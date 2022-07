Subsidio gas y luz: en Entre Ríos pueden inscribirse 400 mil personas

El director del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Luciano Paulín, brindó detalles del proceso de inscripción para mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas, que inició hace una semana el gobierno nacional.

Hasta este viernes, en la provincia ya hay un 20% de inscriptos sobre el total de aquellas personas que se tienen que inscribir, es decir de los usuarios residenciales del servicio eléctrico.

En Entre Ríos son aproximadamente unas 400 mil personas que tienen posibilidad de inscribirse, que son usuarios residenciales según los tipos de consumo y que según el decreto 332 que legisla la segmentación están con la carga de completar el formulario”. Si bien se convoca a la comunidad a concretar el trámite, no es una obligación, si alguien no llena el formulario no tendrá la multa, ni una pena sino que solamente perderá el subsidio.