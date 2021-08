“Nos mandaban a lavar platos, pero cuando nos veían jugar se callaban”

La futbolista argentina que participó de la Copa Mundial Femenina de 1971 recordó cuando la Albiceleste goleó 4-1 a Inglaterra en el estadio Azteca, lo que significó el nacimiento de Las Pioneras: “Fuimos sin nada, pero llevábamos las ganas de ganar”, dijo.

García relató cómo fueron sus inicios y el modo en que afrontaba la desigualdad de género en aquella época y expresó: “Yo sabía que estaba practicando un deporte y que no le hacía daño a nadie. Mi familia me apoyaba y el resto no me importaba”. “El fútbol femenino ha avanzado muchísimo desde que jugábamos nosotras, pero tiene que seguir avanzando más”, manifestó.

En ese marco, recordó: “Me decían varonera y que fuera a lavar los platos, pero cuando nos veían jugar se callaban”. “Pensaban que las mujeres no teníamos capacidad para hacer tales cosas. Las mujeres estamos capacitadas, solo que nos tienen que dar el lugar y nos lo estamos ganando”, subrayó García.

En el marco del Día de las Futbolistas se realizó ayer en el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona” un homenaje a las pioneras del fútbol femenino.

