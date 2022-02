AGMER decidirá este viernes si comienza el ciclo lectivo 2022

Este viernes en Colón, el Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) analizará la propuesta salarial que ofreció el gobierno provincial de un 45,45 por ciento y del mismo saldrá la definición sobre el inicio del ciclo lectivo. En este sentido, Marcelo Pagani, secretario General de la entidad aseguró: “Los trabajadores y trabajadoras de la educación queremos estar en las escuelas, queremos iniciar los ciclos lectivos y cuando esto no ocurre es porque no ha habido una propuesta salarial que se acerque a la demanda de los trabajadores”. La respuesta del gremio, sobre la aceptación o no de la propuesta, se conocerá en horas de la tarde noche del viernes.

Pagani, informó que la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo Provincial ya está siendo analizada por los docentes en las escuelas entrerrianas y el viernes en el Congreso, en Colón, se resolverá si se acepta o no. En caso de no ser aceptada se dará a conocer qué ocurre con el inicio del ciclo lectivo, previsto para el miércoles 2 de marzo.

Pagani, aseguró que los y las docentes “queremos estar en las escuelas”, dijo y explicó que cuando las clases no han iniciado es porque no ha habido una oferta salarial que contenga las demandas del sector”.

También, destacó de la oferta salarial, el fuerte impacto que tendrá en marzo y la revisión planeada para septiembre, con motivo de revisar los índices inflacionarios.