Diario de Radio Nacional 23/08/2021

Agenda Nacional

LRA 23 San Juan – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente visitó San Juan y recorrió una fábrica textil

LRA 1 Buenos Aires – CECILIA TODESCA: “La economía argentina crecerá en torno al 7% cuando termine el año”

LRA 13 Bahía Blanca – MARCO LAVAGNA: ¿Cómo será el censo virtual y presencial que se hará el año que viene?

LRA 1 Buenos Aires – Por intento de extorsión: Condenaron a cuatro años de prisión al falso abogado Marcelo D’Alessio

LRA 1 Buenos Aires – DIEGO NANNI: Desmintió a Carrió por su megafiesta



LRA 1 Buenos Aires – LETICIA CERIANI: “Hay una baja sostenida de casos de coronavirus desde hace trece semanas”

LRA 1 Buenos Aires – MIGUEL DIAZ: “El conglomerado relacionado con el paciente cero de la Delta se contuvo”

Nacional Folklórica – OSCAR ATIENZA: Circulación comunitaria de la variante Delta en Córdoba

LRA 1 Buenos Aires – GUSTAVO VERA: En lo que va del año se rescató a casi mil personas del trabajo esclavo

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Intuiciones sobre la normalidad”

LRA 6 Mendoza – Golpe de Estado en Bolivia: Más ex funcionarios del macrismo imputados en la causa

LRA 1 Buenos Aires – BIBIANA REINALDI: Los hijos que enfrentaron a los genocidas

LRA 23 San Juan

Por segunda vez en el año, el presidente de la Nación, llegó a San Juan. Junto al gobernador Uñac, visitaron la industria textil Vesuvio Sacifel (Lacoste), que se encuentra en Pocito. Esta semana, el Presidente visitará Catamarca -el miércoles- y La Pampa -el viernes-, como parte de su agenda federal.

En Radio Nacional San Juan, el intendente de Pocito, Armando Sánchez contó que “el Presidente llega para ampliar la planta de producción, algo que es muy positivo para el departamento por el efecto económico que eso genera con la incorporación de más mano de obra local”, remarcó el jefe comunal.

Según detallo Sánchez el primer mandatario nacional estará pisando suelo pocitano durante el mediodía de hoy.

LRA 1 Buenos Aires

Todesca explicó que “la economía argentina ya está creciendo” y especificó que durante el primer trimestre aumentó un 2,5% y en el segundo notaron una recuperación de sectores como el de la industria y la construcción que alcanzan al 2019.

A su vez, la funcionaria se refirió a la inflación. Definió que es el resultado de problemas estructurales como el sector externo y el nivel de endeudamiento en dólares, entre otros factores. Sin embargo, destacó: “No hay soluciones mágicas, pero de aquí a fin de año vemos una desaceleración. Hay una reducción gradual de la inflación mensual que permitirá que se recuperen los ingresos reales de las familias”.

LRA 13 Bahía Blanca

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), Marco Lavagna, brindó detalles sobre el censo nacional que se hará entre marzo y mayo del próximo año.

La novedad en esta oportunidad es que se podrá completar de manera virtual desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo, día en el que el censista pasará a buscar el código en el que figurará la encuesta o tomará los datos en caso de que en ese domicilio no se haya tomado la opción de hacerlo online.

“Es muy fácil y muy rápido”, dijo Lavagna sobre la forma de completar la encuesta de forma virtual. Y agregó: “Ya hicimos un relevamiento y el 70 % de las personas prefiere hacerlo online”.

Sobre problemas de conexión o la imposibilidad de acceder para aquellos que viven en zonas rurales, el funcionario nacional aclaró que “van a tener la posibilidad de hacerlo como se hizo habitualmente, directamente con el censista”.

LRA 1 Buenos Aires

La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal en lo que se conoció como “caso Traficante”, que se investigó en los tribunales de Comodoro Py.

Se trata de la primera condena que recibe el falso abogado. Junto a D’Alessio fueron condenados el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone a 3 años y 8 meses de prisión y los exagentes de la AFI Rolando Barreiro y Claudio Álvarez a 2 años pero con cumplimiento en suspenso.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Nanni afirmó que nunca autorizó el festejo de cumpleaños que Elisa Carrio hizo en ese partido bonaerense, donde congregó a unas 70 personas.

“Me hizo un llamado telefónico para decirme que iba a hacer una celebración pequeña. Carrió rompió un código, en ningún momento me dijo que iba a hacer una megafiesta”, destacó el intendente de Exaltación de la Cruz.

El mandatario municipal del Frente de Todos planteó además que la comuna “no estaba ‘liberada’” y que en “ninguna foto” del festejo, que reunió a la plana de Juntos por el Cambio, “se verifica cuidado de distanciamiento y uso de tapaboca”.

LRA 1 Buenos Aires

La subsecretaria de Gestión de la información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se refirió a la situación epidemiológica y destacó que “hay una baja sostenida de casos de coronavirus desde hace trece semanas”. Tras señalar que esta disminución se debe a la campaña de vacunación, Ceriani expresó que “hay que mantener las precauciones, siendo cautelosos respecto a la evolución de la pandemia porque hay variantes circulando”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de la muerte del “paciente cero” de la variante Delta en Córdoba, el doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson donde falleció el paciente, declaró que hubo un feedback permanente entre los diferentes organismos para contener el conglomerado que se relacionó con él tras no cumplir con las medidas requeridas por las autoridades. “No hubo nuevos casos. Hay otro foco en Dean Funes que se encuentra en investigación”, declaró.

El especialista de la salud recomendó “no relativizar ningún síntoma respiratorio” en esta época ya que puede ser compatible con el coronavirus. Sostuvo que se debe asistir a un centro para que se evalúe el cuadro y como consecuencia, realizar rápidamente un tratamiento.

Nacional Folklórica

En la mañana del domingo, falleció el denomiado “paciente cero” que introdujo la variante Delta en la provincia de Córdoba. El hombre fue responsable de una cadena de contagios que infectó a más de 30 personas, por no cumplir el aislamiento obligatorio al regresar al país desde el exterior.

El Dr. Oscar Atienza, mágister en salud pública y en administración de salud, conversó con Silvia Maruccio sobre la importancia de cumplir con las restricciones y cuidados para evitar los contagios y propagación del virus. Detalló además, la situación sanitaria de la provincia donde aún se registra un alza de casos.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Victimas y titular de la Alameda explicó cómo desde el Estado se combate uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos y señaló: “Se rescató a casi un millar de personas en lo que va del año”.

En ese marco, sostuvo que “los prostíbulos a cielo abierto han menguado notablemente” y expresó: “La trata con fines de explotación sexual está bastante más clandestinizada y combinada con una mutación al ámbito virtual”. “Cada diez denuncias que ingresan a la línea 145, siete u ocho son intentos de captación virtual”, precisó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre “la nueva normalidad” y el regreso de muchas actividades que se venían realizando en forma virtual por la pandemia. “Nada será igual, desde el compartir el mate en el lugar de trabajo o hasta el abrazo y el beso. Los argentinos somos más expresivos que muchas comunidades el mundo”.

“Aprendimos que hay muchas cuestiones que pueden seguir de forma virtual pero otra no, lo que no hay duda es que podemos pensar en una forma de vida distinta”, dijo el conductor.

LRA 6 Mendoza

El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, se refirió a la ampliación de imputados en la causa “contrabando agravado por el envío de armas” que favoreció al Golpe de Estado en Bolivia de 2019, e implica a ex funcionarios del macrismo. Furié, el ex ministro de Relaciones Internacionales, y el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, se agregan a la lista de imputados en nuestro país por la causa contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Normando Álvarez, entre otros.

En tanto, Basteiro destacó que cada día que pasa se encuentran mayores pruebas y que en Bolivia avanza una causa paralela, a la cual se le suma el aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que se esclarezca el presunto asesinato del periodista argentino Sebastián Moro.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con Bibiana Reinaldi, miembro de “Historias desobedientes”, colectivo conformado por familiares de genocidas que confrontaron con los actos perpetrados por sus padres durante la última dictadura cívico militar.

Bibiana recapituló el camino recorrido hasta llegar a determinar su posición de total repudio a las acciones de su progenitor, el cual implicó un complejo camino de idas y vueltas con contradicciones respecto a los afectos ante la necesidad de romper el silencio y la vergüenza que limitaba su vida.

Recordó su infancia y el daño de las acciones de su padre no solo hacia afuera, sino también con efectos hacia el interior de la familia, destacando que los crímenes de lesa humanidad afectan a todo el entramado social y a pesar de que son las víctimas quienes más lo sufren, el daño a la familia y al resto de la sociedad es igualmente irreparable.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Montevideo, la especialista en inmunología e inmunoterapias, dio precisiones sobre la estrategia desplegada en Uruguay frente a la amenaza de la variante Delta.

La especialista explicó las razones por las cuales el país decidió aplicar un refuerzo o booster con Pfizer, en primer lugar a los inmunodeprimidos, y desde la semana pasada a la población en general.

Detalló que Uruguay tiene “al 70 por ciento de la población vacunada con dos dosis, en su mayoría, con la vacuna china Sinovac” y que el esperable ingreso de la variante Delta “nos agarra muy bien parados”.

LRA 14 Santa Fe

Desde el área de Educación de Santa Fe señalaron que el sistema de bimodalidad funciona con estabilidad. “Estamos en proceso de ir habilitando y monitoreando toda la situación porque se van juntando las burbujas”, señaló Debloc.

LRA 26 Resistencia

Alejandro San José, del equipo COVID-19 del Chaco, actualizó la situación sanitaria de la provincia indicando que “tenemos un marcado descenso de casos diarios en todo el territorio, tanto en el interior como en Resistencia y Gran Resistencia, y estamos en una situación similar previa a la segunda ola. Tenemos más de un millón de dosis aplicadas en toda la provincia y la disminución es más sólida”.

LRA 7 Córdoba

Tras conocerse el deceso del paciente 0 contagiado de la variante Delta, el virólogo Humberto Debat señaló que se trata de una muestra más de la velocidad de contagio, porque “es la variante más transmisible entre las que se han identificado a nivel global. Lo que no sabemos es cómo va a impactar concretamente en nuestro país, debido a que en Argentina tenemos casos esporádicos de Delta. Tomando las experiencias de Europa, cuando se llega al 1 o al 2% en unas cuatro semanas la variante se convierte rápidamente en dominante. Acá todavía no llegamos a ese punto”, indicó el virólogo y luego agregó que “inexorablemente habrá una tercera ola”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Javier Arce, de LRA 27 Radio Nacional Catamarca, detalló las nuevas medidas y aperturas dictadas por el gobierno de Raúl Jalil ante la considerable disminución de los casos de coronavirus registrados en la provincia.

En ese sentido, precisó que fueron aplicadas 351.341 vacunas hasta el momento y que los contagios bajaron de 400 a 100 aproximadamente.

Por otro lado, el periodista advirtió que Catamarca se encuentra en etapa de alerta alta de incendios forestales y, por ello, existe preocupación ante la presencia de fuertes vientos.

LRA 1 Buenos Aires

La meta de agosto fue definida por la cartera sanitaria nacional junto a la CoNaIn, el Comité de Expertos y al Consejo Federal de Salud para proteger al grupo etario con mayor riesgo de desarrollar complicaciones con el virus SARS-CoV-2.

Con el 62,5% de las personas mayores de 50 años con dos dosis de vacuna contra la COVID-19 aplicadas, Argentina superó el objetivo que había establecido para el mes agosto: alcanzar el 60% de ese grupo etario con esquemas completos.

LRA 7 Córdoba

Un estudio estadístico publicado el fin de semana en The Lancet dio cuenta que durante la cuarentena estricta, entre marzo y julio del 2020, se redujo el número de bebés nacidos con muy bajo peso en los hospitales públicos de la ciudad de Córdoba. Tras esto, el docente e investigador del CONICET, Eduardo Cuestas, quien además trabaja en el Hospital Privado de Córdoba, señaló que esa baja se explica en las medidas sanitarias de aislamiento y el uso de barbijos, entre otros factores.

LT 14 Paraná

En el marco del Plan Rector de Vacunación, en Entre Ríos se recibieron nuevas dosis de la vacuna Sputnik V y se inició la aplicación de segundas dosis en la provincia y en Paraná. “Estamos vacunando con segundas dosis a personas que recibieron la primera en marzo y en abril, las cuales optaron por esperar la vacuna rusa”, confirmó María Eva Famín, coordinadora Ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES).

LT 14 Paraná

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió ayer por la noche rumbo a Moscú en busca de más dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, y el regreso está previsto para mañana, martes, en horario matutino. “Seguimos sumando nuestra capacidad logística a la campaña de vacunación. Cada vuelo que llega es muy importante porque significan más personas que van a estar protegidas”, sostuvo Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. En total, la cantidad de dosis transportadas por la empresa de bandera tras 42 operaciones completadas es de 28.988.575.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó el escenario electoral con vistas a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el 12 de septiembre.

En ese marco, evaluó los dos modelos de proyecto de país que vuelven a estar en pugna, como en los comicios de 2019.

LV 8 Libertador

Lautaro Cruciani, quien es parte del Movimiento Evita y precandidato a diputado provincial por el segundo distrito por el Frente de Todos, habló de las necesidades de la comunidad y la crisis económica tras 4 años de desinversión. “Hace falta generar trabajo de pico y pala, avanzar con la obra pública y con la vivienda social”, sostuvo Cruciani en el contexto del déficit habitacional.

LRA 52 Chos Malal

La Universidad Nacional del Comahue fue habilitada para abrir la propuesta académica a distancia. “Estamos muy contentos porque llegar al norte neuquino con una oferta académica virtual busca que las jóvenes se queden en la región y evitar el desarraigo”, comentó López.

LRA 43 Neuquén

El encuestador dijo que están midiendo el efecto de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en la imagen del presidente Alberto Fernández. El especialista recordó el caso llamado Vacunatorio VIP, que hizo bajar la imagen de Fernández casi 4 puntos en febrero y en marzo la empezó a recuperar.

LRA 53 San Martín de los Andes

A partir de septiembre el cobro del subsidio para jubilados y jubiladas de San Martín de los Andes que cobren la mínima será automático.

LRA 5 Rosario

La precandidata por la lista Somos Vida del partido Unite se refirió a los y las integrantes de la boleta. “Queremos ser algo distinto, una opción más propositiva, sin tanta grieta. Apostamos al diálogo, al consenso ya que somos un espacio en construcción”, señaló Florito.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El precandidato indicó que espera superar el piso que imponen las PASO, y de ese modo poder llegar a las elecciones generales para contar con una chance de obtener una banca. “Creo que es necesario que la voz de los trabajadores, de la juventud, de las disidencias, tengan lugar en el Senado”, señaló Burgos.

LRA 9 Esquel

Condenaron a Leticia Huichaqueo, ex Ministra de Familia de Chubut, a la pena de 4 años de prisión efectiva más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos en la administración pública por ser considerada por el Tribunal integrado por los jueces Mónica García, César Zaratiegui y Martin Oconnor como autora del delito de peculado (malversación de fondos públicos) en modalidad de delito continuado, dentro de la causa identificada como “Royal Canin”.

LRA 1 Buenos Aires

El FMI formalizó este lunes la asignación histórica de los US$ 650.000 millones en recursos para los países miembros y la Argentina recibirá unos US$ 4.334 millones que se verán reflejados en las reservas.

“La mayor asignación de derechos especiales de giro (DEG) de la historia, alrededor de 650 mil millones de dólares, entra en vigencia este lunes”, expresó la titular del FMI, Kristalina Georgieva, a través de un comunicado.

Georgieva consideró que “la asignación es un gran estímulo para el mundo y, si se usa con prudencia, una oportunidad única para combatir esta crisis sin precedentes”.

Con ese dinero, la Argentina incrementará sus reservas y contará eventualmente con los fondos necesarios para cumplir con el pago de compromisos en dólares con los organismos internacionales para lo que resta del año en curso, en el caso de que no alcanzara antes un acuerdo con el FMI para reprogramar los vencimientos del préstamo por 44.000 millones de dólares contraídos durante la administración de Mauricio Macri.

LRA 55 Alto Río Senguer

En el marco del proyecto Comarcas que lleva adelante Radio Nacional desde el espacio de gestión colectiva Artística Federal, y que a partir de una serie de documentales radiales busca visibilizar algunos aspectos del imaginario histórico y cultural argentino que la hegemonía mediática niega o descarta, LRA 55 Nacional Alto Río Senguer, presenta: “Aromas de Aserraderos” Madereros; parte de nuestra historia.

LT 11 Concepción del Uruguay

Javier Pretto es asambleísta ambiental de Gualeguaychú y se refirió a la problemática que se vive con la construcción de la UPM 2 y el daño significativo que produce en el Río Uruguay. Los números de inversión son desorbitantes, pero peor aún son los números de consumo de agua potable: la planta necesita 80 metros cúbicos de agua por segundo para el funcionamiento de la UPM2, la cual para su puesta en marcha demandará el doble de consumo de agua que la UPM1. Debido a esto, Pretto dijo que “podemos abastecer a media Argentina con la cantidad de agua dulce que le pide la UPM al Uruguay. Nosotros fuimos a La Haya y no lo pudimos parar”.

LRA 21 Santiago del Estero

El programa de Empleo Joven en Santiago del Estero está destinado al rango etario de 17 a 24 años, cuyo objetivo principal es brindar herramientas necesarias para el acceso al mercado laboral con importantes beneficios a los empleadores locales.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Los empleados de la empresa se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y la ministra de Producción, Sonia Castiglione, y dialogaron sobre la producción a fasón para NewSan. “Depende de la empresa que se terminen de acomodar algunas cosas, los acuerdos, los números y acondicionar las partes para poner en marcha la planta”, indicó González.

LRA 17 Zapala

A los 89 años falleció en Zapala Mario Argat, hombre destacado de la historia, de la cultura, de la política y sociedad local. Argat es reconocido por haber gestionado la instalación de Radio Nacional Zapala AM 710 en 1967.

LRA 2 Viedma

El representante del Consejo Asesor Indigena (CAI) acompañó el reclamo de la comunidad mapuche Chaltumay por desmonte y utilización de la tierra para sembrados de cebolla en Río Negro.

LRA 43 Neuquén

El estudioso de los movimientos de tierra se refirió a lo que pasa en la zona del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Aseguró que los sismos se explican por los procesos de fractura hidráulica. “Lo que ocurrió vuelve a dar con la explicación de que hay sismos durante y, en algunos casos, posterior al fracking.”.

LT 14 Paraná

Para octubre y principios de noviembre se aguardan los niveles más bajos del río Paraná, en el marco de los niveles históricos que se dan en la actualidad. “Se prevén distintos escenarios de las mediciones que puede llegar a tener el río, que podría abarcar entre los 76 centímetros negativos y los 99 centímetros por debajo del nivel cero”, anticipó Cristian Gietz, titular de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos. Luego del pico de bajante, “comenzaría a levantar muy lentamente el nivel hacia fines de diciembre, pero siempre con valores por debajo de cero”, aseveró el funcionario.

LV 4 San Rafael

El Coordinador de Defensa Civil de la municipalidad de San Rafael, Jorge Pizarro, aseguró que durante los fines de semana se multiplica el trabajo que deben realizar. “Es como que la prevención que hacemos en forma permanente la gente la olvida durante los fines de semana y hemos tenido serios problemas con los incendios”, expresó Pizarro.

LRA 27 Catamarca

“Hay situaciones que la pandemia expuso con mayor crudeza, situaciones que las personas con discapacidad han enfrentado históricamente como, por ejemplo, la accesibilidad. Una de nuestras máximas preocupaciones es trabajar en la accesibilidad de las plataformas y también en el tema laboral y la situación económica”, expresó Fernando Galarraga, Director de la Agencia Nacional de Discapacidad.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó que desde el próximo lunes 30 de agosto habrá presencialidad plena en todos los niveles educativos entrerrianos. Al respecto, la directora de la Escuela Nº 208 ´Juan Carlos Esparza´, Hilda Leguizamón, planteó su inquietud ante la finalización de la modalidad de burbujas, diciendo que “estoy muy preocupada porque si bien nuestra aulas son grandes no se podrá cumplir con el distanciamiento correspondiente, como también es imposible mantener el control de todos los chicos”.

LT 14 Paraná

Claudio Puntel, secretario Adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), informó que mañana, martes, se realizarán asambleas en dos turnos en las escuelas de la provincia, donde se debatirá el anuncio de la vuelta a la presencialidad plena. En este sentido, el dirigente gremial mencionó que el sindicato se declaró en estado de alerta.

LRA 26 Resistencia

El presidente de la Administración Provincial del Agua del Chaco, Daniel Pegoraro, alertó sobre la crítica situación en la provincia, diciendo que “realizamos jornadas de toma de conciencia sobre el uso racional del agua a través de una convocatoria de la Secretaría de Ambiente y diferentes organismos que intervienen en el tema bajo el lema ´No hay planeta B´, y en especial con la extrema bajante del río Paraná”.

LT 12 Paso de los Libres

La Doctora Iris Romero, titular de la Secretaría de Salud Municipal, comentó que el Municipio de Paso de los Libres y la Prefeitura de Uruguaiana, Brasil, crearon el Centro de Información Estratégica de Vigilancia Sanitaria. Este comité binacional permitirá el monitoreo epidemiológico de enfermedades endémicas e infectocontagiosas relacionadas a la salud pública de frontera.

LRA 3 Santa Rosa

El titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Jorge Lezcano, habló sobre los últimos planes de viviendas que tendrá para licitar el Gobierno a partir de septiembre, expresando que “quedamos habilitados al cupo de licitación de 894 viviendas que habían sido asignadas a principio de año. Y ahora apareció un cupo nuevo de 1.100 viviendas más que se suman a las que ya estaban confirmadas y nos trajeron la autorización para el Casa Activa, que es para personas mayores de 60 años”.

LRA 26 Resistencia

La Municipalidad de Resistencia organiza audiencia públicas para la conformación de una oficina de coordinación contra la violencia laboral, de la cual es postulante la doctora Joana Rojas, quien expresó que “esto es factible por la adhesión municipal a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral y es en ese marco se crea una oficina interdisciplinaria con la convocatoria a un concurso de antecedentes y oposición que ya tuvo dos etapas, tras las cuales quedamos 5 postulantes mujeres que ahora debemos exponer los planteos de gestión que proponemos”.

LRA 25 Tartagal

Continúa el reclamo salarial docente en Salta mediante movilizaciones y cortes de ruta en diferentes puntos de la provincia. En este contexto, docentes de la ciudad de Tartagal, cortaron la Ruta Nacional N° 34 y organizaron un “Mate encuentro” para articular acciones.

LRA 28 La Rioja

Marcelo Paredes, secretario General del Sindicato de Educadores de La Rioja (SELAR), se refirió a la nueva acta de paritaria nacional docente que se firmó la semana anterior, e informó que el convenio alcanzado entre el Gobierno y los gremios nacionales (CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET), el cual contempla un aumento salarial del 45,5 % por ciento, implica que el salario mínimo docente alcanzará los 38.000 pesos a partir de octubre, 39.000 desde noviembre y 40.000 en diciembre.

LRA 29 San Luis

El integrante de la brigada estuvo con los perros especializados a San Luis para investigar la desaparición de Guadalupe. Se trabajó en la casa de la nena con la detección de aromas. “Se logró algo muy importante, que fue marcar el camino por donde se llevaron a la niña, creemos que un auto se la llevó por la autopista”, señalo Díaz.

LRA 23 San Juan

La sexóloga Alexandra Amorós se refirió a la Educación Sexual Integral. “Es muy importante que se eduque también a les padres sobre la importancia de la ESI en las infancias”, señaló la especialista.

LRA 3 Santa Rosa

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, en el marco del Programa Escuelas Populares de Formación, seleccionó el proyecto de creación de la “Escuela de Formación contra la Violencia de Género Sofia Viale” en General Pico. La propuesta, cuyo objetivo es el dictado de talleres gratuitos, fue presentada por la Asociación Civil Pampa Libre, en vinculación con el MTE La Pampa. La docente Yésica Redondo Buri informó sobre los detalles de esta propuesta y los diferentes ejes temáticos que se abordarán.

LRA 1 Buenos Aires

El Ranking Argentino de Canciones (RAC) rende homenaje a “Aimé Painé”, referente del canto y la difusión de las culturas mapuche y tehuelche. Mujer y artista excepcional que buscó encontrarse con sus raíces, conocerse y ayudar a otras personas a recorrer ese camino.

Aimé nació como Olga Elisa Painé el 23 de agosto de 1943 en Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro, y murió en Paraguay a los 44 años, en 1987. Hija de madre tehuelche y padre mapuche.

Aimé con su voz y su manera de decir despertó el interés colectivo de sus paisanos y paisanas: interés por saber quiénes eran, cuál había sido su pasado… y alentó la necesidad de seguir formándose con principios heredados de sus mayores.

Su tarea movilizó en muchas personas, no sólo el deseo de conocer a las comunidades a las que pertenecían, sino también a otras comunidades indígenas en las que podían encontrar ese hilo común, esa la fortaleza y sabiduría basada en el conocimiento del otro.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El cantante se refirió a la serie de micros Antonio Tarragó Ros Recordando para radio y televisión. Brindó detalles de los contenidos que trabajó en estos especiales de cinco minutos bajo el concepto Vacunas para el Alma.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora en historia por la UBA e investigadora del CONICET nos contó que “los años veinte fueron momentos de muchos cambios y desarrollos para los teatros porteños. La gente de Buenos Aires se hace gente de teatro”.

Carolina González Velasco habló sobre su libro “Gente de teatro: ocio y espectáculos en la Buenos Aires de los años veinte”.

“Ir al teatro era un fenómeno popular, no solamente para la elite. Se empiezan a consolidar las estrellas populares”, detalló. Gente de teatro reconstruye el mundo del pujante espectáculo teatral porteño de entonces: las compañías, los empresarios, los actores populares -como Florencio Parravicini-, los trabajadores de las tablas y los utileros.

Nacional Folklórica

La cantante santafesina Victoria Birchner dará un concierto en vivo acompañada por Julieta Lizzoli en piano y Mariano Risso en percusión, para presentar su último trabajo de estudio “Que Suene a Victoria“. El espectáculo será en Rondeman Abasto, el próximo viernes 10 de septiembre, junto a invitados especiales.

El disco contiene 11 canciones e incluye clásicos como “Si Se Calla el Cantor“, “La Resentida” y “Damiana Aché“, con letra de Teresa Parodi y música de Franco Luciani. Un material donde la artista canaliza temáticas que la atraviesan como el amor, las tradiciones y las luchas sociales. En diálogo con Silvia Maruccio, reflexionó también sobre el folklore y el rol de la música como transmisora de valores.

LRA 1 Buenos Aires

Newell’s y Rosario Central empataron en un gol un atípico clásico rosarino jugado a puro fútbol, con ambos equipos en búsqueda de la victoria hasta la última pelota del partido de esta tarde en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia, por la séptima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El lateral derecho Damián Martínez convirtió de cabeza para Central y el volante Nicolás Castro empató para Newell’s, ambos en el complemento.

LRA 1 Buenos Aires

River sufrió este domingo su falta de definición y empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol que lo dejó a cuatro puntos del líder Independiente.

LRA 1 Buenos Aires

La futbolista argentina que participó de la Copa Mundial Femenina de 1971 recordó cuando la Albiceleste goleó 4-1 a Inglaterra en el estadio Azteca, lo que significó el nacimiento de Las Pioneras: “Fuimos sin nada, pero llevábamos las ganas de ganar”, dijo.

García relató cómo fueron sus inicios y el modo en que afrontaba la desigualdad de género en aquella época y expresó: “Yo sabía que estaba practicando un deporte y que no le hacía daño a nadie. Mi familia me apoyaba y el resto no me importaba”. “El fútbol femenino ha avanzado muchísimo desde que jugábamos nosotras, pero tiene que seguir avanzando más”, manifestó.

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco de los Juegos Paralímpicos que comenzarán mañana en Japón, Roberto Murillo, Asistente Técnico en la selección de atletismo en sillas de ruedas y vecino de Gualeguaychú, dio detalles de cómo se vive la previa en Tokio. La función de Murillo es ayudar en el entrenamiento y la asistencia de los deportistas, además de la reparación de sillas de ruedas en caso de ser necesario.

También es parte de la delegación argentina Antonella Ruíz Díaz, vecina de Gualeguaychú, quien participará en lanzamiento de bala y disco.