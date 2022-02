Macri pidió permiso para viajar a Uruguay en avión privado

La doctora Valeria Carreras en diálogo con LU4 Nacional Patagonia indicó que se debe rechazar el pedido "por ser una falta de respeto y porque no tenemos garantías de retorno".

"El viernes nos anoticiamos que pidieron la autorización para ir a Uruguay que es donde esta prófugo Pepín, quien esta acusado y prófugo por el armado de la mesa judicial. Cuando reviso los instrumentos informados veo que Macri busca asistir a una conferencia de la consultora experta en colocar fondos off shore fuera del país, no es por una cuestión de salud. La invitación esta dirigida al "Presidente Macri"".

En este punto, la doctora a cargo de la querella mayoritaria, dijo "le pido a Ercolini que esta querella de familiares y víctimas les de la chance de ser iguales ante la ley, aplicando el riesgo de fuga y el peligro de fuga, que han sido consideradas por ese mismo juez en otros casos. Queremos que a los familiares se los trate con respeto".

"Consideramos que no están dadas las condiciones para el retorno, porque en un avión privado el estado no puede ejercer el control direccional, no tenemos acceso a la ruta de vuelo, no sabemos si va a tener retorno. Por eso remarcamos la irregularidad y que debe ser rechazado este pedido".

