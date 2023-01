Diario de Radio Nacional 24/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - APERTURA DE LA CUMBRE DE LA CELAC: Fernández pidió fortalecer "la democracia ante una derecha recalcitrante"

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO HADDAD: "El destino de América del Sur pasa por el fortalecimiento del Mercosur"

LRA 1 Buenos Aires - COMERCIO BILATERAL: Scioli destacó el proyecto de moneda común entre Argentina y Brasil

LRA 1 Buenos Aires - CUMBRE DE LA CELAC: Maduro denunció "amenazas, persecuciones y emboscadas permanentes"

LRA 27 Catamarca - ENTREVISTA A CECILIA BRITTO: "Hay decisión de caminar juntos y profundizar la integración"

Nacional Rock - DANIEL SCIOLI: “Brasil volvió a la CELAC y eso es muy importante”

LRA 1 Buenos Aires - REMO CARLOTTO: “Fue un encuentro sumamente emotivo”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DANIEL ARROYO: "La CELAC es determinante para darle mejores condiciones a la región"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LEO BILANSKI: "La moneda común es uno de los pilares para dinamizar el intercambio"

LRA 1 Buenos Aires - JULIA PERIE: "En la CELAC están representados todos los países de la región"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ATILIO BORON: "La Celac tiene que ponerse en guardia ante las intenciones de EE. UU."

LRA 1 Buenos Aires - MARCO ENRIQUEZ OMINAMI: "La política exterior debe ser mucha política y menos ideología”

LRA 1 Buenos Aires - "Argentina, 1985": Competirá por el Oscar a Mejor película internacional

LRA 2 Viedma - GLADYS CABEZAS: “26 años pidiendo justicia”

LRA 12 Santo Tomé - MARIO ARELLANO SOBRE TRENES ARGENTINOS CARGA: "Estamos muy conformes con lo que se viene logrando"

LRA 42 Gualeguaychú - Hidrovía Paraná-Paraguay: Entre Ríos quiere incorporar puertos

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A BERNARDA LLORENTE: "La entrevista a Francisco fue clave para que Telam gane el Martin Fierro"

LT 12 Paso de los Libres - CASO FERNANDO BAEZ: La FAC emitió un comunicado por los alegatos sobre el RCP en el juicio

LRA 1 Buenos Aires - El trabajo de geólogos en la Antártida: "Es un sueño y algo único"

LRA 3 Santa Rosa - LUIS BEJAR: "El pueblo peruano esta empoderado y eso me pone muy contento"

LRA 53 San Martín de los Andes - FERNANDA GONZALEZ: El partido Confluencia definirá en los próximos días sus pasos electorales

LRA 30 Bariloche - JULIO CESAR URIEN: Marchan a Lago Escondido

LRA 4 Salta - MARCELA CALERMO: El gobierno se comprometió a construir un pozo de agua en La Mora

LRA 25 Tartagal - MIGUEL NANNI: "La desidia del gobierno es imperdonable, Sáenz no va a ser reelecto"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández reclamó fortalecer “la institucionalidad y la democracia ante una derecha recalcitrante y fascista”, al pronunciar un discurso de apertura en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realiza en Buenos Aires.

En tanto, sostuvo que “en un año difícil Argentina llevó la voz cantante de la región en el mundo" durante el ejercicio de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y celebró el retorno de Brasil a ese bloque regional.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, afirmó este martes en Buenos Aires que el destino de América del Sur pasa por el fortalecimiento del Mercosur y señaló que ese es el objetivo de la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Argentina y Uruguay.

"El destino y el éxito de América del Sur pasan por el fortalecimiento del Mercosur. No tengo ninguna duda", dijo Haddad a periodistas en el marco de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra este martes en la capital argentina.

En tanto, el presidente de Cuba calificó de "indispensable" a la integración latinoamericana y caribeña. Además, llamó a "fortalecer este mecanismo diverso e inclusivo" como una necesidad impostergable.

LRA 1 Buenos Aires

Nicolás Maduro envió un video grabado a la VII cumbre de la CELAC, luego de decidir no viajar a la Argentina para participar del encuentro. El mensaje fue pasado en el final de la primera sesión. Respecto a a su ausencia aseguró que hubiese querido estar, pero hubo “razones que escapan a nuestra propia voluntad”.

Entre esas razones destacó “la persecución permanente y de las emboscadas que se calculan”. En ese sentido, pidió hacer un ejercicio de “tolerancia e inclusión”.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, sostuvo que el proyecto de moneda común con Brasil busca potenciar el comercio bilateral en un contexto de restricciones de divisas y subrayó la necesidad de aprovechar la armonía "ideológica y política" con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para avanzar en "cosas concretas".

"Se busca potenciar el comercio bilateral. Estamos yendo por alternativas que nos permitan que no lo restrinjan, a pesar de las restricciones de divisas", señaló Scioli en declaraciones formuladas a periodistas que cubrían la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realiza en el hotel Sheraton de Buenos Aires.

LRA 27 Catamarca

La vicepresidenta del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y diputada Cecilia Britto comentó la importancia de la Cumbre de la CELAC y que siga firme con la agenda, a pesar de los intentos por boicotear la reunión planteada por parte de la oposición.

En tanto, destacó las medidas tomadas en la reunión de Fernández y Da Silva y el apoyo de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales y los espacios de distintas fuerzas.

Además, resaltó la trascendencia de las decisiones a tomar en esta comunidad de naciones reunidas en la CELAC.

Nacional Rock

En el Verano937 Pablo Vázquez habló con Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, a propósito de la visita de Lula a nuestro país en el marco de la cumbre de la CELAC.

Sobre la presencia presidente brasilero, Scioli expresó: “La decisión de Lula de venir a la Argentina en los primeros días de su gobierno es una gran oportunidad”. Además, resaltó algunos de sus logros como embajador: "Hemos destrabado productos que hace 9 años no estaban en los supermercados de Brasil" y agregó: "Yo estuve en cada Estado".

Por último, de cara al futuro, reflexionó: “Cuando los dos presidentes pueden interactuar con armonía personal, política e ideológica, da un marco para trabajar”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartieron un encuentro con representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada.

Quien también participó de la reunión fue Remo Carlotto, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. En ese contexto, calificó del encuentro como “emotivo”.

“Expresaron abiertamente el acompañamiento por el golpe de Estado en Brasil. Fue un abrazo y encuentro solidario por quienes reclamaron la libertad de Lula en su momento”.

A su vez, Carlotto se refirió a la situación de Milagro Sala tras el fallecimiento de su hijo, Sergio Chorolque Sala: “Su detención busca disciplinar a una parte de la sociedad en Jujuy”.

LRA 1 Buenos Aires

Buenos Aires alberga esta jornada la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de las 33 naciones que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, reflexionó sobre este encuentro y abogó por “reconstruir un esquema regional que potencie el comercio y las relaciones económicas”.

Daniel Arroyo consideró “fundamental” la vuelta de Brasil a la CELAC y confió en las ventajas de avanzar e implementar “la moneda común” que, si se logra, “estaremos construyendo una región clave”, definió.

En ese sentido, sostuvo que el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil “marcó el inicio de un proceso clave” por lo que representa el vecino país y su presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la visita a la Argentina del presidente de Brasil, Lula da Silva, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) destacó la importancia de avanzar en el proyecto que apunta a instalar comercializadoras de productos argentinos en el país vecino.

La entidad presidida por Marcelo Fernández viene trabajando en el proyecto junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, con quien ya se evaluaron las posibilidades competitivas para operar en el mercado interno brasilero. En ese sentido, Fernández explicó que esta propuesta es "para tener más fuerza y penetrar en un mercado de 215 millones de habitantes".

LRA 1 Buenos Aires

Los gobiernos de Argentina y Brasil acordaron profundizar el trabajo para la puesta en funcionamiento de una moneda común, que permita impulsar el intercambio comercial entre ambos países sin tener que usar dólares para ejecutar los pagos. El Presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales -ENAC- participó del encuentro binacional empresarial y destacó esta herramienta dada la importancia de Brasil en tanto “socio comercial y estratégico histórico de la Argentina”.

Leo Bilanski consideró que la moneda “es uno de los pilares para dinamizar un intercambio que, en los últimos años, mermó un 40 por ciento” entre Argentina y Brasil.

Sin embargo, reconoció que “quedó un sabor medio amargo” ante la falta de precisiones, sobre todo del ministro de Economía del vecino país, Fernando Haddad, en torno al “esquema de garantías entre el Banco de Brasil y el Banco Nación para financiar las importaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada del Parlasur y vicepresidenta del Partido Solidario se refirió al acercamiento entre Brasil y la Argentina, en el marco de la visita del presidente Lula Da Silva al país. Además, habló sobre la representación en la cumbre la CELAC de Venezuela, que decidió cancelar el viaje de Nicolás Maduro y enviar su canciller, Yván Gil empujada por la reacción de los grupos de extrema derecha.

LRA 1 Buenos Aires

Frente a la cumbre de la Celac, que se desarrolla en Buenos Aires, el politólogo Atilio Borón señaló que el bloque “tiene que ponerse en guardia para evitar nuevos despojos de parte de Estados Unidos. Ya no se usa la expresión patio trasero sino “vecindario”.

“No es un momento fácil para América Latina. Lo de Brasil todavía está candente. La agenda de Lula tiene que contemplar también una reforma del sistema militar, algo que no estaba en el primer momento”, sostuvo en diálogo con Verano Nacional. “La reactivación de la Unasur también es un dato política importante para la región. Estados Unidos tiene en su centro de acción el boicoteó a todos estos intentos de creación de bloques regionales”, aseveró.

En ese marco, las declaraciones de Laura Richardson, jefa del Cono Sur de Estados Unidos, sostuvo que el litio, oro, petróleo y los recursos naturales de la región son centrales para el desarrollo industrial. “El 60 % del litio del mundo se encuentra en ese triángulo (Argentina, Chile, Bolivia)", expresó Richardson y agregó que ese elemento es "necesario hoy en día para la tecnología".

LRA 1 Buenos Aires

En el Especial Verano con Pablo Vázquez nos comunicamos con Marco Enríquez Ominami, ex candidato a presidente de Chile y referente del progresismo en América Latina, quien se encuentra en Buenos Aires en el marco de una nueva cumbre de la CELAC.

Ominami anticipó que la crisis institucional peruana es parte de los desafíos urgentes de la CELAC y agregó: “Hay países de América Latina que dependen de Estados Unidos para poder tomar un fármaco”. También, opinó que América Latina es hoy un continente en caída libre, y debe convencer al mundo que es parte de la solución. Explica: “Parte de la solución de los problemas de Europa está en América Latina. El gas de Argentina y Brasil, el petróleo de Venezuela”.

LRA 27 Catamarca

El periodista de Nacional Hernán Mundo, a cargo de la cobertura de la Cumbre de la CELAC, brindó detalles sobre la reunión que convoca a los representantes de 33 países, entre los cuales hay 13 mandatarios, y luego se refirió al encuentro que mantuvieron Alberto Fernández con su par Lula Da Silva, destacando el importante operativo de seguridad dispuesto para esta cumbre.

LRA 1 Buenos Aires

"Argentina, 1985", la película de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani que sigue la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en el Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico-militar, quedó formalmente nominada hoy en la categoría de Mejor película internacional de la 95ta. edición de los premios Oscar, que se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en Los Ángeles, e irá así en busca de la tercera estatuilla de la Academia de Hollywood para el país. Alejandro Rodríguez Bodart, periodista especializado en cultura y espectáculos, dio detalles de la selección en Pan Casero.

El filme, que podría compartir el logro obtenido por "La historia oficial" (1985) y "El secreto de sus ojos" (2009), disputará el galardón con "Sin novedad en el frente" (Alemania, de Edward Berger), "Cerca" (Bélgica, de Lukas Dhont), "EO" (Polonia, Jerzy Skolimowski) y "The Quiet Girl" (Irlanda, hablada en gaélico, de Colm Bairéad).

LRA 2 Viedma

Gladys cabezas, hermana del reportero gráfico José Luis cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997, habló de los 26 años de lucha por esclarecer el hecho más aberrante contra la libertad de prensa ocurrido en plena democracia. Mañana se realizará el acto central en Pinamar.

LRA 12 Santo Tomé

El gerente de la Línea Urquiza se refirió al nuevo récord en el transporte de toneladas de cargas, diciendo: "A nivel compañía, Trenes Argentinos de Carga, que involucra la Línea Belgrano, la Urquiza y la Mesopotámica, transportó más de ocho millones de toneladas, y estamos muy conformes con el desempeño que venimos haciendo".

LRA 42 Gualeguaychú

Desde el Estado entrerriano se pide la federalización del canal fluvial e incorporar otros ríos a la vía navegable troncal, como es el caso del Iguazú. En tanto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, enumeró algunos beneficios de sumar a Diamante, Uruguay e Iguazú como puertos de la Hidrovía.

LRA 3 Santa Rosa

El cura argentino Luis Béjar, perteneciente a la diócesis de Puno, en Perú, recordó cómo fue que a través de TikTok comenzó a denunciar la represión de las fuerzas policiales, acompañando las protestas del pueblo incaico, expresando: “Yo no sabía que esa red social era tan viral, pero era la única herramienta que tenía para llegar al pueblo, logrando muchas visualizaciones en pocas horas. Luego me llamaron del Obispado y me preguntaron: ´ ¿Qué hiciste?´. ´Nada´, respondí. Posteriormente, me llegó la carta pidiéndome la renuncia. Me dolía salir de la parroquia, pero también en esa carta decían que era extranjero y que podían acusarme de terrorista”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista, politóloga y presidenta de Telam, celebró el premio Martín Fierro a la Comunicación Nativa Digital que la agencia de noticias obtuvo anoche en la categoría Mejor Trascendencia Internacional, y habló de los desafíos que dicho medio enfrenta en la actualidad.

"Fue una sorpresa enorme porque es parte de la reconstrucción que venimos haciendo en toda la agencia. Quisimos hacer un medio distinto. Y seguramente la entrevista a Francisco, fue clave en esta elección", expresó.

LT 12 Paso de los Libres

Luis Cicco, médico cardiólogo e integrante de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), brindó detalles del comunicado emitido por la Federación que integra, el cual está relacionado a los dichos y las declaraciones alegadas en el juicio por el asesinato de Fernando Báez, debido a que en el proceso se puso en duda la actuación de la persona que le realizó las maniobras de reanimación a Fernando.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 36 Arcángel San Gabriel, “Chelo” Ayala se interiorizó en el el trabajo de los geólogos en la Antártida para conocer cómo fue la evolución del planeta.

Jorge Gabriel Lozano, geólogo de la Universidad de Buenos Aires, y Joaquín Gil, de la Universidad de La Plata, explicaron que el territorio donde se encuentran “es una especie de colonia en la Luna”.

“La gente de la dotación hace un trabajo para mantener la base, es una comunidad muy pequeña pero que está funcionando bien, con mucho compañerismo”, explicó uno de los especialistas.

“Levantando rocas vemos minerales que tienen cobre o diversos metales. Después se ve si son rentables económicamente para extraerlos”, agregaron.

Política | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

Tras la confirmación del Partido Justicialista de Neuquén de acompañar la candidatura de Ramón Rioseco a gobernador, los partidos y organizaciones dentro del Frente de Todos de San Martín de los Andes definen su estrategia electoral para los comicios del 16 de abril.

LRA 30 Bariloche

El presidente de Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) contó que uno de los temas principales de la organización, además de plantear la defensa del agua, es la soberanía y la necesidad de estar presente en todos los escenarios que sean amenazados.

LRA 4 Salta

El acta compromiso se firmó luego de que más de medio centenar de integrantes de varias comunidades de la Ruta 86 marcharan desde Tartagal hacia la ciudad de Salta para reclamar por una solución definitiva a los problemas de agua.

LRA 25 Tartagal

El diputado habló de su recorrido por el departamento de San Martín, de la crisis hídrica que atraviesa la provincia de Salta y criticó al gobierno de Gustavo Sáenz. "Es una locura vivir en un lugar donde el Estado no puede garantizar los servicios de luz y agua", opinó Nanni.

LRA 1 Buenos Aires

Aníbal Cáceres, periodista de Nacional Jujuy, expresó que aún "no se conocen las razones del deceso" de Sergio Chorolque Sala, hijo de la dirigente jujeña Milagro Sala, quien a los 37 años falleció ayer en Jujuy. "Tenía un cuadro complicado de diabetes, el cual tenía un tratamiento de debía cumplir. El cuadro no era el más favorable", expresó, al señalar que "personas cercanas a Milagro Sala expresaron su dolor".

La muerte de Chorolque causó sorpresa y dolor entre los familiares del joven y de la dirigente social.

Sergio Chorolque Sala se reconocía en las redes como militante kirchnerista y también como miembro de la Túpac Amaru.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue en las últimas horas y la autopsia respectiva se iniciará este martes a las 8.30, informaron fuentes allegadas al caso.

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El referente del movimiento de campesinos denominado “Liberación Argentina” hizo referencia al encuentro de consorcios rurales y organizaciones de la agricultura familiar, diciendo: “Este miércoles nos reuniremos en Resistencia todos los consorcios y las organizaciones campesinas. Nos juntaremos porque hace tres años consecutivos estamos sufriendo las consecuencias de la sequía, pero este año no hemos podido sembrar nada, ni siquiera el zapallo que solemos tener en esta época, y tampoco el maíz”.

LRA 22 Jujuy

González, referente de PRO CONSUMER, sostuvo que "hay muchas personas que no pueden pagar el aumento que se está dando. La segmentación tarifaria como política pública es muy buena, pero el tema es que aquellos que no hicieron el trámite quedaron registrados en la categoría 1. Allí es donde se quitan los subsidios, aunque todavía se puede revertir esto ingresando a ´Mi Argentina´, e incorporando luego el número de servicio de energía eléctrica".

Laborales | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

La coordinadora de Equipos de Salud de Córdoba denunció que la provincia incumplió una serie de ítems acordados el año pasado. Tras esto, Juan Pablo Viglione, delegado del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto señaló: “En cuanto a lo salarial presentamos nuestro reclamo el 2022, pero las reestructuraciones que se hicieron fueron insuficientes".

LRA 26 Resistencia

El secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco (SITECH) analizó el anuncio del Gobierno provincial sobre el pago de la cláusula gatillo y la situación salarial del sector, expresando: “Cambiaron el modo de cálculo, no lo hicieron acumulativo y eso perjudica el poder adquisitivo del salario, ya que produce la quita de un punto y medio, aproximadamente. Este fue un anuncio unilateral, y no el producto de una mesa de política salarial”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

Nacional Folklórica

Jairo recordó sus primeras presentaciones en Cosquín: “Cuando canté por primera vez en el festival tuve un aval extraordinario”.

“Canto de todo, siempre fui desordenado para el repertorio, pero el folclore lo llevo desde mi infancia”, expresó.

También destacó la importancia del apoyo de diferentes artistas de la relevancia de Atahualpa Yupanqui: “Tuve la suerte de conocer a todos en mi camino y que me recibieron bien. Era el más chico, pero, además, era un joven exitoso en donde estaba”.

LRA 27 Catamarca

En el marco de las actividades por el Día de la Persona Música, celebrado este 23 de enero, el músico y abogado Esteban Agatiello brindo una charla virtual para hablar sobre los "derechos intelectuales en la música". La exposición por zoom fue organizada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y sirvió para conocer información clave en el desarrollo profesional de quienes se dedican a esta rama del arte.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y humorista, Pedro Saborido presentó “Una historia de la vida en el capitalismo”, diferentes relatos que muestran cómo el capitalismo está dentro nuestro, influye en lo cotidiano y en todos los estados de ánimo.

"Muchas veces los cuentos salen de un tema y otras veces los temas salen de los cuentos", expresó. "A veces los personajes los defino a partir de lo que voy viviendo", destacó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Prieto estuvo en la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2023, donde señaló que “en términos culturales, Concepción del Uruguay tiene un bagaje histórico y la Fiesta de la Playa es una forma de desarrollar y manifestar la identidad y la relación con el río”.

LV 8 Libertador

Por primera vez en su historia, las entradas para las tres noches de la Fiesta Nacional de la Vendimia se agotaron en un día, a pesar de que no hubo anuncio oficial sobre los espectáculos que cerrarían la segunda y tercera jornada.

Así lo confirmó Ana María Vega desde el móvil de LV 8, luego de la entrevista realizada al director de Producción Cultural y Vendimia, Pablo Moreno.

LV 8 Libertador

Al respecto, Ciro Novelli, director de la película ´Quinografía´, la cual será financiada por el Instituto Nacional de Cinematografía y entidades internacionales, dijo: "La figura de Quino lo dice todo. Sin perder de vista que es una película independiente, no queda duda que la figura de Quino le interesa al cine industrial".

LRA 1 Buenos Aires

El reconocido poeta nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891 y falleció el 24 de enero de 1967.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018 debido al papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo, entendiéndola como un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva.

Este 2023, se conmemora bajo el lema Invertir en las personas, priorizar la educación con una apelación a mantener una fuerte movilización política en torno a la educación y convertir en acciones los compromisos y las iniciativas mundiales.

LRA 27 Catamarca

El profesor Pablo Figueroa, director Provincial de Educación Privada, explicó cómo se preparan para el comienzo del ciclo lectivo 2023, y luego informó las nuevas medidas que se están analizando sobre la metodología de evaluación y el aumento de las cuotas, entre otros temas.

LRA 57 El Bolsón

Durante la tarde de ayer se inició un incendio presuntamente intencional y luego se controló. Al día de hoy, se estiman que fueron afectadas aproximadamente mil hectáreas de bosque y matorral nativo, forestaciones de coníferas y pastizales.

LRA 5 Rosario

La línea de colectivos Q compradas en Rusia en 2016 dejó de funcionar porque las baterías autónomas no responden ante las altas temperaturas. “Hubo parte de ingenuidad de las autoridades rosarinas al comprar estos troles con esa tecnología. Se compró algo que no estaba suficientemente probado”, dijo Antenore.

LRA 19 Puerto Iguazú

El Ministerio de Cultura de Misiones impulsa un programa destinado a difundir danzas autóctonas, literatura de la región y artes plásticas, a través de la Carpa Cultura.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Turismo de la Municipalidad de El Soberbio, Víctor Motta informó acerca de las actividades que ofrece la localidad misionera lindera a la frontera con Brasil.

En ese sentido, destacó el turismo rural, la producción de frutas, y de citronela, por lo que el destino obtuvo la denominación de Capital nacional de las esencias.

Motta remarcó también el carácter de turismo emergente del Parque provincial Moconá y sus saltos; el glamping y la gastonomía, entre otras propuestas.

LRA 43 Neuquén

La funcionaria se refirió a la entrega de 18.000 pulseras de acceso a lugares preferenciales en la Fiesta de la Confluencia que se realizará en Neuquén capital del 14 al 19 de febrero.

LRA 27 Catamarca

Al respecto, la licenciada Yanina Nieva, jefa del Departamento de Cambio Climático, explicó cuál es la situación a nivel global, diciendo: “Ya estamos sintiendo en todo el mundo las consecuencias del cambio climático y tenemos que empezar a realizar acciones para contrarrestar eso”.

LT 14 Urquiza

Jorge Heider, director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente de la Nación, informó que “lamentablemente seguimos con múltiples incendios en la zona del Delta, que se concentran desde San Pedro hacia el sur”.

Luego, el funcionario mencionó que a pesar de la lluvia que llegó a la región “aún continúan los siniestros y por tal motivo se trabaja en conjunto con los gobierno provinciales, ya que hay de seis a siete incendios en esa zona”.

LT 14 Paraná

Elio Kohan, activista de las asambleas que conforman la coordinadora ´Basta es Basta Entre Ríos´, habló sobre la crítica situación de los desmontes de bosques nativos en zonas rurales de Entre Ríos, expresando la preocupación de la coordinadora por lo que sucede en la provincia.

Géneros | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

La puericultora habló del primer simposio “Repensar el parto en la actualidad” y el cine debate sobre puerperio, que se realizará esta semana en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero con especialistas en la temática.

Deportes | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

Empezarán sus actividades este lunes en los barrios “Néstor Kirchner”, “Padre Mugica” y “200 Viviendas". Están dirigidas a niñas y niños de 6 a 16 años, y madres mayores de 18 años. Son gratuitas y se podrá elegir entre más de 10 disciplinas.