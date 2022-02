Diario de Radio Nacional 23/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El presidente anunció inversiones en ciencia

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO PEIRANO: "Nos invitó a mirar hacia un horizonte basado en el conocimiento"

LRA 26 Resistencia - Anuncio de Jorge Capitanich: Garantizan que el kilo de pan se venda a 130 pesos

LRA 26 Resistencia - Anuncios de Capitanich: Fuertes incrementos en las asignaciones familiares y en la ayuda escolar

LRA 28 La Rioja - JUAN MANZUR: "La deuda con el FMI es una tragedia para la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO MORONI: "El objetivo del Gobierno es que siga creciendo el salario real"

LRA 28 La Rioja - Este viernes llegará el proyecto al Congreso: Diputados riojanos respaldarán el acuerdo con el FMI

LRA 26 Resistencia - DOMINGO PEPPO: “Con Paraguay tenemos una permanente relación de hermandad”

LRA 1 Buenos Aires - LUIS CARZOGLIO: “Desde la AFI me comunicaron el interés de Macri en la detención de Moyano”

LRA 1 Buenos Aires - LEONARDO GROSSO: “El cuidado ambiental debe ser uno de los ejes de acuerdo entre los partidos"

LRA 1 Buenos Aires - MIGUEL ARIAS: “La investigación está en vía muerta y no hay detenidos”



LRA 1 Buenos Aires - ISABEL CERRUTI: La Cámara de Casación benefició con salidas transitorias a tres represores

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO MORALES: Argentina celebró 118 años de presencia en la Antártida

LRA 1 Buenos Aires - COMBATE DE INCENDIOS: Ambiente destinó 300 millones de pesos más a Corrientes

LT 14 Paraná - SERGIO FEDEROVISKY: Destacó la labor de los brigadistas y los medios aéreos en los incendios

LRA 27 Catamarca - Incendios forestales: Bomberos y brigadistas catamarqueños viajaron a colaborar en Corrientes

LRA 1 Buenos Aires - MAÑANA SE ESPERAN LLUVIAS EN CORRIENTES: Cientos de brigadistas en dura lucha contra el fuego

LRA 1 Buenos Aires - INCENDIOS FORESTALES: El conmovedor testimonio de un rescatista de fauna en Corrientes

LRA 1 Buenos Aires - DIEGO MONTON: Frenaron la entrega de 12 mil hectáreas a un grupo empresario

LRA 13 Bahía Blanca - LAUREANO ALIMENTI: Liberaron la tercera dosis y se viene otra Noche de las Vacunas

LRA 57 El Bolsón - UNIVERSIDAD NACIONAL: Fabricaron dispositivos para medir la calidad del aire en las aulas

LRA 6 Mendoza Quino - ALEJANDRO ABRAHAM: "Es clara la intención del radicalismo de cooptar poderes"

LT 14 Paraná - PEDRO PERETTI: “El debate es construir una empresa estatal de dragado y balizamiento”

LRA 1 Buenos Aires - LEO ANZALONE: “Hoy hay menos presión impositiva que con el gobierno de Mauricio Macri”

LRA 9 Esquel - Beneficiará a los productores locales y a los vecinos: Se inauguró el Mercado MultiplicAR en Trevelin

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández anunció un plan de apoyo e inversiones para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Durante el acto, afirmó que al Gobierno le interesa el desarrollo real, con mirada federal y sostuvo que "no hay dinero mejor invertido que en educación, ciencia y tecnología"

"Queremos que crezca toda la Argentina, no que solo invirtamos en la ciudad capital sino en toda la Argentina, eso es desarrollo real", dijo el mandatario en el Edificio “Cero + Infinito” de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se encuentra en la Ciudad Universitaria.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se refirió a los anuncios que realizó el presidente Alberto Fernández para impulsar el desarrollo tecnológico vinculado a la industria Pyme.

]En ese sentido, el economista especializado en temas de innovación y desarrollo productivo, detalló que los 15 mil millones de pesos que invertirá el Estado nacional, estarán dirigidos a la producción pública de medicamentos, de energías renovables, de alimentos de calidad y a la industria del conocimiento.

LRA 28 La Rioja

En su visita a la ciudad de La Rioja, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió al acuerdo con el FMI, el cual debe ser refrendado por el Congreso Nacional, señalando: "Va a primar el dialogo y los consensos necesarios. Sabemos que la deuda con el FMI es una tragedia para la Argentina, una deuda que no fue contraída por nuestro Gobierno, sino por el anterior, por la administración de Mauricio Macri”.

Tras esto, Manzur dijo: “Como Gobierno debemos generar las condiciones para hacer frente a la deuda de la mejor manera posible y transitar el camino que todos queremos para la Argentina, con obras y desarrollo integral”.

LRA 1 Buenos Aires

El funcionario habló sobre los puntos del acuerdo con el FMI que atañan a su cartera, y aseguró que no está en discusión la modificación de la edad jubilatoria ni las negociaciones paritarias. "El Gobierno tiene como objetivo que crezca el salario real. Se ratifica que éste es el punto de partida", dijo.

Asimismo, señaló que se acordó con el organismo internacional de crédito rever algunos puntos de la economía bajo dos conceptos: "Estudio" y "Equidad".

En ese sentido explicó que "se estudian mayores incentivos para que los trabajadores permanezcan en su etapa activa", al tiempo que remarcó que "no está en discusión el sistema jubilatorio ni la modificación de la norma laboral".

LRA 26 Resistencia

Se concretará a través de un convenio del Gobierno del Chaco con el Centro de Industriales Panaderos, del que dio detalles el gobernador Capitanich, diciendo: “Incluye a 82 panaderías de toda la provincia, con el precio estimado de 130 pesos por kilo de pan. El Chaco cuenta con una planta de producción de harina de trigo para proveer de insumos de calidad a las panaderías, y estamos promoviendo el desarrollo de la cadena de valor del trigo para que más familias encuentren en las góndolas de los comercios más productos chaqueños a un precio accesible”.

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció las medidas adoptadas, indicando: “Toda la planta del Estado provincial cobrará las asignaciones familiares con un incremento del 200 %, desde el próximo mes de marzo. También se actualizan los conceptos de escolaridad, con un incremento de más del 33.233 %, y en cuanto a la ayuda escolar el aumento será de un 257 %, que se pagará en el transcurso de este mes. Esto significa para la provincia un costo fiscal de 113 millones de pesos, pero consideramos que todo esto tiene un impacto significativo y representa un 163 % de aumento para una familia tipo”.

LRA 28 La Rioja

Los legisladores Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera adelantaron su postura en favor del proyecto de ley para refrendar la negociación del Gobierno nacional con el FMI. En la ocasión, Pedrali expresó: “En el bloque del Frente de Todos trabajarán para que todos los diputados voten unidos”, y luego aclaró: “De todos modos son respetuosos de la decisión de cada legislador”.

LRA 26 Resistencia

Peppo, embajador argentino en Paraguay, analizó el presente sanitario de ese país y la actualidad política de la Argentina, precisando: “Por la situación sanitaria estamos muy contentos, porque se levantaron las principales medidas para el ingreso y egreso al Paraguay. En relación a la política de nuestro país, expreso mi total apoyo al presidente Alberto Fernández y a su continuidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El suspendido juez de Garantías de Avellaneda confirmó ante los miembros de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que agentes de la AFI lo presionaron para que detuviera a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, al exponer sobre la denuncia de la "mesa judicial bonaerense" destinada a armar causas contra gremialistas.

Luis Carzoglio explicó cómo fue el entramado y afirmó: “La visita de los agentes de la AFI a mi juzgado responde a un presunto interés de Macri de querer hablar conmigo”.

“Los agentes de la AFI me dijeron: ‘Lo venimos a ver porque el presidente Macri está interesado en la detención de Pablo Moyano. Estamos obsesionados con esa detención’”, relató.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires pidió que se trate en el Congreso la Ley de Humedales ante lo que se está viviendo en Corrientes con los incendios. “Lo que plantea esta iniciativa es un presupuesto de protección de estos ecosistemas para regular la actividad económica sobre los humedales, no para prohibirlas”, aclaró.

El también titular de la comisión de Ambiente de Diputados señaló que hay que pensar en las consecuencias que dejará el fuego: “Más allá de todo, hay que superar las grietas políticas alrededor de estos temas porque lo que está en juego es muchísimo”.

Leonardo Grosso recordó que en 2020, cuando comenzó a debatirse la protección de humedades en el Congreso, “una de las primeras provincias que -en términos institucionales y no sociales- se alzó en contra fue Corrientes”. En ese sentido, agregó: “Hay mucha permeabilidad de los intereses económicos”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado provincial de Corrientes, Miguel Arias (Frente de Todos), dijo que “ya pasaron 6 meses del atentado y no hay ninguna persona detenida. La investigación está en vía muerta. No avanza porque hay un direccionamiento político”.

Arias fue baleado en un acto realizado en la localidad correntina de Tapebicuá durante el cierre de la campaña electoral del año pasado.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal de Casación Penal decidió el beneficio a tres represores del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo con salidas transitorias. Se trata de Eduardo Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik.

“Durante la feria les dieron esta posibilidad a estos tres condenados a cadena perpetua”, dijo Isabel Cerruti, ex detenida, sobreviviente y coordinadora del Espacio Memoria Olimpo.

En ese sentido, adelantó que buscarán apelar ante la Corte pero que deberán realizar una campaña para llegar a pagar la tasa judicial. En tanto, contó que la Secretaría de Derechos Humanos es querellante y colabora en la causa.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina es el país que mayor tiempo ininterrumpido lleva en la Antártida, desde 1904, hace 118 años, cuando tomó posesión e izó la bandera en la actual Base Orcadas, hecho que marcó un hito y abrió el camino a nuevas expediciones convirtiendo a la nación en la que más bases tiene en el continente blanco, con seis estaciones permanentes y otras siete temporarias que se mantienen habilitadas durante el verano.

Fernando Morales, jefe de la Base Antártica Esperanza, celebró la conmemoración de un nuevo aniversario del inicio de la presencia permanente del país en el continente blanco, que constituye una afirmación de la soberanía nacional sobre las islas y los espacios marítimos del Atlántico Sur. “Argentina tuvo durante cuarenta años permanencia exclusiva”, resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destinará 300 millones de pesos a Corrientes para fortalecer la adquisición de equipamiento para las brigadas provinciales y satisfacer demandas logísticas del operativo de combate a los incendios en curso en la provincia.

Tras precisar que son 800 mil las hectáreas afectadas, el periodista de Radio Nacional General Madariaga Paso de los Libres José Gómez señaló que “Nación siempre estuvo dispuesto a cooperar con la provincia, pero el gobierno provincial se dio cuenta tarde que no tenía los elementos necesarios para hacer frente a esto que se desmadró”.

Además, destacó que el Gobierno de Corrientes anunció la distribución de aportes no reembolsables para productores agropecuarios afectados por los incendios, por la cual se destinará un total de 2.800 millones de pesos, en el marco de la emergencia que atraviesa la provincia.

LT 14 Paraná

El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, participó junto al ministro Juan Cabandié de una reunión del Comando Unificado en Corrientes, con el objetivo coordinar las acciones para mitigar los incendios. “Las lluvias que cayeron en la zona fueron escasas, el pronóstico no es bueno y, lamentablemente, las precipitaciones no fueron suficientes”, señaló Federovisky, y luego desmintió la falta de coordinación entre la Nación y el Gobierno, manifestando: “No es correcto y no es justo. Tenemos una enorme cantidad de gente trabajando, ya que hay 170 de brigadistas y más de 11 medios aéreos detrás de esta tarea”.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, brindó detalles sobre la presentación del Programa “Renacer Iberá", señalando que mediante el plan se pretende implementar una serie de medidas para recuperar los Esteros del Iberá del impacto ecológico que viene azotando a la provincia debido a los incendios.

LRA 42 Gualeguaychú

Ingrid Alurralde, bombera voluntaria de Gualeguaychú, que es la primera mujer que maneja unidades móviles livianas y se encuentra combatiendo los incendios en Corrientes, dio detalles del trabajo de campo que realiza, indicando que la rotación de los vientos hace más difícil su tarea.

LT 12 Paso de los Libres

Duarte se refirió a los relevamientos de los focos de incendios que realizan con la ONG “Correntinos contra el cambio climático”, informando que la situación sigue siendo grave porque ahora el fuego se está trasladando a zonas de la estancia San Alonso, donde se encuentran varias especies de animales en peligro de extinción. La misma está ubicada en la isla del Corazón de los Esteros del Iberá, en la cual funciona el Centro Experimental de Cría de Yaguaretés.

LRA 22 Jujuy

Los brigadistas jujeños arribados ayer para combatir el fuego en Corrientes fueron asignados a La Cruz, en Santo Tomé, zona en la que el fuego avanzó unos 140 kilómetros.

El director de Incendios, Vegetación y Emergencia Ambiental, Alejandro Cooke, informó que durante la reunión desarrollada en el Comando de Incidentes se les asignó a las cuadrillas jujeñas la intervención en el sector de La Cruz, informando que “es la zona norte de los 140 kilómetros que están incendiados en Santo Tomé”.

LT 14 Paraná

Los Veteranos de Malvinas de Paraná están recolectando donaciones para las personas y los animales afectados por los incendios forestales de Corrientes. Para esta colecta necesitan agua mineral, bebidas energizantes, elementos de limpieza, gasas, sueros, vendas, cremas humectantes, analgésicos y medicamentos veterinarios, además de la crema contra quemaduras “Platzul”.

Según confirmó Oscar Elías, quien representa a la Federación de Veteranos provinciales, las donaciones podrán acercarse al Centro de Veteranos, ubicado en la calle Montevideo 266 de Paraná, de 9 a 13 y de 17 a 20 horas.

LRA 27 Catamarca

El Director de Defensa Civil de Catamarca, Martin Castelli, informó que un grupo de brigadistas de la provincia viajo a colaborar para combatir los incendios en Corrientes, expresando: “El equipo le va a prestar ayuda a nuestros hermanos, que están muy comprometidos con este flagelo que es el incendio forestal”.

LRA 1 Buenos Aires

Los incendios forestales continúan consumiendo amplias superficies de campo en el norte de Corrientes, pese a la incansable labor de unos 450 brigadistas enviados a la región, incluso en sectores turísticos de los Esteros del Iberá. El periodista de Radio Nacional Santo Tomé Roberto Pujol dijo que las llamas alcanzan los 40 metros de altura y lamentó que el gobierno provincial haya demorado quince días en responder el ofrecimiento de ayuda Nación. En tanto, señaló que se esperan lluvias para mañana.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Segovia es director del Centro de Conservación de Paso de la Patria, en Corrientes, donde se derivan los animales rescatados afectados por los incendios en la provincia. "Los animales que han podido escapar, no van a poder volver al monte porque no existe más y por ende no tienen para comer", contó el rescatista. Además calificó la situación como un "combo explosivo" ya que a los incendios se le suma la sequía que azota a la zona: "No hay agua, todas las lagunas están secas".

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno de Mendoza "regaló" 12.351 hectáreas a un grupo empresario para construir un centro de esquí. La operación fue suspendida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

En ese sentido, el integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Diego Montón sostuvo que la operación "se enmarca en una serie de otras acciones poco transparentes con relación al manejo de las tierras fiscales y el ordenamiento territorial" del gobierno de Rodolfo Suárez, y detalló que la provincia avanzó en un trámite express en la adjudicación gratuita de más de 12 mil hectáreas en la zona de Malargüe, en una zona que limita con Chile".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El director asociado de la Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, confirmó que ya pueden recibir la tercera dosis de la vacuna contra el covid sin turno, los mayores de 18 años en cualquier centro vacunatorio.

Señaló que “cada vez que se libera la vacunación es muy importante porque tenemos otros desafíos… y cuanto antes podamos seguir avanzando para nosotros es un alivio”. Aclaró que aquellos que se presenten para vacunarse deben haberse aplicado la segunda dosis hace más de 4 meses.

LRA 2 Viedma

El funcionario contó que se experimenta una marcada baja de contagios junto a un buen nivel de vacunación. En Patagones, la cobertura supera el 90% de la población. Hoy comenzó la aplicación de una 3° dosis para mayores de 18 años.

LRA 29 San Luis

La funcionaria se refirió a las medidas de cuidado que se llevarán adelante en los establecimientos educativos. “Es mucho más flexible que los que tuvimos el año pasado porque ahora tenemos una situación sanitaria mejor, con una vacunación muy avanzada”, explicó Gatica.

LRA 57 El Bolsón

En la sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) fabricaron detectores de dióxido de carbono que se instalarán en los espacios donde se desarrollará el dictado de clases.

En "Arriba Comarca", Diego Aguiar, vicerrector de la UNRN, contó detalles sobre la fabricación y el funcionamiento de los dispositivos. Además, se refirió a la puesta en marcha de la carrera de medicina y al ciclo lectivo 2022.

Política | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Abraham, senador provincial por el Frente de Todos, explicó los motivos por los cuales el PJ-FdT decidió no participar de las sesiones donde se designarán funcionarios a petición del Poder Ejecutivo, señalando: “El oficialismo tiene los números, y hace lo que quiere. Hay una clara intención de cooptación de poderes de parte del radicalismo, y eso se va concretando cada día”.

LRA 5 Rosario

La localidad correntina de Santa Rosa es una de las zonas más afectadas por los incendios forestales. El productor aseguró que la situación para el sector “es crítica, por la sequía y ahora por los incendios que están en toda la provincia. Estamos complicados”.

Economía | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

Tiene su período desde octubre a mayo, pero atraviesa una situación crítica que se intensifica desde hace tres años con la sequía. En esta oportunidad, los productores aseguran que las pérdidas son del 50 por ciento de las plantas de té.

LT 14 Paraná

Peretti, ex Federación Agraria Argentina (FAA), se refirió al futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay, hoy en manos del Estado nacional, tras conocerse que la empresa belga Jan del Nul sería nuevamente la seleccionada para continuar dirigiendo la ruta comercial del río.

“Está funcionando todo muy bien en manos del Estado”, remarcó Peretti, y aseguró que el problema está en que falta debatir sobre la “construcción de una empresa estatal de dragado y balizamiento, en el marco del Ministerio del Interior”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec) se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación por la deuda.

Tras señalar que “es dramático cuando uno analiza” la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, Leo Anzalone expresó que “una vez que el acuerdo esté cerrado, se plantean desafíos muy importantes para nuestro país por la gran cantidad de dinero que se le debe al FMI”.

En ese marco, señaló que “hoy hay menos presión impositiva que con Macri” y resaltó que “Argentina está en récord de exportaciones”. “Arriba del 90% de las exportaciones de economías regionales no pagan retenciones”, sostuvo.

LRA 9 Esquel

El Mercado MultiplicAR forma parte de un programa impulsado por la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Nación, el cual funciona como punto de venta fijo para que los productores locales y regionales puedan comercializar sus productos y beneficiar a la población.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, estuvo presente en la apertura del mercado junto al intendente de Trevelin, Héctor Ingram, y dijo: “El objetivo es cuidar el precio y las variables de precio entre los productores locales”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) consideró insuficiente la propuesta del Gobierno. “No es sustancialmente superior a la anterior, la cual fue ya declarada insuficiente por las asambleas escolares y reuniones de delegados», señaló Omad.

LRA 5 Rosario

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) analizan la propuesta salarial del gobierno de Santa Fe, que ofreció un aumento del 41,74% en tres tramos, una cifra inferior a la Paritaria Nacional Docente, que alcanza el 45,5%. “Seguramente habrá rechazo y paro”, señaló Lucero.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA) de Tierra del Fuego repudió la decisión del Gobierno de la Provincia de no incluir a ese gremio en la mesa paritaria 2022. “El sector sigue siendo sistemáticamente ignorado en las mesas paritarias de salud”, señaló Zapponi.

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada nacional Claudia Ormaechea (Frente de Todos) dijo que “este proyecto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.

La legisladora por Buenos Aires elaboró un proyecto para que la semana laboral sea de 36 horas.

“Se demostró en Japón, Islandia y los Estados Unidos que cuando los trabajadores no están presionados se trabaja con otro entusiasmo y mejora la producción”, agregó Ormaechea.

Otro de los proyectos presentados en la Cámara de Diputados pertenece a Hugo Yasky y propone trabajar 4 días a la semana: “Se adaptan uno a otro. La discusión en la Cámara será aunar distintos proyectos. A veces va a convenir 6 horas diarias y otras, 4 días a la semana”.

LT 14 Paraná

El próximo viernes en Colón, el Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) analizará la propuesta salarial que ofreció el Gobierno de Entre Ríos de un 45,45 %, y del mismo saldrá la definición sobre el inicio del ciclo lectivo 2022.

En este sentido, el secretario General de la entidad, Marcelo Pagani, aseguró: “Los trabajadores y las trabajadoras de la educación queremos estar en las escuelas, queremos iniciar los ciclos lectivos, y cuando esto no ocurre es porque no hubo una propuesta salarial que se acerque a la demanda de los trabajadores”.

LRA 1 Buenos Aires

“La política industrial de este gobierno impulsa la actividad del sector donde estoy y yo no quería perder la oportunidad de crecer y ayudar”, declaró el empresario Carlos Villariño. Él es el dueño de Textil Com, armó una escuela de oficios para capacitar a trabajadores que reciben un programa social y luego incorporarlos en su planta. Lo realizó mediante un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, de Trabajo y la Fundación Proteger.

“Nos pusimos a trabajar juntos, nunca en mi vida pisé un ministerio. La primera camada comenzó el 17 de enero y ya pasaron a la planta de producción”, contó y agregó: “En esta industria hay ausentismo, la gente no permanece más de tres meses; tenía expectativas bajas. De los 20 quedaron 18 y no faltaron nunca, no llegaron tarde. Una maravilla absoluta. Fue un éxito inesperado”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

El presidente de la ONG informó que 8 de cada 10 niños y niñas presenciaron situaciones de acoso escolar. “Quienes agreden también son víctimas, es una problemática compleja que involucra a las familias y es necesario abordar desde el Estado”, señaló Álvarez.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El Frente de Todos de Comallo, Río Negro, denunció la situación que viven vecinos y vecinas de la localidad. Se trata del impedimento de libre circulación por el camino que conduce a Pilquiniyeu del Limay y lleva a un espejo de agua donde se suelen realizar visitas recreativas.

LRA 21 Santiago del Estero

La periodista brindó detalles de la masacre sucedida en Weisburd, perteneciente al departamento Moreno, Santiago del Estero, donde un mecánico mató a su esposa de 35 años y a sus dos hijos de 7 y 11 años. Luego se fugó y se suicidó de un disparo en el Canal de la Patria.

LRA 4 Salta

Desde la UNA Folklore se impulsa esta diplomatura virtual en Ciencias de la Salud orientada a profesionales de las danzas populares. "Este proyecto de formación tiene como objetivo el estudio y la práctica vivencial de las diferentes técnicas corporales”, señaló Luján.

LRA 18 Río Turbio

En el marco del 135º Aniversario del Descubrimiento del Carbón en Río Turbio, desde el Municipio realizaron la entrega de infografías y banderas a distintas instituciones, principalmente a escuelas de Nivel Primario. “Nos pareció que era una muy buena opción para difundir la fecha”, señaló Díaz.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Estudiantes del interior de Tucumán pueden gestionar el Boleto Estudiantil Gratuito desde la página de la Legislatura de la provincia. “Solo tienen que tener a mano el certificado escolar y las inscripciones están abiertas para nivel inicial, primario, secundario y terciario”, aclaró Robles.

LRA 30 Bariloche

Por segundo año consecutivo realizarán en Bariloche diversas tareas para la revitalización del Mapuzugun, una lengua de los pueblos originarios. La actividad se enmarca en la efeméride por el Día internacional de la Lengua Materna que se conmemora desde 1999.

LRA 26 Resistencia

Lo explicó el fiscal ad hoc en la causa, Diego Vigay, diciendo: “Será este jueves 24 de febrero, donde se analizarán las pruebas ofrecidas. En lo que hace a los testimonios de hijos y nietos de los sobrevivientes, fue posible tenerlos con el apoyo de la reconstrucción oral que hizo la comunidad, a través de investigadores como Juan Chico. Estimamos que fueron aproximadamente 400 las víctimas, y eso lo determinamos con Juan Chico, mediante la transmisión oral de los descendientes de las víctimas”.

LRA 26 Resistencia

Lo explicó la profesora Josefa Ballena, quien es miembro titular de la Junta de Clasificación Polineveles de educación bilingüe intercultural Indígena, señalando: “Soy del pueblo wichí, y todos los docentes están muy contentos. Se presentaron 290 de nuestro pueblo, ya sean titulares, interinos y suplentes, y hay 56 sin cargo. La difusión la hicimos el año pasado, nos trasladamos a las localidades y a las regionales, y en octubre estuvimos en Comandancia Frías, Sauzalito y Misión Nueva Pompeya”.

LU 4 Patagonia

Con la inauguración de importantes obras de paseo en el casco céntrico de la ciudad, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, celebró el 121 aniversario local, y expresó: “Le estamos dando calidad de vida y dignidad a los vecinos de la ciudad con obras de agua y cloacas, y aunque son muchas las obras que necesitamos, también son muchas las que estamos haciendo”.

LU 4 Patagonia

El programa Nodo Comodoro Rivadavia de Economía del Conocimiento fue presentado por Marisol Merquel, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien dijo: "Hoy, gracias a un montón de gestiones que hizo el Gobierno, estamos mejor, estamos saliendo adelante y mejorando índices que hacen al desarrollo del país".

LRA 16 LA Quiaca

La directora de la Escuela de Minas, sede La Quiaca, profesora Julieta Urzagaste, hizo hincapié en el inicio del periodo lectivo, los exámenes y los proyectos para este año, y señaló: “Tenemos un inicio de clases especial, y, a diferencia de provincia, las mismas en la Escuela de Minas se iniciarán el próximo 16 de marzo, con una presencialidad plena, cuidada y sostenida”.

LRA 9 Esquel

Campos, delegado de Obras Públicas de Chubut, se refirió a los trabajos de refacciones de las escuelas, en tanto la vicedirectora de la Escuela 8, Irma Whiluber, detalló las obras que deben realizarse en esa institución.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Soria, ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca, será una de las representantes de la provincia en la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género. Al respecto, la ministra afirmó: “Vamos a estar presentado una línea de financiamiento que se llama ‘Catamarca con ellas’, que sirvió mucho para ayudar a nuestras emprendedoras y es exclusiva para mujeres emprendedoras de la provincia”.

LRA 25 Tartagal

Miranda Ruiz es médica y se encuentra imputada en una causa penal luego de haber intervenido, junto a un equipo interdisciplinario, en la realización de una práctica de Interrupción Legal de Embarazo (ILE). Señaló que no existen razones técnicas para sostener un proceso judicial en su contra y denunció persecución.

LRA 9 Esquel

“Desde el Consejo de las Mujeres, Géneros y diversidad no consideramos correcto ni avalamos el elegir a la mujer del año. Estamos atravesando un proceso de deconstrucción, de derribar estereotipos, de lucha por la igualdad, donde nos reconocemos sororas, empáticas y valiosas por igual, por lo tanto no nos parece oportuno llevar adelante un evento de estas características”, escribió la presidenta del Consejo de las Mujeres de Esquel, Graciela Avilés, en su muro de Facebook.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad se prepara para vivir la edición 2022 de esta fiesta, la cual se desarrollará del 26 al 28 de febrero, conformando un clásico del fin de semana largo en Villa Gesell. La propuesta suma importantes espectáculos musicales, los cuales “hacen que se transforme en uno de los mejores carnavales de la costa atlántica”, aseguró el secretario de Turismo, Emiliano Felice.

La programación contará con la presencia de las comparsas ´Alexpama´ y ´Aljibera´, de Maipú, acompañadas por ´La Feliz de Mar del Plata´ y ´Salgueiro Monumental´, de Entre Ríos, quienes se sumarán a las geselinas ´Maravillas del Mar´, ´Beixa´ y ´Arenas Doradas´, en tanto el gran cierre estará a cargo de Nonpalidece, una de las bandas principales de la fiesta.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El técnico de Boca, evalúa hacer modificaciones, para jugar el sábado frente a Independiente, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Ingresarán al equipo Rojo, Ramírez y Molinas. Además, Orsini jugó en lugar de Benedetto. Por bajo rendimiento no estará el " Toto " Salvio.

La probable alineación para ir a Avellaneda: Rossi, Advíncula, Izquierdoz, Rojo y Fabra, Pol Fernández, Campuzano y Ramírez, Molinas, Villa y Benedetto.

LRA 1 Buenos Aires