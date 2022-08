Un grande entre los preparadores físicos: La historia de Julio Santella

Maestro de preparadores físicos, Julio Santella, quien integró el cuerpo técnico de Carlos Bianchi en Vélez y en Boca, se refirió a cómo fue su día a día como preparador físico, sus comienzos como futbolista y la actualidad del fútbol.

Con relación a su ocupación como preparador físico: “En mi caso lo que decía era que la actividad nuestra de por sí es una de campo, en donde uno tiene que aunar lo que es el conocimiento científico, la teoría del entrenamiento, a la cosa diaria”.

“Nunca dejé, aún con equipos importantes, el tema de la docencia, porque más que nada no es solamente porque uno lo siente así, sino porque me obligaba a estar en la última noticia, para estar actualizado permanentemente” destacó.

Al respecto de su etapa como jugador: “Una de las cosas que facilitaron mis tareas es que venía del ambiente del fútbol, venia de jugar a la pelota en la calle”. “Cuando voy a Estudiantes me llevan de numero 5, qué es lo que sabía hacer en ese momento”.

Se refirió a cómo una lesión de meniscos lo obligó a retirarse como futbolista a los 24 años: “Hasta hoy en día que tengo el muslo de la pierna izquierda es mucho más chico al muslo de la pierna derecha. En esa época se invadía muchísimo la rodilla en la operación, como que no me recupere correctamente”.

Al respecto del momento que vivió con Bianchi cuando salieron campeones: “Es un gesto que me marcó toda la vida. Fui tapa de Clarín cuando fuimos campeones porque Bianchi me sube arriba de él y me pasea, una locura”