La médica infectóloga Gabriela Piovano dijo que “ya estamos en el tercer pico de contagios de covid debido a la circulación de la gente”.

Piovano agregó que “la ventaja es que se trata de gente joven o que ya se ha vacunado y así son menos las evoluciones graves”.

Sin embargo también dijo que la velocidad de los contagios de las variantes Delta y Omicron pueden llevar “miles y miles de contagios y de cada 10 mil puede haber 1 grave”.

Acerca del pase sanitario, dijo que “es para prevenir que precisamente los que no están vacunados se enfermen gravemente. El que no está vacunado es el que no está protegido”.

Además manifestó que los lobbys de los laboratorios “han privado al mundo de tener una buena vacuna como lo es la Sputnik. Ahora se sembró una duda fatal con los pediatras que desconfían de la vacunación… y la trasladan a las madres. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se muera el hijo de una amiga para que te des cuenta que hay que vacunar al pibe?”.

También fue crítica con el Pro “que han hecho política berreta y hacen lo que se les canta… Como los pelotudos cordobeses que hacen los que se les canta el orto. Lo más triste es la población que los vota… parecen zombies”.

Escuchá la nota completa:

