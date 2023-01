Heider dijo que se trabaja en los “múltiples incendios en el delta”

Jorge Heider, director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente de la Nación, dijo que “lamentablemente seguimos con múltiples incendios en la zona del delta y se concentran desde San Pedro hacia el sur”.

Fortalecen el combate del fuego en el Delta del Paraná. El lunes por la mañana se desarrolló una conferencia de prensa con autoridades nacionales del Ministerio de Ambiente en la base operativa de San Pedro, provincia de Buenos Aires, a donde se derivó la aeronave canadiense Boeing “Chinook” para el combate de focos ígneos.

Heider, mencionó que a pesar de la lluvia que llegó a la región, aún continúan los incendios en la zona del delta y por tal motivo se trabaja en conjunto con los gobierno provinciales. “Hay entre seis a siete incendios en esa zona”.

Por último, el funcionario explicó que los focos ígneos que se producen en ese lugar, es producto del tipo de combustión y la extraordinaria sequía, aunque mencionó: “Para nosotros no hay formas de que arranquen los incendios si no es por la mano del hombre, aunque también se pueden dar por una tormenta con descarga eléctrica, que no ha ocurrido en este último tiempo”, cerró.