Para una democracia plena, la sociedad debe estar bien informada

“Hay teorías conspirativas vinculadas con el descreimiento de la ciencia” afirmó Leonardo Gonzalez Galli en diálogo con el programa Muchas Gracias.

DESCARGAR

“Muchos de los grupos antivacuna niegan la existencia del virus y adjudican las muertes a otras causas. No es tan obvio qué son los hechos y qué son las interpretaciones”.

“El relato anti vacuna está muy presente en la población de países europeos, pero eso no ocurre en Argentina. Sin embargo, mediáticamente ese discurso tiene mucha fuerza y probablemente ese discurso sumado a la relajación que se ha dado, hay gente que no se ha dado la segunda dosis y un número menor que no se ha dado siquiera una dosis. Esto contribuye a que el problema se agrave”, expresó el científico Leonardo González Galli.

“Es literalmente imposible que toda la comunidad científica acuerde para transmitir una mentira al mundo”, afirmó González Galli.

“Es imposible que todo el mundo guarde una línea discursiva cuando hay una mentira… Tenemos que comunicar mejor cómo funciona la ciencia porque así le costaría más creer en teorías conspirativas” aseguró el científico.