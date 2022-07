Diario de Radio Nacional 23/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LT 14 Paraná - Batakis a Estados Unidos: Será recibida el lunes en Washington por Kristalina Georgieva

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS ROZANSKI: “Esta Corte está formando parte de algo mayor y más peligroso”

LRA 1 Buenos Aires - Por una amenaza de bomba: Cerraron el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - MARIANA CAPACCIOLI: "Francisco encomendó a la Virgen su viaje a Canadá"

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA PENDIENTE: La historia de la relación entre Argentina y el dólar

LRA 1 Buenos Aires - PACHO O'DONNELL: El caudillismo en la Argentina del siglo XIX

LRA 7 Córdoba - DANIEL JAUDE: "Hoy somos una izquierda que está en todas las instituciones"

LRA 1 Buenos Aires - El próximo martes 26, de 07:00 a 19:00: Transmisión especial desde el Museo Evita, a 70 años de su fallecimiento

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: La vida de Eva

LRA 1 Buenos Aires - ADRIAN KOROL-INGRID BECK: Horacio Lutsky cuenta la investigación de "Iosi, el espía arrepentido"

LRA 1 Buenos Aires - LAS 49 EMISORAS: Avanza la inscripción para los subsidios de luz y gas en todo el país

LT 11 Concepción del Uruguay - SERGIO DE LUCA: "Tenemos que aprovechar el momento de gran demanda"

LRA 11 Concepción del Uruguay - OTTO BRUTTI: "Hay una corriente internacional que maneja productos naturales"

LT 14 Paraná - En Entre Ríos: La granizada afectó a gran parte de los cítricos

LT 11 Concepción del Uruguay - Proyecto de ley: El Estado busca ordenar la comercialización y el pago de las semillas

LT 14 Paraná - Llegaron 2,7 millones de dosis: Vacunación para las infancias de 6 meses a 3 años

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO ALIVERTI: Recorrido poético por las obras de Mario Benedetti

LRA 14 Santa Fe - CENTRO CULTURAL PROVINCIAL: Se realiza en Santa Fe el 4° Encuentro de la Escuela de Espectadores

LRA 1 Buenos Aires - LITTO NEBBIA, sobre Gilbert O'Sullivan: Nunca tan solo (Segunda parte)

LRA 1 Buenos Aires - GRACIELA BORGES: Lemesoff presentó "Yo seré un terremoto" y entrevista a Nora Iniesta

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIA NEIRA: "Tenemos un sistema de acarreo que es vergonzoso”

LT 14 Paraná - Hasta el próximo martes: Comienza la inscripción del tercer grupo para los subsidios de gas y de energía

LRA 1 Buenos Aires - ONCOPEDIATRIA: Padres fueguinos esperan la adhesión de la provincia a la ley nacional

LRA 21 Santiago del Estero - HOSPITAL REGIONAL: Quedó inaugurado el nuevo servicio de hemodinamia

LT 14 Paraná - Trámite para el subsidio de gas y de luz: En Entre Ríos pueden inscribirse 400 mil personas

LRA 1 Buenos Aires - “Hecho en Buenos Aires”: La revista celebra sus 22 años

LRA 26 Resistencia - GRACIELA GUARINO: “Vinculamos a la universidad con la comunidad”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La ministra de Economía será recibida el próximo lunes en Washington por Kristalina Georgieva, la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), según adelantaron fuentes oficiales.

En tanto, Jorge Arguello, embajador argentino en los Estados Unidos, expresó: "La ministra Silvina Batakis va a llegar el domingo por la tarde a Washington, y luego vamos a tener inmediatamente una reunión de trabajo en la embajada".

LRA 1 Buenos Aires

El ex juez de Cámara Federal reflexionó acerca de la impunidad de la Corte Suprema y el manejo de la justicia en el país.

En este sentido, se refirió a las declaraciones de CFK al respecto de la Corte: “Pienso distinto en cuanto a la vulnerabilidad, comparto que hay una parte de vulnerabilidad, pero también hay una parte de mucha solvencia, mucha convicción en lo que hacen

“Son vulnerables, pero además son absolutamente responsables de las barbaridades que están haciendo y son parte de algo más grande que está sucediendo en nuestro país” afirmó.

A su vez, se refirió a algunos fallos que dictaron: “La presencialidad en las escuelas que motivó una denuncia que dio lugar a un juicio político con 27.000 adhesiones y que nunca avanzó en la Cámara de Diputados”.

“Lo que ha sucedido con el Consejo de la Magistratura, el fallo por el cual reviven una ley que había sido derogada por el congreso. La Corte cuando revalido la ley, lo que hizo es violar la Constitución”. “Esta Corte está formando parte de algo mayor, más grave y peligroso” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía hoy a Ushuaia debió ser desviado al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, en Chubut, ante un llamado anónimo al 911 que advirtió por la presencia de una bomba en el equipaje.

Se trata del vuelo AR1882 que en estos momentos se encuentra aterrizado en Comodoro mientras el escuadrón antibombas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realiza el reconocimiento de equipaje, como parte de los protocolos previsto para el caso.

La aeronave se encuentra en un sector de la pista, mientras la estación aérea se mantiene inoperable y los 172 pasajeros y seis tripulantes permanecen embarcados, al menos hasta completar los procedimientos previstos en estas situaciones.

El procedimiento comenzó a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una bomba en el avión Boeing 737 Max con matrícula LVHKV.

Durante ese lapso los vuelos que debían aterrizar en Comodoro Rivadavia fueron desviados a aeropuertos de alternativa, en este caso Trelew, indicaron fuentes aeroportuarias.

LRA 1 Buenos Aires

La líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagros Sala, habló de su familia, de su infancia, del orgullo de su descendencia boliviana, de su situación procesal, llevando 6 años como presa política en Jujuy, y de su salud, luego de haber sido internada por una “trombosis venosa profunda”.

“Depender de las pastillas me pone mal. Antes con tal yuyo me curaba, con la naturaleza misma. Ahora no tengo cerca ninguna especie para controlar los dolores. No puedo hacer otra cosa igual porque tengo la responsabilidad, por los miles de militantes y mi familia, que esperan que esté bien”, expresó.

Acerca de la situación política judicial de la provincia de Jujuy Sala remarcó que el gobernador, Gerardo Morales, “está presentando todo para renovar el supremo tribunal de justicia y así avanzar contra los que opinan mal de él. Es necesario que de una vez por todas les ponga un párate”.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos buscará avanzar en agosto en la Cámara de Diputados con el debate del proyecto de Renta Inesperada con el objetivo de reforzar los recursos del Estado Nacional y para eso buscará enhebrar acuerdos con los bloques provinciales, informó el titular de la bancada del oficialismo, Germán Martínez.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

El informe fue difundido en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, el equipo de Causa Pendiente realizó un informe para poder entender cómo y cuando surge la fascinación argentina por el billete estadounidense.

Para entender como la adoración al dólar es parte de nuestra cultura no tenemos que hablar solo de economía para encontrar estas respuestas porque estamos frente a un dilema cultural.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna, Juan Alonso se refirió a la actualidad económica del país, la devaluación y la razón tras que un mercado marginal pase a ser la nueva normalidad financiera en la Argentina.

Resaltó que “lo que estamos viviendo claramente influye directamente en los negocios de cercanía”.

En este sentido, continuó analizando los distintos factores tras la actualidad de la economía.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Pacho O’Donnell indago en la historia de los caudillos del interior argentino, las guerras civiles y la oposición al centralismo porteño, haciendo un repaso a la lucha de Artigas, su visión del enfrentamiento y de la necesidad que la independencia no sea una continuación del orden hispánico, dando a las provincias la autonomía para elegir sus representantes.

En la segunda parte del programa, Pacho conversó con el historiador Víctor Hugo Robledo, quien presentó su libro recientemente publicado “Facundo, el tigre de los federales” en el que disipa la sombra creada por la obra de Sarmiento y construye su propia biografía del caudillo.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Paz, Bolivia, Bernardo Salinas, amante de la cultura andina y estudioso de la cultura tiahuanaco, contó acerca de las culturas preincaicas en América Latina, su forma de vivir e innovaciones.

Se refirió a la llegada de los españoles a América: “Cuando llegan ellos se encontraron con el Imperio incaico, ya en decadencia, se estaba librando una guerra civil y aprovecharon los españoles para apoderarse de todo el territorio”.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de Canillitas y senador provincial de Frente de Todos, se refirió a la actualidad económica del país, destacando el rol de la CGT apoyando al gobierno para que “siente las bases de un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo”.

Se refirió al gesto del kiosquero que rechazó el saludo de Mauricio Macri: “Mingo le dio una lección extraordinaria, ha tenido una repercusión porque gran parte de la sociedad sentimos lo mismo”.

“Sabemos que la CGT es una organización de garantía de la paz social, y hay sectores que no la están garantizando; el núcleo sojero, las grandes empresas, evidentemente todos están buscando desestabilizar" afirmó.

LRA 7 Córdoba

Jaude, quien también es dirigente del Partido Comunista y ha promovido una transformación en su comuna con la participación real de los habitantes, señaló: "Pasamos de tener una izquierda que estaba en la calle y fuera de todas las instituciones a tener una que está en todas ellas".

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional AM870 transmitirá el próximo martes 26 de julio desde el Museo Evita. A partir de las 07:00 y hasta las 19:00 la Radio Pública desarrollará 12 horas de su programación de AM: "Pase lo que pase", Darío Villarruel (07:00 a 09:00); "Ahí vamos", Gisela Busaniche (09:00 a 12:00), "Radio Pais", Federica Pais (13:00 a 15:00), "Gente de a pie", Mario Wainfeld (15:00 a 17:00) y “Encuentro Nacional”, Luisa Valmaggia (17:00 a 19:00).

En la ocasión, Cristina Alvarez Rodriguez, Presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita, recibirá de manos de Rosario Lufrano, Presidenta de R.T.A, la donación de los audios con la palabra de Evita en actos de Radio del Estado (Hoy Radio Nacional) entre 1946 y 1952, y un corto de Luis Cesar Amadori remasterizado sobre su velatorio.

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna repasó la vida de Eva María Duarte de Perón, la política y actriz argentina considerada la más odiada y amaba del país, recorriendo así sus inicios en los espectáculos, su pasar por la política al lado de Juan Domingo Perón, hasta convertirse en una referente de los derechos civiles de la mujer y de los trabajadores.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Programa especial a 28 años del atentado a la AMIA, con audios de aquél 18 de julio de 1994 y un diálogo a fondo con Horacio Lutzky, autor junto a Miriam Lewin de “Iosi, el espía arrepentido”, una investigación ahora convertida en miniserie que narra la historia real de un agente de inteligencia de la Policía Federal Argentina que logró infiltrarse en la comunidad judía.

LT 12 Paso de los Libres

Tras respaldar a Diego Caram en su rol de intendente del Departamento correntino de Mercedes, Sand cruzó al Gobierno provincial por intentar hacer oídos sordos a la voluntad popular, expresando: "Cuando no logran el voto, utilizan otras lamentables herramientas”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva producción de las emisoras públicas, realizamos “50 en 50” para brindarte las noticias semanales más relevantes en cada rincón de nuestro país. En esta ocasión, desde LRA3 Santa Rosa, La Pampa.

En este resumen federal de 50 minutos, matizado con la música del Ranking Argentino de Canciones (RAC) haremos referencia a como marcha la inscripción para acceder a los subsidios de las tarifas de luz y gas. Además, San Martin de los Andes, celebra las nuevas frecuencias de vuelos de Aerolíneas Argentinas, desde y hacia la ciudad.

Santiago del Estero, celebra sus 469 años de su fundación. La intendenta de la ciudad, Norma Fuentes, destaca la programación cultural especialmente preparada para los festejos.

LT 11 Concepción del Uruguay

De Luca, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER), se refirió a la realidad del sector metalúrgico del país diciendo: "Tenemos que aprovechar el momento de gran demanda, porque el trabajo que estamos haciendo está dando sus frutos”, y luego agregó: "Por un lado hay actividad casi plena y, por otro, existe esa enorme incertidumbre de la economía de nuestro país".

LRA 11 Concepción del Uruguay

Al respecto, Brutti destacó: "Hay toda una corriente internacional que maneja el uso de productos naturales y, aunque hay productos que ya están en el mercado, nosotros no tenemos el desarrollo tecnológico necesario para implementarlos".

LT 14 Paraná

El sector citrícola sufrió una fuerte granizada a mediados de julio, hecho que provocó grandes pérdidas, motivo por el cual podría verse afectada la próxima producción.

En tanto, Ariel Panozzo Galmarello, referente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, informó que fueron recibidos por Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, quien puso disposición el equipo de trabajo provincial.

LT 11 Concepción del Uruguay

Héctor Martínez, quien es gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, hizo referencia al sector de las semillas señalando: “El Estado trata de empujar una ley que genere un ordenamiento de la comercialización y, sobre todo, del pago de patentes".

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Así lo anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al brindar una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional de Ezeiza, luego del arribo de las primeras dosis de la vacuna pediátrica Moderna.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti propuso recorrer la obra poética del escritor uruguayo, Mario Benedetti, recitando partes de sus escritos literarios más prolíficos.

“El es una pluma mágica y multifacética que generó, sin premeditación, desde todos esos géneros, modelos de conducta y un rigor ético y equilibrado con la belleza de lo estético”, citó Aliverti sobre las declaraciones del cantautor Daniel Viglietti acerca de Benedetti.

LRA 14 Santa Fe

El sábado 23 de julio, desde las 11 hs se llevará a cabo el 4° Encuentro de la Escuela de Espectadores bajo el lema “Teatro, dramaturgias e infancia”.

Nacionalmente dialogó con la especialista en estudios sobre teatro, literatura y cultura para niños y jóvenes, Nora Lía Sormani quien invitó al encuentro que se desarrollará en el Centro Cultural Provincial y contará con una entrevista de la dramaturga argentina, Ana Alvarado y con la presencia del reconocido teórico Jorge Dubatti junto a Nora Lía Sormani. Este evento abordará temáticas como la definición de teatro para las infancias, el público al que está dirigido y los autores que abordaron esta temática en primera instancia, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

En este segundo episodio del especial dedicado a Gilbert O'Sullivan, Litto Nebbia comparte la segunda parte del show que el compositor y melodista irlandés brindó en el auditorio de la BBC, en Londres.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges conversó con la actriz, bailarina, cantante, directora y guionista, de gran recorrido en cine, Sheila Lemesoff, quien actualmente protagonista de la obra unipersonal “Yo seré un terremoto” en la que personifica a Eva Perón en 1944 cuando fue convocada a participar en la colecta a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan.

Sheila hizo un recorrido por su carrera en la actuación, la época de formación junto a Lito Cruz hasta el desembarco en el cine, como así también su relación con el fallecido director Raúl de la Torre.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora porteña por el Frente de Todos, se refirió al escandaloso manejo de los acarreos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resaltando que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “no tiene nada que ver con lo que comunica”.

En este sentido explicó: “Los agentes de control de tránsito integran el sistema de seguridad de la ciudad hoy. Esta persona está arriba de la grúa para poder realizar la orden de acarreo que necesita, el criterio es puramente recaudatorio, no importa si el auto estorba o no”.

“Informes y planteos sobre este tema venimos haciendo hace años, lo que hay ahora es un pedido formal por parte de un compañero de nuestro bloque que tiene que ver con la suspensión del servicio de acarreo excepto de lo que tiene que ver con las urgencias” resaltó.

LT 14 Paraná

Quedó habilitada la inscripción del tercer grupo de usuarios que deseen obtener el subsidio para el gas como y la energía. Los DNI que terminan en 6, 7, 8 y 9 tendrán plazo de completar el formulario hasta el próximo martes 26 de julio.

El contenido de la declaración jurada que deberán presentar los usuarios incluye los siguientes datos: documento nacional de identidad, número de trámite del DNI, nombre, apellido, CUIL,

género, fecha de nacimiento, datos socioeconómicos y situación laboral, datos de contacto, domicilio declarado por el usuario, código postal, relación con el domicilio y datos del servicio de luz y del servicio de gas, junto a los correspondientes al grupo conviviente.

LRA 1 Buenos Aires

Adriana Pérez, una de las mamás integrante de la “Red de Madres de hijos sobrevivientes de Cáncer en Tierra del Fuego”, paso por los estudios de Radio Nacional y nos contó sobre los alcances y beneficios logrados luego de la sanción de la Ley de Oncopediatría por parte del Congreso Nacional.

También se refirió al trabajo que el grupo de mamás vienen realizando desde hace varios años y sostuvo que "nosotros nos inciamos con la presentación de un proyecto de ley oncopediárico integral, Ley Pedro Rocha, el cual fue explicado en diversas comisiones pero no se pudo lograr su aprobación por parte de la Legislatura".

“Con la Legislatura aún no hemos llegado a buen puerto y todavía no sabemos por qué pero en el trayecto, seguiremos avanzando con el pedido de adhesión a la Ley Nacional”, dijo esperanzada Adriana Pérez.

LRA 21 Santiago del Estero

El Dr. Rodolfo Gavícola jefe del servicio de urgencias del hospital regional, brindó detalles sobre el nuevo servicio de hemodinamia, único en la provincia por sus características y equipamiento de última generación, que fue inaugurado en la jornada de ayer por el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora.

LT 14 Paraná

Luciano Paulín, director del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), brindó detalles del proceso de inscripción para mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas, informando que en Entre Ríos son, aproximadamente, 400 mil las personas que tienen esa posibilidad, los cuales son usuarios residenciales según los tipos de consumo.

LRA 1 Buenos Aires

Angeles Mesera, integrante de la revista, contó cómo surgió hace ya más de dos décadas la publicación que le dio un espacio a 5300 personas en vulnerabilidad.

"Hecho en Buenos Aires fue un espacio para generar un ingreso para esas personas y además un lugar de pertenencia, de formación y de poder fortalecerse de una situación compleja como lo es la calle", describió.

Este 24 de julio la revista festeja sus 22 años de vida en la Fundación Mercedes Sosa, en San Telmo.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Guarino dijo: “Como Facultad de Humanidades presentamos en el stand de la UNNE de la Bienal un proyecto pluricultural y ambiental del Chaco y presentamos el mapa de los Humedales Chaco, el cual es el producto de las funciones de docencia, investigación y extensión que tienen las universidades. Es importante la presencia de la organizaciones civiles en el espacio universitario, con el que no estaban vinculados”. }

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Apo conversó con el exjugador, Rubén Sosa, quien habló de su carrera profesional en el fútbol uruguayo y luego en el europeo, de su encuentro en la cancha con Diego Maradona y de los valores que transmite en fútbol.

Asimismo, Sosa también contó lo que vivió al ser uno de los jugadores de fútbol más jóvenes en ser fichados para debutar en Primera División con tan solo 15 años en el Danubio Fútbol Club, en la ciudad de Montevideo.

“Mi carrera fue toda alegría ya que era un niño inconsciente que solo quería jugar al fútbol y ganarles a todos”, relató.