Se triplicó el empleo de personas trans en la Nación, falta federalizar

En la columna de Género y Diversidad de Hay Mañana, Paula Hernández, repasa los avances y materias pendientes a un año de la sanción la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”. La ley N° 27636 sancionada el 24 de junio de 2021 establece la reserva de al menos el 1% de los puestos de trabajo del Estado Nacional para este colectivo, además de beneficios impositivos al sector privado y líneas de crédito específicas como medidas de acción positivas para reparar la exclusión histórica de este sector de la población.

Según datos del tercer Monitoreo de Cupo Laboral Travesti Trans realizado por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en un año se triplicó la cantidad de personas travestis y trans que trabajan en organismos del Sector Público Nacional. Además su duplicó la cantidad de organismos que contrataron al menos una persona trans en relación al primer monitoreo realizado en marzo de 2021. Sin embargo sólo 1 de cada 10 de los 103 organismos relevados cumple con el cupo establecido por la ley y el 78% de las contrataciones se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Este año es prioridad no sólo ir hacia los lugares que no han contratado aún a ninguna persona travestis y trans, si no también garantizar la federalidad, que se priorice empiecen a privilegias las contrataciones en las delegaciones de cada provincia", dijo Greta Pena, Subsecretaria de Políticas de Diversidad.

Según el monitoreo en Córdoba fueron contratadas al menos 5 personas. Yoko Suárez, tiene 32 años, nació y vive en Juárez Celman, a 20 km del centro de la capital provincial. Tuvo una familia que la acompañó pero no pudo terminar el secundario y pese a los intentos, nunca había tenido la oportunidad de acceder a un trabajo formal. Es una de las 6 personas que fueron contratadas en septiembre de 2021 en las dependencias de Vialidad Nacional en distintas provincias. Hoy tienen por primera vez en su vida un trabajo formal, realiza tareas en el laboratorio central de la oficina cordobesa de Vialidad Nacional, en el área de tecnología y control. Está haciendo la carrera de laboratorista de obra, terminando el secundario y aprendiendo computación.

"Este trabajo me cambió la vida, me transformó en un montón de aspectos, en lo económico, lo anímico, lo social, me abrió un montón de puertas. Me gustaría que a un montón de compañeras le sucediera lo mismo", expresó Yoko Suárez, trabajadora trans de Vialidad Nacional.