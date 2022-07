“Es necesario que de una vez por todas le pongan un párate a Morales”

La líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagros Sala, habló de su familia, de su infancia, del orgullo de su descendencia boliviana, de su situación procesal, llevando 6 años como presa política en Jujuy, y de su salud, luego de haber sido internada por una “trombosis venosa profunda”.

“Depender de las pastillas me pone mal. Antes con tal yuyo me curaba, con la naturaleza misma. Ahora no tengo cerca ninguna especie para controlar los dolores. No puedo hacer otra cosa igual porque tengo la responsabilidad, por los miles de militantes y mi familia, que esperan que esté bien”, expresó.

Acerca de la situación política judicial de la provincia de Jujuy Sala remarcó que el gobernador, Gerardo Morales, “está presentando todo para renovar el supremo tribunal de justicia y así avanzar contra los que opinan mal de él. Es necesario que de una vez por todas les ponga un párate”.