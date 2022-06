Diario de Radio Nacional 24/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - XIV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DE LOS BRICS: El Presidente ratificó la intención Argentina de ser miembro pleno

LRA 1 Buenos Aires - CLARA VERNET: Contó en la ONU "la historia familiar en las islas"

LRA 1 Buenos Aires - TRAS CASI 50 AÑOS: La Corte Suprema de EE.UU. revocó el derecho constitucional al aborto

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS DEL FRADE: "Es una necesidad recuperar Vicentin, es tiempo de la decisión política"

LRA 53 San Martín de los Andes - GONZALO VERGEZ: Condenan a Monsanto a pagar 25 millones de dólares por uso del glifosato

LRA 27 Catamarca - LUCIA CORPACCI: "A este gobierno le tocó la pandemia y un conflicto en el mundo"

LRA 9 Esquel - RUBEN FEIJO: "Manuel Belgrano fue el primer economista argentino"

LT 14 Paraná - Sin discriminación política: Cresto destacó las más de 200 obras hídricas y viales en Entre Ríos

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MODARELLI: "Desde hace 15 años no se resuelven los problemas estructurales"

LT 11 Concepción del Uruguay - Desde las 13:30 horas: Mañana se festejan 239 años de la fundación de la ciudad

LRA 42 Gualeguaychú - Delta entrerriano: Se concretó la campaña fluvial socio sanitaria 2022

LRA 13 Bahía Blanca - JUAN PEYROU: Para que los jóvenes se acerquen a la ciencia

LRA 1 Buenos Aires - Intento de violación: Otra mujer acusó a Sebastián Villa

LRA 17 Zapala - SOLEDAD MARTINEZ: Presentó propuestas vinculadas a la cultura, seguridad y deporte

LRA 43 Neuquén - SERGIO FERNANDEZ NOVOA: Reclaman al gobernador explicaciones sobre la Carrera Sanitaria

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO SALOME: Los concesionarios de autos piden equilibrar la relación con los fabricantes

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández expresó, al participar en forma virtual de la XIV Cumbre de Jefes de Estado de los Brics, la aspiración de la Argentina de ser "miembros plenos" del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

“Somos proveedores seguros y responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada”, dijo el mandatario nacional y completó: “También sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes".

A su vez, Fernández sostuvo que "ni el trigo ni los alimentos pueden convertirse en un arma de guerra" y sostuvo que "la paz es urgente porque es urgente hacer un mundo más igualitario".

"Quiero alzar mi voz para que el mundo entero entienda que, aunque la guerra se libre en Europa, sus consecuencias trágicas repercuten en América Latina y el Caribe, en África y en todo el hemisferio sur. Somos la periferia que padece", destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Clara Vernet fue una de las argentinas peticionarias que estuvo presente en el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, para exponer sobre la cuestión Malvinas, y lo hizo como miembro de la sociedad civil y también como familiar directo (chozna) de Luis Vernet, el primer gobernador argentino en las islas.

"Fue un día muy emocionante por lo que me tocaba contar. Una historia familiar pero a la vez plural, que hoy se convierte en refutación de uno de los argumentos fundamentales del Reino Unido, acerca de que en Malvinas no se expulsó a una población", dijo la descendiente del primer gobernador en las islas.

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó hoy la sentencia Roe vs Wade de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, con lo que dejó en manos de cada estado la postestad de autorizarlo o no.

26 de los 50 estados ya han aprobado o aprobarán leyes que prohíben el aborto, mientras que otros han promulgado medidas estrictas que regulan el procedimiento.

"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría, en la Corte. Roe v. Wade "debe ser anulado", añadió.

LRA 1 Buenos Aires

Francisco Vera Manzanares es colombiano, tiene 12 años y es un referente sobre el medio ambiente en su país y a nivel mundial. “Los políticos tienen que tomar medidas a favor de la vida”, dijo. Actualmente se encuentra en España donde brinda conferencias sobre la educación en su área de especialidad y remarca la importancia de la “creación de espacios para que las voces de los niños se escuchen”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos del Frade, miembro de la comisión de seguimiento de la causa Vicentin, analizó la situación de la empresa agroexportadora luego del desplazamiento del juez del concurso preventivo Fabián Lorenzini y la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia provincial, por vía del avocamiento. En ese sentido, confió en que el máximo tribunal “pueda defender los 7 mil puestos de trabajo que tienen las 33 empresas que conforman el consorcio”.

Se mostró optimista en la revisión que haga la Corte del proceso preventivo “que parecía una zona liberada para el núcleo gerencial” y, en ese marco, “genere la posibilidad de que el gobierno nacional se meta en esta cuestión”.

Del Frade consideró sustantivo que se “recupere una empresa que es la primera exportadora de la Argentina y se tome el control del comercio exterior de granos”, en tanto ello permitirá, según dijo, saldar la “tremenda deuda interna que tenemos”, además de la externa, en referencia a la deuda con el FMI.

LRA 53 San Martín de los Andes

La Corte Suprema de Estados Unidos condenó a la firma Bayer a abonarle 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, un granjero que pudo demostrar que tras décadas de exponerse al glifosato contrajo un cáncer en el sistema linfático.

LRA 27 Catamarca

Sobre la situación del país, Corpacci dijo que la inflación corresponde a las consecuencias que le toca enfrentar al Gobierno que conduce Alberto Fernández, y luego agregó: "Hay cosas que se deben dejar en claro, porque la Argentina padece inflación hace mucho tiempo. Cuando Macri hizo campaña dijo que la resolvería, y se fue con una inflación del 56 %. Por eso hay que recordar que a este gobierno le toco la pandemia y un conflicto en el mundo".

LRA 9 Esquel

En junio se cumple un nuevo aniversario del nacimiento y del fallecimiento del creador de la bandera, Manuel Belgrano, y en ese marco Feijo reflexionó sobre el prócer, diciendo: "Belgrano fue el primer economista argentino", tras lo cual se refirió a la importancia de la industria para el desarrollo del país en el discurso del creador de nuestra enseña patria.

"Proponía que cada producto agropecuario tenía que salir con valor agregado", señaló el historiador.

LT 14 Paraná

Enrique Cresto, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), hizo referencia a las obras que se desarrollan en Entre Ríos, asegurando que la política que lleva adelante el presidente Alberto Fernández “incluye a todas las provincias, y se da una impronta muy federal”

“Hoy Entre Ríos tiene un inversión histórica en obras, con más de 100 mil millones de pesos y miles de puestos de trabajo”, finalizó Cresto.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño del Frente de Todos, Juan Modarelli, reflexionó sobre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y el slogan `La transformación no para´ así como el impacto de las aspiraciones presidenciales del Jefe de gobierno porteño en las medidas que se toman y en el funcionamiento de la Legislatura porteña. “No se sabe qué están transformando y da miedo que digan que no para”, señaló, “pero es una línea cada vez más profunda que no tiene que ver con las necesidades del pueblo de la ciudad”.

Advirtió que la Legislatura porteña “viene siendo testigo” de que la Ciudad se convierta "en un lugar cada vez más incómodo para vivir y más amigable a los amigos del poder”, que apunta a “consolidar la unidad de negocios que Larreta y Macri tienen desde hace quince años, mostrando que su gestión es lo que el país necesita”.

LRA 9 Esquel

El 20 de junio se cumplieron 202 años del fallecimiento del creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano. Una de las facetas menos difundidas del General es su profundo pensamiento de economía política, muy adelantado para un hombre de su época. Para conocer más sobre este aspecto, Radio Nacional Esquel dialogó con el director de la carrera de Licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Quilmes, Rubén Ernesto Seijo. Él ha estudiado la perspectiva económica defendida por el prócer y eso le permite afirmar que "Manuel Belgrano fue el primer economista argentino". Seijo destacó la mirada integral de la economía vinculada al desarrollo de los pueblos y la importancia de la industria para el desarrollo del país. También destacó la vigencia de sus principios para resolver problemas de la actualidad y dijo que "fue uno de los primeros revolucionarios que tuvimos en América Latina". Además valoró su rol en la búsqueda de una educación universal para todas las clases sociales y dijo que "también debería reconocerse a Belgrano como el primer precursor del tema educativo en la Argentina".

LRA 11 Concepción del Uruguay

Lorena Kannemann, directora de Turismo de la ciudad, indicó que los festejos, los cuales fueron programados a través de distintas actividades, comenzarán a las 13:30 horas.

LRA 42 Gualeguaychú

Se llevó a cabo la campaña de asistencia sanitaria y servicios sociales para los habitantes de las islas Charigüé, La Invernada y del Espinillo, Ibicuy, Mazaruca, Ñancay, Médanos, Ceibas y Villa Paranacito.

En tanto, Mónica Romero, secretaria de Desarrollo Social de Villa Paranacito, indicó que se aplicaron vacunas, se atendieron temas de salud y se gestionó el acceso de la población a distintos programas sociales.

LRA 13 Bahía Blanca

El director de Articulación y Contenidos Audiovisuales del ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Juan Peyrou, contó qué se puede encontrar en el nuevo sitio web del Espacio Tec.

“La idea es generar contenidos para todas las redes sociales que es la forma de comunicación que usan los jóvenes. La ciencia debe acercarse a los jóvenes con el fin de despertar interés y vocaciones científicas”, dijo el funcionario nacional.

Detalló que Tec TV continúa transmitiendo por tv abierta y “se sigue gestionando para que los sumen los operadores de cable. También se la puede ver por la página de Tec”.

LRA 1 Buenos Aires

En las últimas horas otra mujer relató frente a la fiscal del caso Vanesa González, que en la misma noche que presuntamente abusó de Tamara Doldán, el jugador también habría intentado violarla a ella.

La nueva testigo llegó a la causa a partir de una declaración que recibió ayer la fiscal González, titular la UFI Nº3 de Estaban Echeverría. Esta mujer que declaró en la causa, que no es la nueva víctima, identificada como Noelia, dijo que estuvo presente la noche del ataque denunciado por Doldán. Es una de las chicas que fueron invitadas a la casa de Villa y que llegaron mientras el futbolista estaba encerrado en la habitación con la víctima.

LRA 17 Zapala

La funcionaria presentó dos declaraciones sobre fósiles marinos y un insecto, una resolución para conocer sobre la instalación de cámaras de seguridad y monitoreo en Zapala y, una iniciativa para otorgar un monto específico a deportistas amateurs.

LRA 43 Neuquén

Diputados y diputadas de diferentes espacios políticos de Neuquén reclaman una respuesta a la carta que le enviaron al gobernador, Omar Gutiérrez, por el tema Carrera Sanitaria. “Es un maleducado porque no contestó y es un mal dirigente político porque no hace honor al diálogo”, afirmó el legislador.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Ricardo Salomé, dijo que "no pretendemos tener un régimen especial que no esté en otras partes del mundo. Queremos tener el mismo tratamiento que tienen las terminales automotrices con sus concesionarios en sus países de origen".

Salomé dio detalles de la reunión que tuvieron representantes de ACARA con la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación en el que plantearon que se equilibre la relación con los fabricantes de autos ya que entienden que existe "un vacío legal" que perjudica al rubro.

LRA 1 Buenos Aires

Cagliardi se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el congreso de la CTA, y contó que la ciudad cuenta con unas 1400 personas que reciben planes sociales, de los cuales 450 fueron capacitados y hoy trabajan para el municipio, por lo que reciben, además, un plus salarial.

En ese sentido, consideró que lo que plantea la vicepresidenta "no es en contra de los planes, lo que está diciendo es que los intendentes los manejen para que esta gente pueda tener capacitación, trabajo y un sueldo digno y que puedan desarrollarse junto a sus familias".

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario repasó como se dieron los planes sociales desde la recuperación democrática. "Antes si uno tenía un laburo estable podía pagar. "Hasta 1980 había casi pleno empleo en la Argentina. Con la recuperación democrático y el periodo se Menem hubo 10 años sin inflación por más que había desempleo y pobreza", expresó el conductor de Gente de a pie.

LRA 27 Catamarca

Estos datos se dieron a conocer mediante el INDEC, donde se ubica a la provincia como una de las que tiene la tasa de desocupación más baja del país. Además, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación confirmaron que en base a la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Catamarca superó los 32.000 empleos privados registrados.

Tras esto, Lisandro Álvarez, ministro de Industria Comercio y Empleo provincial, confirmó oficialmente la noticia.

LV 8 Libertador

Así lo manifestó el economista Raúl Mercau a la hora de comparar los datos brindados por el INDEC, los cuales son correspondientes al primer trimestre de este año, comparados con igual periodo del año pasado.

“La reducción de la tasa del desempleo se ha debido a la creación de puestos de trabajo, y este crecimiento de cinco puntos en el empleo es congruente con el crecimiento del 10 % de la economía”, afirmó Mercau.

LRA 2 Viedma

El referente social explicó el pedido de ayuda realizado a las autoridades de Desarrollo Humano de Río Negro. “Solicitamos trabajo genuino, alimentos para comedores y merenderos en cantidad y calidad nutricional apropiadas”, señaló Namuncurá.

LRA 30 Bariloche

El vocal de la Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) habló de la reunión que el sindicato mantuvo con el Gobierno provincial. “Todos los aumentos fueron no remunerativos, no bonificables y no se refleja en el básico”, detalló Cayupán.

LRA 7 Córdoba

Sanucci se refirió al proyecto para reconvertir los planes sociales que ha creado, diciendo: “En nuestro proyecto tomamos cinco nodos, en cada uno de ellos se fabrica y trabaja la gente que tiene planes cumpliendo horarios. Luego, ese grupo forma parte de la postventa mediante lo que producen”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la Lic. en filosofía y cantante de folclore y música popular argentina, Liliana Herrero, acerca de su carrera artística, las sensaciones sobre el escenario, su forma de hacer música y la experiencia junto a algunas de las principales figuras de la música en nuestro país.

Liliana recordó su infancia en la ciudad entrerriana de Villaguay, su vuelco a la filosofía, la etapa universitaria y el tránsito por los distintos géneros musicales, como así también la selección de los temas interpretados y su actividad como docente y directora de la carrera de filosofía en la Universidad Nacional de Rosario.

Asimismo, destacó figuras de la cultura argentina, sus principales influencias y también se refrió a su compañero fallecido, Horacio González, filosofo, sociólogo y ex director de la biblioteca nacional.

LRA 7 Córdoba

“Horacio González pensó, habló y escribió en contra de este espíritu de época. Lo hizo irradiando una lucidez basada en la erudición de quien leyó todos los libros de todas las bibliotecas, y que atravesaba y desbordada todas las carreras, títulos y disciplinas sociales. Su humildad, calidad y calidez humana son datos imprescindibles para completar su retrato”, expresó Tagle al recordar a Horacio González a un año de su fallecimiento.

LRA 1 Buenos Aires

Pastor habló de “Emboscada: La historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos”, su libro que reconstruye, con ritmo de novela policial, cómo se armó la emboscada que terminó con la desaparición del escritor argentino.

Dobles agentes, traiciones y una serie de documentos desclasificados de inteligencia militar que permanecían secretos, buscan desentrañar el misterioso destino de los papeles personales y algunos cuentos del periodista que aún hoy, y como su cuerpo siguen sin aparecer.

LRA 13 Bahía Blanca

La coordinadora de Comunicación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Mariela de Diego, dio a conocer los detalles del concurso de fotografía Aire y Tierra que lanzan ese organismo y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Agregó que hay tiempo hasta el 8 de julio para enviar las fotos mediante el formulario que figura en la página del IGN.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 87 años fallecían, en un accidente de avión en Medellín, Carlos Gardel, Alfredo Le Pera, Guillermo Barbieri y Angel Domingo Riverol.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 22 años, en un accidente de auto en la autopista Buenos Aires-La Plata, pierde la vida el cantante Rodrigo Bueno.

LRA 25 Tartagal

La policía logró recapturar a uno de los dos presos fugados del Destacamento Policial de Villa Güemes, Tartagal, y continúan con la búsqueda del otro prófugo. La fuga ocurrió el lunes.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El próximo sábado 25 a las 22 hs el dúo chalteño se presentará en el Centro Cultural con entrada libre y gratuita. "Vamos a presentar nuestro primer disco en El Calafate", adelantó Beroiz.

LRA 5 Rosario

El referente ambientalista precisó que el corte se realizará este sábado a partir de las 14 horas en Rosario. "La gente que quema en las islas lo hace impunemente. Más de 1 millón de hectáreas fueron afectadas y todavía no hay ni un imputado ni culpable", dijo Gorosito.

LRA 14 Santa Fe

El titular de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) habló de los beneficios de implementar el uso de biocombustibles ante la falta de gasoil en estaciones de servicio.

LRA 1 Buenos Aires

Los peritos de Bomberos de la Ciudad le informaron al fiscal que la explosión de la batería de litio de un monopatín eléctrico fue la causa del incendio en un departamento de Recoleta, que provocó la muerte de cinco integrantes de una familia y dejó unos 30 heridos.

"La batería de litio la usamos generalmente en nuestras vidas. Es fundamental no dejar enchufado estos aparatos a la noche o cuando no estamos presentes porque pueden fallar", expresó Arnaldo Visintin, experto en electroquímica y en baterías.

LV 8 Libertador

En relación al cuarto caso de viruela sísmica en nuestro país, el cual se manifestó en Mendoza, Espul dijo: "El paciente se encuentra en muy buen estado de salud y está aislado en su domicilio junto a su familia, mientras los equipos del Ministerio de Salud supervisan su caso”.

LRA 52 Chos Malal

El funcionario se refirió al temporal de nieve que afecta a gran parte del norte de Neuquén y al tránsito de las rutas. "Se puede transitar con precaución y uso obligatorio de cadenas, desde Chos Malal hasta Andacollo", señaló Parada.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La explosión del Centro de Atención Primaria de la Salud del paraje Cona Niyeu, Río Negro, se habría producido por un escape de gas y dejó dos heridos, uno de ellos de gravedad que recibió su primera atención en Sierra Grande y esta madrugada fue derivado a un hospital de la Capital Federal.

LT 14 Paraná

Se aprobó la resolución que fija los lineamientos de los convenios con las provincias para sumar más horas y días de clase en las escuelas primarias, en tanto Entre Ríos ya tiene un piso del 25 % de sus establecimientos con ampliación horaria. Tras esto, Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación (CGE), indicó que la provincia “va a firmar el convenio con Nación, donde se establecerá el formato de implementación que llevará adelante Entre Ríos para sumar una hora de clases”.

LT 14 Paraná

Este 25 de junio la capital provincial de Entre Ríos cumplirá los 209 años de su elevación a villa. En ese marco, hasta el 26 de junio se llevarán adelante propuestas culturales, turísticas y recreativas, las cuales fueron detalladas por Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo de Paraná y presidente del Ente Mixto de Turismo de la ciudad, quien informó que la celebración será cerrada el próximo domingo con la llegada de Los Palmeras al Parque Botánico, evento que contará con entrada libre y gratuita.

LRA 12 Paso de los Libres

Romero señaló que el Senado correntino le dio media sanción al proyecto de ley de Endometriosis, el cual fue presentado por el senador Martín Barrionuevo y contó con el trabajo activo de la Comisión de Salud, del Ministerio de Salud de la provincia, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y de la Asociación Argentina de Endohermanas.

LRA 1 Buenos Aires

A raíz de la resolución del Juzgado de Familia de Sexta Nominación de Córdoba, que prohibió a un hincha de Belgrano de Córdoba ir a la cancha hasta que no salde una deuda de la cuota alimentaria de su hijo de 7 años, la abogada y autora del artículo El incumplimiento de la cuota alimentaria como factor distintivo de la violencia de género, Florencia Ramos se refirió a la problemática y explicó que, excluyendo a aquellos padres que no pueden asumir el compromiso, se trata de una práctica de manipulación y prohibición de los recursos hacia la madre enmarcada en la violencia económica y patrimonial.

LRA 27 Catamarca

El programa "Pido la Palabra" de Radio Nacional Catamarca, que está dedicado a las infancias, fue declarado de interés parlamentario por el Concejo Deliberante de la Capital. El proyecto fue presentado por el Concejal Juan Pablo Dusso, quien al momento de dar los fundamentos para que aprobaran el mismo, expresó: “Muchas veces el mundo de los adultos se hace difícil de entender, y me parece que el programa que vienen llevando adelante Mora, Sofía y Eugenia, contribuye a romper ese muro de lo incomprensible, a través de un lenguaje que es propio de las infancias. Y a través de Radio Nacional, hacerlo extensivo a todos los rincones de nuestra provincia, para seguir fomentando el involucramiento desde chicos en temas que si bien son de adultos, nos conciernen a todos como sociedad”.

LRA 4 Salta

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) adhirió a la ley que reserva un cupo del 1% del total de cargos para personas de ese colectivo. La referente General de la Asociación del Personal de la UNSa (APUNSa) señaló que abrirán seis cargos no docentes..

LRA 18 Río Turbio

A un año de ser aprobada la Ley de Equidad en Medios sigue sin ser reglamentada. “Lo que falta es la decisión política de qué órgano estatal lo va a aplicar. El Ministerio de las Mujeres sabemos que se negó, no quiere tener una confrontación con los medios de control”, explicó Acuña.

LRA 1 Buenos Aires

El 24 de junio de 2021 el Senado aprobó la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán-Lohana Berkins”. Se trata de una normativa pionera en el mundo, que lleva los nombres de dos militantes travestis que lucharon por la ampliación de derechos para el colectivo travesti-trans.

Esta ley garantiza la igualdad de oportunidades y cupo laboral de un 1% en el sector público.

A un año de la sanción de esta ley, que constituye un paso hacia una sociedad más igualitaria y justa, Radio y Televisión Argentina conmemora una conquista histórica en el marco de la campaña "Hacer Visible lo Invisible".

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Greta Peña, subsecretaria de Políticas de Diversidad, expresó. "Este año es prioridad ir hacia los lugares que no han contratado aún a ninguna persona travesti y trans, y también lo es garantizar la federalidad en la aplicación de la ley".

LRA 13 Bahía Blanca

La directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, resaltó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacara a la Argentina entre los países que lograron brindar respuestas con enfoque de género sólidas durante la pandemia.

“Este reconocimiento da respuesta a quienes criticaron la tarea de las feministas durante la pandemia. A aquellos que se preguntaban “¿qué estaban haciendo las feministas en la pandemia?”, agregó la funcionaria nacional.

El trabajo llevado a cabo por la ONU resume las acciones de los gobiernos para prevenir más retrocesos, recuperar el terreno perdido durante la pandemia y mejorar la resiliencia para los futuros escenarios. Y fue en ese sentido que destacó las estrategias del Gobierno argentino para amortiguar el impacto de la crisis y recuperar la economía con enfoque de género.

LRA 28 La Rioja

Se presentó en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados el informe sobre violencia política en la Argentina. En este sentido, Flores Díaz, quien perteneciente al proyecto “Generar”, brindó detalles de la encuesta federal que le realizaron a un universo de 1.500 mujeres dirigentes de todo el país, expresando: "En esta muestra pudimos constatar que siete de cada diez mujeres confirmaron sufrir violencia de género en el ámbito de la política".

LRA 1 Buenos Aires

Un 24 de junio de 2021 se promulgó la Ley 27.636 Diana Sacayán-Lohana Berkins, un hito histórico para la ampliación de derechos humanos de las personas travestis, transexuales y transgénero de nuestro país. La ley contempla "la identidad de género; el libre desarrollo personal; la igualdad real de derechos y oportunidades; la no discriminación; el trabajo digno y productivo; y la educación". Asimismo, "la seguridad social; el respeto por la dignidad; y la privacidad, intimidad y libertad de pensamiento".

Manuela González es la responsable del área de Género y Diversidad del Municipio de Gualeguaychú junto a Belén Biré. González es la primera funcionaria trans de la provincia de Entre Ríos. En comunicación con la radio pública, compartió su experiencia y se refirió a la importancia de esta ley.

LRA 1 Buenos Aires

Catamarca Rugby Club comienza con los entrenamientos del 1° Equipo de Rugby Inclusivo de la provincia.

Carolina Villagra, impulsora de esta iniciativa comentó cómo surgió la idea y el camino para poder llegar a formar el primer equipo de rugby inclusivo. “Tengo un hijo que tiene discapacidad, desde los 4 años lo llevo al club de Catamarca Rugby, ahora tiene 8 años. Pensando en cómo Augusto puede incluirse me pongo a investigar si existían divisiones en otras provincias con discapacidad y encontré que sí”.