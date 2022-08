Diario de Radio Nacional 22/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "No vamos a permanecer pasivos"

LT 14 Paraná - Siguen ardiendo las islas: Bordet le pidió colaboración a las Fuerzas Armadas

LT 14 Paraná - Incendios: Proponen declarar al Delta del Paraná como "zona de desastre natural"

LRA 4 Salta - Incendios forestales: Encuentros para la prevención y combate

LRA 1 Buenos Aires - VIAJES DE ESTUDIANTES: Rechazaron concurso de la embajada británica sobre Malvinas

LU 23 Lago Argentino.Calafate - JUAN CABANDIE: Visitaron la nueva sede regional de Parques Nacionales

LRA 1 Buenos Aires - CECILIA BRITTO: “Estamos esperanzados que ante un triunfo de Lula podamos reconstruir la integración"

LRA 1 Buenos Aires - UNA MIRADA A LA COOPERATIVA: La yerba Andresito y la “identificación del producto con el pueblo”

LRA 1 Buenos Aires - Semillas de Terrorismo de Estado: La masacre de Trelew

LRA 1 Buenos Aires - MARIO SANTUCHO: "Lo que no se puede olvidar es esa necesidad de luchar por la justicia"

LRA 14 Santa Fe - OSCAR VALLEJOS: "La universidad es contratada como si fuera una consultora"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANUEL VALDES: "La grúa no puede ser un medio de recaudación de un privado o de un Gobierno"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - MARIANA CAPACCIOLI: "El Vaticano responde acusaciones por abusos"

LRA 21 Santiago del Estero - MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION: Buscan abrir una sede del Observatorio de protección a las víctimas

LRA 1 Buenos Aires - COLUMNA DE JUAN ALONSO: La integrante de la Federal que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo

LT 14 Paraná - Producción: El gobierno planteó cinco temas prioritarios a los técnicos de la Mesa de Enlace

LT 14 Paraná - MARCELO CASARETTO: “Se dispararían las inversiones”

LRA 24 Río Grande - Puesta en valor del ex Kiosco Fenix: Anunciaron la creación de un Mercado de Productos Locales

LRA 1 Buenos Aires - RUBEN DUSSO: “Hay que implementar todas las medidas a nuestro alcance”

LT 11 Concepción del Uruguay - LAURA STRATTA: "Tenemos 19 cadenas de valor consolidadas"

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: “La inflación tiene una inercia con velocidad crucero”

LRA 27 Catamarca - Para completar esquemas COVID-19: Comenzó la vacunación por los negocios del casco céntrico

LRA 26 Resistencia - NESTOR CHIRINO: "Es un homicidio"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Ley de etiquetado frontal: Desde este sábado los alimentos deben mostrar niveles de azúcares, sodio y grasas

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente aseguró que el Gobierno nacional no va a "permanecer pasivo" ante los incendios que afectan las islas del Delta del río Paraná y remarcó que se dispuso "la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas" para frenar el fuego, brindar asistencia y colaboración particularmente en la zona metropolitana de Rosario.

"No podemos tolerar que continúe habiendo incendios en el Delta que afectan al ambiente y a la salud de millones de argentinos y argentinas. No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter junto a algunas fotografías de la catástrofe y los operativos en el lugar.

En este marco, Fernández ratificó que se dispuso "la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas para frenar los incendios" y que se activó "el Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires".

LT 14 Paraná

Bordet, gobernador de Entre Ríos, le solicitó colaboración del Ejército y a la Fuerza Aérea para mitigar los incendios forestales en la zona del Delta, mediante un pedido realizado a Jorge Taiana, ministro de Defensa de la Nación.

El pedido escrito, acordado con Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, expresa en unos de sus párrafos: “En estos momentos será de mucha utilidad para la gestión provincial poder contar con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea Argentina para seguir combatiendo los distintos focos ígneos que se están desarrollando en el Delta que, además, comparten Santa Fe y Buenos Aires”.

LT 14 Paraná

El 18 de agosto se conmemoró en todo el mundo el Día de la Prevención de Incendios Forestales, fecha tiene como objetivo concientizar sobre las consecuencias devastadoras que producen los incendios y que la población comprenda el significado del uso racional y correcto del fuego a fin de evitar situaciones de riesgo. En ese marco, la organización "El Paraná No Se Toca" propuso declarar al Delta como zona de desastre natural.

LRA 4 Salta

"Venimos trabajando en las evaluaciones de áreas quemadas desde 2018 hasta el presente. Hoy con la tecnología del satélite radar podemos detectar áreas con mayor peligrosidad de incendio.

Hay que tener en cuenta que estamos en el interior del interior del país, muy aledaños a montes y bosques, por eso la herramienta de la prevención es muy importante.

La semana que viene se llevarán adelante conversatorios virtuales para concientizar la mayor cantidad de referentes. Sistema de información geográfica, sistema nacional de manejo del fuego y prevención, serán algunos de los temas de estos encuentros. Es importante que la ciudadanía se sume, a través de los organismos", nos dijo Martín Galarza del INTA Tartagal, integrante de la Mesa de Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego del NOA, en la tarde de la radio pública.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno argentino rechazó hoy "categóricamente" los términos de un concurso organizado por la embajada británica en el país que tiene por objeto seleccionar estudiantes universitarios para pagarles un viaje a las islas Malvinas.

"El concurso se presenta bajo un lema incorrecto que pretende designar a esas islas como un territorio separado de la República Argentina y bajo un topónimo ilegítimo, en contradicción con la posición nacional respecto de la cuestión de las Islas Malvinas y que se encuentra reflejada en la Constitución Nacional", indicó la Cancillería en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Santiago Cafiero, expresó en el texto que "claramente se trata de una actividad que solo persigue reflejar la ocupación británica de las Islas Malvinas, situación ilegal que la República Argentina ha protestado de manera permanente e indeclinable desde 1833".

LU 23 Lago Argentino.Calafate

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié visitó la nueva sede administrativa, la Delegación Regional Patagonia Sur de la Administración de Parques Nacionales en El Calafate.

LRA 1 Buenos Aires

Britto se refirió a lo que significa ocupar el puesto, siendo la primera mujer en hacerlo y, a su vez, destacó los números de Lula da Silva de cara a las elecciones en Brasil.

En tanto a su cargo expresó: “Me sentí muy contenta y respaldada”. “Pongo también siempre en valor ser una mujer del interior, donde la política siempre es más difícil para las mujeres, tenemos que hacer permanentemente mucho esfuerzo”

“Es alarmante que en un tiempo dónde se ha avanzado tanto en la legislación de la participación de la mujer, siempre se ve un vacío tan notorio en espacios de decisión” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante de la cooperativa Yerbatera Andresito LTDA, Javier Kopruch, se refirió a la historia de la cooperativa y los distintos tipos de yerba.

Con relación al origen de la cooperativa: “Se originó por una necesidad de los productores yerbateros de la zona de Andresito para hacer valer su producto, principalmente hacían una yerba que era prepicado grueso, que se vendía a otras marcas, pero se pagaba muy poco y no hay un control de precios”. A su vez, resaltó la “identificación del producto con el pueblo”.

“Andresito hace tres tipos de yerba, pero dos principales; la yerba mate tradicional y la yerba mate especial, la diferencia es el estacionamiento. Las dos están estacionadas, una de una forma natural y otra de una más acelerada” explicó al respecto de los distintos tipos.

LRA 1 Buenos Aires

Cuando el Estado asume desde la oscuridad respuestas violentas, como las semillas de la violencia y del terrorismo de Estado han sido plantadas en distintos puntos de la historia de nuestro país.

En esta emisión, el equipo de Causa Pendiente repasó la historia de uno de estos eventos donde las semillas del terrorismo de Estado fueron plantadas; la masacre de Trelew, a 50 años del hecho.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Santucho, cuyo padre escapó de la masacre de Trelew, resaltó la importancia de no olvidar estos hechos de nuestra historia mientras continuamos avanzando.

En tanto a los eventos que están teniendo lugar en Trelew a 50 años de la masacre: “Es la primera vez que vengo y la verdad es que es muy impactante toda la actividad que se está desarrollando estos días acá. Hay una serie de actividades que están haciendo reverberar este acontecimiento tan importante para nosotros como familia y para la sociedad argentina”.

LRA 14 Santa Fe

El secretario General de ADUL, Oscar Vallejos dialogó con Nacionalmente luego de conocerse que los alumnos de universidades públicas realizarán un relevamiento para conocer la situación actual de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

"La universidad es contratada como si fuera una consultora" manifestó Vallejos, remarcando que "la responsabilidad de la Universidad es construir conocimientos". En este sentido también expresó su disconformidad ante la gran inversión que realizará el Gobierno Nacional para poner en funcionamiento las capacitaciones a quienes realizarán las auditorias.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño del Frente de Todos se refirió a las irregularidades en el servicio de acarreos de autos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacando que “la grúa no puede ser un medio de recaudación de un privado o de un Gobierno”

El legislador encabezó el pedido de suspensión del servicio de acarreo de autos en la provincia de Buenos Aires, la cual tenía concesión vencida hace 21 años y, desde el 2014, venían pagando un canon que iba aumentando paralelamente a las multas.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional Argentina en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

El informe fue difundido en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 21 Santiago del Estero

La ONG “Abrazando infancias” brindará una charla sobre los derechos y garantías de víctimas, en base a la ley nacional que ampara a víctimas de delitos. Una de las disertantes será la Dra. Nilda Gómez, referente del observatorio de protección a las víctimas que depende del ministerio de justicia de la nación. Al respecto esto expresaron Moira Curi, titular de Abrazar infancias y la Dra. Nilda Gómez.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna, Juan Alonso se refirió a la información que se conoció acerca de una agente de policía federal argentina infiltrada en Madres de Plaza de Mayo en la misma época que el militar Alfredo Astiz.

Juan Alonso profundizó en esta noticia, la cual trascendió a través de la periodista Luciana Bertoia, en el portal Página/12: “Su nombre de cobertura fue Inés Cajal y su nombre real sería Isabel María Margarita Correa”

En tanto a como se conoció esta información: “En 1981 hubo un represor del batallón 601 que también pertenecía a la policía federal que fue detenido en Suiza, en su testimonial este sujeto la nombra y la vincula directamente con la desaparición de las monjas francesas”.

LT 14 Paraná

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura de Nación, participó del Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal en Posadas, donde se reunió con los técnicos de distintas entidades. Tras esto, el secretario afirmó que fueron cinco temas prioritarios los que se abordaron con los técnicos de la Mesa de Enlace: mayor apertura del mercado de carnes, liquidación de la soja, biocombustibles, economías regionales y contar con fertilizantes para la próxima campaña, agregando luego que “esto no invalida que desde la Mesa de Enlace puedan incorporar más temas a estos cinco planteados”.

LT 14 Paraná

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Industria de la Cámara Baja se reunió con Diego Maier, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, para tratar el proyecto de la ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador.

Después del encuentro, Casaretto explicó que el trabajo busca promover el desarrollo agroindustrial mediante el incremento de la inversión, el empleo y la producción.

LRA 24 Río Grande

El principal objetivo del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Productiva Local de Alimentos en el Municipio de Río Grande”, es fortalecer la producción de alimentos frescos. En ese sentido se anunció la puesta en valor del ex Kiosco Fenix, ubicado en Perito Moreno y Libertad, donde comenzará a funcionar el mercado concentrador, en pleno centro de la ciudad. También se construirá una Planta Modular de Alimento Balanceado Local y una Unidad Plantinera Tecnificada. Ambos proyectos tienen como beneficiarios directos a más de 200 productores locales.

LRA 1 Buenos Aires

El vicegobernador de la provincia de Catamarca, Rubén Roberto Dusso, destacó la reunión de gobernadores realizada por los mandatarios y representantes de trece provincias en la ciudad de La Plata, con el fin de discutir y proponer medidas para bajar la inflación y sostener el crecimiento.

Asimismo, resaltó que el encuentro “sirvió para medir el pulso de cada provincia ya que cada una tiene una realidad” y lo ejemplificó con la aplicación de subsidios a la energía discriminado por región.

LT 11 Concepción del Uruguay

Stratta se refirió al significado de las cadenas de valor en Entre Ríos y al rol de la mujer en el sector avícola porcino, diciendo: "Para nosotros, el sector avícola es de las cadenas de valor más importantes de la provincia. Creo que es prioritario generar ámbitos de reflexión y agradezco que este sector me haya convocado para hablar sobre paridad de género".

LRA 1 Buenos Aires

El economista y jefe en Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra, analizó la situación económica de la Argentina y enfatizó que “estamos viendo que la inflación sigue siendo muy alta y es preocupante”.

Asimismo, se refirió al seguimiento semanal de precios que realiza el centro de estudios y manifestó que, desde julio, “las variaciones son por encima del 2%”.

LRA 27 Catamarca

Viviana Cibiriain, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Dirección de Epidemiología, se refirió a la iniciativa denominada ´Vacunáte negocio x negocio ´, diciendo: “Es una nueva estrategia, porque estamos desde febrero buscando distintas formas para llegar a la comunidad. Ahora salimos a la calle para acercarnos más con la vacunación, con el objetivo de que esta les sea más fácil a la gente”.

LRA 26 Resistencia

Se complicó la situación procesal de los nueve militares que fueron imputados por homicidio simple y abuso de autoridad por la justicia federal, la cual investiga la muerte del subteniente Matías Chirino, de 22 años, durante la noche de su “bautismo” de recepción en los cuarteles del Grupo de Artillería de Monte 3, en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres.

Al respecto, Néstor Chirino, padre de Matías, señaló: “Ya hay imputados, pero pedimos una prisión preventiva hasta que salga el juicio porque están ahí a un paso de la frontera, cruzan el puente y chau”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Los valores máximos establecidos por la ley de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio deben cumplir los límites del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en tanto Paula Aquino, presidenta de la Asociación de Nutricionistas de Chubut, expresó que esto le permitirá a las personas ser más conscientes de lo que consumen, “sobre todo en nuestra provincia donde tenemos altos niveles de obesidad infantil”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Al respecto, Bouzada, titular de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER), dijo: “A nosotros la designación de Bahillo nos cayó como una buena noticia y, al ser un jugador local, eso nos facilita los canales de diálogo".

LRA 42 Gualeguaychú

Sergio Bertelotti, director Ejecutivo de Pami Concordia que tiene a su cargo las delegaciones de la costa del Río Uruguay, se expresó sobre la denuncia penal de concejales del Juntos por el Cambio.

Allí se hace responsable a PAMI Gualeguaychú por un profesional de oftalmología que aparentemente no cuenta con matrícula en la provincia para atender pacientes.

LRA 7 Córdoba

Con relación al derecho a réplica que la TV Pública le ofreció a Gerardo Morales luego de la entrevista a Milagro Sala, el cual fue rechazado por gobernador jujeño, Claudio Martínez, director Ejecutivo de la TV de bandera, expresó: "Para nosotros es doloroso, porque tenemos toda la disposición de ofrecer los medios públicos. Entrevistamos a Milagro Sala, y cuando tomamos nota de que había graves acusaciones realizadas contra el gobernador de Jujuy nos comunicamos con su vocero de Prensa para llegar a Morales, y la respuesta fue negativa”.

LRA 42 Gualeguaychú

Hugo Mena, músico y docente de Gualeguay, dio un recital en la Biblioteca Popular Sarmiento de nuestra ciudad.

"Hernández y Entre Ríos" es una puesta con relatos históricos de Roberto Romani y el artista plástico Vicente Cuño junto al cantante Damián Lemes.

LRA 1 Buenos Aires

Se conmemora el 20 de agosto en nuestro país, en memoria de Carlos Jáuregui, referente fundamental del movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero de Argentina.

Jáuregui, fue el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), fundador de la asociación Gays por los Derechos Civiles, y uno de los impulsores de la primera marcha del Orgullo Gay Lésbico en Buenos Aires en 1992.

En 2012 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgó la Ley 4.325 que instituye este día recordando el fallecimiento de Carlos Jáuregui el 20 de agosto de 1996. De esta manera, busca darle visibilidad al activismo por la diversidad sexual y reivindicar la figura de uno de sus referentes.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Pablo Ramírez, jefe de Área Diversidad de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Nuevo Embajador Nacional del Orgullo de San Luis. Pablo es un varón trans que desde el año 2014 trabaja y milita por los derechos humanos de las personas del colectivo LGBTIQ.

El 20 de agosto se conmemora el día del Activismo por la Diversidad Sexual en memoria de Carlos Jáuregui, referente fundamental del movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero de Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El docente y director general de Planeamiento Estratégico e Investigación en Defensoría del Público, Flavio Rapisardi, habló de la cultura lgbtq+ y de su histórica confrontación con las corrientes conservadoras.

LRA 1 Buenos Aires

Maestro de preparadores físicos, Julio Santella, quien integró el cuerpo técnico de Carlos Bianchi en Vélez y en Boca, se refirió a cómo fue su día a día como preparador físico, sus comienzos como futbolista y la actualidad del fútbol.

Con relación a su ocupación como preparador físico: “En mi caso lo que decía era que la actividad nuestra de por sí es una de campo, en donde uno tiene que aunar lo que es el conocimiento científico, la teoría del entrenamiento, a la cosa diaria”.