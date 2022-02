Diario de Radio Nacional 21/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "No va a haber acuerdo con el FMI que detenga el crecimiento"

LRA 1 Buenos Aires - GERMAN MARTINEZ: "Daremos un debate histórico"

LRA 54 Ing. Jacobacci - MAGDALENA ODARDA: "En cada uno de los conflictos, INAI intervino y frenó desalojos"

LT 14 Paraná - Se podrá realizar de manera digital: Bordet y Lavagna presentaron el Censo 2022

LU 4 Patagonia - La querella pedirá el rechazo: Macri pidió permiso para viajar a Uruguay en un avión privado

LRA 27 Catamarca - GUILLERMO ANDRADA: “El presidente, aún en pandemia, decidió hacerle frente a la deuda”

LRA 26 Resistencia - JAVIER ARANDA: “Los incendios causan gran mortandad de animales silvestres”

LRA 1 Buenos Aires - NACION DESPLIEGA MAS ASISTENCIA EN CORRIENTES: Disminuyen los focos de incendios tras la llegada de la lluvia

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN BARRIONUEVO: El Gobierno nacional destina 500 millones de pesos

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SEUFFERHELD: "La lluvia generó calma en el avance del fuego"

LRA 9 Esquel - Servicio Provincial de Manejo del Fuego: Se controló el incendio en la zona de Laguna Larga

LT 12 Paso de los Libres - GONZALO OBREGON: “La provincia se está prendiendo fuego y la gente está perdiendo años de trabajo”

LT 12 Paso de los Libres - Relato de una familia damnificada: “Perdimos más de 3.000 hectáreas de pinos, un trabajo de más de 30 años”

LRA 27 Catamarca - Mega causa Zona 5: Catamarqueño juzgado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca

LRA 2 Viedma - MARINA SCHIFRIN: La condena a jefes policiales de Río Negro sienta un precedente en el país

LRA 55 Río Senguer - ANSES confirmó aumento: 12,28 % para las jubilaciones y pensiones

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR FARIÑA: Destacan el nuevo sistema de elección de especialistas médicos del PAMI

LRA 43 Neuquén - MATIAS NEIRA: El 70% de la población de Neuquén ya tiene las tres dosis

LRA 13 Bahía Blanca - SANDRA TIRADO: “En la Argentina la mayoría de la gente se vacuna”

LRA 26 Resistencia - LAURA LEZCANO: “Trabajamos para tener la mejor cobertura de vacunas en el inicio de clases”

LRA 3 Santa Rosa - DARIO GIAVEDONI: El encuentro con Evo Morales en Bolivia

LRA 9 Esquel - SANTIAGO IGON: Licitarán la obra de captación de agua en La Buitrera

LRA 52 Chos Malal - RICARDO MARTURET: El fuego arrasa con 30 mil hectáreas por día

LRA 20 Las Lomitas - ATILIO BASUALDO: “Nuevas obras van a mejorar la calidad de vida de los que habitan la zona”

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI: "La sojización es la responsable de que los alimentos estén caros"

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: La desigualdad entre hombres y mujeres en pandemia

LRA 7 Córdoba - JUAN PABLO CARRANZA: "Hay que desconfiar de los sistemas que ofrecen rendimientos altísimos"

LRA 13 Bahía Blanca - LAURA TUERO: “En estos 2 años entregamos más de 1.100.000 créditos a PyMes”

LRA 1 Buenos Aires - RAFAEL KLEJZER: Piden la creación de una Empresa Nacional de Alimentos

LRA 9 Esquel - GERVASIO MUÑOZ: "Planteamos un impuesto fuerte a las viviendas vacías"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández inauguró el Nuevo Polideportivo de Santa Clara del Mar, un proyecto que había quedado paralizado de 2015 a 2019. Durante el acto aseguró que su compromiso es "ordenar la economía desquiciada" que recibió del Gobierno macrista. "Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado", señaló.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados se refirió al tratamiento que dará el Poder Legislativo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo calificó de "histórico".

"El Presidente remitirá el proyecto de acuerdo con el fondo y daremos un debate histórico. Será la primera vez que se trate un acuerdo en Diputados", dijo.

Asimismo, en relación con una supuesta reforma del sistema previsional; llamó a no discutir los trascendidos y señaló que quita tiempo para argumentar la responsabilidad de la oposición por el endeudamiento.

"Es absolutamente falso de que el acuerdo con el FMI esconde una reforma previsional", dijo.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se refirió a la prórroga de la Ley 26.160 y señaló que existen esperanzas de que se firme el convenio. También mencionó que Río Negro es la provincia que no hace relevamientos territoriales hace aproximadamente 10 años.

LT 14 Paraná

El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda fue lanzado de manera oficial en Paraná, confirmando que el mismo se realizará el próximo 18 de mayo, día que será feriado en nuestro país. El último censo en la Argentina “se realizó en 2010, y el tener información nueva va a ser determinante en la vida de los habitantes”, destacó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El gobernador interino de Tucumán destacó la inversión en obras públicas que lleva adelante la Nación, lo que se traducirá en mejoras para la provincia. “Firmamos un inicio de obra importante que tiene que ver con la autovía Tucumán-Termas de Río Hondo”, destacó el mandatario.

LU 4 Patagonia

La doctora Valeria Carreras indicó que se debe rechazar el pedido "por ser una falta de respeto, y porque no tenemos garantías de retorno".

"El viernes anterior nos anoticiamos que pidieron la autorización para ir a Uruguay, que es donde está prófugo Pepín, quien está acusado por el armado de la mesa judicial. Cuando reviso los instrumentos informados veo que Macri busca asistir a una conferencia de una consultora experta en colocar fondos off shore fuera del país, es decir que el viaje no es por una cuestión de salud, sumando el detalle de que la invitación está dirigida al ´Presidente Macri´", informó la abogada.

LRA 27 Catamarca

El senador Nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, hizo referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo: “Hay que tener una idea del escenario que nos tocó como gobierno. Nosotros tuvimos la pandemia y, además, el grave problema de un préstamo otorgado a la gestión anterior, pero el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de que, aún en la pandemia, se tenía que hacer toda la mecánica para hacerle frente a esa deuda. Con el ministro Guzmán en las negociaciones, se logró un acuerdo de facilidades extendidas, el cual, en mi opinión, es bastante favorable”.

LRA 26 Resistencia

Aranda, integrante de la Red de Veterinarios en Catástrofes, analizó las consecuencias de los incendios forestales en la región, y dijo: “Es importante hacer visible este trabajo de la Red, el cual comenzó hace cinco años y está formado por profesionales de diversas especialidades, quienes ya actuaron en situaciones similares. En los incendios de los campos, lo primero que hay que hacer es cortar los alambrados porque los animales corren, y se pierde una gran cantidad de variedades que hacen a la fauna local”.

LRA 1 Buenos Aires

La emergencia ígnea en Corrientes, con una estimación oficial de 9 por ciento de la superficie provincial afectada por el fuego, tuvo ayer un alivio por las lluvias registradas en cuatro localidades, con la expectativa de que se extiendan a partir de hoy, mientras se despliega más asistencia del Gobierno nacional y otros distritos y se anunciaron medidas de apoyo a los productos afectados con créditos por 500 millones de pesos. El periodista de Radio Nacional Santo Tomé Roberto Pujol describió la situación y afirmó que "es una situación sin precedentes".

Tras señalar que "no da abasto el recurso humano", destacó la ayuda que la provincia recibe de otras once provincias, Brasil y Bolivia. En tanto, precisó que ya se habla de $26 mil millones de pérdida debido a los incendios.

Ayer llovió en las localidades de Ituzaingó, Villa Olivari, Concepción y Loreto, donde había focos activos de fuego rural.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportó ocho focos de incendio activos en la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunciaron que destinarán 500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para asistir a productores de Corrientes afectados por los incendios. “El Estado provincial estuvo ausente”, señaló el senador provincial.

Estos créditos serán a tasa bonificada del 0% durante el primer año y tendrán 100% de garantías del Fondo Argentino de Garantías (FOGAR), que administra la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación.

Martín Barrionuevo remarcó que la prioridad es apagar el fuego y se deben preparar “para el después”. En ese sentido, explicó: “Tenemos casi el 10% de nuestra provincia quemada. Eso va a afectar al medioambiente y a las fuerzas productivas”.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se refirió a los incendios en Corrientes y señaló que "las lluvias generaron una calma en el avance del fuego, ya que no avanzan con tanta rapidez ni intensidad".

Alberto Seufferheld advirtió que "los focos de incendios todavía siguen activos" y manifestó que "la cantidad de agua no hizo el efecto de la extinción, que es lo que estamos esperando".

"Estamos trabajando con mayor intensidad porque es el momento que nos está dando el clima para poder avanzar en los focos", dijo el funcionario.

En ese marco, destacó la colaboración de otras provincias y la asistencia del Gobierno nacional, al tiempo que señaló que "esta tarde llega desde Bolivia un vuelo de la Fuerza Aérea con 70 brigadistas".

LRA 9 Esquel

Abel Nievas, coordinador del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, se refirió al incendio que se desató hace unos días en la zona de Laguna Larga, al límite del Parque Nacional Los Alerces, y confirmó que, con el trabajo del personal de la Brigada, el sábado anterior pudieron controlarlo. Luego, Nievas agregó que solo quedan guardias de cenizas hasta que se confirme que el siniestro está totalmente extinguido.

LT 12 Paso de los Libres

El director de Radio Nacional LRA 12 Santo Tomé, Gonzalo Obregón, comentó que toda la comunidad está abocada a que los incendios no lleguen a sus casas, en tanto la situación es muy complicada en esa localidad, donde se han quemado muchas hectáreas de eucaliptus y pinos. Luego, Obregón agregó que, hasta el momento, las pérdidas son incalculables.

LT 12 Paso de los Libres

La familia Rodríguez del paraje Galarza relató, a través de un audio, las pérdidas causadas por el fuego. En el mismo, los protagonistas señalaron: “Perdimos 3.000 mil hectáreas de pino de 30 años, un trabajo de toda una familia donde, solo nosotros le dábamos trabajo a 60 familias. Había algunas de ellas que vivían en nuestros campos y perdieron sus casas. El pueblo entero de Galarza trabajaba para nosotros, porque el que no trabajaba dentro del campo tenía sus esposas que nos armaban las bolsas para resinar. Esto es un desastre”.

LRA 27 Catamarca

En Bahía Blanca comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, denominado “Mega causa Zona 5”. En el mismo, se está juzgando a un catamarqueño y, al respecto, Natalia Carabajal Figueroa, periodista de LRA 13 Radio Nacional Bahía Blanca, mencionó que se trata de Enrique José del Pino, de 77 años, quien se desempeñaba como Teniente Coronel, y ahora está cumpliendo prisión domiciliaria en Alta Gracia, Córdoba.

Luego, Carabajal Figueroa, agregó: “Es una de las causas más grandes de la provincia de Buenos Aires, y es el octavo juicio en Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad. Tiene una cantidad de 38 imputados y hay cerca de 335 víctimas, las cuales están incluidas dentro de esta mega causa”.

LRA 2 Viedma

La abogada querellante destacó la ratificación de la condena a los ex jefes de la Policía de Río Negro. En junio de 2010, los agentes reprimieron con balas de plomo la manifestación de vecinos del alto que reaccionaron al homicidio del adolescente Diego Bonnefoi (15) a manos de un policía. En la represión murieron dos personas.

LRA 29 San Luis

La periodista de Corrientes dio detalles de los incendios. “Estamos bastantes complicados. Un fin de semana donde las lluvias llegaron, pero los focos siguen activos. En el último relevamiento se dio a conocer que son más o menos 800.000 hectáreas”, explicó la comunicadora.

LRA 55 Río Senguer

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento del 12,28 % para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales para el trimestre comprendido entre marzo y mayo de este año, en el marco de lo establecido en la ley de Movilidad.

Tras esto, la titular de la ANSES, delegación Comodoro Rivadavia, Renata Hiller, se refirió a los detalles del incremento.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del anuncio del presidente Alberto Fernández y la titular del PAMI, Luana Volnovich, de la puesta en marcha de un nuevo sistema de libre elección de especialistas médicos para jubilados y pensionados; el médico y actual titular del PAMI de Avellaneda, explicó los alcances de la medida y la comparó con el sistema más costoso de las prepagas.

La cartilla, que estará disponible a partir del mes de marzo, "genera mayor calidad de atención" y brindará "respuestas más rápidas", afirmó.

"El esfuerzo está puesto en que nuestros afiliados tengan la mejor prestación", sostuvo Oscar Fariña, de extensa trayectoria en salud pública.

LRA 43 Neuquén

El profesional de la salud informó que el 86% de la población de Neuquén tiene esquema completo, más del 90% está vacunada con primeras dosis y el 70% tiene la tercera dosis. “Habrá un refuerzo para personas que ya cumplieron el esquema y transcurrieron más de 4 meses”, señaló Neira.

LRA 18 Río Turbio

En Río Turbio se llevarán adelante jornadas masivas del Plan de Vacunación durante las noches de esta semana en la zona céntrica de la ciudad, enmarcadas en el programa nacional La Noche de las Vacunas. “Es un plan estratégico fundamental para volver a las aulas”, señaló Fernández.

LRA 21 Santiago del Estero

La médica del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud explicó para quienes está destinada la cuarta dosis que se aplicará esta semana en Santiago del Estero.

LRA 13 Bahía Blanca

La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, dijo que “en la Argentina no tenemos un grupo importante de antivacunas, aunque a veces hagan mucho ruido. La mayoría de la gente se vacuna (contra el covid) y los niños son grandes promotores de salud porque entienden la importancia de las vacunas”.

Tirado agregó como argumento a esa afirmación que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo llegar al 70 % de vacunación y la Argentina ya superó ese número de personas con vacunación completa”.

El jueves pasado llegaron al país 216 mil vacunas Pfizer pediátricas contra el coronavirus en el marco de la campaña de vacunación para asegurar un "retorno a las aulas seguras" de cara al inicio del nuevo ciclo lectivo.

LRA 26 Resistencia

Lezcano, directora del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, señaló: “Estamos haciendo un recorrido casa por casa, ahora en el barrio Juan Bautista Alberdi de Resistencia, junto con diversas organizaciones para completar los esquemas de vacunación, pero no solo de COVID sino de todas las vacunas que integran el plan anual”.

LRA 1 Buenos Aires

"El mundo ha cambiado, las monedas van y vienen, pero que un país esté al lado del otro, no es irrelevante", sostuvo Mario y realizó un recorrido por la historia internacional, en el marco de un posible nuevo conflicto global.

"Rusia y Ucrania han conformado un bloque de unidad. Los une la proximidad geográfica... Europa piensa que los países del Este son una oportunidad para la integración económica. Estados Unidos piensa en acrecentar la OTAN. Y Rusia se ve acorralada", consideró.

LRA 3 Santa Rosa

Giavedoni, perteneciente al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, estuvo con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y contó detalles de ese encuentro.

LRA 9 Esquel

El diputado nacional Santiago Igon confirmó que en breve abrirán la licitación de la obra por 800 millones de pesos para la captación de agua en la zona de La Buitrera.

LRA 52 Chos Malal

El periodista se refirió a los focos de incendios en Corrientes que llevan más de 50 días y quemó el 10% del territorio de la provincia. "Estas últimas semanas los incendios arrasaron a los Esteros del Iberá con muchos pastizales nativos, humedales y lagunas", expresó Marturet.

LRA 5 Rosario

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) realizó un informe sobre los daños forestales registrados en Corrientes que también alcanzan a otras provincias. “El 95 por ciento de los incendios que están sucediendo en el país tienen un origen intencional”, señaló Gutman.

LRA 20 Las Lomitas

El intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, expresó la importancia que representa para la comunidad el anuncio de las nuevas obras realizado por el gobernador formoseño, Gildo Insfrán. En este sentido, Basualdo declaró: “Estamos acostumbrados a que el Gobernador mire al interior y que seamos beneficiados con infraestructuras e inversiones destinadas directamente a las personas, es decir al pueblo”.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad de la industria manufacturera pyme aumentó 12,9% interanual en enero a precios constantes, a partir de una demanda firme de productos industriales y a una mejora paulatina del sector que incluyó 9 rubros al alza y sólo dos en baja en comparación a un año atrás, según datos del informe de la actividad industrial Pyme.

Si bien el nivel de actividad tuvo una baja mensual de 6,7% frente a diciembre, la baja responde a la estacionalidad propia del mes para la mayor parte de las empresas del sector y a pesar de ello hilvanó 13 meses de crecimiento interanual consecutivo.

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria, habló en su columna del programa de Darío Villarruel de los fenómenos climáticos, y de otros factores que influyen en la producción agraria. La incidencia que tienen los monocultivos en el aumento de la producción alimenticia del país. “La sojización es la responsable de que los alimentos estén caros en Argentina. ¿Cuántos cordones verdes quedaron acá? Quedaron Florencio Varela, La Plata, y Mar del Plata. El 33 % del PBI argentino es logística. En Europa eso es el 7 o el 9 % y en Estados Unidos es lo mismo. De eso es todo camión, todo por combustible. Para transportar un litro de leche hacen entre 500 y 1000 km. O la papa, para llegar a Rosario tiene que ir desde Balcarce, cuando toda la vida hubo un cordón”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista de Ahí Vamos junto a su colega Ingrid Beck adelantaron los próximos temas en la agenda de las políticas públicas del gobierno nacional. Las columnistas del programa se refirieron a la primera reunión plenaria de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género de 2022, organizada para este miércoles 23 de febrero por la Dirección de Economía, Igualdad y Género junto a la Organización Internacional del Trabajo.

Tanto Pozzo como Beck coinciden en que si bien hubo una recuperación dentro del mercado laboral para las mujeres sobre el último trimestre del 2021 tras la pandemia, aún sigue habiendo una fuerte desigualdad en la pérdida de puestos de trabajo respecto a la de los hombres. “Lo que vemos es que estructuralmente hay una diferencia entre varones y mujeres en el mercado de trabajo. Porque ellas tienen mucho tiempo dedicado al cuidado y a las tareas de la casa. Eso suma una obligación a las mujeres y les resta tiempo. Mientras que los hombres están más destinados a salir a buscar el mango, y es distinta la reinserción laboral. Por eso, es importante pensar de qué manera puede resolverse esa desigualdad”, expresó Pozzo.

LRA 7 Córdoba

Mientras Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, continúa prófugo en República Dominicana, las denuncias por estafas contra el holding siguen multiplicándose. En ese marco, tras las detenciones e imputaciones ordenadas por la fiscal de Villa María, Juliana Companys, el economista Juan Pablo Carranza explicó los alcances de los sistemas tipo Ponzi o las estafas piramidales.

"No es nuevo. Son prácticas antiguas que ofrecen rendimientos altísimos, y hay que desconfiar eso”, señaló el economista.

LRA 13 Bahía Blanca

La subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME, Laura Tuero, dijo “en estos 2 años entregamos más de 1.100.000 créditos a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes)”.

La funcionaria nacional agregó que “las Pymes son el motor del país en lo productivo y en la generación de empleo. La idea es ir por la recuperación de la industria nacional. Hoy los empresarios me mandan fotos de las máquinas”.

LRA 1 Buenos Aires

El director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social aseguró que frente al “problema estructural de la inflación en la Argentina”, se debe analizar la creación de la Empresa Nacional De Alimentos.

En ese marco, Rafael Klejzer sostuvo que el Estado debe tener herramientas para “intervenir en la producción, comercialización, entre otras cuestiones”.

“Las empresas estatales en el mundo tienen que resolver lo que la economía del mercado no puede”, declaró el referente nacional de la organización social La Dignidad. Por otra parte, agregó: “La urgencia es el acuerdo de precios y que se cumpla”.

LRA 9 Esquel

El Gobierno nacional, propietarios de inmuebles y representantes de los inquilinos mantuvieron un encuentro con el objetivo de abordar la situación de los alquileres.

Luego de la reunión, el titular de la Asociación de Inquilinos de la República Argentina, Gervasio Muñoz, manifestó: "Esta semana tenemos que enviar las propuestas para el control de la ley. Además, estamos planteando un impuesto fuerte a las viviendas vacías de aquellos propietarios que tienen más de tres inmuebles".

LRA 19 Puerto Iguazú

El Frente de lucha docente de Misiones compuesto por gremios disidentes se reunirá con el Consejo General de Educación para plantear una mejora salarial que supere el acuerdo firmado entre la provincia y la Unión de Docentes de la provincia de Misiones (UDPM) del 21 % en dos tramos.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La Justicia de Tierra del Fuego hizo lugar al pedido de un niño de 13 años que solicitó cambiar su apellido tras sufrir episodios de bullying. Ahora y luego de un acuerdo de la mamá y su papá, el joven pasó a utilizar exclusivamente el apellido de la abuela materna.

LRA 25 Tartagal

Comunidades originarias de Embarcación convocan a marchar para exigir a las autoridades municipales y provinciales solución a la histórica problemática de la falta de agua potable. Esperan dialogar con el intendente de la localidad. La convocatoria tendrá lugar en plaza General San Martín.

LRA 1 Buenos Aires

Cerca de 800 mil alumnos y alumnas de la ciudad de Buenos Aires y Mendoza volvieron hoy a las aulas en el arranque de un ciclo lectivo que apunta a mantener la normalidad con presencialidad plena en las escuelas en el contexto de la pandemia de coronavirus, mientras que el resto de las provincias iniciarán las clases el próximo 2 de marzo.

LRA 57 El Bolsón

La médica recibió una distinción de la Legislatura de Río Negro por su labor por su “interés educativo, científico y comunitario la labor de investigación y difusión en Medicina Natural”. Itkin es investigadora de las propiedades curativas de las plantas como alternativa a la medicina tradicional.

LU 4 Patagonia

Ancalao, poeta mapuche, hizo referencia a su trabajo de recuperación de la lengua materna, y expresó: “Es un proceso lento y difícil en el sentido de que no están quedando hablantes de la lengua materna. Hay maestros mapuches que se están muriendo, y estamos grandes los que hace rato empezamos a buscar esos testimonios orales y nos encontramos con que los países limítrofes han conservado más la lengua que este Estado”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el inicio de clases y el conflicto por las vacantes en el ámbito porteño, el abogado Adrián Albor, que presentó varios recursos por este tema, recordó que “la obligatoriedad de la educación para la Ciudad es a partir de los 45 días”.

En ese sentido, el entrevistado se refirió a los dichos de Horacio Rodríguez Larreta sobre este tema: “La ley dice que es obligatoria para los padres a partir de los 4 años”. También aseguró que el número de vacantes que falta “oscila entre los 20 mil y 50 mil” en CABA.

LRA 13 Bahía Blanca

El titular de Jefatura Distrital 22 de Educación, Claudio Martini, dijo que “después de 2 años tan complejos, estamos preparándonos para un día de fiesta”.

Martini se refirió al inicio de clases que será el miércoles de la semana que vine luego del fin de semana largo por los feriados de carnaval.

También te puede interesar: "En la Argentina la mayoría de la gente se vacuna". Dijo además que “estuvimos con mucho trabajo de planificación y tenemos un montón de obras en marcha”.

LV 8 Libertador

Aunque algunas escuelas denuncian una situación edilicia inadecuada para el inicio de las clases, el Gobierno provincial celebró en Junín el acto de apertura del ciclo lectivo.

Sin embargo, hoy los docentes se movilizaron bajo la convocatoria de los sindicatos SUTE, y SADOP, en tanto la secretaria General de SADOP, Ester Linco Lorca, ratificó que no se aceptarán pagos por fuera del salario básico, mediante el sistema de bonos.

LT 11 Concepción del Uruguay

Ceballos, director Nacional del Sistema Estadístico, se refirió a cómo será el censo de población 2022, informando que se llevará a cabo el primer censo bimodal, donde las personas podrán elegir entre completar el formulario de manera digital o hacerlo de forma tradicional en la puerta del domicilio.

LRA 6 Mendoza Quino

Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, se refirió a los hechos policiales enmarcados como violencia institucional, que sucedieron la semana pasada en Mendoza.

En primer lugar se trata de una efectiva policial, luego de disparar y acabar con la vida de un joven en Malargüe, llamado Kevin González. Mientras que, por otro lado, este fin de semana se detuvo a otra policía por el crimen de la oficial Nidia Angulo en la comisaría de El Sauce, en Guaymallén.

LRA 4 Salta

Fue detenido un supuesto Pai Umbanda por el delito de trata de personas. "Quiero negar enfáticamente que este señor detenido sea realmente un Pai (padre o sacerdote) de nuestra religión, porque tengo conocimiento que él le rinde culto a San la Muerte”, señaló De Ogún.

LRA 29 San Luis

La investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis se encuentra a cargo de la Justicia Federal y no descartan ninguna hipótesis. El abogado del papa de la niña dio detalles.

LRA 26 Resistencia

Marcelli, quien es docente y agro ecologista, fue nominada por el Chaco al reconocimiento ´Berta Cáceres 2022´, tras lo cual expresó: “Es por la continuidad de la tarea de tantas mujeres que siempre estuvieron en la lucha, con un compromiso para el futuro. Siempre trabajé con comunidades, especialmente con colectivos indígenas y rurales, para que estas organizaciones puedan plantear sus necesidades y darles soluciones, en especial en dos áreas: salud y atención de los hijos”.

LRA 1 Buenos Aires

Un desgarro parcial en el bíceps derecho del bonaerense Brian Castaño, producido en pleno guanteo de entrenamiento, se convirtió en una bomba de tiempo.

Los mejores especialistas de California diagnosticaron cuatro semanas de reposo de ese miembro superior del bonaerense. Por suerte hubo una buena evolución y Castaño está en carrera, pese al desastre anímico que sepultó, por ahora, la ilusión del oriundo de la Matanza.

La revancha del empate producido en 2021, la disputa de los cuatro cinturones oficiales del mundial Mediano Jr (CMB-FIB-AMB-OMB) en juego prevista para el 19 del mes próximo en el Staples Center de Los Ángeles, se cayó en los últimos días y ahora sobreviene la lucha por volver a ponerle nueva fecha, algo que se transformó en una batalla.

La reprogramación para el 23 o 30 de abril venidero, validando los días de postergación pedidos por el argentino, podría ser una posibilidad.

LRA 1 Buenos Aires

El sábado cuando acabó el partido del Atlético en El Sadar, a Ángel Correa sólo se le podía comparar con un delantero como Robert Lewandowski en sus números El sábado Ángel Correa era, con el delantero polaco del Bayern de Múnich, el jugador que más goles ha marcado en las cinco grandes ligas europeas en el año 2022. Los dos con siete hasta que esta tarde que Lewandowski volvió a pasarlo tras convertirle un doblete al Greurther Furth. Correa está en sus mejores números con el Atlético esta temporada: 12 goles, el máximo goleador del Atlético, por delante de Suárez (11), Griezmann (8) y Cunha (6). Y esos siete goles marcados en 2022 lo ratifican. Elegido ya mejor jugador de enero en LaLiga, febrero sigue igual para Ángel Correa, gol a gol, el Atlético respira gracias a él.

LRA 1 Buenos Aires

David Martínez sufrió una distensión en el ligamento lateral de su rodilla izquierda, por lo que tendrá entre 15 y 20 días de reposo y trabajos diferenciados, redondeando un mes para volver a verlo en cancha. El jugador debió ser reemplazado a los 19 minutos del primer tiempo luego de disputar un balón con Armando Méndez.

El defensor se perderá los clásicos ante Racing y San Lorenzo, por las fechas 4 y 5, así como también el duelo ante Gimnasia en el Monumental por la sexta. En la fecha 7 se jugará ni más ni menos que el Superclásico: el domingo 20 River recibirá a Boca y ese día se habrán cumplido cuatro semanas de la lesión.

Por otra parte se confirmó la fecha del debut en Copa Argentina por 32avos de final frente a Laferrere será el Miércoles 9 de marzo a las 21.10 hs en el estadio Padre Martearena de Salta.

LRA 1 Buenos Aires

La creación de los clubes porteños: Tigre, Atlanta, Platense, Chacarita, Argentinos Juniors, Defensores de Belgrano, Colegiales y Excursionistas. Su distribución por el mapa ciudadano y los traspasos a la provincia de Buenos Aires.