35 %”, señaló Yanina Ortiz, titular de una librería de Paraná.

“De momento hay muchas consultas, pero menos ventas respecto a lo que ocurría en años anteriores”, explicó finalmente la comerciante.

LRA 1 Buenos Aires

Trenes Argentinos reanuda el servicio que une diariamente la estación Plaza Constitución con la de Divisadero, en la localidad balnearia de Pinamar, restaurando así un ramal que había dejado de ser utilizado hace más de cinco años.

Para llegar a Pinamar habrá que abordar el tren que parte todos los días desde Constitución a las 6.22 hasta la estación de General Guido, donde se debe hacer trasbordo a la formación que lleva a Pinamar y que partirá a las 10.20, retornando desde Divisadero a las 13.05, con una parada intermedia en General Madariaga a las 12.10 en sentido a la Costa Atlántica y a las 13.40 en sentido contrario.

La formación cuenta con 170 asientos disponibles y los pasajes, para lo que resta de enero, ya se pueden adquirir en la página www.argentina.gob.ar/trenes, con un 10% de descuento, o en las boleterías y tienen un costo de 570 pesos para el tramo completo Plaza Constitución-Divisadero de Pinamar. En el transcurso de esta semana estarán a la venta los tickets para febrero.

LRA 3 Santa Rosa

García, histórico referente piquense del tren de pasajeros, se refirió a la incorporación de La Pampa en el Plan Federal de Ferrocarriles.

Luego de varias reuniones en Buenos Aires, el funcionario aseguró que “hay compromisos con autoridades nacionales para que se concrete la vuelta del tren”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Reh se refirió a la situación sanitaria actual, diciendo que “estas semanas hemos tenido números muy altos”, y luego agregó que “la ocupación promedio de camas de cuidados intensivos es del 65 % a nivel provincial, número que asciende en las ciudades más complicadas, entre ellas Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú”.

En referencia a la situación sanitaria de Concepción del Uruguay, la funcionaria expresó que “hay un ligero amesetamiento, y esto ha permitido que la ciudad vaya cerrando el brote”.

LRA 30 Bariloche

La institución presentó un documento en el que se muestra a favor el inicio de clases presenciales por el fuerte “impacto en los chicos a nivel emocional, con sensaciones de tristeza, angustia y miedo”. “La opinión en general es el resguardo del derecho del niño a la educación, que implica no solo la educación curricular, sino también todo lo que es emocional y social”, advirtió Risso.

LRA 26 Resistencia

Campodónico habló sobre las gestiones que realizan en la provincia, manifestando que “en todos estos días efectuamos una extensa recorrida por el interior provincial y asistimos a los Centros de Jubilados, con el objetivo principal de intensificar nuestra campaña de toma de conciencia referida a la vacunación contra el coronavirus, pero también para complementar con aspectos operativos de cada uno de ellos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Reh también expresó que “se viene trabajando bien y hemos tenido una muy buena adherencia la vacunación, a pesar de toda la campaña que existió para que la gente y el personal no se vacune”, y además sostuvo que la vacuna le permitió al personal de Salud trabajar más relajado y tranquilo.

LRA 3 Santa Rosa

NESTOR LASTIRI sobre la Laguna del Atuel

“Es otra más de las medidas inconsultas de Mendoza”

Luego de que Mendoza le diera el manejo de la Laguna del Atuel a una empresa privada, el Ejecutivo pampeano informó que irá a la Corte Suprema de Justicia y exigirá que la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) se oponga al manejo arbitrario de la provincia cuyana.

El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, dijo que “no sorprende esta actitud de Mendoza”.

LRA 1 Buenos Aires

Una fiesta clandestina con 48 jóvenes a bordo de un yate fue desbaratada el pasado sábado en el río Paraná, a la altura de Rosario. En total 16 personas fueron detenidas fueron demoradas acusadas de violar las normativas sanitarias a raíz de la pandemia de coronavirus. En Verano 2021, el periodista de Radio Nacional Rosario Diego Frisco se refirió a las fiestas clandestinas y a los controles que se realizan para prevenir este tipo de eventos.

LRA 1 Buenos Aires

Durante estos días se espera que las máximas superen los 35°C y como consecuencia, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para evitar los problemas que se pueden generar a raíz de las altas temperaturas. El médico clínico Luis Cámera, ex jefe de Gerontología del Hospital Italiano, aseguró que para no sufrir los golpes de calor se debe tener una “hidratación abundante” de agua y sugirió no tomar alcohol.

“Es una sensación desagradable con dolor de cabeza y náuseas, con los adultos mayores puede ocurrir confusión”, destacó el especialista en Radio País. En ese marco, aconsejó a los familiares que llamen recurrentemente para pedir ayuda ante cualquier síntoma que llame la atención.

LRA 23 San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional estima una máxima de 40º C con probabilidad de tormentas para la provincia de San Juan. De acuerdo a lo que anticipó el climatólogo local, doctor Germán Poblete, a mediado de esta semana ingresaría un aire fresco del sur trayendo el alivio para los sanjuaninos y las sanjuaninas.

LRA 1 Buenos Aires

Héctor Ezequiel García tenía 20 años y pasó los últimos 15 meses detenido. Le adjudicaron un delito que no había cometido y a pocos días de salir, lo golpearon en el penal y murió en el Hospital Escuela de Corrientes. Laura Silvero, su mamá, explicó en Verano 2021 que pasó.

“El Servicio Penitenciario local mató a mi hijo sin causa, iba a recuperar su libertad y lo molieron a golpes. No entiendo el ensañamiento que tuvieron con él”, contó y agregó: “Le puse un resguardo físico para que otros presos no lo agredan y al final lo hicieron los guardias”.

Silvero contó que Ezequiel festejó el Día de la Primavera a un boliche de dicha provincia. Cuando salió, se encontró con un conocido que se ofreció llevarlo en moto. “Tienen un accidente, pierde el conocimiento y se despierta en un hospital y al pasar el tiempo se entera que el vehículo era robado, ahí queda detenido”, detalló la madre y recalcó que el joven “no sabía nada” sobre el delito.

LRA 12 Santo Tomé

Jonathan Herrera, el joven oriundo de Alvear que se encontraba internado en grave estado en el Hospital Escuela, falleció y su familia denunció que fue a causa de los golpes que habría recibido por parte de la policía local.

El abogado de la familia de Herrera, Sergio Olivetti, sostuvo que “comenzamos a hacer presentaciones para saber qué pasó en ese lapso desde las 3.30 horas, que se lo revisa a Jonathan por lo que hay un certificado médico en el que dice que hay lesiones leves, y su posterior entrada al hospital, en la que se certifican que hay lesiones graves” expresó el profesional.

LT 12 Paso de los Libres

El periodista de la localidad de Alvear, Juan Gómez, informó sobre las marchas por pedido de justicia y el esclarecimiento de lo sucedido con Jonathan Herrera, informando que la familia denunció en la justicia que el joven recibió golpes y maltratos por parte de la policía.

LRA 7 Córdoba

Se cumplen 24 años del asesinato de José Luis Cabezas, hecho sucedido en la madrugada del 25 de enero de 1997 cuando el reportero gráfico fue asesinado con dos balazos en la nuca y su auto fue incendiado en una cava ubicada cerca de Pinamar.

“Cuando uno proyecta todo lo que pasó desde el crimen de José Luis, uno entiende que hubo un montón de factores que hicieron que algo de justicia haya habido. El problema es que hoy por hoy, por esos vericuetos legales que existen, todos sus asesinos están libres y por eso sus amigos y familia estamos pidiendo que quienes fueron los responsables de ese crimen vuelvan a la prisión”, afirmó el periodista Gabriel Michi, quien acompañó en la cobertura de la temporada de 1997 al reportero gráfico asesinado.

LRA 9 Esquel

A 24 años del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas en Pinamar, se realizó en Esquel un acto en su memoria.

Con la presencia de periodistas locales, Carla Gaudensi, secretaria General de la Federación Argentina de los Trabajadores de Prensa (FATPREN), expresó que “para que se garantice el derecho a la comunicación de toda la ciudadanía tiene que haber condiciones de trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras de Prensa. Lo que pasó con José Luis fue un golpe y una razón más para luchar por esas condiciones como nosotros las concebimos”.

LRA 1 Buenos Aires

El reportero gráfico de la revista Noticias fue asesinado hace 24 años, en el partido bonaerense de General Madariaga, mientras realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.

El homicidio ocurrió la madrugada del 25 de enero de 1997, luego de que José Luis trabajara con su cámara en una fiesta realizada en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar.

El cuerpo de Cabezas apareció calcinado en su propio auto, tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 en su cavidad craneana.

Fue hallado en una cava a la altura del kilómetro 385 de la ruta 11.

En marzo de 1996, la revista de la Editorial Perfil había publicado en su tapa una fotografía lograda por Cabezas que sacó del anonimato al empresario Alfredo Yabrán, autor intelectual del crimen.

Ese hecho, según determinó una posterior investigación judicial, constituyó una afrenta que el entonces propietario de la firma OCA no estaba dispuesto a perdonar.

Recordamos esta fecha a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 6 Mendoza

Al cumplirse 25 años del asesinato político del fotoperiodista José Luis Cabezas, el exponente de los fotoreporteros en Mendoza Jorge ´Coco´ Yañez, dijo que “quisiéramos que nuestro día fuera de otra manera, pero seguimos recordando a José Luis muy bien y tratando de no olvidar, tal como es la consigna de ARGRA desde hace 24 años”.

“Somos periodistas que usamos medios visuales como forma de ejercer el periodismo al mismo nivel que la escritura”, explicó Yañez, y agregó que “fuimos considerados como subcategoría del periodismo durante mucho tiempo, algo que logramos revertir”.

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional inauguró las actividades del Área de Pueblos Originarios. “Es muy importante que Radio Nacional tenga un área de Pueblos Originarios. Salta tiene cerca de 30 comunidades aborígenes, es el lugar con mayor cantidad de pueblos originarios”, destacó Oscar Humacata, periodista de Radio Nacional Salta.

“Es una muy buena posibilidad que la comunidad indígena tenga una comunicación nacional. Vivimos en un país diverso y la comunicación es fundamental y también la visibilidad para mejorar los derechos”, destacó Humacata.

LRA 3 Santa Rosa

Sandra Ceballos, trabajadora de LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, abogada y coordinadora del área, explicó que el espacio integrado por una docena de trabajadores de la Radio Pública en todo el país se ocupará de la difusión de la temática, buscando visibilizar y poner en la agenda informativa lo que sucede con los pueblos indígenas.

LRA 1 Buenos Aires

Vizzotti indicó que en las últimas semanas el crecimiento de los nuevos casos reportados de coronavirus se ha “desacelerado”, pero advirtió que “estamos en una meseta alta y la necesitamos bajar y para eso son las medidas de cuidado”.

“Tenemos un aumento de casos desde diciembre del año pasado”, señaló Vizzotti en el reporte de la mañana y añadió que “si se realiza un desagregado por región el mayor incremento se dio en la zona de AMBA”, seguida del NEA donde hubo “un poco de aumento” mientras que el NOA y el centro están estabilizadas.

LRA 4 Salta

Hoy arrancaron las clases presenciales para los y las estudiantes de la puna salteña, que tienen un régimen especial por las bajas temperaturas que se registran en el invierno. Concurren en grupos de hasta 15 y deberán combinar con actividades desde el hogar en caso de superar la cantidad permitida.

LRA 53 San Martín de Los Andes

La municipalidad de San Martín de Los Andes informó que se sumará personal de Seguridad Vial de la provincia de Neuquén para colaborar en los controles de consumo de alcohol y en el cumplimiento de protocolos contra el coronavirus. Inspectores del área de Bromatología clausuraron un local comercial por haber tenido público en su interior más allá del horario límite de la hora una.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El Centro Sanitario de San Martín de los Andes y la finalización del nuevo Hospital Ramón Carrillo son parte de las obras públicas que la Nación construye en conjunto con la provincia de Neuquén. También incluye la construcción del puente de La Rinconada, las obras de Circunvalación de Villa La Angostura y la pavimentación de más de 50 cuadras con cordón cuneta en Junín de los Andes.

LRA 30 Bariloche

El ex intendente de Bariloche y actual presidente del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS), Javier Giménez, fue denunciado por “por negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas previsto en el artículo 265 del Código Penal”. Es por la toma de un crédito por dos millones quinientos mil pesos realizado el 26 de noviembre de 2015, cuyo contrato firmó días antes de dejar el cargo.

LRA 14 Santa Fe

El Concejo Municipal de San Genaro no pudo elegir a las autoridades para el actual período legislativo. El bloque oficialista no acompañó el pedido de que concejales del Partido Justicialista presida el organismo.

LRA 12 Santo Tomé

En el marco de la recorrida federal que está realizando el ministro de Educación, Nicolás Trotta, tuvo lugar un encuentro con dirigentes del PJ de Corrientes, en la cual estuvo presente el intendente de Santo Tomé, Mariano Garay.

En dicha reunión se planteó la posibilidad de que todos los municipios justicialistas vayan a una reelección, por lo cual Garay sostuvo que se siente apoyado para confirmar su futuro político.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno anuncia un acuerdo de precios alcanzado con frigoríficos exportadores que consiste en una canasta de cortes de carne que llegarán a los consumidores con precios más bajos.

La semana pasada se cerró el acuerdo en reuniones de las que participaron los ministerios de Desarrollo Productivo, Agricultura y Economía junto a representantes de frigoríficos exportadores.

El acuerdo apunta a llevar una decena de cortes de parrilla y de olla a precios accesibles, que estarán disponibles en unas 1.600 bocas de expendio, como el que se realizó para las Fiestas de Fin de Año.

LRA 42 Gualeguaychú

El ministro provincial de Producción y Turismo de Entre Ríos, Juan José Bahillo, anticipó que el gobernador Bordet firmará esta semana el decreto para extender los beneficios para el sector, ampliando las medidas hasta el próximo 31 de marzo.

Por otra parte, el funcionario provincial sostuvo que la Cámara Entrerriana de Turismo tiene una postura “abiertamente opositora y confrontativa con la provincia desde hace mucho tiempo”, al responder a las críticas de esa entidad relacionadas a que el sector público no se ocupó del turismo durante la Pandemia.

LRA 15 Tucumán

Ante el aumento de la tarifa de la energía eléctrica, la Defensoría del Pueblo de Tucumán propuso el regreso de la tarifa social, que quedó sin efecto durante el Gobierno de Mauricio Macri. “Estamos siguiendo de cerca el caso y revisamos todas las denuncias que recibimos en la Defensoría”, indicaron.

LT 14 Paraná

Gracias a un acuerdo entre el gobierno nacional y el provincial se financiará por más de 240 millones de pesos al sector foresto-industrial de Entre Ríos, en el marco de un crédito del BID.

“Es un convenio direccionado a la foresto-industria, que es una cadena de valor que genera mano de obra intensiva en nuestra provincia. En este caso, el acuerdo permite trabajar desde laboratorios hasta un secadero en la ciudad de Federación, trabajar con viveros y genética en Villa Paranacito y esto nos da mucha competitividad para el sector”, expresó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, al destacar la importancia del convenio.

LRA 6 Mendoza

El ingeniero agrónomo Guillermo Azin explicó los avances del Programa de control de polilla de la vid, informando que llegarán recursos de la Nación para tratar esta problemática que afecta a los agricultores de Mendoza en épocas vendimiales.

LRA 1 Buenos Aires

“El vino se estaba llevando a un mundo muy complejo”, analizó Francisco Rodríguez, uno de los responsables de Corbeau Wines, una bodega de Mendoza que tiene como misión acercar a las nuevas generaciones la bebida nacional. Una de las particularidades de la pyme es que algunas de sus opciones tienen una variedad poco conocida que se llama Ancellotta, de origen italiano.“Para ese entonces, 2007 o 2008, había sólo 20 hectáreas en Argentina de esta cepa; nos enamorados del potencial que tenía con el Malbec”, declaró el especialista y contó que no fue fácil trabajar con este diferencial, aunque ahora “creció mucho”.

“La idea nuestra siempre fue invitar a los consumidores millennials y hasta centennials a este mundo y simplificarles la decisión”, dijo Rodríguez.

LT 14 Paraná

La primera reunión paritaria estatal dará inicio mañana a las 10 horas, a la cual fueron convocados los miembros paritarios de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

En tanto, la paritaria docente está prevista para pasado mañana, miércoles 27 a las 10 horas, y para ese encuentro se notificó a la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER), a la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), a la Unión Docentes Argentino (UDA) y al Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP).

LRA 57 El Bolsón

Desde la CTA provincial rechazaron el aumento de los impuestos aplicado por la administración de la gobernadora Arabela Carrera en la provincia. El secretario general de CTA Río Negro, Jorge Molina, dijo que en la central detectaron aumentos de hasta el 200%.

LV 8 Libertador

Realizaron una protesta en la puerta del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, en tanto Ariel Egdechman, delegado Regional de la Unión del Personal de Seguridad, brindó detalles de la situación salarial que padecen.

LRA 19 Puerto Iguazú

Duarte enumeró las contradicciones que plantea la Ley 27.555 de Teletrabajo. “La reglamentación es poco clara al espíritu de la ley”, señaló Duarte.

LT 14 Paraná

El meteorólogo Lucas Berengua, del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que el centro del país se encuentra en alerta naranja debido a las altas temperaturas que se registran, y llamó a extremar los recaudos antes posibles golpes de calor e insolación.

Luego, Berengua agregó que las precipitaciones y tormentas aisladas llegarían mañana, martes, al centro del país. “Las temperaturas van a seguir siendo elevadas por lo menos 48 horas más”, adelantó el meteorólogo.

LRA 24 Río Grande

Las Bases Antárticas Argentinas continúan en alerta tras el sismo de 7.0 en la escala de Richter del sábado pasado. Además, la Armada envió el submarino ARA Puerto Argentino para dar apoyo en el lugar.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Cayú contó su historia de vida y el re-encuentro con su identidad mapuche. Hizo hincapié en la necesidad de reconectar con la naturaleza y de poder hacer consciente los actos de la cocina.

LRA 18 Río Turbio

Ayer se produjo un incendio en los alrededores del Cerro de la Cruz en 28 de Noviembre luego de que un grupo de personas intentó hacer un asado en una propiedad privada. Actuó el personal de la Unidad 14° de Bomberos y del Consejo Agrario Provincial.

LRA 5 Rosario

La Municipalidad de Rosario puso en marcha hoy la adecuación del sistema de transporte urbano de pasajeros para “sostener en funcionamiento de un servicio esencial que se encuentra en emergencia”.

Las líneas de colectivo se comprometieron a mejorar sus frecuencias y recorridos y otros servicios que se fusionan para lograr una mejor prestación.

LU 4 Patagonia

En las últimas se conoció la voluntad del gobierno chubutense de convocar a una sesión extraordinaria para tratar la zonificación minera, algo que podría concretarse el próximo jueves. Frente a esta posibilidad, los vecinos y vecinas de la Comodoro Rivadavia definieron una serie de actividades en las calles para mantener el reclamo contra la zonificación.

Zulma Usqueda, miembro del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, indicó que “en los próximos días van a estar reunidos los legisladores, y ahí veremos cuáles son los que traicionan a nuestra provincia, porque realmente se trata de la entrega de nuestros territorios y el agua de nuestros hijos a las empresas mineras”.

LRA 9 Esquel

Luego de la Exposición Ovina de la Sociedad Rural de Esquel, que se llevó a cabo durante el último fin de semana, el presidente de la organización local, Leonardo Jones, recordó su discurso, donde se refirió al proyecto de zonificación minera que intenta imponer el gobernador Mariano Arcioni.

“Es un error pensar que la minería pueda ser un motor productivo para la zona, no se puede condicionar el desarrollo de esa manera. El mismo esfuerzo que ponen el Estado nacional y provincial para que se haga la zonificación, debiera ser puesto para generar una visión a largo plazo del sector productivo de toda la zona”, expresó Jones.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 2,4 millones de personas se movilizaron por todo el país durante el cuarto fin de semana del año, entre las cuales dos millones completaron el Certificado Verano y 400.000 son turistas de destinos que no lo solicitan.

Según estadísticas oficiales, destinos bonaerenses como el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Monte Hermoso tuvieron el mayor caudal turístico.

También hubo un intenso movimiento en otras regiones del país como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Carlos Paz, Mina Clavero, Salta, Merlo, San Rafael y Gualeguaychú.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de un extenso período de paralización, las imágenes desoladas de los principales atractivos fueguinos comenzaron a mutar en las últimas jornadas a postales más pobladas y con un incipiente movimiento de visitantes, siempre en el marco de una temporada atípica e influenciada por las restricciones sanitarias. En Radio país, el periodista de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas Charly Ruiz Díaz expresó que en lo que va de enero ya recibieron unos 50 vuelos, lo que le permite a la actividad turística salir de los meses de letargo derivados de la pandemia de coronavirus. En ese marco, resaltó los principales atractivos que ofrece la ciudad del Fin del Mundo.

LRA 4 Salta

El Servicio Penitenciario de Salta ya cuenta con un protocolo para el uso de telefonía celular por parte de los internos, quienes por la pandemia de Covid-19 vieron interrumpido su derecho a la comunicación con familiares. La Asociación de Derecho Penal advirtió de la situación en octubre según lo indicó uno de sus integrantes, el juez Eduardo Barrionuevo.

LU 4 Patagonia

Vidal se refirió al recorrido realizado para relevar las necesidades del interior de Chubut, expresando que “desde el organismo están trabajando fuerte en materia de conectividad, tenemos varios viajes por delante en las próximas semanas, pero hemos avanzado en Carrileufu, Gualjaina y Cushamen donde la situación de conectividad es sumamente compleja”, dijo Vidal, y destacó el trabajo de ARSAT, “porque toda esa zona depende de Conectividad ARSAT”, indicó el funcionario.

LRA 27 Catamarca

Desde ayer, domingo 24 de enero, rige la ley de Interrupción Legal del Embarazo en todo el país. Desde el gobierno nacional recordaron a todos los Centros de Salud y obras sociales que deben incorporar “la cobertura integral y gratuita de esta práctica”.

La presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Catamarca, Ana Barros, se expresó sobre el tema diciendo que “ahora el Estado debe asegurar a cada mujer y en cada servicio de Salud Pública que puedan acceder a este nuevo derecho”.

LU 23 Lago Argentino

En la 12º edición del RAC suena hoy Cristina Paredes, tilcareña e intérprete de folklore.

Recrea estilos populares del norte del país. En su repertorio incluye coplas y tonadas de la Quebrada de Humahuaca y canciones de autores populares argentinos.

Bienvenides a Peroncho Nacional, la noticia, como comedia… ¿jurisprudencial?

El juez Juan Ramos Padilla pidió el juicio político para quienes integran la Corte Suprema y desde la Corte Suprema aceptarían siempre y cuando el juicio se haga en Comodoro Py. O en TN.

“Con Boudou, la Corte está humillando al Pueblo y limitando el estado de derecho”, dijo Juan Ramos Padilla. Desde la Corte habrían respondido que eso es mentira, ya que hay 29 presos políticos más. Que Boudou no se lleve toda la atención!

Hay un debate en torno del rol de la Corte Suprema en el avance del Lawfare en Argentina, un debate que a los jueces nombrados por decreto por Macri les parece un disparate, aunque estarían dispuestos a debatirlo siempre y cuando el debate consista en cajonear la discusión como hicieron con las causas contra Milagro Sala.

“Debemos proteger la democracia”, dijo Ramos Padilla. ¿Democracia? Puesto menor, habrían respondido los Supremos.

“Esta Corte es una vergüenza para la parte sana que hay en el Poder Judicial”, afirmó Ramos Padilla. “La Parte sana que hay en el Poder Judicial” suena a “el que no desafina en La Berisso”, “el que usa barbijo en una fiesta clandestina” y “el millonario de derecha que no heredó una fortuna”.

El senador por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, criticó también a los cortesanos por proteger a los exfuncionarios macristas. Valga la redundancia.

“La Corte, cuando se trata de acciones del macrismo o de acciones que respondan a los intereses corporativos de ellos, los tratan con rapidez. Cuando se trata de alguien cercano al gobierno de Cristina Kirchner no lo trata, lo desprecia, y nos deja la sensación de no investigar a fondo”, aseguró el legislador. La Corte Suprema, por su parte, hace lo mismo que durante los 4 años de macrismo cuando tuvo a su cargo el sistema de escuchas telefónicas: hacer de cuenta que no escucha a Parilli.

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba para Radio Nacional, la Radio Pública.