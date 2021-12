Diario de Radio Nacional 23/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ABERTO FERNANDEZ: Calificó de "lapidario" el informe del FMI sobre Macri

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "El informe del FMI en algunos aspectos es tímido"

LRA 1 Buenos Aires - Crítico informe del FMI: Préstamo otorgado al gobierno de Macri

LRA 13 Bahía Blanca - HERNAN LETCHER: ¿Qué significa que el FMI reconozca que la deuda fue para fugar capitales?

LRA 42 Gualeguaychú - Deuda y fuga de dólares: El legado macrista que perjudica a los argentinos

LRA 1 Buenos Aires - Comunidad Quemquemtreu: Escalada del conflicto territorial en Río Negro

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: Carlos Goya Martínez Aranda, nieto recuperado con raíces chaqueñas

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Encabezó la inauguración de una planta de elaboración de vacunas

LRA 13 Bahía Blanca - GABRIELA PIOVANO: “Ya estamos en el tercer pico de contagios de covid”

LRA 1 Buenos Aires - RAUL JALIL: Evalúan cobrar el tratamiento a quienes "no se vacunen"

LRA 27 Catamarca - El pase sanitario: Los nodos de testeo y vacunación, son claves

LT 14 Paraná - Suba de casos de coronavirus: Resnik destacó la importancia de vacunarse y de usar barbijos de calidad

LV 8 Libertador - Ciencia y COVID: Para una democracia plena, la sociedad debe estar bien informada

LRA 1 Buenos Aires - ENIO GARCIA: “Hay indicios fuertes de que hay circulación de Ómicron en el Conurbano”

LRA 1 Buenos Aires - HUGO PIZZI: “Nunca en mi vida vi algo tan contagioso como Ómicron”

LRA 1 Buenos Aires - 500.000 vacunas Astrazeneca: Donadas por Argentina llegaron a Filipinas

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández calificó de "lapidario" el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri y advirtió que en realidad ese análisis "debió admitir lo que nosotros decíamos".

Fernández, tras saludar esta mañana a los trabajadores de la Casa Rosada con motivo de las fiestas, habló brevemente con los periodistas acreditados sobre sus deseos para la economía y el informe técnico que hizo el FMI del préstamo millonario otorgado a Macri, en 2018.

"El informe, teniendo en cuenta quien lo hace, fue lapidario, pero es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al Fondo y el Fondo en todo caso debió admitir lo que nosotros decíamos", dijo el jefe de Estado a la prensa.

Al ser consultado sobre si confía en alcanzar un acuerdo con el FMI, el mandatario indicó: "Sí, claro".

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia sostuvo hoy que el diagnóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri "en algunos aspectos es tímido" y consideró que "es importante que el organismo pueda ver si se cumplieron o no los requisitos para dar un préstamo".

"No deja de sorprender que horas más tarde de la difusión del informe, el exministro Nicolás Dujovne dice que este fue un préstamo que le dieron políticamente a su plan de gobierno que fracasó", dijo Gabriela Cerruti en rueda de prensa, en la que acusó a Juntos por el Cambio de "tomar deuda y endeudarnos y voltear un Presupuesto, lo que demuestra un grado de irresponsabilidad muy importante".

LRA 1 Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer las conclusiones de su investigación interna sobre el préstamo de 57 mil millones de dólares, 45 mil millones efectivos, que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri entre 2018.

El Directorio Ejecutivo del organismo concluyó que "la estrategia y la condicionalidad" del Acuerdo Stand-By de 2018 del organismo con la Argentina "no eran lo suficientemente sólidas" y, aunque consideró que era "consistente" con las políticas y procedimientos del mismo, "la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable".

LRA 13 Bahía Blanca

El director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, explicó los alcances del documento elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que reconocen que el dinero prestado por ese organismo al Gobierno de Mauricio Macri fue para fugar capitales.

“El documento identifica con precisión que el programa fracasó y que sirvió para la fuga. Hay un reconocimiento explícito de la fuga que lo impide el reglamento del propio Fondo”, agregó Letcher.

LRA 42 Gualeguaychú

Débora García, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, analizó las políticas económicas del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, el cual endeudó a los argentinos y permitió la fuga de dólares del país.

Luego, García explicó lo que significa que Juntos por el Cambio no haya aprobado el Presupuesto de gastos y recursos para 2022, y las pérdidas que esto significará para las provincias.

LT 14 Paraná

En una nueva edición de la Entrevista Federal, periodistas de la Radio Pública de todo el país dialogaron con el ministro de Ciencias, Tecnología e innovación, Daniel Filmus, quien se refirió al rol del organismo a lo largo de la historia, pasando por la pandemia, la distribución del conocimiento de las provincias, los programas que se desarrollan actualmente y los desafíos que hay por delante.

El ministro expresó que en las últimas décadas, la Argentina ha tenido una “tendencia pendular” con respeto al desarrollo científico tecnológico, y luego agregó: “La democracia no ha terminado con esta situación”.

LRA 57 El Bolsón

Lo denunció públicamente la abogada de la Lof Quequemtrew en relación a la resolución que ordena el desalojo para este jueves. “No se concretará el desalojo en la fecha prevista porque se presentó un pedido de impugnación”, señaló Reile.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Castaldi, periodista de LRA 57 RN El Bolsón, se refirió al conflicto territorial con la comunidad Quemquemtreu y del posible desalojo de cuatro integrantes del mismo, del predio de Cuesta del Ternero, dispuesto por el juez Ricardo Calcagno.

Asimismo, Castaldi detalló que se fijó una audiencia para el 27 de diciembre para pedir la impugnación del desalojo.

LRA 9 Esquel

Crearon el mapa “Chubut No es No”, que reúne las acciones colectivas de ciudadanos, organizaciones e instituciones que le dicen no a la megaminería, con el fin de visibilizar la lucha de autoconvocados y su distribución a lo largo y ancho del país.

La idea surgió de Bianca Freddo, mamá esquelense, geógrafa y Magister en Enseñanza en Escenarios Digitales, desde el día previo a la aprobación del proyecto de Zonificación minera en la Legislatura de Chubut.

LRA 26 Resistencia

“Quiero continuar con las historias de nietos recuperados que tienen raíces chaqueñas, y en este caso hablar de Carlos Alberto Goya Martínez Aranda, quien recuperó su identidad en 2008. La sangre tira, y cada caso de este tipo demuestra el gran trabajo de las Abuelas para la recuperación de la identidad”, expresó la integrante de la Red Por la Identidad, nodo Chaco, Fernanda Molfino.

LRA 1 Buenos Aires

Oscar “Cholo" Gómez Castañón dialogó en el programa Pan Casero con el Director de Radio Nacional, quien destacó el inmenso esfuerzo del personal de todas las emisoras en tiempos de pandemia. Además adelantó o los objetivos y proyectos de cara al 2022.

“Al comienzo de nuestra gestión comenzamos con 163 programas semanales y hoy contamos con 664 semanales en las 49 emisoras. De todo tipo: políticos, musicales, inclusivos, informativos, de temáticas especializadas”, señaló Alejandro Pont Lezica. quien agregó que

Puntualizó que en la gestión se buscó integrar a "las culturas regionales" y esa fue "una manera de mostrarnos a nosotros mismos lo que hacemos: una radio pluralista y realmente federal".

“Con ese objetivo lanzamos la propuesta de los Premios Aire Nacional a programas destacados de emisoras de Radio Nacional de todo el país. La selección fue hecha por medio del voto popular de oyentes que ingresaron a la web de Radio Nacional durante los días previos a la entrega", explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de inauguración de una planta para la elaboración de vacunas y productos biotecnológicos en los Laboratorios Richmond, en el partido bonaerense de Pilar.

En ese sentido, el mandatario expresó que, “esta es una planta de alta complejidad para la producción y exportación de medicamentos”.

“Cuando llegué al gobierno no existían los ministerios de salud ni de trabajo, seguramente porque los que gobernaban pensaban que eran temas secundarios; yo no creo eso”, remarcó Fernández.

“Estoy convencido de que las riquezas de las naciones están en los desarrollos de los conocimientos y las tecnologías, cosa que celebro porque estas transforman a las sociedades en unas más ricas y del conocimiento, algo a lo que apuntamos”, agregó.

LRA 2 Viedma

La médica del Hospital Zatti de Viedma habló del aumento de contagios que se viene registrando en las últimas semanas y consideró que esta situación se debe a que la comunidad se ha relajado y no respeta las medidas de prevención.

LT 14 Paraná

El ministro de Turismo y Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, anticipó que la provincia analiza utilizar el pase sanitario en las fiestas populares de este verano, y después señaló: “Seguramente, se implementará para fin de año o el próximo año. Para este 24 y fin de semana no regirán restricciones al respecto”.

LRA 26 Resistencia

San José, integrante del Comité de Evaluación y Seguimiento de la pandemia y presidente del Instituto de Estadísticas del Chaco, analizó las estadísticas del COVID en la provincia, diciendo: “Venimos de una situación en la que en los últimos tres meses se registraron muy pocos casos diarios, que han sido cuatro por día, pero esto comenzó a subir y se duplican cada dos semanas. En esta tenemos un promedio de 85 y se observa una evolución en la positividad, que es del 10 %. Un dato para tener en cuenta”.

LRA 7 Córdoba

La escalada de casos de la variante Ómicron en el país, y particularmente en Córdoba, generó alarma entre los especialistas, y también obligó a reforzar las medidas de cuidado.

En tal sentido, el infectólogo Ricardo Lamberghini, señaló: "En menos de un mes de irrupción, Ómicron ya es considerada la segunda enfermedad más contagiosa de la humanidad, y se la ubica a la par del sarampión".

LT 14 Paraná

El número de contagios de COVID-19 aumentó en nuestro país y en Entre Ríos, y también creció la demanda de los análisis PCR.

En tanto, el subdirector de un laboratorio de análisis clínicos, Raúl Azcoaga, explicó que se advierte una suba en los pedidos de análisis “ante la habilitación de apertura de fronteras y viajes al exterior”.

LRA 6 Mendoza Quino

La diputada por el Frente de Todos, Paola Calle, hizo referencia al incremento de la transmisión del COVID-19 en el país y en Mendoza.

En tanto, en Buenos Aires se analizan muestras de la provincia para determinar si se tratan de casos de la variante Ómicron.

LRA 13 Bahía Blanca

La médica infectóloga Gabriela Piovano dijo que “ya estamos en el tercer pico de contagios de covid debido a la circulación de la gente”.

Piovano agregó que “la ventaja es que se trata de gente joven o que ya se ha vacunado y así son menos las evoluciones graves”.

Sin embargo también dijo que la velocidad de los contagios de las variantes Delta y Omicron pueden llevar “miles y miles de contagios y de cada 10 mil puede haber 1 grave”.

Acerca del pase sanitario, dijo que “es para prevenir que precisamente los que no están vacunados se enfermen gravemente. El que no está vacunado es el que no está protegido”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Catamarca celebró el avance del plan de vacunación en la provincia, que alcanzó a más del 80 por ciento de la población con dos dosis y sostuvo que está analizando la posibilidad de que quienes "tengan obra social y no se vacunen, tendrán que pagar" su tratamiento contra el Covid-19. En ese sentido, señaló que con la medida se busca aumentar la cantidad de la población vacunada, ya que en la provincia "hay un 8% de personas que no se vacunan".

"Las personas que no cumplen con el cronograma de vacunación elevan por tres el uso del sistema hospitalario", advirtió Raúl Jalil, al tiempo que manifestó: "Tenemos médicos y mucho personal expuesto al coronavirus".

Por otro lado, se expresó a favor del pase sanitario y abogó por continuar adoptando las medidas preventivas porque es una enfermedad muy contagiosa.

LRA 27 Catamarca

La Ministra de Salud de Catamarca, Manuela Avila, manifestó cuáles son las herramientas que brindan desde el ministerio para controlar la situación sanitaria, expresando “Estamos ofreciendo el pase sanitario, que fue consensuado en el COE provincial ampliado, y que muchos empresarios en forma individual ya lo estaban aplicando. En tanto, el otro pilar importante es la vacunación”.

LT 14 Paraná

Ernesto Resnik es biólogo molecular y reflexionó sobre la situación de la pandemia en el país y en el mundo. Destacó que las nuevas variantes del COVID-19 “por suerte nos encuentran con mucha gente vacunada”, y agregó: “Seguramente que, en gran porcentaje, ninguno de los que recibieron dosis terminará en el hospital por complicaciones”.

LV 8 Libertador

“Hay teorías conspirativas vinculadas con el descreimiento de la ciencia”, afirmó el biólogo Leonardo González Galli, y después señaló: “Muchos de los grupos anti vacunas niegan la existencia del virus y adjudican las muertes a otras causas. No es tan obvio qué son los hechos y qué son las interpretaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires habló de “Seguimos cuidándote”, un programa para que los que tuvieron coronavirus se realicen controles para detectar algún tipo de secuela. “Hacemos un consultorio vinculado a una red de neurología, toda la parte de rehabilitación, con neumología por la cuestión respiratoria, la fatiga y más”, dijo el funcionario bonaerense.

Enio García sostuvo que la suba de casos era esperable ya que sucedió en la región. Sin embargo, ante el gran aumento de las últimas semanas, esperan los estudios de muestras para verificar si se trata de la variante Ómicron. “Parece que sí es más contagiosa, no se conoce la virulencia porque la gente está vacunada y se espera que sea más leve”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de una nueva suba en los casos de coronavirus, 11.121 casos en 24 horas, una de las variantes predominantes es la Delta. Sin embargo, ante la llegada de Ómicron, los especialistas remarcan la importancia de los cuidados sanitarios para evitar un mayor aumento de contagios.

“Yo creo que Ómicron está en todo el país, pero nos sucedió con Delta también. No es que todo le sucede a Córdoba. Lo que pasa es que se detecta más rápido en algunos lugares que en otros”, declaró el infectólogo Hugo Pizzi.

También apoyó la implementación del pase sanitario: “Hay que tener una mirada más empática y solidaria”.

LRA 1 Buenos Aires

Un cargamento con 500.000 dosis de Astrazeneca arribó este jueves a Filipinas, donadas por Argentina, en el marco de la estrategia de reciprocidad internacional y de solidaridad orientada al acceso equitativo de las vacunas para reducir los efectos de la pandemia por coronavirus y en el contexto de la aparición de la nueva variante Ómicron.

El cargamento fue recibido por la directora local del Grupo de Trabajo Nacional contra Covid-19, Francel Margareth Taborlupa; Jefferson B. Pauli, funcionario de la Oficina de Cooperación Sanitaria Internacional del Departamento de Salud y el encargado de Negocios de la embajada argentina en Manila, Secretario Mauricio Germán Muñoz, informó la Cancillería en un comunicado.

LRA 26 Resistencia

“Es decir que representa una disminución del 40 % interanual y es una muy buena noticia para el Chaco, porque significa que el esfuerzo de este año de pandemia dio resultados. Estos datos son del INDEC, los cuales implican recuperación económica e inclusión laboral”, expresó el subsecretario de Empleo del Chaco, Lucas Cepeda.

LT 14 Paraná

El presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, mantuvo un encuentro con autoridades del Gobierno entrerriano, y luego destacó: “Es sumamente interesante la posición que plantea el Gobierno de Entre Ríos respecto a la Hidrovía”.

En la oportunidad, la vicegobernadora, Laura Stratta, dijo: “Para nosotros es muy importante la estrategia de la Hidrovía y la participación de las provincias”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre las últimas declaraciones de Mauricio Macri, “mezcla de asco, temor y estigmatización” hacia los pobres; identificó cuáles son sus verdaderos propósitos, y reparó en la indignación que genera su “desprecio visceral hacia la pobreza” en las organizaciones sociales.

LRA 6 Mendoza Quino

El gerente de Friar Carnicerías, Fernando Pereyra, dio detalles sobre el acuerdo de precios realizado con el Gobierno nacional para los días previos a Navidad y al año nuevo, el cual prevé el envió de 20.000 toneladas para vender en todo el territorio argentino.

En tanto, los cortes parrilleros que se incluyeron en la iniciativa fueron el asado a 549 pesos, el matambre a 599, el vacío a 599, la tapa de asado a 499 y la falda a 399 pesos por kilo.

LRA 1 Buenos Aires

Marina Acosta, Directora de Comunicación de la consultora Analogías, reveló los datos obtenidos a partir de una encuesta realizada por la consultora sobre la opinión que tiene la ciudadania y el conocimiento en torno a temas como la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional durante la administración de Mauricio Macri en 2018, y la política económica del gobierno de Alberto Fernández.

Advirtió que “el gobierno no puede encontrar una narrativa que le permita explicar los fundamentos de este tema”, en referencia a la deuda del FMI, “a una parte importante de la ciudadanía” y enfatizó que ello se agrava ante “una prensa concentrada”, elementos que generan un “cóctel explosivo”.

LRA 42 Gualeguaychú

Piaggio se refirió al debate del Presupuesto nacional 2022 y la negativa opositora, e indicó: “Representan al peor gobierno desde la vuelta a la democracia, recordando que en esos cuatro años se perdieron más de 40.000 puestos de trabajos ligados a la industria, además de que el poder adquisitivo de la gente cayó 21 puntos, en promedio”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Nélida López, de LRA 17 Nacional Zapala, describió el estado de situación respecto al incendio forestal desatado "en el lote 39" de la zona de Quillén, en cercanías de la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén, que "sigue fuera de control" y ya afectó a "1.300 hectáreas" de bosque nativo.

Precisó que el fuego “sigue descontrolado” debido a que la zona afectada “es de muy difícil acceso”; destacó “el esfuerzo de los brigadistas” que deben llegar “caminando o a caballo”, lo que dificulta las tareas de combate en las que trabaja personal de Nación, provincia además de personal “de Córdoba y San Luis” que ha llegado para colaborar.

LRA 43 Neuquén

El intendente de Aluminé repasó la situación que se vive en la localidad donde se combate contra el fuego desde el domingo pasado. "Creo que la forma de resolver esto es reforzando los medios aéreos y habría que disponer de más apoyo para poder ayudar a los brigadistas", señaló Álamo.

LRA 53 San Martín de los Andes

La rotación y la fuerza del viento durante el miércoles provocó que se retiraran los brigadistas para proteger sus vidas. Se estima que ya son 3000 las hectáreas afectadas, casi en su totalidad bosque de araucarias centenarias.

LRA 30 Bariloche

El funcionario contó los detalles del recientemente conformado Comité de Emergencia. Está integrado por representantes del SNMF, de Protección Civil de la Nación, de Río Negro y de Bariloche; del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales y de la Administración de Parques Nacionales.

LRA 52 Chos Malal

El ingeniero mencionó que el martes se abrieron los sobres de las ofertas para la obra de la interconexión de la localidad de Chorricaca. “El objetivo es vincular a esta localidad que tiene un suministro de energía que se genera de forma aislada", expresó Moya.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El deportista en AMM (Artes Marciales Mixtas) se refirió a los encuentros en los que participó junto a Rocío Collado como representantes de Jacobacci. Comentó cómo empezaron a entrenar y cuáles son las necesidades de la disciplina en este momento.

LRA 7 Córdoba

El juez de Control, César Lescano, confirmó la elevación a juicio de 13 policías acusados del homicidio de Blas Correas, cometido el 6 de agosto del año pasado.

Sin embargo, para la familia del joven hay más responsables. “Nada cambió. No sé si hay más responsables penales, pero sí morales y políticos en la policía y en el gobierno”, indicó la madre de Blas, Soledad Laciar.

LT 14 Paraná

“Sin lluvias hace mucho tiempo, sin pronóstico de precipitaciones hacia adelante y con altas temperaturas y vientos cambiantes, hay un índice de riesgos de ocurrencias de incendios muy alto y de riesgo extremo” en los Departamentos de Concordia y Colón, según indicó Alejandra Guido, coordinadora de la Agrupación de Colaboración Empresaria (ACE).

LRA 6 Mendoza Quino

La abogada y coordinadora del "Proyecto Mirar", Agustina Ramón Michel, se refirió a los resultados de dicho emprendimiento, informando que el mismo recopiló datos y testimonios sobre la aplicación de la ley 27.610, correspondiente al aborto voluntario y legal, tras el primer aniversario de su sanción. Según el informe, el acceso en hospitales y Centros de Salud mejoró respecto de 2019, pero todavía se observan fuertes desigualdades entre las provincias.

LRA 1 Buenos Aires

El 22 de diciembre fueron entregados, por primera vez, los Premios “Aire Nacional” a programas destacados de emisoras de Radio Nacional de todo el país. La selección fue hecha por medio del voto popular de oyentes que ingresaron a la web de Radio Nacional durante los días previos a la entrega.

Cada una de las 34 categorías fue presentada por periodistas, locutores y locutoras de distintos puntos del país, y la ceremonia, que duró dos horas y media, se realizó con la participación de 250 integrantes de radio nacional que interactuaron por Zoom a lo largo del emotivo encuentro. Además hubo una mención especial, que fue entregada por la Presidenta de R.T.A., Rosario Lufrano, al programa 50 en 50: producción que se realiza en conjunto entre todas las emisoras de Radio Nacional.

LU 4 Patagonia

Julio Leiva, conductor de “Pasión Deportiva”, reconocido en los premios “Aire Nacional” como “Mejor Programa Deportivo”, dijo. "Cuando vemos toda la gente que conforma el equipo de trabajo para que las voces salgan al aire, emociona que la radio tenga la programación que tiene. Que empecemos a recibir estos mimos da cuenta de que esa muestra de reconocimiento es para todos, más viniendo de un año muy complejo".

LT 14 Paraná

Radio Nacional entregó los premios “Aire Nacional” para programas y producciones destacadas que se emiten por las 49 emisoras de todo el país. LT 14 fue premiada por dos espacios, y uno de ellos fue el programa “Integrándonos”, que fue reconocido como el “Mejor Programa de Discapacidad e Inclusión”, el cual es conducido por Ricardo López.

En tanto, el otro premio le correspondió a “Buenas Tardes Entre Ríos”, reconocido como el “Mejor Programa de Turismo”, que es conducido desde Federación por José Ramírez.

LV 8 Libertador

Se trata de “Con Ciencia Colectiva”, que estuvo nominado en la terna de programas de Ciencia y Conocimiento, conducido por la periodista Natalia Tisera, y “Todo Salud”, con 25 años ininterrumpidos en el aire de la radio mendocina, cuya conducción le corresponde a Ana María Vega.

LT 12 Paso de los Libres

Vallejos comentó que en el libro se plasman testimonios de veteranos de guerra nacidos en el pueblo y Departamento de Mburucuyá, quienes son conscriptos clase 62/63, y con una mínima instrucción militar fueron convocados para luchar en las frías y lejanas islas del Atlántico Sur.

LT 14 Paraná

LT 14 Radio Nacional Paraná destacó con el premio “Padentrano” a Laura Petrucci, una de las fundadoras de la Fundación Crisálida, que trabaja bajo el lema “que el dolor se transforme en amor”.

Crisálida es una Fundación de Oncología y Cuidados Paliativos para niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Paraná, la cual nació en 2008.

LRA 1 Buenos Aires

Se cumplen hoy 70 años de la muerte de Enrique Santos Discépolo, creador de varios de los tangos más populares como "Uno", "Cambalache" y "Yira Yira", y dueño de un estilo personal para retratar la vida cotidiana, el difícil sentimiento amoroso y la sociedad de su tiempo, desde una mirada filosófica y comprometida que trasciende hasta el día de hoy. El historiador Norberto Galasso recordó a "Discepolín" y expresó que "nadie como él registró el desastre de la Década Infame".

LRA 1 Buenos Aires

Actor, compositor, director de cine y teatro, un artista integral, también conocido como Discepolín, nació el 27 de marzo de 1901 en el barrio porteño de Balvanera.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón y Luisa Valmaggia conversaron con el músico Donald Clifton Mc Cluskey, popularmente conocido como “Donald” acerca de la vuelta a la presencialidad en los shows y sus nuevos proyectos y espectáculos.

También se refirió a su actualidad personal, la nueva banda que lo acompaña en las presentaciones y repasó su extensa carrera que cubre varias generaciones de público.

Actualmente se encuentra en proceso de grabación de un disco online junto a un músico Hawaiano que será producido por el mítico Errol Brown, histórico productor de Bob Marley.

LRA 26 Resistencia

“Hoy quiero recordar parte de la obra de Almafuerte, el seudónimo de Pedro Bonifacio Palacios y lo hacemos pensando en el 20 de diciembre del 2001 que se llevó a tanto valientes, también en el coraje del pueblo chileno en las últimas elecciones y a los hermanos del sur que lograron dar marcha atrás a un ley tan injusta, se trata de Avanti, Piú avanti y Vera violeta", expresó la columnista en temas literarios de Radio Nacional Resistencia.

LT 12 Paso de los Libres

El libreño campeón Sudamericano, campeón Argentino e integrante de la selección Argentina de Kick Boxing, Diego Vera, visitó los estudios de Lt 12, y comentó cómo fue consagrarse campeón Sudamericano de Kick Boxing en Brasil.