Martínez, sobre el acuerdo con el FMI: "Daremos un debate histórico"

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados se refirió al tratamiento que dará el Poder Legislativo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo calificó de "histórico".

"El Presidente remitirá el proyecto de acuerdo con el fondo y daremos un debate histórico. Será la primera vez que se trate un acuerdo en Diputados", dijo.

Asimismo, en relación con una supuesta reforma del sistema previsional; llamó a no discutir los trascendidos y señaló que quita tiempo para argumentar la responsabilidad de la oposición por el endeudamiento.

"Es absolutamente falso de que el acuerdo con el FMI esconde una reforma previsional", dijo.

Por último se refirió a las diferencias hacia adentro del Frente de Todos y sostuvo que "es cierto que el debate no tiene unanimidad, pero no me cabe la menor duda de que el bloque va a seguir actuando en unidad".