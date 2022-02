El conmovedor testimonio de un rescatista de fauna en Corrientes

Daniel Segovia es director del Centro de Conservación de Paso de la Patria, en Corrientes, donde se derivan los animales rescatados afectados por los incendios en la provincia. "Los animales que han podido escapar, no van a poder volver al monte porque no existe más y por ende no tienen para comer", contó el rescatista. Además calificó la situación como un "combo explosivo" ya que a los incendios se le suma la sequía que azota a la zona: "No hay agua, todas las lagunas están secas".